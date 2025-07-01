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Fastly エッジクラウドプラットフォーム

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コンテンツ配信 (CDN)パーソナライズされたエクスペリエンスをグローバルに高速配信ライブストリーミングシームレスなライブストリーミング体験ストリーミング動画 (VoD)卓越したオンデマンド動画エクスペリエンスMedia Shield マルチ CDN のデプロイを最適化On-the-Fly Packagerリアルタイムでオンデマンドの動画コンテンツを動的にパッケージ化Image Optimizerエッジで画像の高速処理を実現ロードバランサールーティングをきめ細かくコントロールTLS 暗号化トランスポート・レイヤー・セキュリティ管理の複雑性を軽減Origin Connect Fastly に直接接続IP アドレスIP アドレスを簡単に管理HTTP/3 と QUIC最新のプロトコルドメインリサーチ API即時かつ正確なドメイン名検出Object Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセス
Next-Gen WAF環境を問わない最先端の Web アプリ/API のセキュリティソリューションボット管理効果的にボット攻撃を検出して脅威をブロックDDoS Protectionビジネスに支障をきたす分散型攻撃を自動的に軽減API セキュリティAPI エンドポイントを保護Client-Side Protectionクライアントサイド攻撃からの防御AI ボット管理AI ボットにより Web サイトのコンテンツスクレイピングを阻止
エッジコンピューティングアプリをエッジに展開 — 私たちのインスタントプラットフォームが、ユーザーに素晴らしいエクスペリエンスを提供するための開発を支援しますキーバリューストア最も高速なキーバリューストアでありながら、使い慣れたデータベースツールと同じくらい簡単に使用できますWebSockets と Fanout 完全なパーソナライズ機能と簡単な設定が可能な、リアルタイムメッセージングをグローバル規模で提供開発者 SDKFastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラムEnterprise Serverlessオープンスタンダードで構築され、Fastly の全プロダクトと統合可能な最強サーバーレスプラットフォームAIセマンティックキャッシングで AI ワークロードを加速し、効率性を向上させますObject Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセスプログラマブルキャッシュ当社のコンテンツ配信ネットワークを支える伝説的なキャッシュ機能に、プログラムでフルアクセスできます。MCPサーバーAI を活用した Fastly Service のコントロール。
リアルタイムログリアルタイムでログをストリーミング・分析Edge Observerトラフィックのライブデータと履歴データを確認Domain InspectorドメインレベルのインサイトにアクセスOrigin Inspectorオリジンとエッジ間の完全なインサイトアラートサービス関連の指標に関する通知を作成Log Explorer &amp; Insights実用的なインサイトとのインタラクション

優れた結果をもたらす卓越したサービス

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プロフェッショナルサービスデリバリーサービスのマイグレーション/最適化を Fastly のエキスパートがサポートライブ・エンターテインメント・サービス視聴者の規模に合わせてライブストリーミング体験をスケーリングサポートプラン一貫したワールドクラスのサポートマネージドCDNコントロールと柔軟性を最大化マネージドセキュリティプロによる Web アプリケーションの保護カスタマーサポートFastly のサポートチームがお客様と共にビジネスの成長を支援

革新的なデジタルソリューション

ソリューションの詳細
ストリーミングメディア魅力的なライブ/オンデマンドストリーミング新興メディア新興メディア企業向けの高パフォーマンスソリューションデジタルパブリッシングリアルタイムの報道で読者エクスペリエンスを向上小売業およびeコマース大規模にパーソナライズされた高速エクスペリエンスファイナンスサービス統合型セキュリティ対策で顧客データを保護ハイテクビジネスの成長に合わせてパフォーマンスを瞬時にスケールアップトラベル &amp; サービスカスタマイズされたオンライン体験を旅行者に提供オンライン教育セキュアな学習体験を大規模に実現ゲーム超高速で安全なゲームダウンロードでプレイヤーの次の勝利を後押しiGaming高速、安全、中断のない、魅力的なゲームプレイをエッジで配信しましょう
インフラコストの削減予測しやすいクラウドの低コスト化を実現マルチクラウドの最適化クラウドリソースを統合して複雑性を軽減お客様の信頼お客様の信頼獲得に向けた Fastly の取り組みをご紹介プライバシー保護ユーザーのデータを保護する方法をご覧くださいサステナビリティダッシュボードFastlyプラットフォームの電力使用量と温室効果ガス排出量を確認する

