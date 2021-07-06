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Mark McDonnell
Developer Relations、Staff Software Engineer, Fastly
Mark は、複数の言語を操るプログラマーで複数の技術的出版物の著者であるほか、人の話を親身になって聞く優しさを備えています。20年以上のキャリアを誇る Mark は、Fastly 入社前は Buzzfeed の Staff Software Engineer や BBC News の Principal Engineer など、さまざまな分野で活躍してきました。また音楽をこよなく愛す、良き夫、良き父でもあります。
Fastly Fiddle を使用した Compute プロジェクトのブートストラップ
Fastly CLI は、Fastly Fiddle で作成された Fiddle をテンプレートとして使用する Compute プロジェクトのブートストラップをサポートするようになりました。これにより、ユーザーは Fastly の公開コードサンプルライブラリに用意されている数多くのソリューションを利用して、ローカル開発環境を素早く立ち上げることができます。これらのソリューションは、独自のニーズに合わせて調整やカスタマイズが可能です。
Terraform を使った Fastly サービスの設定方法
エッジで構築する機会が増えるに従い、アプリケーションやインフラストラクチャへ変更をデプロイするのと同じように、エッジロジックをデプロイすることがより重要になります。今回は、Terraform を使用して Fastly サービスの設定、管理、デプロイを行う際の全体的なプロセスをご紹介します。