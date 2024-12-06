Varnish を使用するメリット

ビジネスの未来は開発者から始まります

詳細情報
企業情報優れたオンライン体験を支えるチームネットワークマップ最先端のインターネットを支える新しいアーキテクチャ業界アナリストの声Fastly に対する業界アナリストの評価ニュース最新情報・企業ニュースプラットフォームより高速かつ安全で魅力的なデジタルエクスペリエンスを可能にするプラットフォームお客様事例お客様のサクセスストリーイベントFastly 関連イベントのお知らせ採用情報一緒に優れたインターネットを構築

Fastly エッジクラウドプラットフォーム

すべてのプロダクトを表示
コンテンツ配信 (CDN)パーソナライズされたエクスペリエンスをグローバルに高速配信ライブストリーミングシームレスなライブストリーミング体験ストリーミング動画 (VoD)卓越したオンデマンド動画エクスペリエンスMedia Shield マルチ CDN のデプロイを最適化On-the-Fly Packagerリアルタイムでオンデマンドの動画コンテンツを動的にパッケージ化Image Optimizerエッジで画像の高速処理を実現ロードバランサールーティングをきめ細かくコントロールTLS 暗号化トランスポート・レイヤー・セキュリティ管理の複雑性を軽減Origin Connect Fastly に直接接続IP アドレスIP アドレスを簡単に管理HTTP/3 と QUIC最新のプロトコルドメインリサーチ API即時かつ正確なドメイン名検出Object Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセス
Next-Gen WAF環境を問わない最先端の Web アプリ/API のセキュリティソリューションボット管理効果的にボット攻撃を検出して脅威をブロックDDoS Protectionビジネスに支障をきたす分散型攻撃を自動的に軽減API セキュリティAPI エンドポイントを保護Client-Side Protectionクライアントサイド攻撃からの防御AI ボット管理AI ボットにより Web サイトのコンテンツスクレイピングを阻止
エッジコンピューティングアプリをエッジに展開 — 私たちのインスタントプラットフォームが、ユーザーに素晴らしいエクスペリエンスを提供するための開発を支援しますキーバリューストア最も高速なキーバリューストアでありながら、使い慣れたデータベースツールと同じくらい簡単に使用できますWebSockets と Fanout 完全なパーソナライズ機能と簡単な設定が可能な、リアルタイムメッセージングをグローバル規模で提供開発者 SDKFastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラムEnterprise Serverlessオープンスタンダードで構築され、Fastly の全プロダクトと統合可能な最強サーバーレスプラットフォームAIセマンティックキャッシングで AI ワークロードを加速し、効率性を向上させますObject Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセスプログラマブルキャッシュ当社のコンテンツ配信ネットワークを支える伝説的なキャッシュ機能に、プログラムでフルアクセスできます。MCPサーバーAI を活用した Fastly Service のコントロール。
リアルタイムログリアルタイムでログをストリーミング・分析Edge Observerトラフィックのライブデータと履歴データを確認Domain InspectorドメインレベルのインサイトにアクセスOrigin Inspectorオリジンとエッジ間の完全なインサイトアラートサービス関連の指標に関する通知を作成Log Explorer &amp; Insights実用的なインサイトとのインタラクション

優れた結果をもたらす卓越したサービス

すべてのサービスを見る
プロフェッショナルサービスデリバリーサービスのマイグレーション/最適化を Fastly のエキスパートがサポートライブ・エンターテインメント・サービス視聴者の規模に合わせてライブストリーミング体験をスケーリングサポートプラン一貫したワールドクラスのサポートマネージドCDNコントロールと柔軟性を最大化マネージドセキュリティプロによる Web アプリケーションの保護カスタマーサポートFastly のサポートチームがお客様と共にビジネスの成長を支援

