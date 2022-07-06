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James Sherry
Staff Product Manager, Fastly
James は Fastly の Staff Product Manager として、世界有数のメディアブランドに満足度の高いサービスを提供し、ブランドの成功をサポートすることに尽力しています。Fastly 入社前は Wowza Media Systems に勤務し、ストリーミング、デジタルメディア、電気通信、ネットワークサービスを専門に14年以上の経験を有しています。余暇には家族と時間を過ごしたり、スキー、トレイルランニング、旅行などを楽しんだりしています。
Fastly Image Optimizer と C2PA を使用した大規模な信頼の構築
Fastly Image Optimizer は C2PA をサポートし、コンテンツの信憑性を検証可能にしました。安全な画像の出処を大規模に活用し、誤情報に対抗し、信頼を構築します。
無料のデータ送信とオブジェクトストレージの操作により、画像最適化のすべてが変わる
Fastly Object Storage でコスト効率の高い画像最適化を実現します。優れたパフォーマンスのためのデータ送信および運用費用はゼロです。自由にスケーラビリティを拡張し、迅速に反復できます。
サイズの縮小が得意な Brotli (スイスのパンではありません！)
Web パフォーマンスの重要性が高まる中、モニタリングすべき品質シグナルの標準セットを提供する Core Web Vitals などの標準化された指標を採用してパフォーマンスを測定している企業が増えています。
Fastly のイメージオプティマイザーをお勧めする4つの理由
The Guardian や Big Cartel をはじめとする強力な Web プレゼンスを誇る大手ブランドは、Fastly のイメージオプティマイザーを活用して高解像度の画像をすばやく配信しています。このブログ記事では、同機能をおすすめする4つの理由についてご紹介します。