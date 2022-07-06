Fastly Image Optimizer と C2PA を使用した大規模な信頼の構築 James Sherry Fastly Image Optimizer は C2PA をサポートし、コンテンツの信憑性を検証可能にしました。安全な画像の出処を大規模に活用し、誤情報に対抗し、信頼を構築します。 2025年8月12日

無料のデータ送信とオブジェクトストレージの操作により、画像最適化のすべてが変わる James Sherry Fastly Object Storage でコスト効率の高い画像最適化を実現します。優れたパフォーマンスのためのデータ送信および運用費用はゼロです。自由にスケーラビリティを拡張し、迅速に反復できます。 2025年7月07日

サイズの縮小が得意な Brotli (スイスのパンではありません！) James Sherry Web パフォーマンスの重要性が高まる中、モニタリングすべき品質シグナルの標準セットを提供する Core Web Vitals などの標準化された指標を採用してパフォーマンスを測定している企業が増えています。 2023年2月07日