CISO-Einblicke: 10 moderne Fähigkeiten zur Neugestaltung Ihrer Sicherheit

Es war noch nie klar, wann und wie Sie Ihre Sicherheit voranbringen sollten. Wenn Sie kürzlich Opfer eines Cyberangriffs geworden sind, steht die Aktualisierung oder Erneuerung Ihrer Sicherheitsmaßnahmen sicherlich ganz oben auf Ihrer Prioritätenliste. Aber natürlich müssen Sie zahlreiche Überlegungen anstellen, wie z. B. Budget, Personalressourcen und die Lücken und Schwachstellen in Ihrer herkömmlichen Sicherheit.

Als Sicherheitsexperte haben Sie mit Ihrem Fachwissen dazu beigetragen, dass die Organisation sich digital transformiert. Ihre Website und Apps sind das Lebenselixier des Kundenerlebnisses und des Geschäftswachstums, aber sie sind anfällig für Cyberbedrohungen wie unerwünschte Bots, DDoS-Angriffe und mehr.

Lassen Sie uns einige Gründe erkunden, warum es an der Zeit sein könnte, Ihre Sicherheit zu modernisieren.

Erhöhte Sicherheitsrisiken

Bedrohungsakteure werden immer mächtiger und die Risiken waren noch nie größer. Der Schaden durch Cyberkriminalität wird bis 2025 voraussichtlich 10,5 Billionen Dollar jährlich erreichen. Keine Branche, keine Organisation, ob groß oder klein, ist dagegen immun. Sensible Daten – egal ob es sich um Nutzerdaten oder proprietäre Daten handelt – sind ein begehrtes Gut und eine Goldgrube für Kriminelle. Eskalierende Bedrohungen können den Ruf einer Marke schädigen, die Haftung durch finanzielle Strafen sowie rechtliche und Compliance-Maßnahmen erhöhen und zukünftige Erträge und Wachstum beeinträchtigen.

Die Ausgaben für Sicherheitsverbesserungen übersteigen allmählich die Kosten für einen Anbieterwechsel

Mit zunehmender Bekanntheit von Sicherheitsrisiken werden die signifikanten Verbesserungen bei Web-App- und API-Schutz oder Web Application Firewalls (WAF) und Bot-Management-Tools deutlich. Moderne Sicherheitstools auf einer integrierten Plattform können präzisere Blockierungen ermöglichen, den Abstimmungs- und Wartungsaufwand erheblich reduzieren und die Zeit bis zur Behebung von Störungen deutlich verkürzen.

Bessere Performance als Bonus

Obwohl dies nicht der Hauptzweck dieser Migrationen ist, können diese Änderungen einen großen Performance-Bonus mit sich bringen. Wenn Sicherheitsexperten ihre Organisationen dazu bewegen, ihre Sicherheitslösung und ihr Content Delivery Network (CDN) zu aktualisieren, beeinflussen sie damit auch die DevOps-Teams. Sie können bessere Tools nutzen, und die Organisation profitiert von enormen Verbesserungen bei der Entlastung des Origin-Servers , reduzierten Egress-Gebühren und einer schnelleren Bereitstellung von Websites und Anwendungen, alles zur gleichen Zeit.

10 moderne Sicherheits-Must-haves

1. Starke Sicherheitsvorkehrungen

Herkömmliche Sicherheitstools, einschließlich alter WAFs, können die Messlatte unglaublich niedrig ansetzen. Das Blockieren von Bedrohungen mit reduzierten False Positives stärkt Ihre Sicherheit, ohne die Erlebnisse der Endnutzer und Kunden zu beeinträchtigen. Der Schutz sollte unmittelbar greifen, sowohl bei der Bereitstellung als auch bei der Abwehr neuer Bedrohungen. Denken Sie in Minuten und nicht in Tagen oder Wochen, um effektiv zu reagieren. Sie erhalten schnelle Einblicke und Antworten auf grundlegende Fragen wie „Warum erleben wir diese Traffic-Spitze?“ und „Ist dieser Traffic legitim oder nicht?“

