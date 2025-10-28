Managed Security Service のアクセシビリティを向上

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Fastly エッジクラウドプラットフォーム

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コンテンツ配信 (CDN)パーソナライズされたエクスペリエンスをグローバルに高速配信ライブストリーミングシームレスなライブストリーミング体験ストリーミング動画 (VoD)卓越したオンデマンド動画エクスペリエンスMedia Shield マルチ CDN のデプロイを最適化On-the-Fly Packagerリアルタイムでオンデマンドの動画コンテンツを動的にパッケージ化Image Optimizerエッジで画像の高速処理を実現ロードバランサールーティングをきめ細かくコントロールTLS 暗号化トランスポート・レイヤー・セキュリティ管理の複雑性を軽減Origin Connect Fastly に直接接続IP アドレスIP アドレスを簡単に管理HTTP/3 と QUIC最新のプロトコルドメインリサーチ API即時かつ正確なドメイン名検出Object Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセス
Next-Gen WAF環境を問わない最先端の Web アプリ/API のセキュリティソリューションボット管理効果的にボット攻撃を検出して脅威をブロックDDoS Protectionビジネスに支障をきたす分散型攻撃を自動的に軽減API セキュリティAPI エンドポイントを保護Client-Side Protectionクライアントサイド攻撃からの防御AI ボット管理AI ボットにより Web サイトのコンテンツスクレイピングを阻止
エッジコンピューティングアプリをエッジに展開 — 私たちのインスタントプラットフォームが、ユーザーに素晴らしいエクスペリエンスを提供するための開発を支援しますキーバリューストア最も高速なキーバリューストアでありながら、使い慣れたデータベースツールと同じくらい簡単に使用できますWebSockets と Fanout 完全なパーソナライズ機能と簡単な設定が可能な、リアルタイムメッセージングをグローバル規模で提供開発者 SDKFastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラムEnterprise Serverlessオープンスタンダードで構築され、Fastly の全プロダクトと統合可能な最強サーバーレスプラットフォームAIセマンティックキャッシングで AI ワークロードを加速し、効率性を向上させますObject Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセスプログラマブルキャッシュ当社のコンテンツ配信ネットワークを支える伝説的なキャッシュ機能に、プログラムでフルアクセスできます。MCPサーバーAI を活用した Fastly Service のコントロール。
リアルタイムログリアルタイムでログをストリーミング・分析Edge Observerトラフィックのライブデータと履歴データを確認Domain InspectorドメインレベルのインサイトにアクセスOrigin Inspectorオリジンとエッジ間の完全なインサイトアラートサービス関連の指標に関する通知を作成Log Explorer &amp; Insights実用的なインサイトとのインタラクション

優れた結果をもたらす卓越したサービス

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プロフェッショナルサービスデリバリーサービスのマイグレーション/最適化を Fastly のエキスパートがサポートライブ・エンターテインメント・サービス視聴者の規模に合わせてライブストリーミング体験をスケーリングサポートプラン一貫したワールドクラスのサポートマネージドCDNコントロールと柔軟性を最大化マネージドセキュリティプロによる Web アプリケーションの保護カスタマーサポートFastly のサポートチームがお客様と共にビジネスの成長を支援

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ストリーミングメディア魅力的なライブ/オンデマンドストリーミング新興メディア新興メディア企業向けの高パフォーマンスソリューションデジタルパブリッシングリアルタイムの報道で読者エクスペリエンスを向上小売業およびeコマース大規模にパーソナライズされた高速エクスペリエンスファイナンスサービス統合型セキュリティ対策で顧客データを保護ハイテクビジネスの成長に合わせてパフォーマンスを瞬時にスケールアップトラベル &amp; サービスカスタマイズされたオンライン体験を旅行者に提供オンライン教育セキュアな学習体験を大規模に実現ゲーム超高速で安全なゲームダウンロードでプレイヤーの次の勝利を後押しiGaming高速、安全、中断のない、魅力的なゲームプレイをエッジで配信しましょう
インフラコストの削減予測しやすいクラウドの低コスト化を実現マルチクラウドの最適化クラウドリソースを統合して複雑性を軽減お客様の信頼お客様の信頼獲得に向けた Fastly の取り組みをご紹介プライバシー保護ユーザーのデータを保護する方法をご覧くださいサステナビリティダッシュボードFastlyプラットフォームの電力使用量と温室効果ガス排出量を確認する

