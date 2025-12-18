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Migliori reti di distribuzione dei contenuti per la gestione dei bot

Natalie Griffeth

Responsabile senior del marketing dei contenuti

CDN &amp; distribuzione

Il traffico dei bot costituisce una porzione sempre più ampia del traffico di rete, in parte con intenzioni dannose. Man mano che questi bot diventano più sofisticati, le organizzazioni possono rivolgersi alle reti di distribuzione dei contenuti (CDN) per affrontare le problematiche legate alla gestione dei bot. Poiché le CDN si trovano direttamente sul percorso del traffico dei bot, dove gli attacchi possono essere rilevati e mitigati prima che influenzino le applicazioni, la gestione dei bot basata su CDN rappresenta un'ottima soluzione per le organizzazioni che desiderano gestire meglio il traffico dei bot. La gestione dei bot basata su CDN opera ai bordi della rete, fermando i bot malevoli prima che raggiungano l'infrastruttura di origine. 

Questa guida illustra i punti chiave da considerare per scegliere la CDN giusta. 

Cosa rende una CDN valida per la gestione dei bot?

Una CDN è utile per la gestione dei bot quando è in grado di rilevare con precisione l'automazione dannosa su larga scala, fermarla precocemente ai bordi della rete e farlo senza influire sugli utenti reali o sulle prestazioni. Le CDN per la gestione dei bot più efficaci condividono diverse caratteristiche chiave:

Rilevamento dei bot basato sull’edge. Una CDN potente blocca i bot prima che raggiungano la tua origine, analizzando il traffico ai bordi della rete per ridurre il carico, la latenza e l'impatto degli attacchi.

Analisi comportamentale. I bot moderni imitano i browser reali. Le CDN migliori utilizzano:

  • Modelli di temporizzazione della richiesta

  • Comportamento di mouse/tastiera

  • Flussi di navigazione

  • Anomalie di interazione

Questo permette il rilevamento di bot sofisticati che eludono le regole di base.

Classificazione accurata dei bot. Le migliori CDN sono in grado di distinguere:

  • Bot dannosi (scraper, credential stuffer, scalper)

  • Bot buoni (motori di ricerca, strumenti di monitoraggio)

  • Automazione sconosciuta (bot headless)

Questo riduce al minimo i falsi positivi e protegge la SEO e le integrazioni.

Risposta e controllo in tempo reale. Le migliori piattaforme permettono:

  • Blocco istantaneo, limitazione della velocità o sfide

  • Regole personalizzate per endpoint o applicazione

  • Visibilità e regolazione in tempo reale

Durante gli attacchi attivi dei bot, la velocità è fondamentale.

Scalabilità sotto attacco. Gli attacchi dei bot spesso si verificano a ondate. Una buona CDN è in grado di gestire picchi di traffico enormi senza degrado delle prestazioni o tempi di inattività.

Bassa latenza e trasparenza per l'utente. La mitigazione dei bot dovrebbe essere invisibile agli utenti legittimi, aggiungendo una latenza minima ed evitando CAPTCHA o attriti non necessari.

Efficaci informazioni sulle minacce. L'accesso alla reputazione IP globale, ai database di fingerprint e ai dati di telemetria sugli attacchi migliora la precisione di rilevamento per tutti i clienti.

Integrazione con i controlli di sicurezza. Le migliori CDN integrano la gestione dei bot con:

  • Regole WAF

  • Mitigazione DDoS

  • Protezione API

  • Controlli di identità e accesso

Questo crea una difesa adattiva a più livelli.

Osservabilità e report. Dashboard chiare, punteggi dei bot e log permettono ai team di:

  • Comprendere il comportamento dei bot

  • Ottimizzare le politiche

  • Dimostrare il ritorno sull'investimento e l'efficacia delle misure di sicurezza

La gestione dei bot da parte delle CDN

  • Sicurezza edge: ispezionano il traffico nei loro punti di presenza (PoP) distribuiti prima che raggiunga il server di origine, fermando le minacce precocemente.

  • Tecniche di rilevamento: utilizzano apprendimento automatico, analisi comportamentale, impronte digitali e abbinamento delle firme per individuare i pattern dei bot.

  • Misure di controllo concrete: consentono di bloccare, sfidare (con i CAPTCHA) o limitare l'attività dei bot dannosi, gestendo al contempo i bot innocui per ottimizzare le prestazioni.

  • Integrazione: spesso si integrano con servizi specializzati di difesa contro i bot per una protezione migliorata oltre le funzionalità standard della CDN.

Cosa cercare in una soluzione di gestione dei bot basata su CDN 

Protezione basata su edge
Una soluzione anti-bot basata su CDN dovrebbe bloccare i bot ai bordi della CDN prima che raggiungano il server di origine, riducendo il carico e la latenza.

Rilevamento basato sul comportamento e sull'apprendimento automatico

Dovrebbe essere in grado di individuare bot sofisticati utilizzando analisi del comportamento, fingerprinting e/o apprendimento automatico, non solo IP o firme.