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開発者今すぐ素晴らしいアイディアを実現してみませんか？Fast Forward信頼性の高いインターネットの構築開発ツールエッジを効かせ、コラボレーションを促進する開発ツール開発者 SDKFastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラムコミュニティ世界中の開発者が集うコミュニティに参加サインアップ無料の開発者アカウントを作成する

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Fastly とパートナーを組む理由高速かつ安全で魅力的なエクスペリエンスの実現をサポートクラウドパートナークラウドサービスと Fastly を統合するメリットチャネルパートナーFastly 製品でソシューションや機能を強化技術・統合パートナーパートナーエコシステムの詳細
パートナーポータルへのログインFastly パートナー向けリソースへのアクセスパートナー登録Fastly 製品の再販/リファーラルを通じてビジネスを強化パートナーを見つけるニーズに合わせて適切なパートナーをご紹介

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エンジニアリング

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  • 新しいリクエストハンドオフ機能によるエージェントシステム向け Compute の最適化

    Ulyssa Mello

    Rust SDK で長期間実行されるバックエンドリクエストを、Fastly の新しいリクエストハンドオフ機能を使用して最適化し、AI エージェントや複雑なワークロードのスループットを向上させます。

    Compute
    さらに3記事を表示

  • Fastly で MCP サーバーを保護する方法

    Ameet Bharwani, David King

    Fastly で AI インフラストラクチャを保護します。エッジパフォーマンスを維持しながら、Fastly の MCP サーバーセキュリティアーキテクチャが OWASP や AI 特有の脅威を軽減する方法をご紹介します。

    AI
    さらに2記事を表示

  • ペイメントの現状：エージェンティックコマース、決済、エッジ

    Shaun Flagg

    エージェンティックコマースの台頭、新たな AI 決済プロトコル、そして安全な AI 駆動型の取引においてエッジがコントロールポイントになりつつある理由をご覧ください。

    エンジニアリング
    さらに3記事を表示

  • Python SDK ベータ版 : AI の言語が Fastly でより高速かつ安全に

    Erik Rose, Ajay Bharadwaj, さらに1記事を表示

    Fastly の Python SDK (ベータ版) を使用して、Python コードと AI エージェントの処理をエッジで実行。最大限の速度、セキュリティ、CPython の標準実装との互換性が得られます。

    AI
    さらに5記事を表示

  • AI エージェントが本当に欲しがる Markdown を提供

    Jonathan Speek

    AI クローラーは HTML よりも Markdown を好みます。Fastly Compute を使用して、オリジンを変更せずに AI エージェントにキャッシュ済みのクリーンな Markdown を提供する方法をご紹介します。

    AI
    さらに2記事を表示

  • Fastly で AI コーディングエージェントの能力がパワーアップ

    Jaskirat Singh Randhawa, Frank Denis

    Fastly で AI コーディングエージェントの能力を向上。正しい VCL、CLI、および Compute のデプロイに、オープンソースの Fastly Agent Toolkit のスキルをご利用ください。

    エンジニアリング
    さらに3記事を表示

  • スケールはグローバルに、プレゼンスはローカルに : Fastly Object Storage の対象地域拡大のお知らせ

    Adam Carter

    Fastly Object Storage (FOS) はグローバルフットプリントを拡大し、5つの新しい地域に進出します。ローカライズされた低レイテンシのストレージを利用し、エグレス料金も回避しましょう。On-Demand Migration もぜひお試しください。

    CDN &amp; デリバリー
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    上向き矢印と下向き矢印が付いた3D の赤い雲のイラスト。その下には、グラフィックのタイルが流れ落ちる様子が示されています

  • Fastly Compute の AI エージェント : その仕組みと安全性

    Kay Sawada, Fastly エンタープライズ・ソリューション・アーキテクト

    Fastly Compute で AI エージェントを実行することにより、エッジを活用して低レイテンシを実現し、WebAssembly サンドボックスを活用してエンタープライズレベルの速度とセキュリティを実現する方法をご紹介します。

    エンジニアリング
    さらに4記事を表示

  • CDN とキャッシュの違いとは

    Rogier Mulhuijzen

    CDN とキャッシュは混同されることがあります。この2つの違いを理解することで、Webサイトのパフォーマンスの最適化を実現するのに適した方法を知ることができます。

