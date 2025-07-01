新しいリクエストハンドオフ機能によるエージェントシステム向け Compute の最適化 Ulyssa Mello Rust SDK で長期間実行されるバックエンドリクエストを、Fastly の新しいリクエストハンドオフ機能を使用して最適化し、AI エージェントや複雑なワークロードのスループットを向上させます。 2026年7月13日

Fastly で MCP サーバーを保護する方法 Ameet Bharwani, David King Fastly で AI インフラストラクチャを保護します。エッジパフォーマンスを維持しながら、Fastly の MCP サーバーセキュリティアーキテクチャが OWASP や AI 特有の脅威を軽減する方法をご紹介します。 2026年7月09日

ペイメントの現状：エージェンティックコマース、決済、エッジ Shaun Flagg エージェンティックコマースの台頭、新たな AI 決済プロトコル、そして安全な AI 駆動型の取引においてエッジがコントロールポイントになりつつある理由をご覧ください。 2026年7月01日

Python SDK ベータ版 : AI の言語が Fastly でより高速かつ安全に Erik Rose, Ajay Bharadwaj, さらに1記事を表示 Fastly の Python SDK (ベータ版) を使用して、Python コードと AI エージェントの処理をエッジで実行。最大限の速度、セキュリティ、CPython の標準実装との互換性が得られます。 2026年6月02日

AI エージェントが本当に欲しがる Markdown を提供 Jonathan Speek AI クローラーは HTML よりも Markdown を好みます。Fastly Compute を使用して、オリジンを変更せずに AI エージェントにキャッシュ済みのクリーンな Markdown を提供する方法をご紹介します。 2026年5月28日

Fastly で AI コーディングエージェントの能力がパワーアップ Jaskirat Singh Randhawa, Frank Denis Fastly で AI コーディングエージェントの能力を向上。正しい VCL、CLI、および Compute のデプロイに、オープンソースの Fastly Agent Toolkit のスキルをご利用ください。 2026年3月26日

スケールはグローバルに、プレゼンスはローカルに : Fastly Object Storage の対象地域拡大のお知らせ Adam Carter Fastly Object Storage (FOS) はグローバルフットプリントを拡大し、5つの新しい地域に進出します。ローカライズされた低レイテンシのストレージを利用し、エグレス料金も回避しましょう。On-Demand Migration もぜひお試しください。 2026年2月24日

Fastly Compute の AI エージェント : その仕組みと安全性 Kay Sawada, Fastly エンタープライズ・ソリューション・アーキテクト Fastly Compute で AI エージェントを実行することにより、エッジを活用して低レイテンシを実現し、WebAssembly サンドボックスを活用してエンタープライズレベルの速度とセキュリティを実現する方法をご紹介します。 2026年1月28日

CDN とキャッシュの違いとは Rogier Mulhuijzen CDN とキャッシュは混同されることがあります。この2つの違いを理解することで、Webサイトのパフォーマンスの最適化を実現するのに適した方法を知ることができます。 2026年1月02日

より賢いデータ移行――Fastlyで移動を減らし、節約を増やす Adam Carter Fastly のオブジェクトストレージ向けオンデマンド移行を使用して、必要なアクティブデータのみを移動できます。新しい UI を使用して、高額なデータ送信手数料を削減し、管理を簡素化します。 2025年12月16日

Fastly と Yottaa が早期のヒントでサイトパフォーマンスを変革する方法 Ajay Bharadwaj, Terri Allegretto Early Hints for Computeが一般公開され、重要なリソースをプリロードすることで、Webサイトのパフォーマンスとユーザーエクスペリエンスが劇的に向上します。 2025年11月25日

レジリエントなアーキテクチャでサービス停止を回避 Laura Thomson, Ines Sombra, さらに1記事を表示 Fastly はレジリエントなアーキテクチャの原則を採用し、パフォーマンスを損ねることなくサービス停止の回避、障害の深刻度の緩和、保証された可用性を満たすサービスの提供を実現しています。 2025年11月14日

Fastly Computeでスケーラブルなウェイティングルームを構築する Brock Norvell, Terri Allegretto, さらに2記事を表示 Webサイトのトラフィックをコントロールし、Fastly Computeのウェイティングルームを使用してサーバーの過負荷を防ぎます。需要の高いイベントのために、スケーラブルでカスタマイズ可能なキューをビルドする方法を学びましょう。 2025年11月05日

Web パフォーマンスの最適化 : Fastly のインテリジェント圧縮のデフォルト設定を解説 Stephen Stierer, Anjan Srinivas Fastlyのインテリジェントな圧縮デフォルト設定でWebパフォーマンスを最適化しましょう。GzipとBrotliがどのようにペイロードサイズを縮小し、コストを削減し、サイトを高速化するかを学びましょう。 2025年11月03日

Fastly JavaScript SDK を使用した HTML の書き換え Sy Brand Fastly の JS SDK v3.35.0 で Web パフォーマンスを向上。新しいストリーミング HTML リライターにより、ページのカスタマイズ、キャッシュ、変換をより高速かつ効率的に行えます。 2025年10月30日

Varnish のメモリ使用量を安全に抑える方法 Daniel Axtens Fastly は、棚上げされていた Varnish のアイデアを活用して、メモリ書き込みを 25% 削減し、システム全体の実質的な利益へと変換しました。 2025年10月09日

robots.txt に (AI 向けの) 新しいトリックを教える Brooks Cunningham, Fastly エンタープライズ・ソリューション・アーキテクト Google-Extended や Applebot-Extended のような AI ボットが Web サイトのコンテンツをトレーニングに使用する方法をコントロールしましょう。シンプルな Disallow ルールで robots.txt ファイルを更新するだけです。 2025年9月16日

AI で開発スタイルに変化？シニア開発者はジュニア開発者の約2.5倍のAI生成コードをデプロイ Alina Lehtinen-Vela Fastly の調査によると、生成 AI の使用に慎重で、従来のコーディング手法に固執しているジュニア開発者に比べ、シニア開発者は生成 AI ツールを信頼して活用し、2.5 倍の AI 生成コードをデプロイしています。 2025年8月27日

リクエスト共有の謎を解く Stephen Crim リクエスト共有を活用して、Web サイトのパフォーマンスを向上させましょう！効率を向上させ、オリジンの負荷を軽減し、キャッシュを最適化して、快適なユーザーエクスペリエンスを実現する方法を学びましょう。 2025年8月14日