DDoS 攻撃は規模が拡大しているが、対応の規模も拡大している

ビジネスの未来は開発者から始まります

詳細情報
企業情報優れたオンライン体験を支えるチームネットワークマップ最先端のインターネットを支える新しいアーキテクチャ業界アナリストの声Fastly に対する業界アナリストの評価ニュース最新情報・企業ニュースプラットフォームより高速かつ安全で魅力的なデジタルエクスペリエンスを可能にするプラットフォームお客様事例お客様のサクセスストリーイベントFastly 関連イベントのお知らせ採用情報一緒に優れたインターネットを構築

Fastly エッジクラウドプラットフォーム

すべてのプロダクトを表示
コンテンツ配信 (CDN)パーソナライズされたエクスペリエンスをグローバルに高速配信ライブストリーミングシームレスなライブストリーミング体験ストリーミング動画 (VoD)卓越したオンデマンド動画エクスペリエンスMedia Shield マルチ CDN のデプロイを最適化On-the-Fly Packagerリアルタイムでオンデマンドの動画コンテンツを動的にパッケージ化Image Optimizerエッジで画像の高速処理を実現ロードバランサールーティングをきめ細かくコントロールTLS 暗号化トランスポート・レイヤー・セキュリティ管理の複雑性を軽減Origin Connect Fastly に直接接続IP アドレスIP アドレスを簡単に管理HTTP/3 と QUIC最新のプロトコルドメインリサーチ API即時かつ正確なドメイン名検出Object Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセス
Next-Gen WAF環境を問わない最先端の Web アプリ/API のセキュリティソリューションボット管理効果的にボット攻撃を検出して脅威をブロックDDoS Protectionビジネスに支障をきたす分散型攻撃を自動的に軽減API セキュリティAPI エンドポイントを保護Client-Side Protectionクライアントサイド攻撃からの防御AI ボット管理AI ボットにより Web サイトのコンテンツスクレイピングを阻止
エッジコンピューティングアプリをエッジに展開 — 私たちのインスタントプラットフォームが、ユーザーに素晴らしいエクスペリエンスを提供するための開発を支援しますキーバリューストア最も高速なキーバリューストアでありながら、使い慣れたデータベースツールと同じくらい簡単に使用できますWebSockets と Fanout 完全なパーソナライズ機能と簡単な設定が可能な、リアルタイムメッセージングをグローバル規模で提供開発者 SDKFastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラムEnterprise Serverlessオープンスタンダードで構築され、Fastly の全プロダクトと統合可能な最強サーバーレスプラットフォームAIセマンティックキャッシングで AI ワークロードを加速し、効率性を向上させますObject Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセスプログラマブルキャッシュ当社のコンテンツ配信ネットワークを支える伝説的なキャッシュ機能に、プログラムでフルアクセスできます。MCPサーバーAI を活用した Fastly Service のコントロール。
リアルタイムログリアルタイムでログをストリーミング・分析Edge Observerトラフィックのライブデータと履歴データを確認Domain InspectorドメインレベルのインサイトにアクセスOrigin Inspectorオリジンとエッジ間の完全なインサイトアラートサービス関連の指標に関する通知を作成Log Explorer &amp; Insights実用的なインサイトとのインタラクション

優れた結果をもたらす卓越したサービス

すべてのサービスを見る
プロフェッショナルサービスデリバリーサービスのマイグレーション/最適化を Fastly のエキスパートがサポートライブ・エンターテインメント・サービス視聴者の規模に合わせてライブストリーミング体験をスケーリングサポートプラン一貫したワールドクラスのサポートマネージドCDNコントロールと柔軟性を最大化マネージドセキュリティプロによる Web アプリケーションの保護カスタマーサポートFastly のサポートチームがお客様と共にビジネスの成長を支援

