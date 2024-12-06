無料ですぐに使える Fastly の開発者アカウントがご利用可能に

Fastly は設立以来、イノベーションに取り組みながら限界に挑戦し、素晴らしいものを世の中にもたらす個人や企業を応援してきました。すなわち、クリエーターである開発者のみなさんです。

開発者の方から最も多くいただく明確なご意見は、許可を得たり、誰かのスケジュールに合わせて作業する必要がなく、好きなペースで自分のニーズに合わせて構築できる自由と自律性が欲しいということでした。そして、ついにその「自由」を手に入れられる時が来ました。

Fastly は 無料の開発者アカウント の提供を開始しました。これは、常に開発者の皆さんの間で最も多いリクエストです。それを今すぐ使用開始して、世界で最も開発者フレンドリーなエッジプラットフォームのメリットを活かし、インターネットの未来を構築しませんか？

開発者アカウントの内容

開発者には、素晴らしい野心に見合ったツールが必要です。寛容な制限が設けられた開発者アカウントでは、評価の高い Fastly の CDN を、あらゆる個人サイトや開発サイトで無料でご利用いただけます。サイトを Fastly に接続するとすぐに基本的な DDoS 対策を講じることができます。Fastly では、素晴らしいオブザーバビリティツールのセットとリアルタイム統計機能を利用し、ログやオブザーバビリティデータを Datalog や New Relic、Honeycomb などのツールに無料で送信することもできます。今まで試してみたいと思っていた Fastly の優れた高速機能にすべてアクセスできます。

CDN : 世界最大級のアプリケーションやショッピングイベント、スポーツの大会などを支えているものとまったく同じネットワーク上で寛容なリクエスト数と帯域 (ひと月あたり200万リクエスト/200 GB)、TLS 証明書をご利用いただけます。

セキュリティ : レイヤー3/4の DDoS 対策を無制限に利用でき、レイヤー7のトラフィックをすべて管理できる完全な柔軟性も得られます。

コンピューティング : Wasm をサポートする Fastly の Compute プラットフォームでは、JavaScript や Rust、Go など、好きな言語を使用して大規模なアプリケーションを実行できます。

WebSocket とプッシュ通知 : 直接ソケット通信が可能で1対多のプッシュ機能を備えたリアルタイムシステムの構築とスケーリングが可能です。

データストレージ : 市場最速クラスのエッジデータプラットフォームのひとつでシークレットや設定データ、K/V データ全体を管理できます。

オブザーバビリティ : 多数のエンドポイントにログをリアルタイムでストリーミングできます。

Image Optimization : エンタープライズレベルの画像変換が可能です。スマートクロップ、ぼかし、メタデータ、フレーミングを含むさまざまな機能をサポートしています。

コミュニティ : 世界をリードするオープンソースのメンテナーや革新性に富んだ開発者、最大規模のアプリケーションを支える人たちと一緒に学んだり、トラブルシューティングを行ったり、コードをリリースしたりできます。

サポート : 世界トップクラスの優れたカスタマーサービスチームによるサポートが受けられます。

詳細なリストについては https://www.fastly.com/jp/pricing をご覧ください。

メリット

インターネット上で最大級のサイトやシステムを支えているものと同じツールを使用でき、毎日何千万人もの開発者が平等に問題を解決できる環境がやっと実現されました。個人的なプロジェクトを、先週よりも少しでも高速かつ安全で魅力的にすることに取り組んでいる場合は、Fastly にお任せください。また、Fastly はアクセスの急増を経験しているスタートアップ企業や急成長する何百ものスタートアップ企業の成功をいつでもサポートします。大企業で新しいプロジェクトをテストする場合は、サインアップすることで、面倒な手続きなしですぐに Fastly のエンタープライズクラスのレジリエンスとスケーラビリティを利用できます。

今すぐ使用を開始したいと考え、インスピレーションが必要な場合は、 クリエイティブな Glitch コミュニティが役立ちます 。Fastly のプラットフォームが提供するさまざまな機能を通じてそのエネルギーのすべてを注ぐことが可能になります。自社のドメインを Glitch アプリケーションで使用することも含め、Fastly のプラットフォームを使用して Glitch サイトを配信する方法については Fastly のチュートリアル をご覧ください。

定評のある確かな実績 - ぜひご自身でお試しください

私たちはこれまで Fastly を真の意味で使いやすくするために懸命に取り組み、今後も高みを目指して努力を続けます。ご意見等がありましたらご連絡ください。わずか数分で新しいサイトのセットアップや新しいアプリケーションの作成が可能です。さらに、Fastly が提供する スターターキット を利用すれば、数クリックでアプリケーションをデプロイできます。その後すぐに Fastly のプログラマブルでパワフルなあらゆる機能にアクセスし、好きなだけ時間をかけて素晴らしいものを構築できます。