Los paquetes de Fastly acaban de recibir una actualización

Nuestro primer lanzamiento de paquete simplificado permitió a los clientes adquirir varias funcionalidades en un solo paquete de productos que hace la facturación y los gastos mensuales aún más predecibles. Hoy en día, seguimos cumpliendo ese compromiso de continuar ampliando y desarrollando las funciones y el valor de nuestros paquetes, sin aumentar los precios razonables. ¿Qué significa eso para nuestros clientes actuales que han adquirido un paquete?

Más funciones fantásticas sin cargos adicionales.

Nuestros paquetes ya eran bastante buenos , pero ¿cómo los estamos mejorando aún más? Incluyendo WebSockets y Mutual TLS (mTLS) en todos los paquetes de servicios de red. Con nuestro servicio mTLS, Fastly refuerza la seguridad ante ataques de intermediario, que se dan cuando una parte ajena intercepta la comunicación entre el cliente y el servidor y suplanta a uno u otro.

Con la compatibilidad con WebSockets en Fastly , los clientes de paquetes pueden probar un protocolo que permite establecer sesiones de comunicación interactivas, bidireccionales y de larga duración entre el cliente de un usuario final (como un navegador web) y vuestros servidores.

Los paquetes de Compute acaban de recibir una actualización

¿Ya eres cliente de paquetes de Compute? Los nuevos paquetes ahora incluyen Secret Store, una solución global de gestión de secretos que te ayuda a ampliar el acceso protegido a tus orígenes, aplicaciones y otros recursos de Fastly Edge.

Estos almacenes son una solución puntera y segura para el cifrado, el almacenamiento y la recuperación de los datos sensibles que necesitas para utilizar correctamente los servicios de Fastly. Puedes almacenar secretos en un Secret Store de Fastly y leerlos desde un servicio de Compute de Fastly. Todo de la forma más rápida, sencilla y resiliente.

Ya disponible: paquetes de observabilidad

La observabilidad es crucial para nuestros clientes y por eso hemos hecho que sea aún más fácil de alcanzar, sin importar el tamaño de la organización. La creación de registros, el rastreo, las métricas y las alertas siempre han sido una piedra angular de nuestros productos de distribución. Hoy nos complace anunciar que nuestras soluciones de observabilidad pueden adquirirse en un paquete simplificado.

Edge Observer , ahora en disponibilidad general, es el punto de entrada para todas nuestras funcionalidades de observabilidad en una única interfaz que muestra métricas históricas y en tiempo real de cuentas, servicios y productos. Creamos Edge Observer para simplificar y proporcionar a los clientes la flexibilidad de crear sus propias vistas y poder extraer conocimientos dentro de la aplicación Fastly. Puedes ganar en visibilidad con las vistas por defecto, ahondar en las páginas detalladas, ejecutar una vista de cola en vivo de los registros de procesamiento o bien configurar una vista personalizada y compartirla fácilmente con toda la organización.

Nos complace anunciar otra función que ahora está disponibilidad general, Alertas . Con Fastly Alerts, integramos la creación de alertas automáticas a la plataforma de Fastly, para que tu equipo reciba notificaciones cuando los componentes de tu infraestructura o aplicación topen con problemas de rendimiento y estabilidad. Observa métricas definidas en las estadísticas históricas de la API y recibe alertas cuando alguna métrica importante se salga de los valores normales. Los mensajes de alertas pueden integrarse y enviarse a destinos de terceros como: Slack, Pagerduty, New Relic y Microsoft Teams.

Para que estos paquetes estén realmente disponibles para cualquier organización que busque mejorar su stack tecnológico. También estamos añadiendo otro nivel a los planes de paquetes que se adaptan perfectamente a las pequeñas y medianas empresas. El paquete básico de servicios de red incluirá estas funciones de servicios de red recién añadidas.

Compromiso con la mejora continua

El valor de los paquetes de productos de Fastly seguirá aumentando con cada lanzamiento del producto. Esta es solo la primera ampliación de nuestros paquetes simplificados y no será la última. Tenemos previsto seguir incluyendo más funciones en el futuro, lo que significa más valor para ti (¡y sin coste adicional!).