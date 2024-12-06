Fastly Secret Store のご紹介 - エッジシークレットでエッジデータのセキュリティを強化

ビジネスの未来は開発者から始まります

詳細情報
企業情報優れたオンライン体験を支えるチームネットワークマップ最先端のインターネットを支える新しいアーキテクチャ業界アナリストの声Fastly に対する業界アナリストの評価ニュース最新情報・企業ニュースプラットフォームより高速かつ安全で魅力的なデジタルエクスペリエンスを可能にするプラットフォームお客様事例お客様のサクセスストリーイベントFastly 関連イベントのお知らせ採用情報一緒に優れたインターネットを構築

Fastly エッジクラウドプラットフォーム

すべてのプロダクトを表示
コンテンツ配信 (CDN)パーソナライズされたエクスペリエンスをグローバルに高速配信ライブストリーミングシームレスなライブストリーミング体験ストリーミング動画 (VoD)卓越したオンデマンド動画エクスペリエンスMedia Shield マルチ CDN のデプロイを最適化On-the-Fly Packagerリアルタイムでオンデマンドの動画コンテンツを動的にパッケージ化Image Optimizerエッジで画像の高速処理を実現ロードバランサールーティングをきめ細かくコントロールTLS 暗号化トランスポート・レイヤー・セキュリティ管理の複雑性を軽減Origin Connect Fastly に直接接続IP アドレスIP アドレスを簡単に管理HTTP/3 と QUIC最新のプロトコルドメインリサーチ API即時かつ正確なドメイン名検出Object Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセス
Next-Gen WAF環境を問わない最先端の Web アプリ/API のセキュリティソリューションボット管理効果的にボット攻撃を検出して脅威をブロックDDoS Protectionビジネスに支障をきたす分散型攻撃を自動的に軽減API セキュリティAPI エンドポイントを保護Client-Side Protectionクライアントサイド攻撃からの防御AI ボット管理AI ボットにより Web サイトのコンテンツスクレイピングを阻止
エッジコンピューティングアプリをエッジに展開 — 私たちのインスタントプラットフォームが、ユーザーに素晴らしいエクスペリエンスを提供するための開発を支援しますキーバリューストア最も高速なキーバリューストアでありながら、使い慣れたデータベースツールと同じくらい簡単に使用できますWebSockets と Fanout 完全なパーソナライズ機能と簡単な設定が可能な、リアルタイムメッセージングをグローバル規模で提供開発者 SDKFastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラムEnterprise Serverlessオープンスタンダードで構築され、Fastly の全プロダクトと統合可能な最強サーバーレスプラットフォームAIセマンティックキャッシングで AI ワークロードを加速し、効率性を向上させますObject Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセスプログラマブルキャッシュ当社のコンテンツ配信ネットワークを支える伝説的なキャッシュ機能に、プログラムでフルアクセスできます。MCPサーバーAI を活用した Fastly Service のコントロール。
リアルタイムログリアルタイムでログをストリーミング・分析Edge Observerトラフィックのライブデータと履歴データを確認Domain InspectorドメインレベルのインサイトにアクセスOrigin Inspectorオリジンとエッジ間の完全なインサイトアラートサービス関連の指標に関する通知を作成Log Explorer &amp; Insights実用的なインサイトとのインタラクション

優れた結果をもたらす卓越したサービス

すべてのサービスを見る
プロフェッショナルサービスデリバリーサービスのマイグレーション/最適化を Fastly のエキスパートがサポートライブ・エンターテインメント・サービス視聴者の規模に合わせてライブストリーミング体験をスケーリングサポートプラン一貫したワールドクラスのサポートマネージドCDNコントロールと柔軟性を最大化マネージドセキュリティプロによる Web アプリケーションの保護カスタマーサポートFastly のサポートチームがお客様と共にビジネスの成長を支援

革新的なデジタルソリューション

ソリューションの詳細
ストリーミングメディア魅力的なライブ/オンデマンドストリーミング新興メディア新興メディア企業向けの高パフォーマンスソリューションデジタルパブリッシングリアルタイムの報道で読者エクスペリエンスを向上小売業およびeコマース大規模にパーソナライズされた高速エクスペリエンスファイナンスサービス統合型セキュリティ対策で顧客データを保護ハイテクビジネスの成長に合わせてパフォーマンスを瞬時にスケールアップトラベル &amp; サービスカスタマイズされたオンライン体験を旅行者に提供オンライン教育セキュアな学習体験を大規模に実現ゲーム超高速で安全なゲームダウンロードでプレイヤーの次の勝利を後押しiGaming高速、安全、中断のない、魅力的なゲームプレイをエッジで配信しましょう
インフラコストの削減予測しやすいクラウドの低コスト化を実現マルチクラウドの最適化クラウドリソースを統合して複雑性を軽減お客様の信頼お客様の信頼獲得に向けた Fastly の取り組みをご紹介プライバシー保護ユーザーのデータを保護する方法をご覧くださいサステナビリティダッシュボードFastlyプラットフォームの電力使用量と温室効果ガス排出量を確認する

