ブログに戻る
Hossein Lotfi
SVP of Engineering, Fastly
Hossein Lotfi は Fastly のエンジニアリング担当 SVP です。2025年にこの役職に就く前は、エンジニアリンググループを率いて、Fastly のネットワークサービスを強化し、幅広いプロダクトやサービスの基盤となる、信頼性、拡張性、コスト効率に優れた低レイテンシシステムの構築を担当していました。彼のチームは、ハードウェアやネットワークアーキテクチャ、カーネルレベルの最適化、低レイテンシデータパス、さらにはトラフィックエンジニアリングやキャッシュ、ワークロード管理などのエッジシステムに至るまで、技術スタック全体にわたって活躍していました。 ハイパースケール・クラウド・インフラストラクチャ、他の大手CDNでのWebパフォーマンス・エンジニアリング・グループ、そしてネットワーク検証スタートアップ企業の共同設立など、グローバル規模のシステム構築について20年以上の経験を有しています。また、トラフィックエンジニアリング、ロードバランシング、エッジネットワークにおける大規模システム設計に関して複数の特許を取得しています。 キャリアの初期は、中東のとある国でデジタルトランスフォーメーションの最前線に立って活動していました。電子工学の学士号を取得しながら、インターネットの全国的な拡大を支援し、多くの人々を初めてオンラインに接続する手助けも行いました。
今年の AI トラフィックは人間のトラフィックの6.5倍のペースで増加
Fastly のデータによると、AI トラフィックは2026年1月から5月にかけて30％増加。自律システムがインターネットリクエストの半数近くを占めるようになり、Web インフラストラクチャを再形成しています。
レジリエントなアーキテクチャでサービス停止を回避
Fastly はレジリエントなアーキテクチャの原則を採用し、パフォーマンスを損ねることなくサービス停止の回避、障害の深刻度の緩和、保証された可用性を満たすサービスの提供を実現しています。
HTTP/1.1 非同期攻撃に対する Fastly のレジリエンス
他の CDN とは異なり、Fastly のアーキテクチャが HTTP/1.1非同期化攻撃からの保護を提供する理由をご覧ください。Fastly の安全なプラットフォームでアプリケーションを保護しましょう。
Fastly が Rapid Reset のような新種の大規模な DDoS 攻撃からお客様を保護する方法
Fastly のトラフィックが Rapid Reset と呼ばれる DDoS 攻撃の影響を受けずに済んだのは、私たちが他社では達成できない高いレベルで攻撃の自動検知や防御を実現したからです。
Autopilot で Fastly ネットワークをスマートネットワークに変身
より多くのトラフィックをより効果的に処理することを可能にする Fastly の新しい高度な自動化機能を、記録的なトラフィック量をもたらした今年のスーパーボウルのデータを交えながらご紹介します。