革新的なデジタルソリューション

ソリューションの詳細
ストリーミングメディア魅力的なライブ/オンデマンドストリーミング新興メディア新興メディア企業向けの高パフォーマンスソリューションデジタルパブリッシングリアルタイムの報道で読者エクスペリエンスを向上小売業およびeコマース大規模にパーソナライズされた高速エクスペリエンスファイナンスサービス統合型セキュリティ対策で顧客データを保護ハイテクビジネスの成長に合わせてパフォーマンスを瞬時にスケールアップトラベル &amp; サービスカスタマイズされたオンライン体験を旅行者に提供オンライン教育セキュアな学習体験を大規模に実現ゲーム超高速で安全なゲームダウンロードでプレイヤーの次の勝利を後押しiGaming高速、安全、中断のない、魅力的なゲームプレイをエッジで配信しましょう
インフラコストの削減予測しやすいクラウドの低コスト化を実現マルチクラウドの最適化クラウドリソースを統合して複雑性を軽減お客様の信頼お客様の信頼獲得に向けた Fastly の取り組みをご紹介プライバシー保護ユーザーのデータを保護する方法をご覧くださいサステナビリティダッシュボードFastlyプラットフォームの電力使用量と温室効果ガス排出量を確認する

素晴らしいエクスペリエンスの構築に取り組む開発者を支援

無料アカウントの登録
開発者今すぐ素晴らしいアイディアを実現してみませんか？Fast Forward信頼性の高いインターネットの構築開発ツールエッジを効かせ、コラボレーションを促進する開発ツール開発者 SDKFastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラムコミュニティ世界中の開発者が集うコミュニティに参加サインアップ無料の開発者アカウントを作成する

Fastly を活用して高速かつ安全で魅力的なインターネットの構築を支援

Fastly とパートナーを組む理由高速かつ安全で魅力的なエクスペリエンスの実現をサポートクラウドパートナークラウドサービスと Fastly を統合するメリットチャネルパートナーFastly 製品でソシューションや機能を強化技術・統合パートナーパートナーエコシステムの詳細
パートナーポータルへのログインFastly パートナー向けリソースへのアクセスパートナー登録Fastly 製品の再販/リファーラルを通じてビジネスを強化パートナーを見つけるニーズに合わせて適切なパートナーをご紹介

信頼できる Fastly のサポート

ドキュメントFastly の機能を最大限に活用リソースライブラリデータシートやレポートなどをご覧くださいFastly AcademyFastly 製品に関する実践的な e ラーニングコースラーニングセンターインターネットテクノロジーの詳細ブログ最新のアイディアやトレンドをご紹介セキュリティ調査セキュリティ強化に役立つ調査Fastly の視点 専門家と業界のインサイトの詳細を見る
サポートセンターお困りですか？お問い合わせお気軽にご連絡ください
ブログに戻る

フォロー&ご登録

DDoS 攻撃は規模が拡大しているが、対応の規模も拡大している

Michael Sabbota

Sr. Security Solutions Architect

業界インサイトセキュリティ

今日の DDoS (分散型サービス拒否) 攻撃との戦いは、数年前とは大きく異なります。攻撃の規模はかつてないほど大きくなっていますが、攻撃に対処するために利用できる帯域幅やリソースの速度よりも速く拡大しているわけではありません。したがって、サービスに影響を与える DDoS 攻撃を防ぐために、実のところは、組織にとってこれまでよりも良い状況にあります。

平均的な攻撃の規模は大きくなってますが、高帯域幅攻撃の精度はまだ低いままです。ほとんどの場合、大規模な攻撃であるほど、使用される攻撃ベクトルの精度は低くなります。そのため、「高度な」または「マルチベクトル型」 DDoS 攻撃というブランディングが行われてきました。つまり、被害者はたびたび変化する複数のベクトルと戦わなければならないということです。

しかし、業界ではこの課題を解決するために多くのことを行っています。以前の記事の中で扱ったベストプラクティスと、セキュリティに対する最新のアプローチを備えた CDN を探すことによって、さらに多くの方法でアプリケーションを保護できます。これについては、この記事の中で説明します。

DDoS 攻撃に対する業界の成熟したアプローチ

攻撃者が DDoS 攻撃を開始すると、多くの場合、攻撃者は複数のネットワークを通過して被害者に到達します。これらの攻撃の影響が大きくなるにつれて、ネットワークプロバイダーはこのようなタイプの攻撃を中継する際に、攻撃者が参加するのを許可しなくなりました。

