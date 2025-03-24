Fastly Object Storage 入門 : CDN 統合からサーバーレスコンピューティングまで

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Fastly エッジクラウドプラットフォーム

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コンテンツ配信 (CDN)パーソナライズされたエクスペリエンスをグローバルに高速配信ライブストリーミングシームレスなライブストリーミング体験ストリーミング動画 (VoD)卓越したオンデマンド動画エクスペリエンスMedia Shield マルチ CDN のデプロイを最適化On-the-Fly Packagerリアルタイムでオンデマンドの動画コンテンツを動的にパッケージ化Image Optimizerエッジで画像の高速処理を実現ロードバランサールーティングをきめ細かくコントロールTLS 暗号化トランスポート・レイヤー・セキュリティ管理の複雑性を軽減Origin Connect Fastly に直接接続IP アドレスIP アドレスを簡単に管理HTTP/3 と QUIC最新のプロトコルドメインリサーチ API即時かつ正確なドメイン名検出Object Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセス
Next-Gen WAF環境を問わない最先端の Web アプリ/API のセキュリティソリューションボット管理効果的にボット攻撃を検出して脅威をブロックDDoS Protectionビジネスに支障をきたす分散型攻撃を自動的に軽減API セキュリティAPI エンドポイントを保護Client-Side Protectionクライアントサイド攻撃からの防御AI ボット管理AI ボットにより Web サイトのコンテンツスクレイピングを阻止
エッジコンピューティングアプリをエッジに展開 — 私たちのインスタントプラットフォームが、ユーザーに素晴らしいエクスペリエンスを提供するための開発を支援しますキーバリューストア最も高速なキーバリューストアでありながら、使い慣れたデータベースツールと同じくらい簡単に使用できますWebSockets と Fanout 完全なパーソナライズ機能と簡単な設定が可能な、リアルタイムメッセージングをグローバル規模で提供開発者 SDKFastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラムEnterprise Serverlessオープンスタンダードで構築され、Fastly の全プロダクトと統合可能な最強サーバーレスプラットフォームAIセマンティックキャッシングで AI ワークロードを加速し、効率性を向上させますObject Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセスプログラマブルキャッシュ当社のコンテンツ配信ネットワークを支える伝説的なキャッシュ機能に、プログラムでフルアクセスできます。MCPサーバーAI を活用した Fastly Service のコントロール。
リアルタイムログリアルタイムでログをストリーミング・分析Edge Observerトラフィックのライブデータと履歴データを確認Domain InspectorドメインレベルのインサイトにアクセスOrigin Inspectorオリジンとエッジ間の完全なインサイトアラートサービス関連の指標に関する通知を作成Log Explorer &amp; Insights実用的なインサイトとのインタラクション

優れた結果をもたらす卓越したサービス

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プロフェッショナルサービスデリバリーサービスのマイグレーション/最適化を Fastly のエキスパートがサポートライブ・エンターテインメント・サービス視聴者の規模に合わせてライブストリーミング体験をスケーリングサポートプラン一貫したワールドクラスのサポートマネージドCDNコントロールと柔軟性を最大化マネージドセキュリティプロによる Web アプリケーションの保護カスタマーサポートFastly のサポートチームがお客様と共にビジネスの成長を支援

革新的なデジタルソリューション

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ストリーミングメディア魅力的なライブ/オンデマンドストリーミング新興メディア新興メディア企業向けの高パフォーマンスソリューションデジタルパブリッシングリアルタイムの報道で読者エクスペリエンスを向上小売業およびeコマース大規模にパーソナライズされた高速エクスペリエンスファイナンスサービス統合型セキュリティ対策で顧客データを保護ハイテクビジネスの成長に合わせてパフォーマンスを瞬時にスケールアップトラベル &amp; サービスカスタマイズされたオンライン体験を旅行者に提供オンライン教育セキュアな学習体験を大規模に実現ゲーム超高速で安全なゲームダウンロードでプレイヤーの次の勝利を後押しiGaming高速、安全、中断のない、魅力的なゲームプレイをエッジで配信しましょう
インフラコストの削減予測しやすいクラウドの低コスト化を実現マルチクラウドの最適化クラウドリソースを統合して複雑性を軽減お客様の信頼お客様の信頼獲得に向けた Fastly の取り組みをご紹介プライバシー保護ユーザーのデータを保護する方法をご覧くださいサステナビリティダッシュボードFastlyプラットフォームの電力使用量と温室効果ガス排出量を確認する

