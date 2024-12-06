Ocho formas de mejorar la experiencia de usuario en las aplicaciones web

La experiencia de usuario de hoy en día dista mucho de los tiempos en que los sitios web eran solo texto simple y enlaces, cuando no existían expectativas de experiencia alguna. Entonces, lo importante era que el sitio funcionase y proporcionase la información necesaria. Ahora, los usuarios acceden a aplicaciones completas online que les ayudan a gestionar su día a día y mejorar la productividad en el trabajo. Los diseñadores de experiencias de usuario de hoy tienen que investigar más para descubrir casos de uso y crear flujos de trabajo que mejoren la eficiencia de sus clientes, y es que las aplicaciones web actuales deben permitir realizar tareas sin complicaciones, con el mínimo esfuerzo y en el menor tiempo posible.

La importancia de la experiencia de usuario

Para ofrecer a tus clientes una experiencia de uso óptima, debes comprender a la perfección cuáles son sus necesidades, motivaciones, capacidades y limitaciones. Se trata de empatizar con el usuario para crear un producto intuitivo que mejore su flujo de trabajo.

En el diseño de la experiencia de usuario, se incorporan diversos elementos, como los mapas de experiencia del cliente, la arquitectura de la información, el diseño visual, la accesibilidad y el diseño de las interacciones. Es de vital importancia comprender que cada parte del proceso de la experiencia de uso influye en la experiencia general del cliente y cómo se deben implementar.

A continuación analizamos por qué es tan importante prestar atención a la experiencia de uso de tus productos:

Una experiencia de uso diseñada con esmero contribuye a conseguir interacciones positivas. Cuando tus clientes disfrutan usando tus productos, tú obtienes niveles altos en las tasas de satisfacción, retención y conversión de clientes.

Ayuda a crear una relación bilateral entre el usuario y tú, al tiempo que te permite definir la experiencia del cliente.

Si diseñas una experiencia impecable para los clientes, puedes mejorar su productividad al tiempo que reafirmas su decisión de apostar por tu producto.

Ocho formas de mejorar la experiencia de usuario

1. Adoptar una actitud de investigación para crear la mejor experiencia posible

Antes de implementar los componentes que harán posible una experiencia de uso óptima, debes conocer bien a tus clientes. Investigar cuáles son los hábitos, los conocimientos y las necesidades de tus usuarios es importante para planificar su experiencia. Así pues, consulta la base de usuarios actual y potencial de tus productos para determinar a qué problemas se enfrentan y cómo les gustaría que se abordasen.

El diseño de tu experiencia de uso se debe basar en datos cualitativos y cuantitativos sobre tus clientes potenciales. Para ello, debes recurrir a sondeos y encuestas que te permitan averiguar qué funciones podrían estar faltando en tu oferta y qué deberías mejorar. Es más fácil comercializar un producto que ya demanda el público que intentar convencerles de que necesitan algo nuevo.

2. Dar una buena primera impresión

Seguramente a los nuevos usuarios de tu producto les conviene una experiencia que, de entrada, les resulte más sencilla. Explícales claramente lo que crees que deberían hacer para empezar a usarlo. Haz que tengan una experiencia agradable en esos primeros pasos y ayúdales en lo necesario durante todo el proceso.

En el caso de experiencias más complejas, como las de las aplicaciones para empresas, es posible que sea necesario facilitar documentación adicional para cuando sigan el proceso por primera vez. Incluye enlaces en contexto para ayudar a los usuarios con los contenidos que son demasiados extensos como para incorporarlos en la interfaz de usuario. En general, los usuarios de empresa suelen consultar documentos explicativos cuando empiezan a usar herramientas complicadas. En cambio, los consumidores finales no son tan pacientes y esperarán que tu producto sea fácil de usar, sin tener que leer ninguna documentación. Con independencia de su nivel de conocimientos, los usuarios valorarán que des directrices cuando empiecen a utilizar tu aplicación web: es señal de que te preocupas por su experiencia.

3. Mantener la coherencia en el proceso

Para que la experiencia de uso sea sencilla y fluida, procura mantener la coherencia durante todo el proceso. Los usuarios online se distraen fácilmente y, por lo general, quieren realizar las operaciones de forma rápida. Un diseño simple permite a los clientes acceder a lo que desean sin tener que consultar cómo se utiliza el producto. Si los procesos y la interfaz son coherentes, es probable que el cliente finalice su tarea y se satisfagan sus necesidades.

Para mantener la coherencia en la experiencia de los clientes, tienes que haberla planificado antes. Así comprenderás qué necesitan en todo momento a la hora de interactuar con tu producto y podrás responder de forma adecuada para atender a sus necesidades.

