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Wie die Edge-Innovation Fastly Labs hervorgebracht hat

Tyler McMullen

Mitbegründer, Fastly

WebAssemblyCompute

Ich freue mich, heute den Start von Fastly Labs bekannt zu geben – ein Zentrum für laufende Projekte und experimentelle Ideen, das wir der gesamten Entwicklergemeinschaft zur Verfügung stellen. Bei diesen Projekten handelt es sich um unsere Forschungs- und Entwicklungsarbeit aus frühen Stadien. Sie können sie nutzen, uns Feedback dazu geben und einen direkten Einblick in unsere Innovationen und Ziele erhalten. Fastly Labs verkörpert den Geist des Vertrauens und der Transparenz gegenüber unserer Community – ein wesentlicher Bestandteil unserer Werte –, und so freuen wir uns sehr darauf, dies alles mit Ihnen zu teilen.

Fastly Labs bietet auch etwas Besonderes für unsere internen Teams: einen Raum, in dem sich kreative Ideen entfalten und in dem unsere Entwickler frei und sicher experimentieren können. Da Vertrauen und Sicherheit auf unserer Plattform immer an erster Stelle stehen, greift Fastly Labs nicht in das Netzwerk ein, auf das Sie und Ihre Nutzer sich verlassen. Dies ermöglicht uns nicht nur eine sichere Entwicklung, sondern gibt uns auch die Möglichkeit, schnell auf unsere Community zu reagieren.

Bevor ich auf die Projekte selbst eingehe, möchte ich etwas mehr von der Entwicklung von Fastly Labs erzählen. Denn in vielerlei Hinsicht ist es eine Erweiterung dessen, worum es bei Fastly von Anfang an ging – und, was vielleicht am interessantesten ist, wohin wir uns in Zukunft entwickeln werden.

Ein Blick zurück auf den Ursprung von Fastly

Als wir vor über sieben Jahren mit der Entwicklung von Fastly begannen, waren wir uns in ein paar wichtigen Punkten von Anfang an sicher. Wir wussten, dass das Internet besser sein könnte. Wir wussten, dass wir ein Unternehmen gründen wollten, das sich durch Transparenz, Authentizität und Zweckorientierung auszeichnet. Und wir wussten, dass unsere Produkte und die Kunden, die sie nutzen, immer an erster Stelle stehen sollten. Diese Dinge zeigten sich vom ersten Tag an. Aber es gab auch eine Menge unbekannter Faktoren.

Ich erinnere mich, wie ich mit unserem CEO Artur über die damaligen Marktlücken sprach und darüber, wohin sich die Technologie entwickeln würde. Wir sahen eine klare Chance, über die traditionellen Content Delivery Networks (CDNs) hinauszugehen, und wir diskutierten die Idee eines Edge-Compute-Netzwerks – also unsere Daten und Anwendungen strategisch so nah wie möglich an den Endnutzer zu bringen. Damals wussten wir aber noch nicht genau, wie sich das auswirken würde und wie die Nutzer es implementieren würden. Zu diesem Zeitpunkt war es nur eine Idee.

Zunächst erkannten wir eine unmittelbare Lücke zwischen statischen und dynamischen Inhalten. Genau in diese Lücke hinein wurde Fastly geboren. Wir hielten ereignisabhängige Inhalte für eine Selbstverständlichkeit. Wenn also die Landingpage einer Nachrichtenseite aktualisiert werden musste, konnte Fastly eine sofortige Bereinigung veranlassen, die Seite aus dem Cache neu laden und sie dann korrekt an die Leser ausliefern. Dafür mussten wir die Anwendungslogik auf der Edge schreiben.

Heute, da sich das Internet weiterentwickelt und Schlagworte wie „serverless“ in Umlauf sind, wird mehr und mehr Anwendungslogik auf der Edge entwickelt. Inzwischen weiß jeder, vom Nachwuchsentwickler bis hin zu großen Infrastrukturteams, wie wichtig dies ist. Um Ihnen einen Eindruck zu vermitteln: In den Anfängen von Fastly im Jahr 2010 gab es 150 veröffentlichte Artikel über Edge Computing. Letztes Jahr waren es 3.270.

Das heißt, die Edge ist ein immer wichtigeres Element bei der Prognose dessen, was vor uns liegt. Die Edge-Computing-Technologie bildete von Anfang an unser Backbone – auch wenn wir uns ihrer Tragweite nicht vollständig bewusst waren – und genau in diese Richtung bewegen wir uns auch weiterhin.

Die Definition von Edge

Lassen Sie uns sicherstellen, dass wir uns alle einig sind, was wir überhaupt meinen, wenn wir von der „Edge“ sprechen. Jeder scheint eine etwas andere Auffassung davon zu haben, was Edge bedeutet. Sie ist nicht so einfach zu definieren wie andere Technologien. Wenn Sie mit einem Entwickler von Mobiltelefonen sprechen, könnte er die Edge als das mobile Gerät selbst betrachten, da das Telefon das ist, mit dem der Nutzer tatsächlich interagiert. Sprechen Sie jedoch mit einem Internet Service Provider (ISP), so könnte dieser die Edge als den letzten Ort sehen, an dem er seinen Server platzieren könnte. Ein Mobilfunkunternehmen denkt wahrscheinlich an Server und Mobilfunkmasten. Jeder hat seine eigene Vorstellung davon, was Edge bedeutet, basierend auf der eigenen Perspektive.

