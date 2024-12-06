Compute :「Go」のサポートを開始！

Fastly の Compute をご利用いただくことで、 Rust や JavaScript などの広く普及している言語を使用して、優れたスケーラビリティを備えたグローバルな分散型アプリケーションをエッジで構築してコードを実行できます。このたび、サポート対象言語に Go が新たに加わりました。

Rust は高速で、メモリ効率に優れています。ランタイムやガベージコレクターなしでも、パフォーマンスが重要なサービスを強化すると同時に、豊富な機能を備えた柔軟性の高い型システムやメモリの安全性を保証する所有権モデルも提供します。

JavaScript は至る所で使用されています。現在、 JavaScript は開発者の間で最も人気のあるプログラミング言語です 。Web エクスペリエンスを構築しているほぼすべての開発者が JavaScript 開発の経験があり、Web ブラウザで実行可能な WebAssembly の採用が増えているとはいえ、現在でも多くの Web アプリケーションが JavaScript で実行されています。

しかし、これらの言語でコーディングしない場合、それが障壁となる可能性があります。

Google がサポートする Go は、シンプルさを重視する開発者にとって優れた落としどころとなると同時に、非常に充実したネイティブツールの利用が可能な高速かつスケーラブルな開発環境を提供します。一般的に「クラウドのプログラミング言語」と呼ばれる Go は、 Docker 、 Kubernetes 、 Istio 、 Terraform 、その他多くのクラウド関連のテクノロジーを含む、大規模なネットワークサービスやツールの構築に使用されています。

そしてこのたび、Compute で Go の使用が可能になりました。以下に、 位置情報 API から情報を返す簡単な例をご紹介します。ぜひ「RUN」をクリックしてお試しください。