Managed Security Service のアクセシビリティを向上

Fastly Managed Security Professional が新登場です。

Fastly のカスタマーセキュリティオペレーションセンターのリーダーとして、私のチームと私は毎日最前線に立ち、世界中のあらゆる地域、あらゆる業界、あらゆる規模の顧客を攻撃から守るべく戦っています。知識を自由に利用できる現代社会では、仮想インフラストラクチャをどこにでも展開でき、AI によって攻撃の障壁が低くなるため、アプリケーションと API の保護がますます複雑化していることは明白です。

そして、その複雑さは加速し続けています。

多くの人たちにとって Managed Security Service が必要であることは、もはや疑いようがありません。脅威は高度化し、頻度も増加していますが、 2024年の調査 で対象となった IT およびサイバーセキュリティの専門家の30%は、現代の攻撃に対抗するスキルが不足していると述べています。何年もの間、世界で最も著名なブランドは、ネガティブな理由で見出しに載らないよう Fastly の Managed Security Service に頼り、信頼を寄せてきました。私たちはこのサービスに自信と誇りを持っていますが、課題が増えていることも認識しています。Managed Security Service は重要ではあるものの、手の届かないサービスだという認識も多いのです。本日は、そんな認識を改める、未来につながる新サービスをご紹介します。

Managed Security Professional のご紹介

現代の脅威によるリスクを軽減するために設計された新しいサービス、 Fastly Managed Security Professional の提供開始をついに発表できることになりました。このサービスでは、Fastly の CSOC がすべてのセキュリティプロダクトを活用して、お客様の最も重要なアプリケーションと API に対し、年中無休の専門的な監視と軽減策を提供します。四半期ごとのレポートと業界をリードするサービスレベル合意書により、最も重要なものが確実に保護されることに安心してお任せいただけます。

Fastly は他のマネージドサービスも引き続き提供しますが、Managed Security Professional は、ビジネスを支える重要なアプリケーションに対して、専門家による常時の検知と軽減を必要とする組織にとっての入り口となります。

10年以上にわたり、さまざまな SOC を率い、また働いてきた経験から、忙しいホリデーシーズンの課題は十分に理解しています。ホリデーシーズンを大切な人と楽しもうとしているときに、すでに緊張状態にあるチームが正規のトラフィックの中で猛攻撃にさらされることになるのは、辛いものです。私のキャリアを振り返ると、Managed Security Professional のようなサービスがあれば、重要な本番環境のパフォーマンスと可用性を保証してくれるため、アラート疲れを大幅に軽減できたと思います。このようなサービスがあれば、アクティブな攻撃への対応に費やす労力を、未対応のまま残っている予防的なセキュリティ対策に振り向けることができたでしょう。

Managed Security Service を世界中の人々にアクセスしやすくするための次のフェーズに入るにあたり、CSOC チームの努力に感謝せずにはいられません。世界中にいる、この素晴らしいグループのメンバーは、専門知識と即応性、そして顧客への献身によって MSSP に新たな基準を設定しています。CSOC チームは、Fastly の98%の顧客満足度と98%の初回対応解決率に貢献しているだけでなく、業界をリードする SLA を15倍も上回っています。特に、「完全な」AI SOCの有効性をめぐる議論が続く中、実際の人間によるこのレベルの応答は、AI というブラックボックスなしでもスピードと有効性の両方を手に入れることができることを思い出させてくれます。