Fastly と TollBit を使用して AI ボットのトラフィックをコントロールし、収益化する方法

Web 上ではボットが急速に存在感を増しており、 第1四半期の全トラフィック の3分の1以上を占めました。アカウント乗っ取りや DDoS 攻撃など、望ましくないボットを防ぐ方法に議論が集中しがちですが、パブリッシャーや eコマース企業、その他のコンテンツプロバイダーは、より複雑な戦いを強いられています。

生成AIモデルがますます高性能になり、データを求めるようになる中で、パブリッシャー、コンテンツ制作者、デジタルプラットフォームは皆、同じ疑問を抱いています。それは、私たちの同意や報酬なしにコンテンツが利用されるのをどうすれば防げるかということです。

Fastly と TollBit は連携して強力な統合を配信し、ボット管理を強化し、組織に新たな収益化の機会をもたらしています。このコラボレーションにより、Fastly の高度なボット検知機能と TollBit の堅牢な検証および分析プラットフォームが統合され、顧客は AI によるフェッチとクロールに対するコントロール、同意、補償を得ることができます。

Fastly と TollBit の統合について

今年の初めに、Fastly は AI Bot Management を導入しました。これにより、チームは Web サイトのコンテンツをクロールしてスクレイピングする AI ボットの行動を 管理およびコントロール できます。AI Bot Management を使用すると、どの AI ボットがコンテンツにアクセスしているかを検出でき、独自のポリシーと希望するレスポンスに基づいて、特定の AI ボットをブロック、許可、または傍受するアクションを取ることができます。

TollBit とのシームレスな新しい統合により、パブリッシャー、eコマース、その他のコンテンツプロバイダーは、ボットトラフィックを効率的に管理し、収益化できるようになります。Fastly の世界クラスのボット管理と TollBit の強力な検証、分析、収益化プラットフォームを組み合わせることで、組織は次のことが可能になります。

Fastly AI Bot Managementを使用してボットを検出して分類する

AI ボットをあなたの TollBit ボットペイウォール ( 無料で 設定したサブドメイン) にリダイレクトする

トークンを検証し、有効なトークンを持つボットにコンテンツへのアクセスを許可する

他のすべての AI ボットにアクセスのための支払いを求める

主な特徴

カスタマイズ可能なボット検知 : Fastly AI Bot Management は、基本的なユーザーエージェントチェック以外に、カスタマイズ可能なボット検知を提供し、パブリッシャーがニーズに応じてボットの良し悪しを分類できるようにします。

柔軟な適用レベル : Fastly AI Bot Management により、チームは疑わしいボットと検証済みのボットの両方に対して適用レベルを選択できるようになるため、不要なトラフィックのみがリダイレクトされます。

検証と分析 : TollBit は承認された AI ボットのリクエストを検証し、正当な AI アクセスに重点を置いた AI ボット分析を包括的なダッシュボードに提供します。

実例

実際の例を用いて、AI ボットの収益化手順を見ていきましょう。ここでは、AI ボットのトラフィックをブロックするのではなく、収益化する場合を考えます。

第1部: TollBit セットアップ

TollBit アカウントとサブドメインを作成する : パブリッシャーは TollBit に無料でサインアップしてサブドメイン (例 : tollbit.yoursite.com) を設定できます。このサブドメインは、AI ボットとエージェントのゲートウェイとして機能します。 収益化ルールを設定する : さまざまな AI 企業向けに価格設定とアクセスルールを設定します。詳細な設定オプションについては、 ドキュメント をご覧ください。

パート 2：Fastly AI Bot Management セットアップ

リダイレクトルールを設定する :

Fastly AI Bot Management ダッシュボードで、新しいリクエストルールを作成します。 フィールドを [Signal] に設定し、サブフィールドを [Signal Type] にします。 「オペレーター」を「リスト内にある」として選択し、システムリスト「AI Bot Signals」を選択してください。注：システムリスト機能は現在ベータ版です。アクセスについては、サポートチームにお問い合わせください。 より詳細な制御を行う場合、個別のシグナル「SUSPECTED-BOT.AI-CRAWLER」、「SUSPECTED-BOT.AI-FETCHER」、「VERIFIED-BOT.AI-CRAWLER」、「VERIFIED-BOT.AI-FETCHER」を使用することもできます。また、ドロップダウンから [Signal payload] を選択し、リクエストビューで見つけたボットの名前を入力することで、個々のボットを指定することもできます (例 : GPTBot)。 [Action type] で [Block] を選択します。 リダイレクト設定を表示するには、[Use custom response] オプションを有効にします。 [Response Code] を [302 (Found / Temporary Redirect)] に設定し、[Destination] フィールドにTollBitサブドメインを入力して、動的な {{URL}} 変数を追加します (例 : tollbit.yoursite.com{{URL}})。この変数により、リクエストされた元の URL がリダイレクト時に引き継がれます。 [Create site rule] をクリックします。

詳細については、ドキュメントをご覧ください。

リダイレクトの仕組み :

AI ボットがサイトを訪問する → Fastly がボットを検出して分類する → ボットはブロックされる代わりに、TollBit ボットペイウォールにリダイレクトされる → 有効なトークンを持つ AI 企業がコンテンツにアクセスできる → それ以外はアクセスの料金を支払うように指示される。

これで完了です。AI ボット トラフィックが無料で収益化されるようになりました！

スクレーパーがあなたの貴重なコンテンツを盗むのを阻止する

プロセス全体は、追加のレイテンシなしで既存の Fastly インフラストラクチャを活用し、人間の訪問者にとってシームレスです。

Fastly と TollBit の統合により以下が可能になります。

きめ細かなコントロール : 収益化するボットとブロックするボットを決定する

パフォーマンス : Fastly のエッジインフラストラクチャ上に構築される

柔軟性 : ボットの分類とルーティングが完全にカスタマイズされる

使い慣れたインターフェース : 既存の AI Bot Management ダッシュボードが使用される

この統合は、ボット管理と収益化における重要な前進を示しています。Fastly のカスタマイズ可能なボット検知機能と TollBit の検証および分析を活用することで、パブリッシャーはボットトラフィックを効果的に管理し、新たな収益源を開拓することができます。

Fastly と TollBit は、この統合を引き続き進化させ、AI ボットの適用と分析ワークフローをより効率化し、出版、eコマース、その他のコンテンツが豊富なコミュニティに将来的にさらに多くのサービスを提供することを目指しています。より安全で公平なインターネットを一緒に構築し続ける方法について、皆様のフィードバックをお待ちしております。

早速ご利用ください

この統合は、 Fastly AI Bot Management で既に利用可能な機能を使用します。AI ボットトラフィックの収益化にご関心がある場合 :

TollBit に tollbit.com でサインアップしてください。サポートが必要な場合やご質問がある場合は、team@tollbit.com までご連絡ください。 リダイレクトの設定手順については、統合ドキュメントをご覧ください。 数分で AI ボットトラフィックの収益化が開始します

オリジナルのコンテンツを手に入れるのは難しいですが、AI ボットはそのコンテンツを無料でスクレイピングし、選択したチャットボット (Gemini、Claude、ChatGPT など) の利用者に再配布しています。Fastly AI Bot Management のリダイレクトルールを少し更新するだけで、ボットをブロックできるだけでなく、Fastly と TollBit の連携により可視性、コントロール、さらには報酬も得られます。