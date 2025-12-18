El tráfico de bots representa una parte cada vez mayor del tráfico de internet, parte de él con malas intenciones. A medida que estos bots se vuelven más sofisticados, las organizaciones pueden recurrir a redes de distribución de contenidos (CDN) para ayudar a abordar los problemas de gestión de bots. Como las CDN se encuentran directamente en la ruta del tráfico de los bots, donde los ataques pueden detectarse y mitigarse antes de que afecten a las aplicaciones, la gestión de bots basada en la CDN es una muy buena solución para las organizaciones que desean gestionar mejor el tráfico de bots. La gestión de bots basada en CDN opera en el edge, deteniendo a los bots maliciosos antes de que lleguen a la infraestructura de origen.
Esta guía ofrece consideraciones clave para elegir la CDN adecuada.
¿Qué características hacen que una CDN sea adecuada para la gestión de bots?
Una CDN es buena para la gestión de bots cuando puede detectar con precisión la automatización maliciosa a escala, detenerla temprano en el edge y hacerlo sin afectar a los usuarios reales o al rendimiento. Las CDN de gestión de bots más eficaces comparten varias características clave:
Detección de bots basada en edge. Una CDN eficaz detiene a los bots antes de que lleguen a tu servidor de origen, analizando el tráfico en el perímetro para reducir la carga, la latencia y el impacto de los ataques.
Análisis de comportamiento. Los bots modernos imitan a los navegadores reales. Las mejores CDN utilizan:
Patrones de temporización de las solicitudes
Comportamiento del ratón/teclado
Flujos de navegación
Anomalías de interacción
Esto permite la detección de bots sofisticados que eluden las reglas básicas.
Clasificación precisa de bots. Las mejores CDN pueden distinguir:
Bots maliciosos (scrapers, credential stuffers, scalpers)
Buenos bots (motores de búsqueda, herramientas de monitorización)
Automatización desconocida (bots sin interfaz)
Esto minimiza los falsos positivos y protege el SEO y las integraciones.
Respuesta y control en tiempo real. Las mejores plataformas permiten:
Bloqueo instantáneo, limitación de frecuencia o desafíos
Reglas personalizadas por endpoint o aplicación
Visibilidad en tiempo real y ajuste
La velocidad es crucial durante los ataques de bots activos.
Escalabilidad bajo ataque. Los ataques de bots suelen producirse en ráfagas. Una buena CDN puede absorber picos de tráfico masivos sin deterioro del rendimiento ni tiempo de interrupción.
Baja latencia y transparencia para usuarios. La mitigación de bots debe ser invisible para los usuarios legítimos, añadiendo una latencia mínima y evitando CAPTCHAS o fricciones innecesarias.
Inteligencia de amenazas sólida. El acceso a la reputación global de IP, bases de datos de huellas dactilares y telemetría de ataques mejora la precisión de detección entre los clientes.
Integración con controles de seguridad. Las mejores redes de distribución de contenidos integran la gestión de bots con:
Reglas del WAF
Mitigación de DDoS
Protección de API
Controles de identidad y acceso
Esto crea una defensa adaptativa y por capas.
Observabilidad y creación de informes. Los paneles claros, la puntuación de los bots y los registros permiten a los equipos:
Comprender el comportamiento de los bots
Ajustar políticas
Demostrar el retorno de la inversión y la eficacia de las medidas de seguridad
Cómo gestionan las CDN los bots
Seguridad edge: inspeccionan el tráfico en sus puntos de presencia distribuidos (PoP) antes de que llegue a tu servidor de origen, deteniendo las amenazas cuanto antes.
Técnicas de detección: utilizan el aprendizaje automático, el análisis del comportamiento, las huellas dactilares y la comparación de firmas para detectar los patrones de los bots.
Controles accionables: permiten bloquear, desafiar (con CAPTCHAs) o limitar el tráfico de los bots maliciosos, al tiempo que gestionan los bots legítimos para optimizar el rendimiento.
Integración: a menudo se integran con servicios especializados de defensa contra bots para una protección mejorada que va más allá de las funciones estándar de la red de distribución de contenidos.
Qué buscar en una solución de gestión de bots basada en CDN
Protección basada en edge
Una solución de bots basada en red de distribución de contenidos debería detenerlos en el edge de la red de distribución de contenidos antes de que lleguen a tu origen, reduciendo la carga y la latencia.
Detección basada en el comportamiento y el ML
Debería ser capaz de identificar bots sofisticados mediante el análisis de comportamiento, la identificación de huellas digitales y/o el aprendizaje automático, y no solo a partir de direcciones IP o firmas.