Classificazione accurata dei bot
Dovrebbe essere in grado di distinguere chiaramente i bot malevoli da quelli buoni (motori di ricerca, strumenti di monitoraggio) per minimizzare i falsi positivi.

Risposta e controllo in tempo reale
Dovrebbe abilitare il blocco istantaneo, la limitazione della velocità o le sfide man mano che il comportamento dei bot cambia.

Stack di sicurezza integrato
Dovrebbe integrarsi perfettamente con WAF, protezione DDoS e sicurezza API per una difesa a più livelli.

Scalabilità sotto attacco
Dovrebbe gestire picchi di traffico e attacchi di bot su larga scala senza degrado delle prestazioni.

Basso impatto sugli utenti legittimi
Dovrebbe mitigare i bot con una latenza minima ed evitare inutili attriti per gli utenti reali.

Visibilità e analytics
Dovrebbe fornire approfondimenti chiari sull'attività dei bot, sulle tendenze e sull'efficacia della mitigazione.

Personalizzazione e flessibilità delle politiche
Dovrebbe consentire regole dettagliate per endpoint, tipo di traffico o livello di rischio.

Protezione delle API e del traffico mobile
Dovrebbe proteggere le API e gli endpoint mobili, non solo le pagine web.

Migliori provider di CDN per la gestione dei bot


Fastly

La gestione dei bot di Fastly sfrutta la rete edge ad alte prestazioni per individuare e mitigare le minacce automatizzate prima che raggiungano la tua infrastruttura di origine. Combinando ispezione del traffico in tempo reale, rilevamento basato sul comportamento e logica edge programmabile, Fastly può distinguere con precisione i bot dannosi dagli utenti legittimi, proteggendo API, risorse web e applicazioni dinamiche, preservando prestazioni ed esperienza utente.

Funzionalità principali

  • Rilevamento e applicazione globali a livello di edge. Blocca i bot alla rete edge prima che raggiungano l'origine.

  • Analisi comportamentale e dei pattern. Rileva attività automatizzate sospette analizzando i tempi delle richieste, il flusso di navigazione e altri segnali di comportamento.

  • Logica programmabile per edge. Gli utenti possono personalizzare i flussi di lavoro per la gestione dei bot utilizzando Edge Compute.

  • Risposte in tempo reale. Con il blocco immediato, la limitazione della velocità o le sfide al traffico dannoso in base alle condizioni in tempo reale.

  • Alta precisione e pochi falsi positivi. I controlli dettagliati aiutano a distinguere i bot innocui da quelli dannosi.

  • Prestazioni scalabili sotto carico. Fastly gestisce i picchi di traffico e le ondate di bot senza compromettere le prestazioni.

  • Osservabilità e analytics. Log in tempo reale e metriche forniscono visibilità sul comportamento dei bot e sull'efficacia della mitigazione.

  • Protezione di API e contenuti dinamici.  Fastly applica controlli bot alle API e ai contenuti in tempo reale senza interrompere la funzionalità.

Cloudflare

La gestione dei bot di Cloudflare utilizza una combinazione di informazioni sul traffico globale, apprendimento automatico e controlli a livello edge per rilevare e mitigare l'automazione dannosa in tempo reale. Analizzando i modelli comportamentali, le impronte digitali e le caratteristiche delle richieste nella sua vasta rete globale, Cloudflare è in grado di distinguere con precisione il traffico bot dannoso dagli utenti legittimi e dai crawler utili, proteggendo web app, API e traffico mobile senza rallentare le prestazioni.

Funzionalità principali

Rilevamento dei bot all'edge. Cloudflare ferma i bot alla rete edge prima che raggiungano i server di origine.

Apprendimento automatico e analisi comportamentale. Cloudflare utilizza pattern di traffico e tecniche di fingerprinting per individuare bot sofisticati.

Punteggio dei bot e valutazione del rischio. Cloudflare assegna punteggi di rischio alle richieste, consentendo risposte personalizzate.

Controllo in tempo reale. Cloudflare blocca, sottopone a sfide o limita istantaneamente il traffico dei bot.

Protezione del traffico API e mobile. Cloudflare applica misure di controllo contro i bot su endpoint web, API e app.

Regole personalizzate e ottimizzazione della politiche. La soluzione offre set di regole dettagliate per percorso, tipo di bot o applicazione.

Analytics e visibilità. Dashboard e log permettono un approfondimento sul volume del traffico dei bot e sull'impatto della mitigazione

Akamai

La gestione dei bot di Akamai sfrutta le sue reti globali per individuare e bloccare i processi automatizzati dannosi prima ancora che raggiungano l'infrastruttura di origine. Combinando le informazioni globali sulle minacce, l'analisi comportamentale e l'apprendimento automatico adattivo, Akamai rileva attività complesse dei bot ad alto volume con precisione e scalabilità.