Damit kommen wir zu einem wichtigen Punkt: Keine dieser Ideen ist falsch, denn es gibt keinen festen Netzwerkrand oder Edge. Die Edge ist der Punkt im Netzwerk, an dem Sie die Kontrolle über die Daten verlieren. Und was wir von Anfang an getan haben, ist, Daten und Anwendungen strategisch so nah wie möglich an Ihre Endnutzer heranzubringen. So können Sie Performance, Betriebszeit und Ausfallsicherheit kontinuierlich verbessern – und sind noch schneller unterwegs.

Kontinuierliche Innovation der Edge

Die Funktionen, die Fastly im Laufe der Zeit entwickelt hat, sind aus unserer Community und den sich ständig ändernden Anforderungen von Unternehmen aus allen Branchen entstanden, von Medien und Unterhaltung über E-Commerce bis hin zu High-Tech und darüber hinaus. Durch unsere Edge-Compute-Technologie haben wir Dinge wie A/B-Tests auf der Edge ermöglicht, die die Iteration beschleunigen und die Kosten senken können, indem sie Traffic zum Origin-Server einsparen. Oder das Content Targeting über Geolocation, mit dem Kunden die Inhalte für die Nutzer schnell anpassen und personalisieren können. Und es gibt noch viele weitere Anwendungsfälle, die wir bei den beliebtesten Marken von heute gesehen haben, die unsere leistungsstarken Edge-Funktionen und -Möglichkeiten nutzen.

Das ist etwas, worauf wir in den letzten sieben Jahren hingearbeitet haben: die Fähigkeit, über einen Vorgeschmack auf Edge Computing hinauszugehen und stattdessen eine echte Plattform anzubieten, auf der echte Anwendungen entwickelt werden können. Ich bin begeistert von der Zukunft des Edge Computing, dem Platz, den Fastly darin einnimmt, und den unzähligen Möglichkeiten, die unsere Kunden bereits nutzen. Wenn ich auf Fastly zurückblicke, dann dreht sich unsere Unternehmensgeschichte um Innovation auf der Edge, die dem Industriestandard voraus ist, und um unseren ungebrochenen Glauben an Transparenz, Vertrauen und Integrität.

Willkommen bei Fastly Labs

All dies bringt uns zurück zu Fastly Labs und unserer Vision für die Zukunft. Heute starten wir drei Projekte, mit denen Entwickler jetzt schon interagieren können.

Terrarium

Mit Terrarium können Entwickler die Leistung von Edge Computing in den Sprachen nutzen, die sie bereits kennen und mit denen sie arbeiten. Es handelt sich um eine mehrsprachige, browserbasierte Editor- und Bereitstellungsplattform, auf der Sie aus erster Hand mit der Next-Gen-Technologie experimentieren können, die Fastly auf der Edge antreiben wird.

Terrarium hebt die Beschränkungen von serverlosen Implementierungen auf und macht spezifische Sprachen, APIs oder Add-ons überflüssig, die Innovationen behindern oder zu einer Bindung an einen bestimmten Anbieter führen können. Entwickler können ihren eigenen Code schreiben, um Funktionen und Anwendungen zu erstellen, oder eines unserer Beispiele ausprobieren und es schnell (und über HTTPS) bereitstellen. Und da es auf unserer serverseitigen WebAssembly-Sandbox basiert, ist es schnell, leichtgewichtig und sicher, sodass Sie sorglos loslegen und Sachen verändern können.

Fastly Fiddle

Mit Fiddle können Entwickler schnell mit innovativen Ideen auf unserer Plattform experimentieren – ohne die Produktivumgebung zu beeinträchtigen. Sie können Probleme debuggen oder benutzerdefinierten Code über unsere Edge-Compute-Sprache testen und erhalten sofort Ergebnisse (ohne zeitaufwändige Server-Setups).

Es stehen zahlreiche Lösungen zur Verfügung, vom Umschreiben von URL-Pfaden über die Optimierung von Bildern bis hin zum Suchen und Ersetzen von Strings und vieles mehr. Mit Fiddle bekommen Sie einen Vorgeschmack auf die Leistung, Flexibilität und Geschwindigkeit von Fastly.

Fastly Insights

Bei Insights handelt es sich um ein Programm, mit dem Sie das Onlineerlebnis für alle und vor allem für Ihre Endnutzer verbessern können. Denn mithilfe von Insights kann Fastly die Performance des Netzwerks überwachen und Metriken erfassen, sodass wir weiterhin optimale Wege in einem sich ständig verändernden Internet schaffen können.

Wie immer ist es sicher konzipiert und respektiert Ihre Privatsphäre und die Ihrer Endnutzer. Mit Ihrer Anmeldung tragen Sie zu einem besseren Nutzererlebnis für alle Fastly Kunden bei. Wir arbeiten aktiv daran, die Zusammenarbeit zu verbessern und Daten zu teilen, die auch für Sie nützlich sein könnten.

Aus vielen Teilen wird ein Ganzes

Die Projekte in Fastly Labs spiegeln den Weg und die Werte unseres Unternehmens wider und bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihre eigenen Ideen auszuprobieren, herauszufinden, was funktioniert, und so die nächste Technologiewelle einzuleiten. Wir sind stolz auf unsere Community, die direkten Einfluss auf unsere Produkte hat und uns hilft, neue Wege zu finden, um unsere Tradition der Transparenz und Innovation fortzusetzen.

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