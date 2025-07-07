無料のデータ送信とオブジェクトストレージの操作により、画像最適化のすべてが変わる

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Fastly エッジクラウドプラットフォーム

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コンテンツ配信 (CDN)パーソナライズされたエクスペリエンスをグローバルに高速配信ライブストリーミングシームレスなライブストリーミング体験ストリーミング動画 (VoD)卓越したオンデマンド動画エクスペリエンスMedia Shield マルチ CDN のデプロイを最適化On-the-Fly Packagerリアルタイムでオンデマンドの動画コンテンツを動的にパッケージ化Image Optimizerエッジで画像の高速処理を実現ロードバランサールーティングをきめ細かくコントロールTLS 暗号化トランスポート・レイヤー・セキュリティ管理の複雑性を軽減Origin Connect Fastly に直接接続IP アドレスIP アドレスを簡単に管理HTTP/3 と QUIC最新のプロトコルドメインリサーチ API即時かつ正確なドメイン名検出Object Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセス
Next-Gen WAF環境を問わない最先端の Web アプリ/API のセキュリティソリューションボット管理効果的にボット攻撃を検出して脅威をブロックDDoS Protectionビジネスに支障をきたす分散型攻撃を自動的に軽減API セキュリティAPI エンドポイントを保護Client-Side Protectionクライアントサイド攻撃からの防御AI ボット管理AI ボットにより Web サイトのコンテンツスクレイピングを阻止
エッジコンピューティングアプリをエッジに展開 — 私たちのインスタントプラットフォームが、ユーザーに素晴らしいエクスペリエンスを提供するための開発を支援しますキーバリューストア最も高速なキーバリューストアでありながら、使い慣れたデータベースツールと同じくらい簡単に使用できますWebSockets と Fanout 完全なパーソナライズ機能と簡単な設定が可能な、リアルタイムメッセージングをグローバル規模で提供開発者 SDKFastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラムEnterprise Serverlessオープンスタンダードで構築され、Fastly の全プロダクトと統合可能な最強サーバーレスプラットフォームAIセマンティックキャッシングで AI ワークロードを加速し、効率性を向上させますObject Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセスプログラマブルキャッシュ当社のコンテンツ配信ネットワークを支える伝説的なキャッシュ機能に、プログラムでフルアクセスできます。MCPサーバーAI を活用した Fastly Service のコントロール。
リアルタイムログリアルタイムでログをストリーミング・分析Edge Observerトラフィックのライブデータと履歴データを確認Domain InspectorドメインレベルのインサイトにアクセスOrigin Inspectorオリジンとエッジ間の完全なインサイトアラートサービス関連の指標に関する通知を作成Log Explorer &amp; Insights実用的なインサイトとのインタラクション

優れた結果をもたらす卓越したサービス

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プロフェッショナルサービスデリバリーサービスのマイグレーション/最適化を Fastly のエキスパートがサポートライブ・エンターテインメント・サービス視聴者の規模に合わせてライブストリーミング体験をスケーリングサポートプラン一貫したワールドクラスのサポートマネージドCDNコントロールと柔軟性を最大化マネージドセキュリティプロによる Web アプリケーションの保護カスタマーサポートFastly のサポートチームがお客様と共にビジネスの成長を支援

革新的なデジタルソリューション

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ストリーミングメディア魅力的なライブ/オンデマンドストリーミング新興メディア新興メディア企業向けの高パフォーマンスソリューションデジタルパブリッシングリアルタイムの報道で読者エクスペリエンスを向上小売業およびeコマース大規模にパーソナライズされた高速エクスペリエンスファイナンスサービス統合型セキュリティ対策で顧客データを保護ハイテクビジネスの成長に合わせてパフォーマンスを瞬時にスケールアップトラベル &amp; サービスカスタマイズされたオンライン体験を旅行者に提供オンライン教育セキュアな学習体験を大規模に実現ゲーム超高速で安全なゲームダウンロードでプレイヤーの次の勝利を後押しiGaming高速、安全、中断のない、魅力的なゲームプレイをエッジで配信しましょう
インフラコストの削減予測しやすいクラウドの低コスト化を実現マルチクラウドの最適化クラウドリソースを統合して複雑性を軽減お客様の信頼お客様の信頼獲得に向けた Fastly の取り組みをご紹介プライバシー保護ユーザーのデータを保護する方法をご覧くださいサステナビリティダッシュボードFastlyプラットフォームの電力使用量と温室効果ガス排出量を確認する

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開発者今すぐ素晴らしいアイディアを実現してみませんか？Fast Forward信頼性の高いインターネットの構築開発ツールエッジを効かせ、コラボレーションを促進する開発ツール開発者 SDKFastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラムコミュニティ世界中の開発者が集うコミュニティに参加サインアップ無料の開発者アカウントを作成する