Clasificación precisa de bots
Debería poder distinguir claramente los bots malos de los buenos (motores de búsqueda, herramientas de monitorización) para minimizar los falsos positivos.
Respuesta y control en tiempo real
Debería permitir bloqueos instantáneos, limitaciones de frecuencia o desafíos a medida que cambie el comportamiento de los bots.
Plataforma de seguridad integrada
Debería funcionar a la perfección con el WAF, la DDoS Protection y la seguridad de API para ofrecer una defensa por capas.
Escalabilidad bajo ataque
Debería poder gestionar picos de tráfico y ataques de bots a gran escala sin deterioro del rendimiento.
Bajo impacto en los usuarios legítimos
Debería mitigar los bots con una latencia mínima y evitar fricciones innecesarias para los usuarios reales.
Visibilidad y análisis
Debe proporcionar un conocimiento claro sobre la actividad de los bots, las tendencias y la eficacia de mitigación.
Personalización y flexibilidad de políticas
Debería permitir normas detalladas por punto final, tipo de tráfico o nivel de riesgo.
API y protección del tráfico móvil
Debería proteger las API y los endpoints móviles, no solo las páginas web.
Los mejores proveedores de CDN para la gestión de bots
Fastly
La gestión de bots de Fastly aprovecha su red de edge de alto rendimiento para identificar y mitigar amenazas automatizadas antes de que lleguen a tu infraestructura de origen. Al combinar inspección de tráfico en tiempo real, detección basada en comportamientos y lógica de edge programable, Fastly puede distinguir bots maliciosos de usuarios legítimos con precisión, protegiendo API, activos web y aplicaciones dinámicas mientras preserva el rendimiento y la experiencia de uso.
Capacidades principales
Detección y aplicación global a nivel de edge. Bloquea a los bots en el borde de la red antes de que lleguen al origen.
Análisis de comportamiento y patrones. Detecta automatizaciones sospechosas basándose en el tiempo de las solicitudes, el flujo de navegación y otras señales de comportamiento.
Lógica edge programable. Los usuarios pueden personalizar los flujos de trabajo de gestión de bots mediante informática en el edge
Respuestas en tiempo real Con bloqueo inmediato, limitación de frecuencia o desafío al tráfico malicioso en función de las condiciones en tiempo real.
Alta precisión y pocos falsos positivos. Los controles granulares ayudan a diferenciar entre los bots buenos y los malintencionados.
Rendimiento escalable bajo carga. Fastly gestiona picos de tráfico y inundaciones de bots sin degradar el rendimiento.
Observabilidad y análisis. Los registros en tiempo real y las métricas proporcionan visibilidad sobre el comportamiento de los bots y la eficacia de la mitigación.
API y protección de contenido dinámico. Fastly aplica controles de bots a API y contenido en tiempo real sin romper la funcionalidad.
Cloudflare
La gestión de bots de Cloudflare utiliza una combinación de inteligencia de tráfico global, aprendizaje automático y medidas de control edge para detectar y mitigar la automatización maliciosa en tiempo real. Al analizar patrones de comportamiento, huellas dactilares y características de las solicitudes a lo largo de su extensa red global, Cloudflare puede distinguir con precisión el tráfico perjudicial de bots de usuarios legítimos y rastreadores beneficiosos, protegiendo aplicaciones web, API y tráfico móvil sin ralentizar el rendimiento.
Capacidades principales
Detección de bots a nivel de edge. Cloudflare detiene a los bots en el borde de la red antes de que lleguen a los servidores de origen.
Aprendizaje automático y análisis de comportamiento. Cloudflare utiliza patrones de tráfico y análisis de huellas digitales para identificar bots sofisticados.
Puntuación de bots y evaluación de riesgos. Cloudflare asigna puntuaciones de riesgo a las solicitudes, lo que permite dar respuestas personalizadas.
Aplicación en tiempo real. Cloudflare bloquea, desafía o aplica un límite de volumen al tráfico de bots al instante.
API y protección del tráfico móvil. Cloudflare aplica controles de bots en todos los puntos finales de la web, las API y las aplicaciones.
Reglas personalizadas y ajuste de políticas. La solución ofrece conjuntos de reglas muy detallados por ruta, tipo de bot o aplicación.
Análisis y visibilidad. Los paneles y los Logs permiten el conocimiento del volumen de tráfico de bots y el impacto de la mitigación
Akamai
La gestión de bots de Akamai aprovecha sus redes globales para identificar y bloquear la automatización maliciosa antes de que llegue a la infraestructura de origen. Al combinar información global sobre amenazas, análisis de comportamiento y aprendizaje automático adaptativo, Akamai detecta con precisión y a gran escala la actividad compleja de los bots en grandes volúmenes.
