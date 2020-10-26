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MJ Jones
Compute、Principal Product Manager, Fastly
MJ は、Compute の Product Manager としてサーバーレス・コンピューティング・ソリューションの機能開発を指揮しています。Fastly 入社前は、独自のデータ主導型のプロダクト管理アプローチを Riot Games や Google、GoGuardian などの企業で実践しました。
Fastly Secret Store のご紹介 - エッジシークレットでエッジデータのセキュリティを強化
Fastly の Secret Store はグローバルシークレット管理ソリューションの一種で、オリジンやアプリケーション、他の Fastly エッジのリソースへのセキュアなアクセスを拡張するのに役立ちます。
Fastly のストア機能で決定とエッジデータへのアクセスを高速化
Fastly のエッジデータソリューションの要となる KV Store と Config Store の利用が可能になりました。
Config Store のご紹介 : エッジで設定データの保存と更新がより簡単に
Config Store は、低レイテンシを実現するキー/値のデータストアです。この機能により、エッジで設定データを簡単に保存し、アプリケーションのエクスペリエンスを高速化できます。
Compute によるサーバーレス最大のデメリット解消法
サーバーレスソリューションは開発者にとっては朗報ですが、コールドスタート、地域的なレイテンシ、可観測性の欠如など、多くの頭痛の種を引き起こす可能性があります。Fastly のコンピューティング環境である Compute は、Wasm 上に構築され、グローバルに実行することで、これらの問題を解決できます。