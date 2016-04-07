無駄のない脅威インテリジェンス第4部 : バッチアラート Zack Allen 第3部では、Kafka を使用してトピックとの間でメッセージをルーティングするテクノロジーを紹介しました。このようにデータが流れている状態でモニタリングとセキュリティイベントへの対応を開始するにはどうすればよいでしょうか。この記事では、Graylog と Kafka で使用できるバッチアラート生成の手法について説明します。 2016年10月13日

Kafka でログの不合理性に対応 Zack Allen 「無駄のない脅威インテリジェンス」シリーズ第2部の基盤編では、Chef を使用してログ管理システム Graylog を構築する方法について説明しました。今回は、分析またはエンリッチ化のためにメッセージを異なるエンドポイントにルーティングできるようにする、メッセージパイプラインの作成方法について取り上げます。 2016年7月28日