素晴らしいエクスペリエンスの構築に取り組む開発者を支援

無料アカウントの登録
開発者今すぐ素晴らしいアイディアを実現してみませんか？Fast Forward信頼性の高いインターネットの構築開発ツールエッジを効かせ、コラボレーションを促進する開発ツール開発者 SDKFastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラムコミュニティ世界中の開発者が集うコミュニティに参加サインアップ無料の開発者アカウントを作成する

Fastly を活用して高速かつ安全で魅力的なインターネットの構築を支援

Fastly とパートナーを組む理由高速かつ安全で魅力的なエクスペリエンスの実現をサポートクラウドパートナークラウドサービスと Fastly を統合するメリットチャネルパートナーFastly 製品でソシューションや機能を強化技術・統合パートナーパートナーエコシステムの詳細
パートナーポータルへのログインFastly パートナー向けリソースへのアクセスパートナー登録Fastly 製品の再販/リファーラルを通じてビジネスを強化パートナーを見つけるニーズに合わせて適切なパートナーをご紹介

信頼できる Fastly のサポート

ドキュメントFastly の機能を最大限に活用リソースライブラリデータシートやレポートなどをご覧くださいFastly AcademyFastly 製品に関する実践的な e ラーニングコースラーニングセンターインターネットテクノロジーの詳細ブログ最新のアイディアやトレンドをご紹介セキュリティ調査セキュリティ強化に役立つ調査Fastly の視点 専門家と業界のインサイトの詳細を見る
サポートセンターお困りですか？お問い合わせお気軽にご連絡ください
ブログに戻る

フォロー&ご登録

Fastly Secret Store のご紹介 - エッジシークレットでエッジデータのセキュリティを強化

MJ Jones

Compute、Principal Product Manager, Fastly

Computeプロダクトエッジネットワーク

Secret Store とは？

Fastly の Secret Store はグローバルシークレット管理ソリューションの一種で、オリジンやアプリケーション、他の Fastly エッジのリソースへのセキュアなアクセスを拡張するのに役立ちます。シークレットを Fastly の Secret Store に保存し、Fastly Compute サービスで読み取ることができます。堅牢で高速かつシンプルなソリューションです。 

Secret Store を構築した理由

シークレットの管理は容易ではありません。ペーストすべきでない場所にトークンをペーストしてしまったり、必要なアプリケーションの開発よりも暗号化の管理に多くの時間がとられたりすることはよくあります。このような悩みを解決するために私たちは Secret Store を構築しました。Compute SDK に含まれるシンプルな管理 API とシークレットへのアクセスによって、簡単に現行のシークレット管理をエッジに拡張し、構築に専念することができます。 

いつ Secret Store を使用できるか？

今すぐご利用いただけます！私たちはこれまで1年以上かけて、当社のプロダクトの本番環境で Secret Store をテストしてきました。そしてこの度、すべての Compute サービスで Secret Store のご利用が可能になりました。すべての Fastly Compute サービスは Secret Store の機能にアクセスでき、最低ひとつのグローバルシークレットを使用できます。詳しくは Package Entitlements ページをご覧ください。

Secret Stores とシークレットは manage.fastly.com</u> または Fastly API</u> から追加できます。使用方法については、Developer Hub</u> をご覧ください。 

何から試すべきか？

Secret Store のテスターたちは、エッジにアクセスの認証情報を保存してオリジンを保護したり、API キーを保存してデータのワークフローを簡素化したり、以前に別のクラウドサービスで使用した認証情報を保存してエンドユーザーへのレスポンス時間を短縮したりしていました。

「オープンソースプロジェクトを運営する私たちは、常にコードを公開することと、私たちのインフラストラクチャのセキュリティを維持することの間でバランスを取る必要があります。Fastly の Secret Store のおかげでこれが簡単になりました。シークレットの安全性を維持しつつ、当社のグローバルクラウドのデプロイメント全体でシークレットに超高速アクセスできるという点において、Fastly を信頼しています。これで悩みがひとつ解消されたので、私たちは Kubernetes のインフラストラクチャの進化に専念することができます」- オープンインターネットの実現を目指す Fastly の取り組み「Fast Forward」のメンバーである Kubernetes Infrastructure Special Interest Group (SIG)

Fastly は以下を推奨します。 

  1. Amazon S3 の認証情報をエッジに保存してオリジンを保護する

  2. 一元化されたシークレットプラットフォームへの呼び出しを、エッジでのシークレットの読み込みに置き換えてレイテンシを削減する (スピードの違いを実感できます！) 

  3. 社内で設計したシステムから Secret Store にシークレットを移行させ、グローバルアクセスの総コストを比較する

他の方々の取り組みに興味がおありですか？ community.Fastly.com でディスカッションにご参加ください。

ぜひ実際にお試しください 早速 Fastly Compute のアカウント</u>を作成してシークレットをエッジに置いてみてください。 

さらに詳細が必要ですか？ 今後予定されている Secret Store に関するライブストリーミング</u>をお楽しみに！

Fastly を試してみませんか？

ぜひご連絡ください
お問い合わせ