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Fastly エッジクラウドプラットフォーム

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エッジコンピューティングアプリをエッジに展開 — 私たちのインスタントプラットフォームが、ユーザーに素晴らしいエクスペリエンスを提供するための開発を支援しますキーバリューストア最も高速なキーバリューストアでありながら、使い慣れたデータベースツールと同じくらい簡単に使用できますWebSockets と Fanout 完全なパーソナライズ機能と簡単な設定が可能な、リアルタイムメッセージングをグローバル規模で提供開発者 SDKFastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラムEnterprise Serverlessオープンスタンダードで構築され、Fastly の全プロダクトと統合可能な最強サーバーレスプラットフォームAIセマンティックキャッシングで AI ワークロードを加速し、効率性を向上させますObject Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセスプログラマブルキャッシュ当社のコンテンツ配信ネットワークを支える伝説的なキャッシュ機能に、プログラムでフルアクセスできます。MCPサーバーAI を活用した Fastly Service のコントロール。
リアルタイムログリアルタイムでログをストリーミング・分析Edge Observerトラフィックのライブデータと履歴データを確認Domain InspectorドメインレベルのインサイトにアクセスOrigin Inspectorオリジンとエッジ間の完全なインサイトアラートサービス関連の指標に関する通知を作成Log Explorer &amp; Insights実用的なインサイトとのインタラクション

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ストリーミングメディア魅力的なライブ/オンデマンドストリーミング新興メディア新興メディア企業向けの高パフォーマンスソリューションデジタルパブリッシングリアルタイムの報道で読者エクスペリエンスを向上小売業およびeコマース大規模にパーソナライズされた高速エクスペリエンスファイナンスサービス統合型セキュリティ対策で顧客データを保護ハイテクビジネスの成長に合わせてパフォーマンスを瞬時にスケールアップトラベル &amp; サービスカスタマイズされたオンライン体験を旅行者に提供オンライン教育セキュアな学習体験を大規模に実現ゲーム超高速で安全なゲームダウンロードでプレイヤーの次の勝利を後押しiGaming高速、安全、中断のない、魅力的なゲームプレイをエッジで配信しましょう
インフラコストの削減予測しやすいクラウドの低コスト化を実現マルチクラウドの最適化クラウドリソースを統合して複雑性を軽減お客様の信頼お客様の信頼獲得に向けた Fastly の取り組みをご紹介プライバシー保護ユーザーのデータを保護する方法をご覧くださいサステナビリティダッシュボードFastlyプラットフォームの電力使用量と温室効果ガス排出量を確認する

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Fastly Bot Management でユーザーの CAPTCHA を廃止

Daniel Corbett

プリンシパルプロダクトマネージャー

David King

セキュリティ部門 グループ・プロダクト・マーケティング・マネージャー

プロダクトセキュリティ

私たちは皆、人間であることを証明するために、交通信号機をクリックしたり、歪んだ文字を入力したりする経験をしたことがあります。これはイライラするだけでなく、不要な作業であり、ボットが検出されにくくなるにつれ、状況は悪化しています。最近、私たちのチームが EC サイトで実際に遭遇した CAPTCHA の例をご紹介しましょう。

企業は悪意のあるボットのトラフィックを制限しようと奮闘していますが、多くの企業は単純な解決策に頼っています。すべての訪問者に、上の画像のようなCAPTCHAを強制することです。セキュリティを追求するあまり、ユーザーエクスペリエンスが犠牲になり、課題に失敗した顧客を失い、ブランドにダメージを与え、最終的には収益に悪影響を与えています。

私たちは、この時代遅れの現状を打破するための次なるステップを踏み出しており、エンドユーザー向けの CAPTCHA 廃止、ボットの検出精度向上、およびアカウント乗っ取りの削減を実現するアップデートをリリースする準備が整いました。

Fastly Bot Management のメジャーアップデートでは、次の3つの新機能が提供されます。

  1. Dynamic Challenges

  2. 高度なクライアントサイド検出

  3. 侵害された資格情報の確認

Dynamic Challenges

企業は、トラフィックの正当性を確認する際に、しばしば困難な決断に直面します。

  1. 非対話型チャレンジ : ユーザーには見えませんが、ボットはしばしばこれを突破します。

  2. インタラクティブなチャレンジ（別名CAPTCHA）：ボットにとっては難しいですが、ユーザーはキーボードを窓の外に投げたくなります。

残念ながら、これまでは二者択一を迫られた際、多くの人が後者を選択してきました。しかし、それも過去の話です。私たちは Dynamic Challenges をリリースします。この新しい適応型セキュリティ機能は、Web アプリケーションとモバイルエクスペリエンスの両方で、リアルタイムトラフィック分析に基づいて保護レベルをインテリジェントに調整します。最大の特長は、プライベートアクセストークン (PAT) と完全に統合されている点で、バックグラウンドで不可視の自動検証が行われ、ユーザーはスムーズなアクセスが可能です。これにより、Dynamic Challenges では、可能な場合は常に PAT を使用してトラフィックの正当性を自動的に検証し、正当に見えるトラフィックに対して非対話型チャレンジを提供したり、対話型チャレンジを使用して悪意のあるボットを阻止したりできるようになります。

ユーザーは、今後二度と CAPTCHA を解く必要がなくなります。

高度なクライアントサイド検出

開発者はヘッドレスブラウザを使用して Web アプリのテストとデバッグを行い、これはユーザーエクスペリエンスの向上に貢献します。しかし、サイバー犯罪者は同じ開発ツールを使用して、正当なトラフィックをミラーリングします。これにより、彼らはサーバー側のボット検知方法の多くを回避します。これらの方法は、リクエストのメタデータ内に含まれる静的なユーザーエージェント、ブラウザのフィンガープリント、その他の容易に取得可能な情報のみを検査するため、非常に危険です。Fastly の高度なクライアント側での検出 (スクリプトのインベントリと管理機能を備えた当社の最新製品である Client-Side Protection とは別) は、この種類の高度なボットを自動的に検出します。たった1行のコードで、組織はクライアント側で自動化されたブラウザやヘッドレスボットを検出し、最も巧妙な攻撃者をも阻止することができます。

侵害された資格情報の確認

頻繁に発生するデータセキュリティ侵害の中で、攻撃者は漏洩したデータベースを悪用して、盗まれた認証情報を他のサイトで試し、パスワードを再利用するユーザー (例 : Home Depot と Amazon で同じパスワードを使用しているユーザー) を狙っています。これに対処するために、侵害された認証情報を使用したログイン試行に自動的にフラグを立てる新しいボット管理シグナルをリリースします。侵害された認証情報シグナルは、追加の防御レイヤーを提供し、お客様がクレデンシャルスタッフィングやアカウント乗っ取り攻撃からアカウントを保護するのに役立ちます。

Fastly Bot Management のアップデートのご紹介

今こそ、ユーザーのために CAPTCHA を廃止する時であり、Fastly はその先頭に立っています。強化された検出機能と動的なレスポンスにより、ユーザーエクスペリエンスに影響を与えることなく、Web アプリケーション、API、モバイル体験を保護します。このアップデートは、Fastly Bot Management をご利用のお客様には追加料金なしで提供されます。当社までお問い合わせいただければ、実際に動作している様子をご覧いただけます。

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