    パフォーマンス
    エンジニアリング

  • より賢いデータ移行――Fastlyで移動を減らし、節約を増やす

    Adam Carter

    Fastly のオブジェクトストレージ向けオンデマンド移行を使用して、必要なアクティブデータのみを移動できます。新しい UI を使用して、高額なデータ送信手数料を削減し、管理を簡素化します。

    CDN &amp; デリバリー
    さらに5記事を表示
    中央にレバーがあり、手がそのレバーを前方に押しているキーボードのイラスト

  • Fastly と Yottaa が早期のヒントでサイトパフォーマンスを変革する方法

    Ajay Bharadwaj, Terri Allegretto

    Early Hints for Computeが一般公開され、重要なリソースをプリロードすることで、Webサイトのパフォーマンスとユーザーエクスペリエンスが劇的に向上します。

    Compute
    さらに4記事を表示

  • レジリエントなアーキテクチャでサービス停止を回避

    Laura Thomson, Ines Sombra, さらに1記事を表示

    Fastly はレジリエントなアーキテクチャの原則を採用し、パフォーマンスを損ねることなくサービス停止の回避、障害の深刻度の緩和、保証された可用性を満たすサービスの提供を実現しています。

    業界インサイト
    さらに3記事を表示

  • Fastly Computeでスケーラブルなウェイティングルームを構築する

    Brock Norvell, Terri Allegretto, さらに2記事を表示

    Webサイトのトラフィックをコントロールし、Fastly Computeのウェイティングルームを使用してサーバーの過負荷を防ぎます。需要の高いイベントのために、スケーラブルでカスタマイズ可能なキューをビルドする方法を学びましょう。

    Compute
    さらに4記事を表示

  • Web パフォーマンスの最適化 : Fastly のインテリジェント圧縮のデフォルト設定を解説

    Stephen Stierer, Anjan Srinivas

    Fastlyのインテリジェントな圧縮デフォルト設定でWebパフォーマンスを最適化しましょう。GzipとBrotliがどのようにペイロードサイズを縮小し、コストを削減し、サイトを高速化するかを学びましょう。

    CDN &amp; デリバリー
    さらに2記事を表示

  • Fastly JavaScript SDK を使用した HTML の書き換え

    Sy Brand

    Fastly の JS SDK v3.35.0 で Web パフォーマンスを向上。新しいストリーミング HTML リライターにより、ページのカスタマイズ、キャッシュ、変換をより高速かつ効率的に行えます。

    Compute
    さらに4記事を表示
    中央にレバーがあり、手がそのレバーを前方に押しているキーボードのイラスト

  • Varnish のメモリ使用量を安全に抑える方法

    Daniel Axtens

    Fastly は、棚上げされていた Varnish のアイデアを活用して、メモリ書き込みを 25% 削減し、システム全体の実質的な利益へと変換しました。

    CDN &amp; デリバリー
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    ピラミッドの頂点

  • robots.txt に (AI 向けの) 新しいトリックを教える

    Brooks Cunningham, Fastly エンタープライズ・ソリューション・アーキテクト

    Google-Extended や Applebot-Extended のような AI ボットが Web サイトのコンテンツをトレーニングに使用する方法をコントロールしましょう。シンプルな Disallow ルールで robots.txt ファイルを更新するだけです。

    CDN &amp; デリバリー
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  • AI で開発スタイルに変化？シニア開発者はジュニア開発者の約2.5倍のAI生成コードをデプロイ

    Alina Lehtinen-Vela

    Fastly の調査によると、生成 AI の使用に慎重で、従来のコーディング手法に固執しているジュニア開発者に比べ、シニア開発者は生成 AI ツールを信頼して活用し、2.5 倍の AI 生成コードをデプロイしています。

    AI
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  • リクエスト共有の謎を解く

    Stephen Crim

    リクエスト共有を活用して、Web サイトのパフォーマンスを向上させましょう！効率を向上させ、オリジンの負荷を軽減し、キャッシュを最適化して、快適なユーザーエクスペリエンスを実現する方法を学びましょう。

    パフォーマンス
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    中央にレバーがあり、手がそのレバーを前方に押しているキーボードのイラスト

  • Fastly と TollBit を使用して AI ボットのトラフィックをコントロールし、収益化する方法

    David King, Lorraine Bellon

    AIボットのトラフィックを収益化しましょう！Fastly の Bot Management と TollBit が連携して、ボットを管理し、新たな収益を生み出すためのきめ細かな制御、パフォーマンス、柔軟性を提供します。

    セキュリティ
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