Funzionalità principali

  • Informazioni globali sulle minacce. Sfrutta i dati aggregati provenienti dall’ampia rete di Akamai per un rilevamento dei bot altamente accurato.

  • Applicazione a livello edge. Blocca i bot dannosi prima che raggiungano l'infrastruttura di origine, riducendo carico e rischio.

  • Risposta in tempo reale e politiche personalizzate. Consente una mitigazione immediata e regole personalizzate in base all'applicazione o all'endpoint.

  • Protezione per le API e il traffico mobile. Estende i controlli dei bot su canali web, API e mobili.

  • Scalabilità per traffico ad alto volume. Progettato per gestire picchi, eventi globali e ondate di bot senza impatto sulle prestazioni.

  • Report e analytics . Fornisce un approfondimento sui pattern di comportamento dei bot, sul traffico bloccato e sull'efficacia delle misure di controllo.

Amazon CloudFront

Amazon CloudFront, l'offerta di CDN di AWS, offre la gestione dei bot principalmente attraverso l'integrazione con AWS WAF e AWS Shield ai bordi della rete. Sebbene Amazon Web Services CloudFront sia focalizzato sulla distribuzione globale di contenuti a bassa latenza, la sua protezione dai bot si basa sulla combinazione di filtraggio del traffico a livello edge, set di regole personalizzate e informazioni sulle minacce all’interno di AWS WAF, bloccando le automazioni malevole prima che raggiungano l’origine e riducendo il carico sui sistemi backend.

Funzionalità principali

Filtraggio a livello di edge tramite WAF AWS. Blocca il traffico dannoso nelle posizioni edge di CloudFront prima che raggiunga i server di origine.

Set di regole personalizzate. Puoi definire regole personalizzate per individuare e mitigare il comportamento dei bot.

Limitazione della velocità e throttling. È possibile effettuare il controllo delle frequenze di richiesta eccessive tipiche dei bot di scraping o di credential stuffing.

Integrazione con AWS Shield. Il supporto per la mitigazione degli attacchi DDoS e il rilevamento dei bot garantiscono una protezione a più livelli.

Gestione centralizzata della sicurezza su AWS. Mantieni le politiche relative ai bot insieme a WAF, Shield, IAM, e altri controlli di sicurezza di AWS.

Tabella di confronto delle capacità dei fornitori 

Funzionalità di gestione dei bot

Fastly

Akamai

Cloudflare

Amazon CloudFront

Protezione dai bot basata sull’edge

Applicazione full a livello di edge

Applicazione full a livello di edge

Applicazione full a livello di edge

Tramite AWS WAF + edge

Rilevamento comportamentale e di apprendimento automatico

Segnali comportamentali + logica in tempo reale

Apprendimento automatico comportamentale leader del settore

Apprendimento automatico + fingerprinting

Approccio basato su regole e apprendimento automatico tramite WAF

Classificazione accurata dei bot

Punteggio e logica personalizzati

Separazione tra bot buoni e cattivi

Liste bianche dei bot e sistemi di punteggio

È necessaria la modifica manuale delle regole

Risposta in tempo reale

Decisioni istantanee edge

Mitigazione in tempo reale

Mitigazione in tempo reale

Quasi in tempo reale

Stack di sicurezza integrato

WAF, DDoS, sicurezza a livello di edge

WAF, DDoS, sicurezza enterprise

WAF, DDoS, Zero Trust

AWS Shield + WAF

Scalabilità sotto attacco

Scalabilità elevata e risposta rapida

Comprovata su una vasta portata globale

Protezione su scalabilità Internet

Scalabilità con AWS

Basso impatto sugli utenti legittimi

Controlli precisi per ridurre gli attriti

Una configurazione matura minimizza i falsi positivi.

Sfide progressive

Dipende dalla configurazione

Visibilità e analytics

Log in tempo reale e osservabilità

Report enterprise

Dashboard e approfondimenti

Visibilità nativa di AWS

Personalizzazione e flessibilità

Logica a livello di edge molto elevata

Incentrate a livello enterprise

Regole flessibili

Limitate senza configurazioni personalizzate

Protezione API e dai bot mobili

Solido supporto per API e contenuti dinamici

Supporto di livello enterprise

Buona protezione API

Richiede una configurazione aggiuntiva

In che modo Fastly può aiutarti

La Gestione dei bot Fastly offre visibilità e protezione avanzate dei bot per il web moderno. Il rilevamento intelligente avanzato dei bot di Fastly ti offre una visibilità approfondita sul traffico dei tuoi bot. Aggiorna costantemente un elenco di bot verificati, analizza i segnali lato server e monitora il comportamento lato client per distinguere con precisione utenti legittimi, bot innocui e bot dannosi. Ciò consente di individuare anche i bot più sofisticati, riduce i falsi positivi e ti consente di decidere con sicurezza quali bot consentire o bloccare.

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