革新的なデジタルソリューション

ソリューションの詳細
ストリーミングメディア魅力的なライブ/オンデマンドストリーミング新興メディア新興メディア企業向けの高パフォーマンスソリューションデジタルパブリッシングリアルタイムの報道で読者エクスペリエンスを向上小売業およびeコマース大規模にパーソナライズされた高速エクスペリエンスファイナンスサービス統合型セキュリティ対策で顧客データを保護ハイテクビジネスの成長に合わせてパフォーマンスを瞬時にスケールアップトラベル &amp; サービスカスタマイズされたオンライン体験を旅行者に提供オンライン教育セキュアな学習体験を大規模に実現ゲーム超高速で安全なゲームダウンロードでプレイヤーの次の勝利を後押しiGaming高速、安全、中断のない、魅力的なゲームプレイをエッジで配信しましょう
インフラコストの削減予測しやすいクラウドの低コスト化を実現マルチクラウドの最適化クラウドリソースを統合して複雑性を軽減お客様の信頼お客様の信頼獲得に向けた Fastly の取り組みをご紹介プライバシー保護ユーザーのデータを保護する方法をご覧くださいサステナビリティダッシュボードFastlyプラットフォームの電力使用量と温室効果ガス排出量を確認する

素晴らしいエクスペリエンスの構築に取り組む開発者を支援

無料アカウントの登録
開発者今すぐ素晴らしいアイディアを実現してみませんか？Fast Forward信頼性の高いインターネットの構築開発ツールエッジを効かせ、コラボレーションを促進する開発ツール開発者 SDKFastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラムコミュニティ世界中の開発者が集うコミュニティに参加サインアップ無料の開発者アカウントを作成する

Fastly を活用して高速かつ安全で魅力的なインターネットの構築を支援

Fastly とパートナーを組む理由高速かつ安全で魅力的なエクスペリエンスの実現をサポートクラウドパートナークラウドサービスと Fastly を統合するメリットチャネルパートナーFastly 製品でソシューションや機能を強化技術・統合パートナーパートナーエコシステムの詳細
パートナーポータルへのログインFastly パートナー向けリソースへのアクセスパートナー登録Fastly 製品の再販/リファーラルを通じてビジネスを強化パートナーを見つけるニーズに合わせて適切なパートナーをご紹介

信頼できる Fastly のサポート

ドキュメントFastly の機能を最大限に活用リソースライブラリデータシートやレポートなどをご覧くださいFastly AcademyFastly 製品に関する実践的な e ラーニングコースラーニングセンターインターネットテクノロジーの詳細ブログ最新のアイディアやトレンドをご紹介セキュリティ調査セキュリティ強化に役立つ調査Fastly の視点 専門家と業界のインサイトの詳細を見る
サポートセンターお困りですか？お問い合わせお気軽にご連絡ください
ブログに戻る

フォロー&ご登録

英語のみで利用可能

このページは現在英語でのみ閲覧可能です。ご不便をおかけして申し訳ございませんが、しばらくしてからこのページに戻ってください。

Varnish を使用するメリット

Anna MacLachlan

Content Marketing Manager, Fastly

パフォーマンスエンジニアリング

Fastly では基盤に、高パフォーマンスのコンテンツ配信向けに設計されたオープンソースの Web アクセラレーターである Varnish を使用しています。Varnish は、エッジでの動的コンテンツ、API、ロジックの高速化を実現するための鍵となります。

オープンソースの主なメリットのひとつは、ニーズに合わせて追加や変更ができることです。Fastly は、追加機能を備えた高度なカスタムバージョンの Varnish 2.1を使用しています。世界中の多くの場所にキャッシュがあるため、私たちは大規模なデプロイに合わせて Varnish を最適化しています。

Fastly は Varnish の力を信頼しています。Fastly の CEO である Artur Bergman とエンジニアの Rogier Mulhuijzen は一部のベースコードの開発に参加しており、今日に至るまでプロジェクトへの貢献を続けています。Rogier が初めて VCL を作成した日について語ったストーリーからも、Varnish が実現できる内容に関する多くの示唆が得られるはずです。

Fastly が Varnish を使う理由について、ご説明しましょう。

よりよいパフォーマンスを実現するインスタントパージ

Varnish の機能によって Fastly では強力なインスタントパージが可能となり、結果として動的コンテンツをキャッシュできるようになります。Varnish のカスタマイズの一環として、Fastly は Varnish をグローバルなキャッシュネットワークへと拡張しています。