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Fastly とパートナーを組む理由高速かつ安全で魅力的なエクスペリエンスの実現をサポートクラウドパートナークラウドサービスと Fastly を統合するメリットチャネルパートナーFastly 製品でソシューションや機能を強化技術・統合パートナーパートナーエコシステムの詳細
パートナーポータルへのログインFastly パートナー向けリソースへのアクセスパートナー登録Fastly 製品の再販/リファーラルを通じてビジネスを強化パートナーを見つけるニーズに合わせて適切なパートナーをご紹介

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無料のデータ送信とオブジェクトストレージの操作により、画像最適化のすべてが変わる

James Sherry

Staff Product Manager, Fastly

画像が多いアプリケーション用のオブジェクトストレージを評価する際、ほとんどの開発者はGBあたりのストレージコストに注目します。しかし、プロジェクトの経済性を左右するもう一つのコストがあります。それは運用費用、より具体的には「読み取り」コストです。Fastly Object Storageは、運用費用を免除し、価格設定を簡素化し、Fastly Image Optimizer と組み合わせることで新たな可能性を生み出し、この障壁を取り除きます。

画像運用の隠れたコスト

Fastly Image Optimizer を使用した最新の画像最適化は、動的な変換、キャッシュ、および配信に焦点を当てています。Fastly のプラットフォームを通じて最適化された画像を配信するたびに、次のような複数の処理が実行されます。

  • Image Optimizer を使用したリアルタイム形式変換 (WebP、AVIF)

  • レスポンシブデザインのための動的なリサイズとクロップ

  • Fastly のエッジネットワーク全体でのキャッシュ

  • パフォーマンス分析と最適化のフィードバック

忙しいeコマースサイトや出版サイトでは、このような運用により、オリジンからソース画像へのリクエストが簡単に何百万件も生成される可能性があります。1,000リクエストあたり0.0004ドルの価格設定では、コストは急速に増加してしまうかもしれません。

運用費用がイノベーションを阻害する理由

本当の問題はコストだけではなく、運用費用が最適化戦略を制約してしまうことです。読み込むたびに費用がかかってしまうと、チームは最適ではない技術的決定を下し始めてしまうのです (価格設定モデルの欠点)。

  • パフォーマンスを向上させる積極的なキャッシュ戦略を避ける

  • API コールを削減するために画像形式の選択肢を制限する

  • 最適化手法のための A/B テストを省略する

  • レスポンシブ画像配信を妥協する

これにより、運用コストを少し節約できる一方で、コンバージョン率や全体的なユーザーエクスペリエンスにおいて大きな損失を被る可能性のある偽の経済性が生じます。

Fastly + Object Storage を初めてご利用ですか？Fastlyとオブジェクトストレージをシームレスに統合し、コンテンツ配信ネットワークのパフォーマンスとサーバーレスコンピューティングを最適化する方法を学びましょう。

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Fastly のメリット：運用とデータ送信コストをゼロにして総保有コスト (TCO) を削減

Fastly Object Storage は、すでに価格設定モデルの中核を成すゼロデータ送信費用に加え、画像最適化ワークフローの運用費用を免除することで状況を変えます。Fastly Image Optimizer と組み合わせることで、これまでにない TCO の自由度が生まれるのです。

  • 恐れることなくスケーラビリティを実現。コストは従量課金プランに応じて指数関数的に増加するのではなく、ストレージに応じて予測可能かつ直線的になります。Fastly Image Optimizer がそれを処理する回数に関係なく、バイラルコンテンツによってインフラストラクチャ費用が突然急増する心配はありません。

  • 自由に最適化。Image Optimizer による最適な画像配信戦略、複数の形式、Fastly のエッジネットワーク全体にわたる広範なキャッシュ、リアルタイムの最適化を、運用コストの増加なしに実装できます。

  • 迅速な反復。開発チームは、さまざまな Image Optimizer 構成をテストし、Fastly のグローバルネットワーク全体のパフォーマンスを測定し、実験中に運用コストが蓄積されることを心配することなく、画像配信を改善できます。

正しい選択をすること

画像最適化のためにオブジェクトストレージを評価する際には、GB あたりのストレージコストだけを比較しないでください。予想される運用量を計算し、読み取り費用を考慮に入れてください。Fastly Object Storage の運用手数料ゼロモデルと Image Optimizer のリアルタイム処理機能を組み合わせることで、多くの場合、優れたパフォーマンスを実現しながら、総所有コストを大幅に削減できます。最適な最適化戦略は、API コールを最小限に抑えることではなく、ユーザーにとって効果的なものによって推進されるべきです。Fastly のアプローチはまさにその哲学と一致しており、運用コストの複雑さを管理するのではなく、優れた画像エクスペリエンスの提供に集中することができます。

より速く、よりスマートに、読み取り料金なしでビルドできます。Fastly を使用することで、最高のパフォーマンスを発揮する画像戦略に隠れたコストが発生しなくなります。運用コストを削減し、自信を持って画像最適化戦略のスケーラビリティを拡大しましょう。準備はできていますか？(ボーナス！) すでに Fastly アカウントをお持ちの場合は、今すぐ IO のトライアルを開始できます。

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