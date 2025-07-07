無料のデータ送信とオブジェクトストレージの操作により、画像最適化のすべてが変わる

画像が多いアプリケーション用のオブジェクトストレージを評価する際、ほとんどの開発者はGBあたりのストレージコストに注目します。しかし、プロジェクトの経済性を左右するもう一つのコストがあります。それは運用費用、より具体的には「読み取り」コストです。Fastly Object Storageは、運用費用を免除し、価格設定を簡素化し、Fastly Image Optimizer と組み合わせることで新たな可能性を生み出し、この障壁を取り除きます。

画像運用の隠れたコスト

Fastly Image Optimizer を使用した最新の画像最適化は、動的な変換、キャッシュ、および配信に焦点を当てています。Fastly のプラットフォームを通じて最適化された画像を配信するたびに、次のような複数の処理が実行されます。

Image Optimizer を使用したリアルタイム形式変換 (WebP、AVIF)

レスポンシブデザインのための動的なリサイズとクロップ

Fastly のエッジネットワーク全体でのキャッシュ

パフォーマンス分析と最適化のフィードバック

忙しいeコマースサイトや出版サイトでは、このような運用により、オリジンからソース画像へのリクエストが簡単に何百万件も生成される可能性があります。1,000リクエストあたり0.0004ドルの価格設定では、コストは急速に増加してしまうかもしれません。

運用費用がイノベーションを阻害する理由

本当の問題はコストだけではなく、運用費用が最適化戦略を制約してしまうことです。読み込むたびに費用がかかってしまうと、チームは最適ではない技術的決定を下し始めてしまうのです (価格設定モデルの欠点)。

パフォーマンスを向上させる積極的なキャッシュ戦略を避ける

API コールを削減するために画像形式の選択肢を制限する

最適化手法のための A/B テストを省略する

レスポンシブ画像配信を妥協する

これにより、運用コストを少し節約できる一方で、コンバージョン率や全体的なユーザーエクスペリエンスにおいて大きな損失を被る可能性のある偽の経済性が生じます。

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Fastly のメリット：運用とデータ送信コストをゼロにして総保有コスト (TCO) を削減

Fastly Object Storage は、すでに価格設定モデルの中核を成すゼロデータ送信費用に加え、画像最適化ワークフローの運用費用を免除することで状況を変えます。Fastly Image Optimizer と組み合わせることで、これまでにない TCO の自由度が生まれるのです。

恐れることなくスケーラビリティを実現。 コストは従量課金プランに応じて指数関数的に増加するのではなく、ストレージに応じて予測可能かつ直線的になります。Fastly Image Optimizer がそれを処理する回数に関係なく、バイラルコンテンツによってインフラストラクチャ費用が突然急増する心配はありません。

自由に最適化。 Image Optimizer による最適な画像配信戦略、複数の形式、Fastly のエッジネットワーク全体にわたる広範なキャッシュ、リアルタイムの最適化を、運用コストの増加なしに実装できます。

迅速な反復。開発チームは、さまざまな Image Optimizer 構成をテストし、Fastly のグローバルネットワーク全体のパフォーマンスを測定し、実験中に運用コストが蓄積されることを心配することなく、画像配信を改善できます。

正しい選択をすること

画像最適化のためにオブジェクトストレージを評価する際には、GB あたりのストレージコストだけを比較しないでください。予想される運用量を計算し、読み取り費用を考慮に入れてください。Fastly Object Storage の運用手数料ゼロモデルと Image Optimizer のリアルタイム処理機能を組み合わせることで、多くの場合、優れたパフォーマンスを実現しながら、総所有コストを大幅に削減できます。最適な最適化戦略は、API コールを最小限に抑えることではなく、ユーザーにとって効果的なものによって推進されるべきです。Fastly のアプローチはまさにその哲学と一致しており、運用コストの複雑さを管理するのではなく、優れた画像エクスペリエンスの提供に集中することができます。