2. Mehr Kontrolle und weniger Abhängigkeit von Professional Services

Moderne Sicherheit ist in der Lage, Ihnen und Ihrem Team die Kontrolle und das Vertrauen zu geben, diese Kontrolle auszuüben. So können Sie beispielsweise Konfigurations- und Regeländerungen effektiv vornehmen, die Auswirkungen dieser Änderungen in einer simulierten Testumgebung überprüfen und diese sofort implementieren. Eine übermäßige Abhängigkeit von Professional-Services-Teams kann kostspielig sein und verlangsamt Ihre Zeit bis zum Schutz bei jedem neuen Angriffsszenario.

3. Einfache, schnelle Bereitstellung

Wenn eine neue Bereitstellung schnell erfolgt, steigt Ihr Return on Investment sprunghaft an. Ihr Schutz beginnt in Minuten, nicht erst nach Wochen oder Monaten. Dies ist ein früher Indikator dafür, wie flexibel Ihre neue Lösung langfristig sein wird. Zahlreiche Kunden von Fastly können die reibungslose und einfache Bereitstellung bestätigen. Das ist eine Kernstärke von Fastly – unsere Next-Gen WAF kann in weniger als zehn Minuten betriebsbereit sein.

4. Bereitstellung in jeder Umgebung (Bonus für Anbieterkonsolidierung!)

Ein Teil der „Nutzerfreundlichkeit“ besteht darin, ein einheitliches Erlebnis zu haben. Wenn Sie mit mehreren WAF-Instanzen arbeiten, möchten Sie Ihre Sicherheitsregeln übergreifend anpassen und verwalten. Nutzerfreundlichkeit bedeutet auch Flexibilität für den Einsatz in jeder Infrastruktur und Observability für alle Umgebungen und auf einen Blick. So können Sie Ihre Sicherheitslösung in der Cloud, in Containern, in lokalen Rechenzentren, in hybriden Umgebungen oder auf der Edge betreiben und können Architekturentscheidungen treffen, ohne sich neue Sicherheitsprobleme einzuhandeln. Die Konsolidierung von Anbietern ist ein zusätzlicher Vorteil. Durch die Konsolidierung von Sicherheitsanbietern können Sie die Anzahl der Punktlösungen reduzieren, die Ihre Probleme nur teilweise lösen. Zusätzlich zu den Vorteilen in Bezug auf Sicherheit und Nutzerfreundlichkeit können Sie auch Kosten sparen.

5. Genauigkeit ohne False Positives

False Positives haben veraltete WAFs oft geplagt. Der Wechsel zu einer modernen, funktionsreichen Lösung kann es Ihnen erleichtern, präzise zu blockieren, ohne False Positives zu erzeugen. (Sehen Sie sich dieses Video über die Vorteile der kontextbezogenen Erkennung von SmartParse an!) Die Möglichkeit, Angriffe von vornherein mit einem Schwellenwert zu versehen (und sie nicht nur zu blockieren), ermöglicht es auch, schnell in den Blockiermodus zu wechseln, ohne sich um False Positives sorgen zu müssen. Eine WAF mit erhöhter Transparenz ermöglicht es Ihnen auch, die Schwellenwerte im Laufe der Zeit extrem genau anzupassen, was zu noch weniger Fehlalarmen führt.

6. Einfache Regel-Erstellung und -Pflege

Die Regel-Erstellung sollte einfach, unkompliziert und transparent sein. Wirksame neue Regeln in der Gewissheit zu erstellen und anzuwenden, dass sie keine neuen Fehlalarme erzeugen, sollte nur wenige Minuten dauern. Mit den erworbenen Tools sollten sich problemlos Regeln programmieren lassen, die alles berücksichtigen, was Sie entdecken. Regex-Regeln als Teil Ihres Sicherheitsmanagements können auch künftig sinnvoll sein, aber Sie brauchen definitiv einfachere Methoden, mit denen neu erkannte Bedrohungen unmittelbar blockiert werden können.

