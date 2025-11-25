Fastly と Yottaa が早期のヒントでサイトパフォーマンスを変革する方法

Web パフォーマンスの世界では、ユーザーが最も重要なコンテンツを閲覧し、やり取りできる速度ほど、ユーザーにとって、そして収益にとって重要なものはありません。Largest Contentful Paint (LCP) や最初の1バイトを受信するまでの時間 (TTFB) といった指標の改善は、パフォーマンスを重視するエンジニアリングチーム、特にトラフィックの多いeコマースサイト、コンテンツが豊富なメディアプラットフォーム、レイテンシに敏感なアプリケーションを管理するチームにとって重要な目標です。

Early Hintsは、アイドル状態のブラウザ時間を生産的なプリロード時間に変換する強力なウェブ標準です。これにより、重要なコンテンツがユーザーに表示される速度が劇的に向上します。オリジンサーバーがリクエストを処理している間、Early Hints によりブラウザはヒーロー画像、重要な CSS、主要なフォントなど、LCP や最初の1バイトを受信するまでの時間 (TTFB) に影響を与える正確な要素を即座に取得し始めることができます。

Fastly Computeで現在利用可能です

この度、Early Hints が当社の CDN プラットフォームに加えて Fastly Compute でも利用可能になったことをお知らせします。この拡張により、Compute の完全なプログラマビリティを活用して、動的でパーソナライズされた Early Hints 戦略を作成できるようになります。これらはすべて既存の Compute 価格設定に含まれており、開始するために設定は一切必要ありません。

現実世界へのインパクト：Yottaaの成功事例

Early Hints の測定可能な影響こそが、Yottaa のような大手 Web 最適化企業がそれをパフォーマンス戦略の中心に据えている理由です。Fastlyのエッジプラットフォームで1,000以上のプロパティを管理しているeコマースに特化したパフォーマンス企業として、Yottaaは、LCPと最初の1バイトを受信するまでの時間 (TTFB) が速いほどコンバージョン率が高くなることを理解しています。

「Early Hintsは、Fastly上のYottaaアクセラレーターテンプレートの要です」と、Yottaaのパフォーマンスエンジニアリング担当バイスプレジデントであるBenjamin Trafton氏は説明します。「画像最適化、インテリジェントなキャッシュルール、WAF保護、HTML変換用のリアルタイムCompute Serviceに加えて、Early Hintsは顧客全体に一貫したパフォーマンス向上を配信します」。

Early Hintsのルールは顧客のサイトによって異なりますが、Yottaaは通常、ブラウザがすぐに読み込めるように、いくつかの主要なサードパーティリソースと重要なレンダリングスクリプトまたはファイル要素を選択します。そして、その結果は非常に印象的です。

TTFB が 40% 改善

LCPが10％改善

現在Yottaaは、以下のようにEarly Hints on Computeの高度な機能を探求し、パフォーマンスをさらに向上させています。

予測プリロード ：ユーザーの行動を分析して、顧客が次に訪問する可能性のある最適なページを予測し、事前に選択します。

動的最適化：ソースコードのリアルタイム分析に基づいてヒントを自動的に更新し、一般的なレンダリングブロックリソースと重要なファーストパーティアセットを特定します。

Fastlyプラットフォームにおける初期ヒント：競争メリット

これまでFastlyは、VCL（Varnish Configuration Language）を使用するCDN顧客向けにEarly Hintsをサポートしてきました。しかし、私たちの最新のリリースでは、ComputeプラットフォームでEarly Hintsをサポートしています。VCL 実装は強力ですが、Compute 上の Early Hints は画期的なものです。開発者が、サポートされている SDK のいずれかを使用して、エッジで直接プログラム的かつ動的にヒントを生成できるようになるからです。これにより、かつてないレベルの柔軟性とコントロールが可能になり、以前は不可能だった高度な最適化が可能になります。

Early Hints on Computeを使用すると、開発者は次のようなことを行うためのロジックを作成できます。

ユーザーのログイン状況や過去の行動に基づいてパーソナライズされたヒントを送信する。

モバイルユーザーとデスクトップユーザーに対し、異なるヒントのセットを提供する。

FastlyのKV Storeのようなエッジデータ・ストアからヒントのリストを取得する。

ユーザーの地理的な場所に基づいてコンテンツを調整する。

この柔軟性により、開発者は競合他社を大幅に上回る革新的なソリューションを構築し、展開することができます。このメリットはComputeの価格設定に含まれており、エッジを得るためのコスト効率の高い方法となります。

パフォーマンスのメリットを手に入れましょう

Early Hintsは、Webパフォーマンスの中核的な課題に直接対処する強力なツールです。Fastlyのプラットフォームを使用することで、Early Hintsを実装するだけでなく、Computeの力を活用してその機能を拡張し、すべてのユーザーに対してパーソナライズされ、最適化されたエクスペリエンスを動的に創出することができます。

Yottaaの成功が示すように、Early HintsとFastlyのエッジプラットフォームを組み合わせることで、測定可能かつ持続的なパフォーマンス向上が大規模にデリバーされます。コア・ウェブバイタルの改善、コンバージョン率の向上、または優れたユーザーエクスペリエンスのデリバーに注力している場合でも、Early Hints on Compute は競合他社に先んじるためのツールを提供します。