Fastly Computeでスケーラブルなウェイティングルームを構築する

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Fastly エッジクラウドプラットフォーム

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Next-Gen WAF環境を問わない最先端の Web アプリ/API のセキュリティソリューションボット管理効果的にボット攻撃を検出して脅威をブロックDDoS Protectionビジネスに支障をきたす分散型攻撃を自動的に軽減API セキュリティAPI エンドポイントを保護Client-Side Protectionクライアントサイド攻撃からの防御AI ボット管理AI ボットにより Web サイトのコンテンツスクレイピングを阻止
エッジコンピューティングアプリをエッジに展開 — 私たちのインスタントプラットフォームが、ユーザーに素晴らしいエクスペリエンスを提供するための開発を支援しますキーバリューストア最も高速なキーバリューストアでありながら、使い慣れたデータベースツールと同じくらい簡単に使用できますWebSockets と Fanout 完全なパーソナライズ機能と簡単な設定が可能な、リアルタイムメッセージングをグローバル規模で提供開発者 SDKFastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラムEnterprise Serverlessオープンスタンダードで構築され、Fastly の全プロダクトと統合可能な最強サーバーレスプラットフォームAIセマンティックキャッシングで AI ワークロードを加速し、効率性を向上させますObject Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセスプログラマブルキャッシュ当社のコンテンツ配信ネットワークを支える伝説的なキャッシュ機能に、プログラムでフルアクセスできます。MCPサーバーAI を活用した Fastly Service のコントロール。
リアルタイムログリアルタイムでログをストリーミング・分析Edge Observerトラフィックのライブデータと履歴データを確認Domain InspectorドメインレベルのインサイトにアクセスOrigin Inspectorオリジンとエッジ間の完全なインサイトアラートサービス関連の指標に関する通知を作成Log Explorer &amp; Insights実用的なインサイトとのインタラクション

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プロフェッショナルサービスデリバリーサービスのマイグレーション/最適化を Fastly のエキスパートがサポートライブ・エンターテインメント・サービス視聴者の規模に合わせてライブストリーミング体験をスケーリングサポートプラン一貫したワールドクラスのサポートマネージドCDNコントロールと柔軟性を最大化マネージドセキュリティプロによる Web アプリケーションの保護カスタマーサポートFastly のサポートチームがお客様と共にビジネスの成長を支援

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ストリーミングメディア魅力的なライブ/オンデマンドストリーミング新興メディア新興メディア企業向けの高パフォーマンスソリューションデジタルパブリッシングリアルタイムの報道で読者エクスペリエンスを向上小売業およびeコマース大規模にパーソナライズされた高速エクスペリエンスファイナンスサービス統合型セキュリティ対策で顧客データを保護ハイテクビジネスの成長に合わせてパフォーマンスを瞬時にスケールアップトラベル &amp; サービスカスタマイズされたオンライン体験を旅行者に提供オンライン教育セキュアな学習体験を大規模に実現ゲーム超高速で安全なゲームダウンロードでプレイヤーの次の勝利を後押しiGaming高速、安全、中断のない、魅力的なゲームプレイをエッジで配信しましょう
インフラコストの削減予測しやすいクラウドの低コスト化を実現マルチクラウドの最適化クラウドリソースを統合して複雑性を軽減お客様の信頼お客様の信頼獲得に向けた Fastly の取り組みをご紹介プライバシー保護ユーザーのデータを保護する方法をご覧くださいサステナビリティダッシュボードFastlyプラットフォームの電力使用量と温室効果ガス排出量を確認する

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Fastly とパートナーを組む理由高速かつ安全で魅力的なエクスペリエンスの実現をサポートクラウドパートナークラウドサービスと Fastly を統合するメリットチャネルパートナーFastly 製品でソシューションや機能を強化技術・統合パートナーパートナーエコシステムの詳細
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Fastly Computeでスケーラブルなウェイティングルームを構築する

Brock Norvell

シニア・サーバーレス・ソリューション・アーキテクト, Fastly

Terri Allegretto

シニアマネージャー、プロダクトマーケティング、デベロッパープラットフォーム

Austin Spires

Senior Director, Technology Intelligence

Computeエンジニアリングパフォーマンスエッジネットワークプロダクト

あなたのeコマースサイトがフラッシュセールを実施しているか、チケットプラットフォームがスタジアムコンサートの座席をリリースしていると想像してみてください。何千人ものユーザーが同時にエンドポイントに殺到し、オリジンサーバーを圧迫してカスタマーエクスペリエンスが低下する恐れがあります。

