Fastly のストア機能で決定とエッジデータへのアクセスを高速化

ビジネスの未来は開発者から始まります

詳細情報
企業情報優れたオンライン体験を支えるチームネットワークマップ最先端のインターネットを支える新しいアーキテクチャ業界アナリストの声Fastly に対する業界アナリストの評価ニュース最新情報・企業ニュースプラットフォームより高速かつ安全で魅力的なデジタルエクスペリエンスを可能にするプラットフォームお客様事例お客様のサクセスストリーイベントFastly 関連イベントのお知らせ採用情報一緒に優れたインターネットを構築

Fastly エッジクラウドプラットフォーム

すべてのプロダクトを表示
コンテンツ配信 (CDN)パーソナライズされたエクスペリエンスをグローバルに高速配信ライブストリーミングシームレスなライブストリーミング体験ストリーミング動画 (VoD)卓越したオンデマンド動画エクスペリエンスMedia Shield マルチ CDN のデプロイを最適化On-the-Fly Packagerリアルタイムでオンデマンドの動画コンテンツを動的にパッケージ化Image Optimizerエッジで画像の高速処理を実現ロードバランサールーティングをきめ細かくコントロールTLS 暗号化トランスポート・レイヤー・セキュリティ管理の複雑性を軽減Origin Connect Fastly に直接接続IP アドレスIP アドレスを簡単に管理HTTP/3 と QUIC最新のプロトコルドメインリサーチ API即時かつ正確なドメイン名検出Object Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセス
Next-Gen WAF環境を問わない最先端の Web アプリ/API のセキュリティソリューションボット管理効果的にボット攻撃を検出して脅威をブロックDDoS Protectionビジネスに支障をきたす分散型攻撃を自動的に軽減API セキュリティAPI エンドポイントを保護Client-Side Protectionクライアントサイド攻撃からの防御AI ボット管理AI ボットにより Web サイトのコンテンツスクレイピングを阻止
エッジコンピューティングアプリをエッジに展開 — 私たちのインスタントプラットフォームが、ユーザーに素晴らしいエクスペリエンスを提供するための開発を支援しますキーバリューストア最も高速なキーバリューストアでありながら、使い慣れたデータベースツールと同じくらい簡単に使用できますWebSockets と Fanout 完全なパーソナライズ機能と簡単な設定が可能な、リアルタイムメッセージングをグローバル規模で提供開発者 SDKFastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラムEnterprise Serverlessオープンスタンダードで構築され、Fastly の全プロダクトと統合可能な最強サーバーレスプラットフォームAIセマンティックキャッシングで AI ワークロードを加速し、効率性を向上させますObject Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセスプログラマブルキャッシュ当社のコンテンツ配信ネットワークを支える伝説的なキャッシュ機能に、プログラムでフルアクセスできます。MCPサーバーAI を活用した Fastly Service のコントロール。
リアルタイムログリアルタイムでログをストリーミング・分析Edge Observerトラフィックのライブデータと履歴データを確認Domain InspectorドメインレベルのインサイトにアクセスOrigin Inspectorオリジンとエッジ間の完全なインサイトアラートサービス関連の指標に関する通知を作成Log Explorer &amp; Insights実用的なインサイトとのインタラクション

優れた結果をもたらす卓越したサービス

すべてのサービスを見る
プロフェッショナルサービスデリバリーサービスのマイグレーション/最適化を Fastly のエキスパートがサポートライブ・エンターテインメント・サービス視聴者の規模に合わせてライブストリーミング体験をスケーリングサポートプラン一貫したワールドクラスのサポートマネージドCDNコントロールと柔軟性を最大化マネージドセキュリティプロによる Web アプリケーションの保護カスタマーサポートFastly のサポートチームがお客様と共にビジネスの成長を支援

革新的なデジタルソリューション

ソリューションの詳細
ストリーミングメディア魅力的なライブ/オンデマンドストリーミング新興メディア新興メディア企業向けの高パフォーマンスソリューションデジタルパブリッシングリアルタイムの報道で読者エクスペリエンスを向上小売業およびeコマース大規模にパーソナライズされた高速エクスペリエンスファイナンスサービス統合型セキュリティ対策で顧客データを保護ハイテクビジネスの成長に合わせてパフォーマンスを瞬時にスケールアップトラベル &amp; サービスカスタマイズされたオンライン体験を旅行者に提供オンライン教育セキュアな学習体験を大規模に実現ゲーム超高速で安全なゲームダウンロードでプレイヤーの次の勝利を後押しiGaming高速、安全、中断のない、魅力的なゲームプレイをエッジで配信しましょう
インフラコストの削減予測しやすいクラウドの低コスト化を実現マルチクラウドの最適化クラウドリソースを統合して複雑性を軽減お客様の信頼お客様の信頼獲得に向けた Fastly の取り組みをご紹介プライバシー保護ユーザーのデータを保護する方法をご覧くださいサステナビリティダッシュボードFastlyプラットフォームの電力使用量と温室効果ガス排出量を確認する

素晴らしいエクスペリエンスの構築に取り組む開発者を支援

無料アカウントの登録
開発者今すぐ素晴らしいアイディアを実現してみませんか？Fast Forward信頼性の高いインターネットの構築開発ツールエッジを効かせ、コラボレーションを促進する開発ツール開発者 SDKFastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラムコミュニティ世界中の開発者が集うコミュニティに参加サインアップ無料の開発者アカウントを作成する

