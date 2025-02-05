キャッシュ・ミー・イフ・ユー・キャン (できるものならキャッシュしてみよう) : HTTP Cache API の場合

ビジネスの未来は開発者から始まります

詳細情報
企業情報優れたオンライン体験を支えるチームネットワークマップ最先端のインターネットを支える新しいアーキテクチャ業界アナリストの声Fastly に対する業界アナリストの評価ニュース最新情報・企業ニュースプラットフォームより高速かつ安全で魅力的なデジタルエクスペリエンスを可能にするプラットフォームお客様事例お客様のサクセスストリーイベントFastly 関連イベントのお知らせ採用情報一緒に優れたインターネットを構築

Fastly エッジクラウドプラットフォーム

すべてのプロダクトを表示
コンテンツ配信 (CDN)パーソナライズされたエクスペリエンスをグローバルに高速配信ライブストリーミングシームレスなライブストリーミング体験ストリーミング動画 (VoD)卓越したオンデマンド動画エクスペリエンスMedia Shield マルチ CDN のデプロイを最適化On-the-Fly Packagerリアルタイムでオンデマンドの動画コンテンツを動的にパッケージ化Image Optimizerエッジで画像の高速処理を実現ロードバランサールーティングをきめ細かくコントロールTLS 暗号化トランスポート・レイヤー・セキュリティ管理の複雑性を軽減Origin Connect Fastly に直接接続IP アドレスIP アドレスを簡単に管理HTTP/3 と QUIC最新のプロトコルドメインリサーチ API即時かつ正確なドメイン名検出Object Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセス
Next-Gen WAF環境を問わない最先端の Web アプリ/API のセキュリティソリューションボット管理効果的にボット攻撃を検出して脅威をブロックDDoS Protectionビジネスに支障をきたす分散型攻撃を自動的に軽減API セキュリティAPI エンドポイントを保護Client-Side Protectionクライアントサイド攻撃からの防御AI ボット管理AI ボットにより Web サイトのコンテンツスクレイピングを阻止
エッジコンピューティングアプリをエッジに展開 — 私たちのインスタントプラットフォームが、ユーザーに素晴らしいエクスペリエンスを提供するための開発を支援しますキーバリューストア最も高速なキーバリューストアでありながら、使い慣れたデータベースツールと同じくらい簡単に使用できますWebSockets と Fanout 完全なパーソナライズ機能と簡単な設定が可能な、リアルタイムメッセージングをグローバル規模で提供開発者 SDKFastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラムEnterprise Serverlessオープンスタンダードで構築され、Fastly の全プロダクトと統合可能な最強サーバーレスプラットフォームAIセマンティックキャッシングで AI ワークロードを加速し、効率性を向上させますObject Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセスプログラマブルキャッシュ当社のコンテンツ配信ネットワークを支える伝説的なキャッシュ機能に、プログラムでフルアクセスできます。MCPサーバーAI を活用した Fastly Service のコントロール。
リアルタイムログリアルタイムでログをストリーミング・分析Edge Observerトラフィックのライブデータと履歴データを確認Domain InspectorドメインレベルのインサイトにアクセスOrigin Inspectorオリジンとエッジ間の完全なインサイトアラートサービス関連の指標に関する通知を作成Log Explorer &amp; Insights実用的なインサイトとのインタラクション

優れた結果をもたらす卓越したサービス

すべてのサービスを見る
プロフェッショナルサービスデリバリーサービスのマイグレーション/最適化を Fastly のエキスパートがサポートライブ・エンターテインメント・サービス視聴者の規模に合わせてライブストリーミング体験をスケーリングサポートプラン一貫したワールドクラスのサポートマネージドCDNコントロールと柔軟性を最大化マネージドセキュリティプロによる Web アプリケーションの保護カスタマーサポートFastly のサポートチームがお客様と共にビジネスの成長を支援

