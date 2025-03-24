Fastly Object Storage 入門 : CDN 統合からサーバーレスコンピューティングまで

Fastly Object Storage の一般公開開始以来わずか数ヶ月で、皆様からの関心と採用の度合いが非常に高く、私たちは大変嬉しく思っています。これは、既存のツールと互換性があり、手間がかからずコスト効率の良いストレージソリューションを開発者がどれほど望んでいたかを浮き彫りにしています。お知らせを見逃した方のために説明すると、 Fastly Object Storage は S3互換の API とゼロエグレス料金を提供し、開発者がアプリケーションの構築、保存、スケーリングの方法を変革するのを支援します。

最近、開発者の作業開始に役立つ詳細な情報とコード例を紹介するブログをいくつか公開しました。Fastly Object Storage を CDN や Compute Service で活用する方法や、SFTPGo などの一般的なツールを使ってファイル管理や共有を行う方法については、以下のハイライトをご覧ください。

Fastly の CDN と Object Storage は、組み合わせることで相乗効果が得られます

この包括的なガイド は、Object Storage を Fastly のコンテンツ配信ネットワーク サービスと統合する手順を説明し、わずか数分で独自の URL からアセットを提供できるようにします。Object Storage アクセスキーの生成方法から、バケットの作成と操作、VCL コードスニペット (コピーして貼り付け可能) を使用して CDN サービスをストレージバケットに接続する方法まで、すべてを学ぶことができます。このガイドでは、大きなファイルに対して Fastly のセグメントキャッシュを使用するための推奨事項や、配信を最適化してレイテンシを削減するためのストリーミングミス機能についても説明しています。

すでに使用している S3クライアントを Fastly Compute でもご利用いただけます

Fastly Compute を利用している開発者向けには、公式の AWS SDK を使用して Fastly Object ストレージに簡単にアクセスするための簡単なパスが提供されています。このアプローチは、Go、JavaScript、Rust などの一般的な言語をサポートしており、S3オブジェクトを直感的に処理することができます。 この包括的なブログ記事 では、各言語の詳細なコード例を通じて、これらの外部 Fastly ライブラリを Fastly Compute 環境に適応させる方法を紹介し、既存のコード資産と AWS サービスインテグレーションで Fastly Object Storage を活用するプロセスを簡素化します。これらの例は、Compute プロジェクト内でオブジェクトストレージを使用する際の実践的なガイドとして役立ちます。

エコシステム内のすべての S3互換ツールで動作 - 今すぐ SFTPGoでお試しください

このガイド では、データを操作するための一般的な S3互換ツールである SFTPGo について説明しています。SFTPGo は、Fastly Object Storage に保存されたファイルを管理および共有するためのバックエンドツールとして機能します。SFTPGo をインストールし、Fastly Object Storage をバックエンドとして統合し、ユーザーアカウントを設定することで、ファイル操作のためのユーザーフレンドリーなインターフェースにアクセスできるようになり、ファイルやフォルダの共有可能なリンクを簡単に作成して他のユーザーと共同作業することができます。この方法の優れた点は、そのシンプルさにあります。複雑な設定を必要とせずにファイルを効率的に管理できるため、高度な技術的専門知識を持たない人でも簡単に使用できます。

ワークフローを最適化し、コストを削減

CDN パフォーマンスの最適化、サーバーレスアプリケーションの構築、または使い慣れたツールの使用によるデータ管理など、Fastly Object Storage は、次のプロジェクトのための費用対効果の高い柔軟なソリューションを提供します。S3互換性、ゼロエグレス料金、Fastly の即時かつグローバルにアクセス可能なプラットフォームを活用して、無限の可能性を探求してください。ワークフローを最適化し、コストを削減するための出発点として、この記事で取り上げているガイドを使用することをお勧めします。