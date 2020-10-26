Fastly Secret Store のご紹介 - エッジシークレットでエッジデータのセキュリティを強化 MJ Jones Fastly の Secret Store はグローバルシークレット管理ソリューションの一種で、オリジンやアプリケーション、他の Fastly エッジのリソースへのセキュアなアクセスを拡張するのに役立ちます。 2024年2月21日

Fastly のストア機能で決定とエッジデータへのアクセスを高速化 MJ Jones, Bryan Hackett Fastly のエッジデータソリューションの要となる KV Store と Config Store の利用が可能になりました。 2023年8月07日

Config Store のご紹介 : エッジで設定データの保存と更新がより簡単に MJ Jones Config Store は、低レイテンシを実現するキー/値のデータストアです。この機能により、エッジで設定データを簡単に保存し、アプリケーションのエクスペリエンスを高速化できます。 2023年2月14日