7. Präventive Blockierung und Bedrohungsinformationen

Nutzer können einen besseren Schutz durch ihre WAF erhalten. Eine moderne WAF ist kein rein reaktives Tool. Fortschrittliche Bedrohungsdaten bieten allerdings zusätzliche Unterstützung, indem sie Bedrohungen blockieren, bevor sie überhaupt eine Anfrage stellen oder Ihre WAF erreichen. Dies hat den zusätzlichen Vorteil, dass große Teile des Angriffs-Traffics blockiert werden, die vorher nicht leicht zu identifizieren waren. Außerdem kann es zu einer messbaren Minderung des Origin-Traffics beitragen. Weitere Details finden Sie in diesem Sicherheitsbericht, der vom Network Learning Exchange von Fastly erstellt wurde , der diese Art der präventiven Blockierung auf der Grundlage von verifizierten bösartigen IP-Adressen ermöglicht.

8. Bot-Management

Der Einfluss von Bots auf die Sicherheitslandschaft ist enorm und wird weiter zunehmen. Ihre Bot- Management-Lösung sollte alle oben genannten Punkte erfüllen: einfache Nutzung und Bereitstellung, mehr Kontrolle, Genauigkeit ohne Fehlalarme und Bedrohungsdaten. Einen noch größeren Mehrwert erhalten Sie aber, wenn Sie sie vollständig mit Ihrer WAF auf einer einzigen Plattform integrieren und in Ihrem gesamten Netzwerk einsetzen. Durch die Konsolidierung Ihrer Bot-Management-Lösung können Sie die Komplexität Ihrer Sicherheitsvorkehrungen reduzieren.

Trotz der Verlagerung hin zu cloudbasierten Services und API-zentrierten Apps hinken Sicherheitstools immer noch hinterher. Entdecken Sie diese vier Prinzipien für moderne Sicherheit. Exemplar herunterladen

9. Observability mit echten Einblicken

Ab dem Moment, in dem Sie Ihre Lösung einschalten, werden Ihre Daten sichtbar. Echtzeit-Dashboards bieten Einblicke, mit denen sich leicht feststellen lässt, was passiert, warum es passiert und wie man es schnell lösen kann. Das klingt vielleicht zu schön, um wahr zu sein, aber genau solche neuen Möglichkeiten bewirken, dass Unternehmen endlich in Veränderungsprozesse investieren. Ihr Zugriff ist nicht auf Dashboards, Anfragen an Professional Services, Batch-Berichte oder auf andere Weise beschränkt. Ihr Zugriff auf alle Ihre Daten und Echtzeit-Logs ermöglicht es Ihnen, diese überall hin zu streamen, wo Sie möchten. Schließlich sind es einzig und allein Ihre Daten, und Sie sollten damit vollumfänglich tun können, was Sie wollen.

10. Support

Außergewöhnlicher Anbietersupport kann nicht unterschätzt werden, wenn es um Ihre Kundenzufriedenheit geht. Durch die schnelle Behebung von Sicherheitsproblemen bleibt Ihr Unternehmen geschützt. Eine schlechte Support-Antwort mit verzögerten Lösungszeiten kann dazu führen, dass Ihr Unternehmen einem anhaltenden Risiko ausgesetzt ist, bis eine Schwachstelle identifiziert und behoben wird.

Sicherheit für das moderne Zeitalter

In der heutigen digitalen Welt benötigt Ihr Unternehmen moderne, leistungsstarke Sicherheitsfunktionen. Web Application Firewalls sind ein wichtiger Bestandteil Ihrer Sicherheitsinfrastruktur, und Fastly bietet Ihnen die soliden Funktionen und Vorteile, die oben beschrieben wurden. Weitere Einzelheiten finden Sie in diesem WAF-Käuferleitfaden .

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