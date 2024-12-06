無料ですぐに使える Fastly の開発者アカウントがご利用可能に

ビジネスの未来は開発者から始まります

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Fastly エッジクラウドプラットフォーム

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コンテンツ配信 (CDN)パーソナライズされたエクスペリエンスをグローバルに高速配信ライブストリーミングシームレスなライブストリーミング体験ストリーミング動画 (VoD)卓越したオンデマンド動画エクスペリエンスMedia Shield マルチ CDN のデプロイを最適化On-the-Fly Packagerリアルタイムでオンデマンドの動画コンテンツを動的にパッケージ化Image Optimizerエッジで画像の高速処理を実現ロードバランサールーティングをきめ細かくコントロールTLS 暗号化トランスポート・レイヤー・セキュリティ管理の複雑性を軽減Origin Connect Fastly に直接接続IP アドレスIP アドレスを簡単に管理HTTP/3 と QUIC最新のプロトコルドメインリサーチ API即時かつ正確なドメイン名検出Object Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセス
Next-Gen WAF環境を問わない最先端の Web アプリ/API のセキュリティソリューションボット管理効果的にボット攻撃を検出して脅威をブロックDDoS Protectionビジネスに支障をきたす分散型攻撃を自動的に軽減API セキュリティAPI エンドポイントを保護Client-Side Protectionクライアントサイド攻撃からの防御AI ボット管理AI ボットにより Web サイトのコンテンツスクレイピングを阻止
エッジコンピューティングアプリをエッジに展開 — 私たちのインスタントプラットフォームが、ユーザーに素晴らしいエクスペリエンスを提供するための開発を支援しますキーバリューストア最も高速なキーバリューストアでありながら、使い慣れたデータベースツールと同じくらい簡単に使用できますWebSockets と Fanout 完全なパーソナライズ機能と簡単な設定が可能な、リアルタイムメッセージングをグローバル規模で提供開発者 SDKFastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラムEnterprise Serverlessオープンスタンダードで構築され、Fastly の全プロダクトと統合可能な最強サーバーレスプラットフォームAIセマンティックキャッシングで AI ワークロードを加速し、効率性を向上させますObject Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセスプログラマブルキャッシュ当社のコンテンツ配信ネットワークを支える伝説的なキャッシュ機能に、プログラムでフルアクセスできます。MCPサーバーAI を活用した Fastly Service のコントロール。
リアルタイムログリアルタイムでログをストリーミング・分析Edge Observerトラフィックのライブデータと履歴データを確認Domain InspectorドメインレベルのインサイトにアクセスOrigin Inspectorオリジンとエッジ間の完全なインサイトアラートサービス関連の指標に関する通知を作成Log Explorer &amp; Insights実用的なインサイトとのインタラクション

優れた結果をもたらす卓越したサービス

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プロフェッショナルサービスデリバリーサービスのマイグレーション/最適化を Fastly のエキスパートがサポートライブ・エンターテインメント・サービス視聴者の規模に合わせてライブストリーミング体験をスケーリングサポートプラン一貫したワールドクラスのサポートマネージドCDNコントロールと柔軟性を最大化マネージドセキュリティプロによる Web アプリケーションの保護カスタマーサポートFastly のサポートチームがお客様と共にビジネスの成長を支援

革新的なデジタルソリューション

ソリューションの詳細
ストリーミングメディア魅力的なライブ/オンデマンドストリーミング新興メディア新興メディア企業向けの高パフォーマンスソリューションデジタルパブリッシングリアルタイムの報道で読者エクスペリエンスを向上小売業およびeコマース大規模にパーソナライズされた高速エクスペリエンスファイナンスサービス統合型セキュリティ対策で顧客データを保護ハイテクビジネスの成長に合わせてパフォーマンスを瞬時にスケールアップトラベル &amp; サービスカスタマイズされたオンライン体験を旅行者に提供オンライン教育セキュアな学習体験を大規模に実現ゲーム超高速で安全なゲームダウンロードでプレイヤーの次の勝利を後押しiGaming高速、安全、中断のない、魅力的なゲームプレイをエッジで配信しましょう
インフラコストの削減予測しやすいクラウドの低コスト化を実現マルチクラウドの最適化クラウドリソースを統合して複雑性を軽減お客様の信頼お客様の信頼獲得に向けた Fastly の取り組みをご紹介プライバシー保護ユーザーのデータを保護する方法をご覧くださいサステナビリティダッシュボードFastlyプラットフォームの電力使用量と温室効果ガス排出量を確認する

素晴らしいエクスペリエンスの構築に取り組む開発者を支援

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開発者今すぐ素晴らしいアイディアを実現してみませんか？Fast Forward信頼性の高いインターネットの構築開発ツールエッジを効かせ、コラボレーションを促進する開発ツール開発者 SDKFastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラムコミュニティ世界中の開発者が集うコミュニティに参加サインアップ無料の開発者アカウントを作成する

Fastly を活用して高速かつ安全で魅力的なインターネットの構築を支援

Fastly とパートナーを組む理由高速かつ安全で魅力的なエクスペリエンスの実現をサポートクラウドパートナークラウドサービスと Fastly を統合するメリットチャネルパートナーFastly 製品でソシューションや機能を強化技術・統合パートナーパートナーエコシステムの詳細
パートナーポータルへのログインFastly パートナー向けリソースへのアクセスパートナー登録Fastly 製品の再販/リファーラルを通じてビジネスを強化パートナーを見つけるニーズに合わせて適切なパートナーをご紹介