ウェイティングルームは、サイトへの訪問者の流れを制御し、サイトの安定性を維持し、ショッピング体験を最適化するための完璧なソリューションです。需要の高いイベントのチケット販売の場合、ウェイティングルームは顧客を公正に並ばせ、過剰販売を防ぐ手段となります。このブログでは、Fastly Compute 上にウェイティングルームアプリを構築することに焦点を当てたクールなプロジェクトの概要と、それをどのようにしてあなた自身のユースケースに活用できるかを紹介します。

ウェイティングルームプロジェクトの目標：

  • キュー管理：アプリは、多数の同時ユーザーを効率的に処理し、それらを仮想キューに配置してサーバーの過負荷を防ぐ必要があります。

  • リアルタイム更新：ユーザーは自分のキュー内の位置と推定待ち時間を確認でき、これらは自動的に更新される必要があります。

  • 設定可能な設定：リフレッシュ間隔や自動ユーザー入場率など、キュー設定を簡単に調整できるようにします。

  • 不正防止対策：キュー操作を防止し、公平なアクセスを確保するために組み込まれたセキュリティ機能を含めます。

  • マルチキューサポート：異なるパスやイベントを別々のキューで処理できる機能を提供します。

Fastly Compute がスケーラブルなウェイティングルームを強化する方法

このウェイティングルームアプリは、Fastly ComputeUpstashのRedisデータベースを組み合わせて使用しています。UpstashはFastlyとAPI統合しており、アトミックオペレーションを持つこのタイプのステートフルなデータベースを使用することで、書き込まれたすべてのオペレーションが受け取った順番に成功することが保証されます。こちらは高レベルの概要です：

  1. ユーザーが保護されたエンドポイントに到達すると、アプリはそのパスのキューがアクティブかどうかを確認します。アクティブな場合、ユーザーには一意の識別子が割り当てられ、キューに配置されます。

  2. アプリはRedisを使用してキューの位置、長さ、カーソル（次に提供される位置）を追跡しています。

  3. ユーザーはキュー情報を含むcookieを受け取り、定期的に更新されて位置を維持します。

アプリは、設定された速度で自動的にユーザーを承認したり、手動でバッチで承認したりすることができます。

図1: ウェイティングルームのユーザーリクエストフロー（以下の手順を参照）

  1. ユーザーがFastlyをフロントに持つサイトにリクエストを行います。

  2. リクエストはFastly Compute Serviceにルーティングされます（これはエッジで動作する主要なアプリケーションロジックです）。ユーザーをキューに入れるか、許可するかを決定するコードを含んでいます。

  3. Computeロジックは、ウェイティングルームがアクティブであるかどうか、ユーザーが有効なトークン（cookie）を持っているかどうかを確認します。

  4. 有効なトークンが存在しない場合、ComputeはUpstash Redisと連携して現在のキューの長さを取得し、ユーザーに新しいキューの位置を割り当て、トークンcookieを発行します。

  5. ユーザーがまだ入場していない場合、ComputeはFastly KV Storeに保存されたページテンプレートを使用して、エッジから直ちにウェイティングルームページを提供し、オリジンにアクセスされないようにします。

  6. トークンが有効で、ユーザーがキューの先頭に達した場合（Token Live? = Yes）、Computeはリクエストをオリジンサーバーに転送します。

ウェイティングルームをカスタマイズする方法：

  1. テンプレートをブランドに合わせて調整するFastly の KV Storeを使用して、ウェイティングルームのページをブランドに合わせてカスタマイズします。

  2. ジオターゲティング：ローカライズされたイベントのために国別キューを設定する。

  3. 複数のキュー：サイトのさまざまなセクションやイベントごとに異なるキューを設定してください。

  4. 入場戦略：キューからユーザーをどのように入場させるかについて、カスタムロジックを実装します。

Fastly Compute ウェイティングルームの構築

Fastly Compute を使用して独自のウェイティングルームを構築するには：

  1. Fastly Compute service を設定する

  2. Upstash Redis データベースを作成してください

  3. キュー設定とページテンプレートのためにFastlyのKVストアを設定する

  4. JavaScript、Rust、またはGoを使用してコアロジックを実装します

  5. シミュレートされたトラフィックで徹底的にテストしてください

インフラストラクチャを保護し、ユーザーエクスペリエンスを向上させる

Fastly Computeと高速な分散データベースを活用することで、高トラフィックシナリオを管理するための堅牢なソリューションを作成できます。このパターンを探求し、あなたの具体的なユースケースに合わせて調整することをお勧めします。

チケット販売、プロダクト発表、または需要の高いイベントを扱う際には、ウェイティングルームを適切に実装することで、ユーザーエクスペリエンスを大幅に向上させ、インフラストラクチャを保護することができます。楽しいコーディングを！Fastly Computeを使ってどのような素晴らしいものをビルドしたかお知らせください

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