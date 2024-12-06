El panel de control de Fastly añade novedades y mejoras en los datos de facturación

¿Te has fijado en los cambios que hemos hecho en la sección sobre facturación del panel de control de Fastly? La hemos rediseñado de arriba abajo para poner en tus manos más herramientas y ofrecerte todavía más transparencia, empezando por las nuevas páginas con el resumen de la facturación y el uso del plan. Estas incorporaciones demuestran que Fastly se compromete a ofrecer una experiencia de uso inmejorable y permitir a nuestros clientes consultar sus datos de consumo y optimizar sus operaciones.

Si quieres saberlo todo sobre tus gastos mes a mes, analizar el partido que le sacas a cada línea de producto o predecir el uso que harás de ellos en el futuro, estas herramientas te darán toda la información que necesitas para tomar decisiones acertadas y adaptarte a un panorama tan cambiante como el digital. ¡Y eso es solo el principio!

Accede a un panel de facturación simplificado

La nueva página con el resumen de la facturación, disponible en el panel de control de Fastly, pone en tus manos información exhaustiva, pormenorizada e histórica de tus finanzas y el uso que haces de los recursos. Está diseñada para ayudarte no solo a llevar un control de los gastos y el uso, sino también a contrastarlos entre distintos servicios y regiones mes a mes.

Sin ir más lejos, en la sección con el total de la factura aparece una gráfica que muestra la cantidad facturada a la cuenta durante los últimos 3, 6, 12 o 24 meses. Solo tendrás que echarle un vistazo para identificar tendencias y fluctuaciones en el gasto, algo útil para detectar cambios que se salgan de lo común y conocer el impacto financiero que tiene ampliar las operaciones.

Justo debajo, verás un desglose por línea de producto que te ayudará a saber qué está detrás de los aumentos en el gasto. Por ejemplo, un pico en la factura de Compute puede deberse al uso de una mayor capacidad de procesamiento, y una factura estable de la distribución de todo el sitio seguramente indique que la distribución de contenidos es eficaz y homogénea.

Además, las gráficas de barras sobre el ancho de banda y las peticiones muestran con claridad el volumen de datos transferidos y el número de peticiones procesadas. Estos datos resultan fundamentales para relacionar el gasto con el consumo de recursos de red.

Luego está la sección sobre otros productos y servicios, con una gráfica de áreas superpuestas que muestra la evolución del gasto en distintos servicios y productos de Fastly. Este desglose por línea de producto te ayudará a saber qué servicios concretos tienen un efecto desproporcionado en la factura y a evaluar el retorno de la inversión que ofrece cada uno.

Por último, la sección sobre facturas regionales muestra la información de facturación por zona geográfica en una gráfica similar a la anterior, algo especialmente útil para empresas multinacionales. De esta manera, los clientes pueden comprobar qué regiones producen más gastos para decidir cómo repartir el presupuesto y saber qué mercados tienen más movimiento.

Controla fácilmente el uso del plan

La nueva página sobre el uso del plan </u> te muestra una vista clara y detallada de tu consumo de servicios con el tiempo, información que te vendrá de perlas para gestionar los recursos y planificar los gastos con eficacia.

La parte más importante de esta nueva página es la sección con el resumen, puesto que permite consultar métricas clave sobre el uso de un vistazo. Como en ella aparecen el número total de peticiones y las unidades facturadas, te darás cuenta al instante de si el gasto actual se corresponde con el plan. Por si fuera poco, los datos sobre el ancho de banda te permitirán relacionar los recuentos de peticiones con el volumen de datos transferidos para hacerte una idea general de los patrones de uso.

Las tendencias de uso se muestran justo debajo del resumen, en una gráfica con una línea que representa el número de peticiones en un periodo concreto, por lo que no te costará nada identificarlas. Por ejemplo, un ascenso uniforme puede deberse a una campaña de marketing que ha dado buenos resultados o un aumento en la interacción con los clientes. En cambio, un descenso puede indicar que ha llegado el momento de estudiar cambios recientes o posibles problemas.

También ofrecemos un desglose con el uso de cada servicio, donde puedes ordenar los servicios por uso para saber al instante cuáles tienen un mayor nivel de actividad.

Al final aparece una sección con el uso regional que muestra los datos de uso de forma pormenorizada por zona geográfica. Te vendrá muy bien si tu empresa tiene presencia en varios mercados, ya que podrás tomar decisiones más acertadas a la hora de asignar recursos y saber qué regiones tienen un mayor o un menor nivel de interacción.

En definitiva, la nueva página con el uso del plan es una herramienta exhaustiva que, además de proporcionar información clave sobre el uso, pone en manos de los clientes la información que necesitan para anticiparse al futuro, ajustar sus presupuestos y trazar estrategias que impulsen el crecimiento. Con tanta transparencia, tanto control y tantos datos históricos sobre el consumo de servicios, tomar las mejores decisiones te resultará más fácil que nunca.

Con vistas al futuro