信頼できる Fastly のサポート

ドキュメントFastly の機能を最大限に活用リソースライブラリデータシートやレポートなどをご覧くださいFastly AcademyFastly 製品に関する実践的な e ラーニングコースラーニングセンターインターネットテクノロジーの詳細ブログ最新のアイディアやトレンドをご紹介セキュリティ調査セキュリティ強化に役立つ調査Fastly の視点 専門家と業界のインサイトの詳細を見る
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無料ですぐに使える Fastly の開発者アカウントがご利用可能に

Simon Wistow

VP Strategic Initiatives, Fastly

CDN &amp; デリバリーComputeDevOpsエッジネットワークオブザーバビリティプラットフォームセキュリティWebAssembly
盾と鍵のアイコンが鳴り響くメガホンを持つ手のイラスト

Fastly は設立以来、イノベーションに取り組みながら限界に挑戦し、素晴らしいものを世の中にもたらす個人や企業を応援してきました。すなわち、クリエーターである開発者のみなさんです。

開発者の方から最も多くいただく明確なご意見は、許可を得たり、誰かのスケジュールに合わせて作業する必要がなく、好きなペースで自分のニーズに合わせて構築できる自由と自律性が欲しいということでした。そして、ついにその「自由」を手に入れられる時が来ました。

Fastly は無料の開発者アカウントの提供を開始しました。これは、常に開発者の皆さんの間で最も多いリクエストです。それを今すぐ使用開始して、世界で最も開発者フレンドリーなエッジプラットフォームのメリットを活かし、インターネットの未来を構築しませんか？

開発者アカウントの内容

開発者には、素晴らしい野心に見合ったツールが必要です。寛容な制限が設けられた開発者アカウントでは、評価の高い Fastly の CDN を、あらゆる個人サイトや開発サイトで無料でご利用いただけます。サイトを Fastly に接続するとすぐに基本的な DDoS 対策を講じることができます。Fastly では、素晴らしいオブザーバビリティツールのセットとリアルタイム統計機能を利用し、ログやオブザーバビリティデータを Datalog や New Relic、Honeycomb などのツールに無料で送信することもできます。今まで試してみたいと思っていた Fastly の優れた高速機能にすべてアクセスできます。

  • CDN : 世界最大級のアプリケーションやショッピングイベント、スポーツの大会などを支えているものとまったく同じネットワーク上で寛容なリクエスト数と帯域 (ひと月あたり200万リクエスト/200 GB)、TLS 証明書をご利用いただけます。

  • セキュリティ : レイヤー3/4の DDoS 対策を無制限に利用でき、レイヤー7のトラフィックをすべて管理できる完全な柔軟性も得られます。

  • コンピューティング : Wasm をサポートする Fastly の Compute プラットフォームでは、JavaScript や Rust、Go など、好きな言語を使用して大規模なアプリケーションを実行できます。

  • WebSocket とプッシュ通知 : 直接ソケット通信が可能で1対多のプッシュ機能を備えたリアルタイムシステムの構築とスケーリングが可能です。

  • データストレージ : 市場最速クラスのエッジデータプラットフォームのひとつでシークレットや設定データ、K/V データ全体を管理できます。 

  • オブザーバビリティ : 多数のエンドポイントにログをリアルタイムでストリーミングできます。

  • Image Optimization : エンタープライズレベルの画像変換が可能です。スマートクロップ、ぼかし、メタデータ、フレーミングを含むさまざまな機能をサポートしています。

  • コミュニティ : 世界をリードするオープンソースのメンテナーや革新性に富んだ開発者、最大規模のアプリケーションを支える人たちと一緒に学んだり、トラブルシューティングを行ったり、コードをリリースしたりできます。

  • サポート : 世界トップクラスの優れたカスタマーサービスチームによるサポートが受けられます。 

詳細なリストについては https://www.fastly.com/jp/pricing をご覧ください。

メリット

インターネット上で最大級のサイトやシステムを支えているものと同じツールを使用でき、毎日何千万人もの開発者が平等に問題を解決できる環境がやっと実現されました。個人的なプロジェクトを、先週よりも少しでも高速かつ安全で魅力的にすることに取り組んでいる場合は、Fastly にお任せください。また、Fastly はアクセスの急増を経験しているスタートアップ企業や急成長する何百ものスタートアップ企業の成功をいつでもサポートします。大企業で新しいプロジェクトをテストする場合は、サインアップすることで、面倒な手続きなしですぐに Fastly のエンタープライズクラスのレジリエンスとスケーラビリティを利用できます。

今すぐ使用を開始したいと考え、インスピレーションが必要な場合は、クリエイティブな Glitch コミュニティが役立ちます。Fastly のプラットフォームが提供するさまざまな機能を通じてそのエネルギーのすべてを注ぐことが可能になります。自社のドメインを Glitch アプリケーションで使用することも含め、Fastly のプラットフォームを使用して Glitch サイトを配信する方法については Fastly のチュートリアルをご覧ください。

定評のある確かな実績 - ぜひご自身でお試しください

私たちはこれまで Fastly を真の意味で使いやすくするために懸命に取り組み、今後も高みを目指して努力を続けます。ご意見等がありましたらご連絡ください。わずか数分で新しいサイトのセットアップや新しいアプリケーションの作成が可能です。さらに、Fastly が提供するスターターキットを利用すれば、数クリックでアプリケーションをデプロイできます。その後すぐに Fastly のプログラマブルでパワフルなあらゆる機能にアクセスし、好きなだけ時間をかけて素晴らしいものを構築できます。 

単にシンプルなコードを素早く作成したい場合でも、これまで以上に簡単に開始できるようになりました。お試しになられたら、ぜひご意見・ご感想をお聞かせください。Fastly のコミュニティフォーラムに参加し、質問を投げかけたり、構築したサイトを披露したりしてください。皆さんがどのようなものを生み出すのか、とても楽しみです。

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