Fastly を活用して高速かつ安全で魅力的なインターネットの構築を支援

Fastly とパートナーを組む理由高速かつ安全で魅力的なエクスペリエンスの実現をサポートクラウドパートナークラウドサービスと Fastly を統合するメリットチャネルパートナーFastly 製品でソシューションや機能を強化技術・統合パートナーパートナーエコシステムの詳細
パートナーポータルへのログインFastly パートナー向けリソースへのアクセスパートナー登録Fastly 製品の再販/リファーラルを通じてビジネスを強化パートナーを見つけるニーズに合わせて適切なパートナーをご紹介

信頼できる Fastly のサポート

ドキュメントFastly の機能を最大限に活用リソースライブラリデータシートやレポートなどをご覧くださいFastly AcademyFastly 製品に関する実践的な e ラーニングコースラーニングセンターインターネットテクノロジーの詳細ブログ最新のアイディアやトレンドをご紹介セキュリティ調査セキュリティ強化に役立つ調査Fastly の視点 専門家と業界のインサイトの詳細を見る
サポートセンターお困りですか？お問い合わせお気軽にご連絡ください
ブログに戻る

フォロー&ご登録

Fastly のストア機能で決定とエッジデータへのアクセスを高速化

MJ Jones

Compute、Principal Product Manager, Fastly

Bryan Hackett

Edge Data、Principal Product Manager, Fastly

プロダクトCompute

Web アプリケーションが高度化するのに伴い、サービス設定のようなシンプルなコンセプトの適用さえも複雑化しつつあります。また、ユーザーと適切なコンテンツをマッチさせるといった簡単なタスクによってもグローバル規模でレイテンシが発生し、サービスの質に影響する可能性があります。このような状況のなか、パフォーマンスを優先するためにしたいことを諦める開発者もいれば、さらに複雑な処理プロセスを作成したものの、大規模にそれを管理することが予想外に困難であることに戸惑う開発者もいます。いずれにせよ、すべての開発者が、避けられないと思われる制約を受け、イノベーションや生産性が妨げられているのです。

そこで Fastly は、エッジデータソリューションを通じて開発者が複雑なロジックをエッジで適用できるようにすると同時に、使用開始が簡単で、長期的なスケールアップも楽にできる運用しやすいサーバーレス・コンピューティング・ソリューションの提供を目指しています。これを念頭に、Fastly のエッジデータソリューションの要となる KV Store</u>Config Store</u> のふたつの機能を一般公開しました。  

以下では各データストアの最適な用途をご紹介します。

基本的にアプリケーションの設定では、Config Store と Secret Store の使用をお勧めします。これらによって環境変数 (Config Store) とシークレットの一貫性のある保存と共有が可能になります。   

KV Store はアプリケーションデータのプライマリストアとみなすことができます。馴染みのあるキーと値のパターンを使用してデータを保存しアクセスできます。  グローバルに複製することが可能で永続性があり、エッジでの書き込みが可能です。シドニーで書き込み、同じデータをフランクフルトで読み込むことができます。とてもシンプルです。 

KV Store はサイズの大きなリストやユーザーオブジェクト、小さな静的コンテンツなど、エッジアプリケーションからアクセスする必要があるデータを保存するのに最適な場所です。  以下の図は、SEO ランキングが下がるの防ぐために、使用を廃止した URL のリダイレクトを実行するユースケースを示しています。

すべてのストアに共通する重要な特徴は、作成後にアプリケーション間で共有できることです。これにより、新しいアプリケーションを構築する際に時間を節約し、エラーが生じる可能性を縮小できます。  

現在ベータ版で提供されている Secret Store も含め、Fastly の重要なストア機能の特徴を以下にまとめてみました。

Fastly のエッジデータソリューション

Fastly Store

特徴

最適な用途

KV Store

グローバルにアクセスでき、永続性のあるストレージ、エッジでの読み込み/書き込みが可能、コアクラウドや他のエッジクラウドよりも高速

サイズの大きいリストの管理、小さな静的コンテンツ、データ (顧客データやユーザーデータ、パーソナライゼーションデータなど)

設定ストア

エッジでの読み込み可能、柔軟性のあるデプロイを実現、メモリからマイクロ秒単位でエッジ決定

環境変数

Secret Store (現在 Beta 版)

エッジにあるセキュアなストレージ

シークレットの保存 (API キーや認証情報など)

最後に

多くの開発者にとって、データの保存場所はメリットではなく制約を意味します。Fastly のエッジデータソリューションを活用することで、重要なデータにどこからでもアクセスし、データの保存場所による障壁を排除できます。これらのソリューションを通じて、データの共有が可能で摩擦の少ない設計が可能になり、グローバルな開発がシンプルになるだけでなく、Fastly のグローバルエッジにデータを移行または複製することによってコスト削減も実現できます。 

詳細については Fastly の Developer Hub</u> をご覧いただくか、または エッジサーバーレスソリューションの無料トライアル</u>をぜひお試しください。

Fastly を試してみませんか？

ぜひご連絡ください
お問い合わせ