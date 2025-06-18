Fastly は「AWS にデプロイ済み」ステータスを達成しました

Fastly Edge Cloud Platform が AWS Marketplace でついに「AWS にデプロイ済み」プロダクトとして認定されました。これは、Fastly (コンテンツ配信ネットワークおよびセキュリティソリューション) が AWS 上でホストされており、お客様が AWS Marketplace での調達価値を最大化するのに役立つことを示しています。お客様は引き続き自信を持って AWS Marketplace の支出を Fastly のオンボーディングに活用でき、インフラストラクチャと契約範囲の両方で有意義な割引を受ける資格があります。Fastly のお客様は、AWS Marketplace で購入した場合、新しい AWS ポリシーの下で完全なメリットを享受できます。

この認定は、 小売 と セキュリティ における私たちのコンピテンシー認定に続くものです。これらの認定は、Fastly が実証済みの専門知識を発揮し、お客様のクラウドセキュリティ目標の達成を支援し、リテーラーのデジタル変革の取り組みを加速して、競争力を維持し、優れたカスタマーエクスペリエンスを提供できるようにしていることを認定するものです。認定を受けるには、 AWS パートナーネットワーク (APN) パートナー は、AWS に関する深い専門知識を持ち、AWS 上でシームレスにソリューションを提供できる必要があります。

バッジが重要である理由

Fastly にとって、「AWS にデプロイ済み」バッジの取得は、安全でスケーラブルで高パフォーマンスなソリューションを配信するという私たちの取り組みを強調する重要な成果です。これらの要件を満たすことで、最高の運用上の基準を満たすエンタープライズグレードのソリューションを提供するという私たちの取り組みが強化され、AWS ユーザーが自信を持って Fastly を選びやすくなります。

お客様は、AWS Marketplace を通じて以下のために Fastly を購入することを選択します。

AWS ネイティブの購買ワークフローを使用して調達を効率化する

AWS とサードパーティベンダーの請求を統合する

AWS のビルド済みアライメントでコンプライアンスを簡素化する

クラウドエコシステム全体で戦略的パートナーのエンゲージメントを維持する

Fastly のエッジクラウドは、最新のインターネットのメリットを活かすために設計された、高度にプログラム可能なプラットフォームです。

AWS Marketplace でご覧ください

AWS クラウドでのパフォーマンス向上を目的としたビルド

Fastly はエッジからコアまでクラウド向けに最適化され、AWS と共にスケーリングするように構築されています。私たちのインフラストラクチャは、テレメトリから AI を活用したインサイトまでのすべてに、主要な AWS サービスを活用し、顧客が求める柔軟性、信頼性、スケーラビリティを確保しています。

一部のレガシー WAF が自動デプロイメントや既存の技術スタックとうまく統合できないのに対し、Fastly の次世代 WAF は、以下を含めたあらゆる AWS 環境にネイティブにデプロイ可能です。

リアルタイムのトラフィック検査と柔軟なコンピューティングをサポートする Amazon EC2 と AWS Lambda

リアルタイムのオブザーバビリティとイベントストリーミングを支援する Amazon CloudWatch と Amazon Kinesis

回復力のあるデータ処理と迅速なルール伝播を目的とした Amazon S3 と Amazon DynamoDB

AI/ML 駆動のセキュリティインサイトを強化する Amazon Bedrock

インターネット全体でユーザーをシームレスにルーティングする Amazon Route 53 (Amazon Route 53は、高可用性でスケーラブルなドメインネームシステム (DNS)、ドメイン名登録、およびヘルスチェックのクラウドサービスを提供します)

Next-Gen WAF や Bot Management からエッジでのサーバーレスコンピューティングまで、Fastlyは DevOps、セキュリティ、プラットフォームの各チームが、安全性やパフォーマンスを損なうことなく、より迅速に行動できるように支援します。そして現在、Fastly は完全に「AWS にデプロイ済み」のパートナーとして、お客様の AWS アーキテクチャ、コンプライアンスのニーズ、財務戦略にさらに密接に連携しています。