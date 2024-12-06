Glitch で Fastly CDN の使用開始がさらに簡単に

Fastly を使用してWebサイトのトラフィックを配信する方法をさらに学びやすくすることに私たちは取り組んでいます。そして、Glitch が Fastly に加わってから2年が経った今、ボタンをクリックするだけでリミックスして Fastly サービス に利用できるWebサイトを、Fastly の操作方法を学びたい皆さんに提供することができれば、非常に便利だろうと考えました。そこでこの度、Glitch プロジェクトを利用した Fastly 初の開発者ガイドを公開しました。Fastly のコミュニティメンバーの皆さまは、このガイドを活用して Fastly に簡単かつ迅速にオンボーディングできます。

テクノロジープロダクトはすべてパズルのピースにすぎない

今日の Web は「統合」で成り立っています。サイトやアプリケーションは依存関係の複雑なエコシステム内に存在し、開発者はこれらを理解して各プロダクトから大きな価値を引き出す必要があります。業界全体を通じて開発者向けプロダクトの多くで Glitch が使用されています。Glitch は、プロジェクト内にヘルプ情報が含まれ、摩擦が少なく、リミックス可能なアプリケーションを通じて導入やオンボーディングをサポートします。私たちが構築するものの目的や価値を伝えるためには、Webサイトのコンテキストにおいて Fastly のテクノロジーについて理解していただけるようにすることが非常に重要であると、私たちは考えています。

そこで Glitch を活用したラーニング体験を提供するプログラムを開始し、CDN やエッジコンピューティングなどのテクノロジーをユーザーが理解しやすいようにサポートすることにしました。その第一弾がWebサイトの配信です。

新しいガイドでは、Glitch でWebサイトを作成し、Fastly の CDN サービスをセットアップしてサイト訪問者に配信する流れを細かく説明し、お客様のサイトで無料の Fastly TLS がお客様のドメインをポイントするように設定する方法をご紹介しています。このガイドは、シンプルなステップでWebサイトのスピードと信頼性を高め、お客様ができるだけ素早く簡単に Fastly から価値が得られるようサポートすることを目的としています。

社内のコミュニティをサポート

まず社内スタッフのトレーニングに同プログラムを使用してこのようなラーニング体験を構築したという点で、若干通常とは異なるアプローチを私たちは採用しました。私たちは2024年の始め、Glitch を使用して社内のチームを対象に Fastly サービスの使用を開始する方法についてトレーニングを実施しました。Fastly の同僚たちが Web や、さらに広い世界における Fastly の役割を理解するうえで Glitch は役に立ちました。Glitch プロジェクトをベースにトレーニングを行うことで Fastly を実際に試すことが可能になり、スタッフの職務や経歴にかかわらず1回のセッションで貴重な学習成果が得られました。

このようなトレーニングプログラムはラーニング体験におけるユーザーテストとして機能し、スタッフがプロダクトに関する知識を得るのを支援すると同時に、Fastly のお客様のためにこれらのリソースの効果を高めるという二重の目的を果たすことができました。また、プロダクトに関する社内フィードバックに役立つチャンネルを開設した結果、迅速にユーザーエクスペリエンスの強化を実行し、今後プロダクトを試すユーザー全員がより簡単にプロダクトを使用できるようにしました。

多様な学習者をサポート

人によって学習スタイルはさまざまです。まず包括的な資料に目を通してから系統的に知識を固めることを好む人もいれば、実際に試して学ぶスタイルを好む人もいます。併せて使用されるチュートリアルの学習内容を反映するインタラクティブな Glitch プロジェクトを提供することで、これまで以上に幅広い学習者をサポートすることが可能になりました。

Fastly の新しいチュートリアル「 Delivering your site through Fastly 」をぜひご覧ください。

チュートリアルのページに Glitch プロジェクト が組み込まれているのでガイドに従ってリミックスし、Glitch エディター内でラーニング体験が得られます。