革新的なデジタルソリューション

ソリューションの詳細
ストリーミングメディア魅力的なライブ/オンデマンドストリーミング新興メディア新興メディア企業向けの高パフォーマンスソリューションデジタルパブリッシングリアルタイムの報道で読者エクスペリエンスを向上小売業およびeコマース大規模にパーソナライズされた高速エクスペリエンスファイナンスサービス統合型セキュリティ対策で顧客データを保護ハイテクビジネスの成長に合わせてパフォーマンスを瞬時にスケールアップトラベル &amp; サービスカスタマイズされたオンライン体験を旅行者に提供オンライン教育セキュアな学習体験を大規模に実現ゲーム超高速で安全なゲームダウンロードでプレイヤーの次の勝利を後押しiGaming高速、安全、中断のない、魅力的なゲームプレイをエッジで配信しましょう
インフラコストの削減予測しやすいクラウドの低コスト化を実現マルチクラウドの最適化クラウドリソースを統合して複雑性を軽減お客様の信頼お客様の信頼獲得に向けた Fastly の取り組みをご紹介プライバシー保護ユーザーのデータを保護する方法をご覧くださいサステナビリティダッシュボードFastlyプラットフォームの電力使用量と温室効果ガス排出量を確認する

素晴らしいエクスペリエンスの構築に取り組む開発者を支援

無料アカウントの登録
開発者今すぐ素晴らしいアイディアを実現してみませんか？Fast Forward信頼性の高いインターネットの構築開発ツールエッジを効かせ、コラボレーションを促進する開発ツール開発者 SDKFastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラムコミュニティ世界中の開発者が集うコミュニティに参加サインアップ無料の開発者アカウントを作成する

Fastly を活用して高速かつ安全で魅力的なインターネットの構築を支援

Fastly とパートナーを組む理由高速かつ安全で魅力的なエクスペリエンスの実現をサポートクラウドパートナークラウドサービスと Fastly を統合するメリットチャネルパートナーFastly 製品でソシューションや機能を強化技術・統合パートナーパートナーエコシステムの詳細
パートナーポータルへのログインFastly パートナー向けリソースへのアクセスパートナー登録Fastly 製品の再販/リファーラルを通じてビジネスを強化パートナーを見つけるニーズに合わせて適切なパートナーをご紹介

信頼できる Fastly のサポート

ドキュメントFastly の機能を最大限に活用リソースライブラリデータシートやレポートなどをご覧くださいFastly AcademyFastly 製品に関する実践的な e ラーニングコースラーニングセンターインターネットテクノロジーの詳細ブログ最新のアイディアやトレンドをご紹介セキュリティ調査セキュリティ強化に役立つ調査Fastly の視点 専門家と業界のインサイトの詳細を見る
サポートセンターお困りですか？お問い合わせお気軽にご連絡ください
ブログに戻る

フォロー&ご登録

キャッシュ・ミー・イフ・ユー・キャン (できるものならキャッシュしてみよう) : HTTP Cache API の場合

Ajay Bharadwaj

プロダクトマネージャー, Fastly

CDN &amp; デリバリーComputeDevOpsプラットフォームエッジネットワーク

Fastly のプログラマブルなキャッシュ機能は、Fastly の Compute プラットフォームのパワフルな機能のひとつです。画像をカスタマイズして、自社アプリケーションを使用するすべてのユーザーを満足させたいと思いませんか？Fastly にお任せください。HTTP リクエスト/レスポンスのフローのコンテキストでこれを行いますが、負担は発生しません。Fastly Compute は、Compute コード内から使用できる SDK API のセットである、新しい HTTP Cache API のシンプルな仕組みを利用してこの問題を解決します。

TLS の仕組み

デフォルトでは、HTTP リクエストが Fastly のエッジを通過する際、オリジンのレスポンスが自動的にキャッシュされます (Cache-Control で明示的に上書きされない限り)。そのため、同じリソースに対する後続のリクエストは、バックエンドに接続することなくキャッシュから配信できます。

HTTP Cache API を使用することで、これまで Compute ではできなかったことが可能になります。例えば、このデフォルトフローにカスタマイズのプロセスを挿入できるようになり、Compute のユーザーに新しいユースケースや可能性が開かれます。

背景

HTTP Cache API の機能 (要約)

