La historia de Fastly Labs: innovación en el edge

Estoy encantado de anunciar el lanzamiento de Fastly Labs, un centro virtual de proyectos en curso e ideas experimentales que hoy abrimos a toda la comunidad de desarrolladores. En estos proyectos, compartimos nuestros resultados y desarrollo desde las primeras fases para que puedas sacarle partido, compartir tu opinión y conocer de primera mano qué innovaciones estamos creando y por dónde vamos encaminados. Además, Fastly Labs plasma el espíritu de confianza y transparencia de nuestra comunidad, dos valores muy importantes para nosotros. Es por eso que estamos emocionados de poder anunciarte su lanzamiento.

Fastly Labs también ofrece algo especial para nuestros equipos internos: un espacio para desarrollar ideas creativas donde nuestros desarrolladores puedan experimentar con libertad y protección. Damos mucha importancia a la confianza y la seguridad en nuestra plataforma, por lo que Fastly Labs no interviene en la red que tú y tus usuarios usáis. Gracias a esto, podemos desarrollar en un entorno seguro y con mayor rapidez para dar respuesta a nuestra comunidad.

Antes de entrar de lleno con los proyectos, me gustaría aclarar cómo ha ido evolucionando Fastly Labs con el tiempo, ya que, en muchos sentidos, se ha convertido en una extensión de lo que Fastly lleva haciendo desde el principio. Lo más importante, sin embargo, es que este será el camino que tomemos hacia el futuro.

Una mirada al pasado para recordar los orígenes de Fastly

Hace siete años que empezamos a construir Fastly y ya desde el principio íbamos bien encaminados en algunos aspectos. Teníamos la certeza de que internet debía mejorar y queríamos sentar las bases de una empresa que se preocupase por la transparencia, la autenticidad y el tener un propósito. También sabíamos que nuestros productos y los clientes que los usaban debían ser nuestra primera prioridad. En definitiva, todo esto se consolidó desde el primer día, pero también había muchas incertidumbres.

Recuerdo una conversación que tuve con Artur, nuestro CEO, sobre las lagunas que existían en el mercado en aquella época y hacia dónde iba encaminado el mundo de la tecnología. Fuimos capaces de ver una oportunidad de negocio para superar los límites de las CDN tradicionales y dejamos caer la idea de una red informática en el edge con la que trasladar todos nuestros datos y aplicaciones lo más cerca posible del usuario final. Sin embargo, en aquel entonces no teníamos idea de cómo iban a terminar desarrollándose las cosas y cómo la gente usaría esta red de informática en el edge. En ese momento, todo lo que teníamos eran protoideas.

La primera brecha que detectamos fue entre el contenido estático y el contenido dinámico, y ahí es donde Fastly empezó a trabajar. Era obvio que el contenido se debía activar por eventos, de manera que, si había que actualizar la página de destino de un sitio web de noticias, Fastly habilitaría Instant Purge, recargaría la página desde la caché y distribuiría el contenido de manera adecuada a los lectores. Para conseguir esto había que escribir la lógica de la aplicación en el edge.

Hoy en día, se están creando más lógicas de aplicación en el edge conforme evoluciona internet y aparecen nuevas palabras de moda como «sin servidor». Ahora, todo el mundo, desde desarrolladores junior hasta equipos de infraestructuras a gran escala, comprenden su importancia. Para que te hagas una idea, en los primeros días de Fastly, allá por 2010, había 150 artículos académicos publicados sobre la informática en el edge. El año pasado, había 3270 artículos publicados sobre este mismo tema.

Esto quiere decir que el edge se está volviendo un elemento esencial en el contexto futuro que nos espera. La informática en el edge ha formado parte de nuestro eje central desde el principio (incluso sin haber sabido todo lo que esto conllevaba) y tomaremos la misma dirección en el futuro.

¿Qué es el edge?

Vamos a asegurarnos de que estamos hablando de lo mismo cuando nos referimos al «edge». Todo el mundo parece tener una visión un poco distinta de lo que es el edge, ya que no es una tecnología tan fácil de precisar como otras. Por ejemplo, si hablas con un desarrollador móvil, te explicará la visión que tiene del edge desde el punto de vista del dispositivo móvil, ya que el usuario interactúa con el teléfono. Sin embargo, si le preguntas a un proveedor de internet, te dirá que es el sitio donde más le costaría establecer su servidor. Por último, una empresa de telecomunicaciones de telefonía móvil podría pensar en servidores y antenas de telefonía móvil si le preguntas por el edge. Al final, cada uno tiene su propia idea del edge visto desde su propio prisma.

