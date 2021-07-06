Mark McDonnell

Fastly CLI は、Fastly Fiddle で作成された Fiddle をテンプレートとして使用する Compute プロジェクトのブートストラップをサポートするようになりました。これにより、ユーザーは Fastly の公開コードサンプルライブラリに用意されている数多くのソリューションを利用して、ローカル開発環境を素早く立ち上げることができます。これらのソリューションは、独自のニーズに合わせて調整やカスタマイズが可能です。