Was ist Fastly Secret Store?

Fastlys Secret Store ist eine Lösung zur weltweiten Verwaltung verschlüsselter Daten, mit dem Sie den geschützten Zugang auf Ihre Origin-Server, Anwendungen und andere Ressourcen auf der Fastly Edge ausweiten können. Speichern Sie geschützte Daten dauerhaft in einem Fastly Secret Store und greifen Sie über Ihren Fastly Compute Service schnell und einfach darauf zu.

Gründe für die Entwicklung von Fastly Secret Store

Die Verwaltung geschützter Daten ist nicht immer leicht. Wir alle haben schon einmal ein Token an einer Stelle eingefügt, wo es nicht hingehörte, oder mehr Zeit mit der Verwaltung der Verschlüsselung verbracht als mit der Entwicklung der eigentlichen Anwendung. Um genau solche Probleme zu beseitigen, haben wir Secret Store ins Leben gerufen. Mit einer einfachen Verwaltungs-API und dem Zugriff auf geschützte Daten über die Compute SDKs können Sie Ihre aktuelle Verwaltung geschützter Daten bequem auf die Edge ausweiten und sich wieder mehr der Entwicklung widmen.

Ab wann ist Secret Store verfügbar?

Ab sofort! Wir testen den Secret Store seit über einem Jahr mit unseren eigenen Produkten in der Produktivumgebung und haben ihn jetzt für alle Compute Services bereitgestellt. Als Fastly Compute Kunde erhalten Sie automatisch Zugriff auf die Funktionen des Secret Store und können mindestens ein globales Secret nutzen. Weitere Informationen erhalten Sie unter Unsere Packages.

Secret Stores und Secrets können Sie über manage.fastly.com </u> und die Fastly API </u> hinzufügen. Informationen zum Einstieg finden Sie in unserem Developer Hub </u>.

Tipps für den Einstieg

Beim Testen von Secret Store wurden Origin-Zugangsdaten sicher auf der Edge gespeichert, Datenworkflows mit gespeicherten API Keys vereinfacht und die Reaktionszeiten für Endnutzer durch das Speichern von Zugangsdaten beschleunigt, die zuvor bei anderen Cloud-Services verwendet wurden.

„Als Open-Source-Projekt müssen wir ständig zwischen der Veröffentlichung unseres Codes und der Aufrechterhaltung der Sicherheit unserer Infrastruktur abwägen. Fastlys Secret Store erleichtert uns diese Entscheidungen. Wir können uns darauf verlassen, dass Fastly unsere geheimen Daten sicher aufbewahrt und wir gleichzeitig blitzschnell für alle unsere globalen Cloud-Implementierungen darauf zugreifen können. So haben wir eine Sorge weniger und können uns darauf konzentrieren, unsere Kubernetes Infrastruktur weiter auszubauen.“ – Kubernetes Infrastructure Special Interest Group (SIG), Mitglied von Fastlys Open-Source-Initiative Fast Forward

Wir empfehlen:

Sorgen Sie bei Ihrem Origin-Server für mehr Sicherheit, indem Sie Amazon S3 Anmeldeinformationen auf der Edge speichern. Verringern Sie Latenzzeiten, indem Sie den Abruf geschützter Daten von einer zentralen Plattform durch die Abfrage auf der Edge ersetzen. Wir sind gespannt, wie viel Zeit Sie damit einsparen können! Migrieren Sie Secrets von Ihrem eigenen System zu Fastlys Secret Store, um die Gesamtkosten für den globalen Zugriff zu senken.

Gespannt auf die Erfahrungen anderer Kunden? Erfahren Sie mehr unter community.Fastly.com

Bereit, loszulegen? Erstellen Sie einen Fastly Compute Account </u>, um Secrets auf der Edge zu speichern.