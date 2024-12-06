Wenn Sie unsere Serverless-Compute-Umgebung </u> bereits nutzen oder gerade testen, um schnellere und individuellere Apps zu entwickeln, macht Ihnen Config Store das Leben jetzt noch leichter.

Config Store orientiert sich an unseren Edge Dictionaries, mit denen sich Dictionaries (Key-Value-Paare, auf die Ihre Edge-Logik zugreifen kann) innerhalb Ihrer Fastly Services erstellen lassen. So können Sie von jedem Server in unserem globalen Edge-Cloud-Netzwerk </u> aus Entscheidungen in nahezu Echtzeit treffen.

„Die Konfigurationsvariablen für Cloud Services sind relativ einfach. Wir wollten diese Konfigurationsparameter aber flexibler gestalten, damit Entwickler ihrer Kreativität freien Lauf lassen und mehr Probleme für sich selbst lösen können“, so Tyler McMullen, CTO von Fastly.

So funktioniert’s

Konfigurationsdaten werden auf den Fastly POPs hinterlegt, damit Compute Instanzen mit gleichbleibend niedriger Latenz auf diese Daten zugreifen können. So lassen sich Config Stores mit mehreren Compute Services verknüpfen und Konfigurationsdaten gemeinsam nutzen, um skalierte Plattforminteraktionen auf der Edge zu ermöglichen.

Workflows mit weniger Redundanz

Config Store hilft, Redundanzen in Ihren Workflows zu verringern und lässt sich mit mehreren Compute Services nutzen, die auf denselben Datensatz zugreifen. So entfällt die Notwendigkeit, zeitaufwendige Replikas von ein und denselben Konfigurationsspeichern zu erstellen. Außerdem müssen Sie die Daten bei Änderungen nur an einer Stelle aktualisieren, was zu weniger Aufwand und einer geringeren Fehleranfälligkeit führt.

Schnelle, personalisierte Nutzererlebnisse

Compute ist auf die Entwicklung schneller, personalisierter App-Erlebnisse auf der Edge ausgelegt. Config Store erleichtert diese Aufgabe zusätzlich, indem es Ihnen die Möglichkeit bietet, Konfigurationsdaten in einem Key-Value-Dictionary dynamisch zu ändern. So können Sie sofort nach Eingang einer Anfrage auf entscheidungsrelevante Informationen zugreifen und zahlreiche interessante Anwendungsmöglichkeiten entdecken. Zum Beispiel können Sie Config Store nutzen, um Inhalte durch nutzerspezifisches Content Stitching auf der Edge stärker zu personalisieren und Ihren Origin-Server zu entlasten. Außerdem können Sie sich die Verwaltung von IP Access Control Lists, Redirects und URL Path Rewrite Lists erleichtern, indem Sie gemeinsame Konfigurationen für schnellere Edge Reads, hohe Belastbarkeit und seltene Schreibvorgänge für Ihre Services nutzen.

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