Con todo esto sacamos una conclusión importante: nadie se equivoca, ya que no existe un edge fijo en la red. El edge es el punto de la red en el que no puedes controlar tus datos. Nosotros, desde el principio, llevamos moviendo los datos y las aplicaciones de manera estratégica lo más cerca posible de los usuarios finales para que puedas mejorar continuamente el rendimiento, el tiempo de actividad y la resiliencia, además de ganar velocidad.

Adopción continua de innovaciones en el edge

La funcionalidad que Fastly desarrolló con el paso del tiempo surgió de nuestra comunidad y de las necesidades siempre cambiantes de empresas de todos los sectores, como el audiovisual, el del entretenimiento, el comercio electrónico o la tecnología punta, por mencionar algunas. Gracias a nuestra tecnología de informática en el edge, hemos conseguido muchos logros, como los test A/B en el edge que sirven para acelerar la iteración y reducir costes para ahorrar tráfico en el origen. Además, hemos hecho posible la segmentación del contenido mediante geolocalización con la que los clientes pueden personalizar rápidamente el contenido distribuido a los usuarios. Aparte de estos, son muchos más los casos de uso de las marcas más populares en la actualidad que están sacando partido de las potentes características del edge y sus funcionalidades.

Llevamos siete años trabajando en esto: poder exprimir al máximo la informática en el edge y ofrecer una plataforma donde crear aplicaciones reales. En mi caso, no puedo estar más emocionado por todo el futuro que nos espera con el edge, el lugar que ocupa Fastly en ese contexto y las infinitas posibilidades que ofrece y que ya están aprovechando nuestros clientes. Cuando echo la vista atrás, me doy cuenta de que la historia de Fastly gira en torno a la innovación en el edge (con la que nos hemos adelantado al propio sector) y a nuestra continua convicción de abogar por la transparencia, la confianza y la integridad.

Te presentamos Fastly Labs

Todo lo que acabo de contarte nos lleva de nuevo al tema de Fastly Labs y de nuestra visión sobre el futuro. Hoy anunciamos tres nuevos proyectos y los desarrolladores pueden empezar a interactuar con ellos desde ya.

Terrarium

Con Terrarium, los desarrolladores pueden aprovechar las posibilidades de la informática en el edge con los lenguajes que ya conocen y utilizan. Se trata de un editor basado en el navegador con varios lenguajes de programación y una plataforma de despliegue donde puedes probar de primera mano la tecnología de última generación que impulsará a Fastly en el edge.

Terrarium acaba con las limitaciones de las implementaciones sin servidor y el uso de lenguajes, API o complementos específicos que pueden ser un escollo en la innovación u obligar a los clientes a usar un solo proveedor. Los desarrolladores podrán escribir su propio código para crear funcionalidades y aplicaciones o probar con uno de nuestros ejemplos y desplegarlo rápidamente (y con HTTPS). Además, está basado en nuestro entorno aislado de WebAssembly, del lado del servidor, que lo convierte en un editor rápido, ligero y seguro para que puedas hacer probaturas con total libertad.

Fastly Fiddle

Fiddle permite a los desarrolladores experimentar rápidamente en nuestra plataforma con nuevas ideas sin afectar al servicio de producción. Podrás depurar problemas o probar código personalizado con el lenguaje de la informática en el edge y obtener resultados de inmediato, sin tener que realizar configuraciones en el servidor que lleven mucho tiempo.

Hay decenas de soluciones que puedes probar: reescribir rutas URL, optimizar imágenes, buscar y reemplazar cadenas y mucho más. Fiddle es ideal para sacar provecho de la potencia, la flexibilidad y la velocidad de Fastly.

Fastly Insights

Insights es un programa que puedes adoptar para mejorar la experiencia de internet para todos y, en especial, para tus usuarios finales. Con Insights, Fastly puede supervisar el rendimiento de la red y obtener métricas para continuar abriéndose camino de forma óptima por el siempre cambiante internet.

Como siempre, se ha creado pensando en la seguridad y la privacidad de todo el mundo. Si lo adoptas, contribuirás a mejorar la experiencia de uso de todos los clientes de Fastly. Además, no paramos de trabajar para hacerlo más colaborativo y compartir datos que pueden resultarte útiles.

En resumen

Los proyectos de Fastly Labs representan la trayectoria y los valores de nuestra empresa. Además, ofrecen un espacio donde puedes poner a prueba tus propias ideas, ver si funcionan y dar paso a la siguiente oleada tecnológica. El futuro del edge presenta grandes posibilidades, y nos enorgullece contar con una comunidad que tiene influencia directa en el desarrollo de nuestros productos y nos ayuda a descubrir nuevas maneras de proseguir el camino de la transparencia y la innovación.