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Fastly とパートナーを組む理由高速かつ安全で魅力的なエクスペリエンスの実現をサポートクラウドパートナークラウドサービスと Fastly を統合するメリットチャネルパートナーFastly 製品でソシューションや機能を強化技術・統合パートナーパートナーエコシステムの詳細
パートナーポータルへのログインFastly パートナー向けリソースへのアクセスパートナー登録Fastly 製品の再販/リファーラルを通じてビジネスを強化パートナーを見つけるニーズに合わせて適切なパートナーをご紹介

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Fastly Object Storage 入門 : CDN 統合からサーバーレスコンピューティングまで

Terri Allegretto

シニアマネージャー、プロダクトマーケティング、デベロッパープラットフォーム

Robyn Bean

シニアプロダクトマーケティングマネージャー、コンテンツデリバリー

CDN &amp; デリバリーComputeプラットフォーム

Fastly Object Storage の一般公開開始以来わずか数ヶ月で、皆様からの関心と採用の度合いが非常に高く、私たちは大変嬉しく思っています。これは、既存のツールと互換性があり、手間がかからずコスト効率の良いストレージソリューションを開発者がどれほど望んでいたかを浮き彫りにしています。お知らせを見逃した方のために説明すると、Fastly Object Storage は S3互換の API とゼロエグレス料金を提供し、開発者がアプリケーションの構築、保存、スケーリングの方法を変革するのを支援します。

最近、開発者の作業開始に役立つ詳細な情報とコード例を紹介するブログをいくつか公開しました。Fastly Object Storage を CDN や Compute Service で活用する方法や、SFTPGo などの一般的なツールを使ってファイル管理や共有を行う方法については、以下のハイライトをご覧ください。

Fastly の CDN と Object Storage は、組み合わせることで相乗効果が得られます

この包括的なガイドは、Object Storage をFastly のコンテンツ配信ネットワークサービスと統合する手順を説明し、わずか数分で独自の URL からアセットを提供できるようにします。Object Storage アクセスキーの生成方法から、バケットの作成と操作、VCL コードスニペット (コピーして貼り付け可能) を使用して CDN サービスをストレージバケットに接続する方法まで、すべてを学ぶことができます。このガイドでは、大きなファイルに対して Fastly のセグメントキャッシュを使用するための推奨事項や、配信を最適化してレイテンシを削減するためのストリーミングミス機能についても説明しています。

すでに使用している S3クライアントを Fastly Compute でもご利用いただけます

Fastly Compute を利用している開発者向けには、公式の AWS SDK を使用して Fastly Object ストレージに簡単にアクセスするための簡単なパスが提供されています。このアプローチは、Go、JavaScript、Rust などの一般的な言語をサポートしており、S3オブジェクトを直感的に処理することができます。この包括的なブログ記事では、各言語の詳細なコード例を通じて、これらの外部 Fastly ライブラリを Fastly Compute 環境に適応させる方法を紹介し、既存のコード資産と AWS サービスインテグレーションで Fastly Object Storage を活用するプロセスを簡素化します。これらの例は、Compute プロジェクト内でオブジェクトストレージを使用する際の実践的なガイドとして役立ちます。

エコシステム内のすべての S3互換ツールで動作 - 今すぐ SFTPGoでお試しください

このガイドでは、データを操作するための一般的な S3互換ツールである SFTPGo について説明しています。SFTPGo は、Fastly Object Storage に保存されたファイルを管理および共有するためのバックエンドツールとして機能します。SFTPGo をインストールし、Fastly Object Storage をバックエンドとして統合し、ユーザーアカウントを設定することで、ファイル操作のためのユーザーフレンドリーなインターフェースにアクセスできるようになり、ファイルやフォルダの共有可能なリンクを簡単に作成して他のユーザーと共同作業することができます。この方法の優れた点は、そのシンプルさにあります。複雑な設定を必要とせずにファイルを効率的に管理できるため、高度な技術的専門知識を持たない人でも簡単に使用できます。

ワークフローを最適化し、コストを削減

CDN パフォーマンスの最適化、サーバーレスアプリケーションの構築、または使い慣れたツールの使用によるデータ管理など、Fastly Object Storage は、次のプロジェクトのための費用対効果の高い柔軟なソリューションを提供します。S3互換性、ゼロエグレス料金、Fastly の即時かつグローバルにアクセス可能なプラットフォームを活用して、無限の可能性を探求してください。ワークフローを最適化し、コストを削減するための出発点として、この記事で取り上げているガイドを使用することをお勧めします。

今すぐ Fastly Object Storage を使い始めることができます。また、 フォーラム の会話に参加して、他の開発者と協力し、新しいリリースや機能の最新情報を入手しましょう。

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