Capacidades principales
Inteligencia global sobre amenazas. Aprovecha los datos agregados de la amplia red de Akamai para una detección de bots con gran precisión.
Aplicación a nivel de edge. Bloquea los bots maliciosos antes de que lleguen a la infraestructura de origen, lo que reduce la carga y el riesgo.
Respuesta en tiempo real y políticas personalizadas. Permite una mitigación inmediata y reglas ajustadas con precisión por aplicación o dispositivo.
Protección para API y tráfico móvil. Amplía los controles de los bots a la web, las API y los canales móviles.
Escalabilidad para un tráfico de gran volumen. Diseñado para gestionar ráfagas, eventos globales e inundaciones de bots sin afectar al rendimiento.
Creación de informes y análisis . Proporciona conocimiento sobre patrones de bots, tráfico bloqueado y eficacia de la aplicación.
Amazon CloudFront
Amazon CloudFront, la oferta de productos de red de distribución de contenidos de AWS, distribuye la gestión de bots principalmente a través de la integración con AWS WAF y AWS Shield en el edge. Aunque CloudFront se centra en la distribución global de contenidos con baja latencia, su protección frente a bots se logra combinando filtrado de tráfico a nivel de edge, reglas personalizadas e inteligencia de amenazas dentro del WAF de AWS, bloqueando automatizaciones maliciosas antes de que lleguen a tu origen y reduciendo la carga sobre los sistemas backend.
Capacidades principales
Filtrado a nivel de edge mediante AWS WAF. Bloquea el tráfico malicioso en las ubicaciones edge de CloudFront antes de que llegue a los servidores de origen.
Conjuntos de reglas personalizados. Puedes definir reglas personalizadas para identificar y mitigar el comportamiento de los bots.
Limitación de frecuencia y estrangulamiento. Puedes controlar las tasas de solicitudes excesivas típicas de los robots de raspado o relleno de credenciales.
Integración con AWS Shield. La mitigación de ataques DDoS y la detección de bots garantizan una protección por capas.
Gestión centralizada de seguridad de AWS. Mantén las políticas de bots junto con WAF, Shield, IAM y otros controles de seguridad de AWS.
Tabla comparativa de capacidades de los proveedores
Capacidad de gestión de bots
Fastly
Akamai
Cloudflare
Amazon CloudFront
Protección frente a bots basada en edge
Aplicación full edge enforcement
Aplicación full edge enforcement
Aplicación full edge enforcement
Por AWS WAF + edge
Comportamiento y detección de ML
Señales de comportamiento + lógica en tiempo real
Aprendizaje automático conductual líder del sector
ML + huellas digitales
Basado en reglas + ML a través de WAF
Clasificación precisa de bots
Puntuación y lógica personalizadas
Separación de bots buenos/malos
Listas blancas de bots y puntuación
Se requiere ajuste manual de reglas
Respuesta en tiempo real
Decisiones instantáneas en el edge
Mitigación en tiempo real
Mitigación en tiempo real
Casi en tiempo real
Pila de seguridad integrada
WAF, DDoS, seguridad edge
WAF, DDoS, Enterprise seguridad
WAF, DDoS, Zero Trust
AWS Shield + WAF
Escalabilidad bajo ataque
Reacción rápida y a gran escala
Demostrado a gran escala global
Protección a escala de Internet
Escala con AWS
Bajo impacto en usuarios legítimos
Un control preciso reduce la fricción
La afinación madura minimiza los falsos positivos
Desafíos progresivos
Depende de la configuración
Visibilidad y análisis
Registros en tiempo real y observabilidad
Enterprise creación de informes
Paneles y conocimientos
Visibilidad nativa de AWS
Personalización y flexibilidad
Lógica de edge muy alta
Centrado en Enterprise
Normas flexibles
Limitado, sin personalizados crear
Interfaz de programación de aplicaciones y protección frente a bots móviles
Una API potente y un soporte dinámico
Soporte Enterprise
Buena protección de API
Requiere configuración adicional
Así te ayuda Fastly
Fastly Bot Management ofrece una visibilidad y protección profunda para los bots en la web moderna. La detección avanzada e inteligente de bots de Fastly te da una visibilidad profunda del tráfico de bots. que actualiza constantemente una lista de bots verificados, analiza las señales en el lado del servidor y supervisa el comportamiento en el lado del cliente para distinguir con precisión a los usuarios legítimos de los bots benignos y los malintencionados. Todo esto ayuda a interceptar incluso a los bots más sofisticados, reducir los falsos positivos y decidir qué bots permitir o bloquear con conocimiento de causa.