Varnish のドキュメントによると、「Varnish は最先端のアーキテクチャを採用し、パフォーマンス重視で作成されています。通常はネットワーク速度に制約を受けるので、効果的にパフォーマンスを問題のない状態に導きます」。Varnish のソフトウェアは、Fastly の SSD サーバーと組み合わせることにより、従来のキャッシュ性能の最大12倍のパフォーマンスを提供できます。

リバースプロキシ

Varnish を使用すると、リバースプロキシが可能になります。Fastly の Varnish がまだキャッシュされていないカスタマーコンテンツのリクエストを受け取ると、Fastly はお客様のオリジンサーバーに接続してリクエストされたアイテムを取得し、それをリクエストしたユーザーへ送信します。

リアルタイムのデータのモニタリングと管理

Varnish 上に構築されているため、Fastly ではコンテンツ配信に関するリアルタイムのモニタリングも提供できます。秒単位の統計が、JSON フィードとしてダッシュボードに配信されるか、ブラウザ内の2分ごとのローリングディスプレイとして表示されます。リアルタイムのアクセスログは、syslog または S3 や Logentries などのサービスにストリーミングできます。

カスタム Varnish Configuration Language (VCL)

カスタム Varnish Configuration Language (VCL) を使用して Varnish を設定し、キャッシュポリシーを定義できます。VCL は、設定ファイルというよりはプログラミング言語として機能するため、Fastly のキャッシュサーバーでの動的コンテンツのキャッシュとアプリケーションロジックの実行に特化した設定を作成できます。

Fastly には、仕様に合わせた VCL を自動生成するコントロールパネルがあります。また、特定の設定の VCL を作成し、カスタム VCL を Fastly の VCL と組み合わせて協調して動作させることも可能です。自作の VCL は、Fastly キャッシュにアップロードし、その後有効化できます (ご自身で作成したカスタム VCL のアップロードにご興味がおありの場合は、Fastly のカスタマーサポートまでご連絡ください)。

Varnish では即座に VCL 設定のロードとアンロードを実行できるため、VCL への変更は迅速にデプロイ可能です。メンテナンス期間を待ったり、サーバーのダウンタイムを我慢したりする必要はありません。

お客様はつねに正しい

Varnish は、その優れた機能性ゆえに Fastly の基盤として使用されていますが、最も肝心なのは、私たちがお客様のニーズにふさわしい CDN を構築するために正しいツールを選択したということです。以下は、Varnish に関するお客様のフィードバックです。

「必要であれば、Fastly 経由でさらに多くの API コールをルーティングできますし、VCL でさまざまな微調整を行い、コードを変更することなくこれらのリクエストの一部を最適化できます。Fastly のおかげで Varnish のパワーと柔軟性を活用できるようになりました。これは想定していなかった大きなメリットであり、歓迎すべきことです」Konstantin Gredeskoul 氏、Wanelo、CTO

「他の CDN との決定的な違いは、Fastly がコントロールの効かないブラックボックスではないということです。Fastly は私たちのインフラストラクチャの一部として機能します。Fastly を利用することは、まさに Varnish のノードとして機能するデータセンターを世界中で稼働させるようなものです。Fastly のカスタム VCL を使用することで、Varnish のパワーと技術を利用しながら最高レベルのコントロールと柔軟性が得られます」Ross Paul 氏、1stdibs、CTO

「初期のキャッシュテンプレートを使用して、当社のあらゆる静的アセットを配信することから始めたのですが、これがうまくいきました。その後、動的コンテンツのキャッシュを含め、アセットをより効率的に配信できるよう、サイトの新規 API の開発や VCL でのさらなる調整に取り組みました。今では静的アセットで98 - 99%のキャッシュヒット率を達成しています」Harry Guillermo 氏、Fast Company、Senior Developer

Fastly を試してみませんか？

ぜひご連絡ください
お問い合わせ