4. Proporcionar directrices

Debes encontrar formas inteligentes de guiar a tus clientes durante la experiencia de uso, en especial con las aplicaciones empresariales más complejas. Puedes recurrir, por ejemplo, a llamadas a la acción claras que ayuden a los usuarios a encontrar fácilmente lo que buscan. Así, les ayudarás a navegar por el sitio web con facilidad y encontrar lo que buscan donde esperan que esté.

Las aplicaciones web modernas pueden incluir interacciones y conjuntos de funcionalidades complejos. Proporciona instrucciones en contexto en el momento oportuno para responder a las necesidades de flujo de trabajo del cliente. No obstante, ten en cuenta que es posible que los usuarios avanzados, como los clientes de empresas, utilicen tu producto de una forma no lineal. No les obligues a embarcarse en flujos predefinidos: déjales explorar y acceder a enlaces con recursos adicionales si los necesitan. Si les proporcionas enlaces a la documentación que precisan para cada tarea, recurrirán menos al soporte técnico.

Ayuda a los clientes si se quedan bloqueados en un flujo de trabajo; por ejemplo, mediante una solución con un bot de chat que los lleve a la documentación pertinente, sobre todo si buscan muestras de código complejas u otra información técnica demasiado densa para incluirla en la interfaz.

5. Realizar un diseño que crezca con el cliente

Las aplicaciones web, en especial las diseñadas para empresas, deben incluir más controles para adaptarse a los casos de uso del cliente. Es importante que tu aplicación sea flexible sin llegar a ser demasiado compleja. Ten en cuenta que los clientes más avanzados pueden necesitar un amplio abanico de opciones para llevar a cabo sus tareas. Por eso, a menudo los diseñadores de experiencias de uso dedican mucho tiempo a probar distintas soluciones e integrarlas en la interfaz de una forma elegante e intuitiva.

La jerarquía visual en el diseño de una aplicación web debe destacar las tareas clave para los usuarios. Por ejemplo, situar las acciones más usadas en los lugares más visibles mejora la eficiencia de los clientes. También puedes dejar espacios en blanco para que los usuarios encuentren fácilmente lo que necesitan y la vista vaya a lo más importante.

6. Prestar atención a la accesibilidad

La accesibilidad es el proceso de diseño y desarrollo de un sitio web de forma que las personas con discapacidades, capacidades cambiantes y limitaciones situacionales puedan acceder a él. Las directrices de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) detallan cómo proporcionar un acceso igualitario a los servicios online.

Con tal de mejorar la accesibilidad, los equipos de ingeniería y los diseñadores de experiencia de uso deben centrarse en el código, el diseño y las rondas de pruebas. Además, deben garantizar que la pantalla tenga un contraste suficiente para que el texto sea legible, y no recurrir solo al color para transmitir información importante a los usuarios. También deben implementar prácticas recomendadas a la hora de escribir el código compatible con lectores de pantalla, la navegación mediante el teclado y otras tecnologías de asistencia con semántica HTML y ARIA (aplicaciones de internet enriquecidas accesibles).

7. Preguntar a los clientes por sus impresiones

Si una empresa quiere tener éxito, debe prestar atención a las opiniones de sus clientes. Si preguntas a los clientes por sus impresiones a menudo, estarás al tanto de sus nuevas necesidades. Recurre a formas ingeniosas para saber qué les parece su experiencia con tu producto. Tu equipo de soporte al cliente puede ser un pilar importantísimo para recopilar este tipo de información.

También puedes preguntar a los usuarios directamente sobre su experiencia al utilizar tu producto; por ejemplo: «¿Qué podríamos hacer para mejorar su experiencia?». Las preguntas han de ser directas y abiertas; el objetivo es que los usuarios puedan expresar su opinión (¡también negativa!) con total libertad. De esta manera, podrás utilizar las respuestas para evaluar el diseño de la experiencia de uso y realizar los ajustes adecuados.

8. Ofrecer una aplicación rápida

Los clientes esperan que tu sitio web sea muy rápido y cambiarán a la competencia si los contenidos tardan en cargar. Las redes de distribución de contenidos (CDN) ofrecen una mayor velocidad: proporcionan contenidos almacenados en caché de servidores cercanos a los clientes, de modo que los tiempos de carga del sitio web y la aplicación disminuyen. Con la CDN completamente configurable de Fastly, los clientes gozan de un control minucioso sobre cómo se almacenan sus contenidos en caché. Las funcionalidades de la aceleración dinámica de sitios (DSA) de Fastly entran en juego para transmitir contenidos a gran velocidad, lo que contribuye a unas tasas de conversión y retención positivas, a la optimización en motores de búsqueda y a ingresos por publicidad. Por otro lado, Image Optimizer se puede utilizar junto con la distribución de todo el sitio de Fastly para agilizar los tiempos de carga de imágenes y proporcionar transformaciones de todo tipo en el momento preciso.