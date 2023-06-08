Hossein Lotfi は Fastly のエンジニアリング担当 SVP です。2025年にこの役職に就く前は、エンジニアリンググループを率いて、Fastly のネットワークサービスを強化し、幅広いプロダクトやサービスの基盤となる、信頼性、拡張性、コスト効率に優れた低レイテンシシステムの構築を担当していました。彼のチームは、ハードウェアやネットワークアーキテクチャ、カーネルレベルの最適化、低レイテンシデータパス、さらにはトラフィックエンジニアリングやキャッシュ、ワークロード管理などのエッジシステムに至るまで、技術スタック全体にわたって活躍していました。 ハイパースケール・クラウド・インフラストラクチャ、他の大手CDNでのWebパフォーマンス・エンジニアリング・グループ、そしてネットワーク検証スタートアップ企業の共同設立など、グローバル規模のシステム構築について20年以上の経験を有しています。また、トラフィックエンジニアリング、ロードバランシング、エッジネットワークにおける大規模システム設計に関して複数の特許を取得しています。 キャリアの初期は、中東のとある国でデジタルトランスフォーメーションの最前線に立って活動していました。電子工学の学士号を取得しながら、インターネットの全国的な拡大を支援し、多くの人々を初めてオンラインに接続する手助けも行いました。

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