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Managed Security Service のアクセシビリティを向上

Cody Arnold

高度なプロフェッショナルサービス担当 Senior Director, Fastly

プロダクトセキュリティ

Fastly Managed Security Professional が新登場です。

Fastly のカスタマーセキュリティオペレーションセンターのリーダーとして、私のチームと私は毎日最前線に立ち、世界中のあらゆる地域、あらゆる業界、あらゆる規模の顧客を攻撃から守るべく戦っています。知識を自由に利用できる現代社会では、仮想インフラストラクチャをどこにでも展開でき、AI によって攻撃の障壁が低くなるため、アプリケーションと API の保護がますます複雑化していることは明白です。

そして、その複雑さは加速し続けています。

多くの人たちにとって Managed Security Service が必要であることは、もはや疑いようがありません。脅威は高度化し、頻度も増加していますが、2024年の調査で対象となった IT およびサイバーセキュリティの専門家の30%は、現代の攻撃に対抗するスキルが不足していると述べています。何年もの間、世界で最も著名なブランドは、ネガティブな理由で見出しに載らないよう Fastly の Managed Security Service に頼り、信頼を寄せてきました。私たちはこのサービスに自信と誇りを持っていますが、課題が増えていることも認識しています。Managed Security Service は重要ではあるものの、手の届かないサービスだという認識も多いのです。本日は、そんな認識を改める、未来につながる新サービスをご紹介します。

Managed Security Professional のご紹介

現代の脅威によるリスクを軽減するために設計された新しいサービス、Fastly Managed Security Professional の提供開始をついに発表できることになりました。このサービスでは、Fastly の CSOC がすべてのセキュリティプロダクトを活用して、お客様の最も重要なアプリケーションと API に対し、年中無休の専門的な監視と軽減策を提供します。四半期ごとのレポートと業界をリードするサービスレベル合意書により、最も重要なものが確実に保護されることに安心してお任せいただけます。

Fastly は他のマネージドサービスも引き続き提供しますが、Managed Security Professional は、ビジネスを支える重要なアプリケーションに対して、専門家による常時の検知と軽減を必要とする組織にとっての入り口となります。

セキュリティプランの比較グラフ

10年以上にわたり、さまざまな SOC を率い、また働いてきた経験から、忙しいホリデーシーズンの課題は十分に理解しています。ホリデーシーズンを大切な人と楽しもうとしているときに、すでに緊張状態にあるチームが正規のトラフィックの中で猛攻撃にさらされることになるのは、辛いものです。私のキャリアを振り返ると、Managed Security Professional のようなサービスがあれば、重要な本番環境のパフォーマンスと可用性を保証してくれるため、アラート疲れを大幅に軽減できたと思います。このようなサービスがあれば、アクティブな攻撃への対応に費やす労力を、未対応のまま残っている予防的なセキュリティ対策に振り向けることができたでしょう。

Managed Security Service を世界中の人々にアクセスしやすくするための次のフェーズに入るにあたり、CSOC チームの努力に感謝せずにはいられません。世界中にいる、この素晴らしいグループのメンバーは、専門知識と即応性、そして顧客への献身によって MSSP に新たな基準を設定しています。CSOC チームは、Fastly の98%の顧客満足度と98%の初回対応解決率に貢献しているだけでなく、業界をリードする SLA を15倍も上回っています。特に、「完全な」AI SOCの有効性をめぐる議論が続く中、実際の人間によるこのレベルの応答は、AI というブラックボックスなしでもスピードと有効性の両方を手に入れることができることを思い出させてくれます。

応答時間 SLA

このチームと、彼らが顧客に提供する保護を、この上なく誇りに思います。ホリデーシーズンの準備や今後の予算を計画する際には、Managed Security Service Professional のようなサービスがますます利用しやすくなり、最も重要なデジタル資産を効果的に保護できるということを思い出してください。私たちのチームは世界の大手ブランドのために攻撃者と戦ってきました。次は貴社のブランドを全力で守ります。Fastly が貴社にどのように役立つかについて詳しくは、データシートをご覧いただくか、お問い合わせください

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