  • 任意の言語でのファーストクラスの HTTP サポート

  • Fastly のキャッシュへの、プログラマブルできめ細かなアクセス

  • Fastly Compute によって配信される動的コンテンツのカスタマイズ

  • 開発者がキャッシュ動作を簡単にカスタマイズ

HTTP キャッシュのインターフェイスは、Simple Cache と Core Cache のインターフェイスによって確立された基盤の上に構築され、HTTP 仕様のフロー内でのリクエスト/レスポンスのキャッシュに最適化されています。これは完全に統合された API であり、開発者はオブジェクトのキャッシュプロパティを変更したり、Cache-Control などのヘッダーを調整したりするなどの機能をすべて HTTP フローのコンテキスト内で実行できます。

ユーザーの間で人気のあるユースケース

以下は、ダウンストリームキャッシュの Surrogate-Control と、ブラウザキャッシュを管理する Cache-Control ヘッダーを設定し、Fastly で有効期限 (TTL) を変更するシンプルな JavaScript の例です。

const backendResp = await fetch(clientReq, {
  backend: 'example_backend',
  cacheOverride: new CacheOverride({
    afterSend(resp) {
      resp.ttl = 300;
      resp.headers.set('Cache-Control', 'max-age=86400'); // Rules for browsers
      resp.headers.set('Surrogate-Control', 'max-age=31536000'); // Rules for downstream caches
      resp.headers.delete('expires');
    },
  }),
});

他にも実装できるアーキテクチャは無数にあります。以下では、使用開始に役立つアイディアをいくつかご紹介します。

  • キャッシュ前にバックエンドレスポンスのキャッシュコントロールをカスタマイズする。開発者は、Content-Type などのキャッシュに関連しないレスポンスヘッダーに基づいてキャッシュの有効期限を設定できます。
    メリット : この柔軟性によって、よりインテリジェントで効率的なキャッシュ戦略が可能になります。コンテンツタイプに基づいてキャッシュの有効期限を設定することで、パフォーマンスとリソースの使用を最適化できます。例えば、画像や CSS ファイルなどの静的アセットを長期間キャッシュし、動的コンテンツの有効期限を短く設定することができます。これにより、各アセットタイプに適したコンテンツの鮮度を維持しながら、Webサイトの加速、オリジンの負荷軽減、ユーザーエクスペリエンスの向上が可能になります。

  • キャッシュに保存する前にレスポンスヘッダーまたは本文を変更する。例えば、オリジンから返された生の JSON データではなく、ローカルで生成された HTML バージョンのレスポンスをキャッシュできます。
    メリット : この機能により、最適化されたバージョンのコンテンツをキャッシュに保存できるため、処理時間の短縮と配信速度の向上が期待できます。生の JSON データではなく HTML バージョンをキャッシュすることによって変換手順が不要になるため、後続リクエストの処理が加速するためです。その結果、パフォーマンスが向上するだけでなく、オリジンサーバーとエッジの両方の計算負荷が軽減され、コスト削減とアプリケーション全体の応答性の向上にもつながります。

  • オリジンのコンテンツに基づいてキャッシュするかどうかを判断する。これは、「HTTP 200 OK」のレスポンスをキャッシュしたくない場合に最適です。
    メリット : このレベルのコントロールによって、有効で有用なコンテンツのみをキャッシュし、キャッシュの完全性と信頼性を維持できます。「200 OK」ステータスにもかかわらず、エラーを含むレスポンスがキャッシュされないようにすることで、誤ったデータがユーザーに配信されるのを防ぐことができます。これにより、ユーザーエクスペリエンスの一貫性が向上し、古くなったコンテンツや誤ったコンテンツが提供されるリスクが軽減され、アプリケーション出力の全体的な質と精度が維持されます。

詳細とその他のサンプルコードについては、Fastly の開発者向けポータルをご覧ください。

早速キャッシュを開始

Fastly のキャッシュ API は、パーソナライゼーションの限界を押し広げ、最先端のエクスペリエンスを実現するのに最適です。このような新しいキャッシュコントロール機能は既存のワークフローとのスムーズな統合が可能なため、シンプルなカスタマイズプロセスを非常に簡単に追加できます。

HTTP Cache API を試してみませんか？今すぐ使用を開始するか、またはフォーラムに参加して、Fastly のキャッシュ機能をさらに効果的に活用する方法をお尋ねください。  

Fastly を試してみませんか？

ぜひご連絡ください
お問い合わせ