例えば、今年初めに Amazon で報告された2 Tbpsのよく知られている最大規模の攻撃では、攻撃者は Connectionless Lightweight Directory Access Protocol (CLDAP) を使用するトラフィックを標的にしていました。業界は、インターネット全体でそのプロトコルで行われているトラフィックの量を制御することで迅速に対応しました。

しかし、それは業界全体での対応を引き起こした最初のプロトコル攻撃ではありません。NTPやSSDP、その他のアンプ/リフレクションベクトルを使用した攻撃も確認されています。業界の組織は、ネットワーク上の「危険にさらされている」デバイスをスキャンしたり、Shadowserver Foundation などの組織と提携して、組織のセキュリティと保護に役立つ脅威データをタイムリーに提供するすることで、よりプロアクティブな対策も講じています。

DDoS 攻撃や脅威アクターの特定、準備、防御に関与する組織間のコラボレーションもますます一般的になってきました。NANOGMAAWG、および業界固有の Industry Sharing and Analysis Center (ISAC) を含むいくつかの業界グループには、DDoS の戦術、技術、手順 (TTP) に焦点を当てたワーキンググループがあり、ベストプラクティスと経験を共有しています。これらはすべて、組織的な準備と戦略の採用に貢献しています。

DDoS 攻撃に対する最新の CDN のアプローチ

業界の対応と同様に、CDN の中には DDoS 攻撃に対する防御のために、より最新のアプローチを取っているものもあります。Secure DevOpsセキュリティツールによって、検知までの時間 (TTD) と問題対処までの時間 (TTM) の点で、DDoS 固有の KPI に関して全体的に改善が進み、ビジネスの稼働時間とカスタマーエクスペリエンスが向上しました。しかし、ネットワーク全体に組み込まれたリアルタイムの可視性とセキュリティを備えた CDN を使用することで、Web サイトやモバイルアプリケーションの配信とパフォーマンスを保護し、そして最適化することができます。

インテリジェントなネットワーク : DDoS 攻撃の規模が拡大するにつれて、利用可能な帯域幅も拡大するため、CDN が DDoS 攻撃を「吸収」できるようになります。例えば、100 Tbpsの能力を上回る Fastly のネットワークは、前述の最大の攻撃の能力を十分に上回っています。多くの攻撃はブロックを回避するためにリアルタイムで進化するため、リアルタイムで見て適応できるインテリジェントなアーキテクチャは非常に価値があります。例えば、グローバルデプロイ時間の平均が約13秒 (2019年3月31日現在) の場合、1分以内に72台の POP にポリシーを適用できます。

より安全なトラフィック : IP レベルやポートレベルでのブロックは、オーバーブロックのリスクがあり、注目度の高いサイトの重要なビジネスイベント中に効果的な対策を行うには、必要な粒度レベルが足りない可能性があります。より最新の CDN では、より高度なブロックが可能です。例えば、HTTP トラフィックと HTTPS トラフィックのみをサイトに戻すことで、高度な保護を実現しています。これは、出回っている大規模な攻撃の多くは単純で、HTTP と HTTPS を利用していないためです。

可視性 : 見えないものは止められません。HTTP (S) トラフィックは、特に攻撃を受けている場合に、大きな視点で見ることが難しい可能性があります。また、バイラルキャンペーンで聞こえるとどろきと DDoS 攻撃または不正なボット動作の間には、微妙な境界線が存在するかもしれません。必要なのは、リアルタイムで柔軟なログ機能です。これにより、運営者は攻撃を軽減するための優れた可視性を手に入れることができ、イベントの影響を最小限に抑え、ビジネスを継続し、サイトへのアクセスが必要な正規ユーザーのエクスペリエンスを保護できます。

よりスマートなロジック : 既存の CI/CD サイクルに適合する API ファーストのプラットフォームを使用すると、セキュリティ組織やアプリケーション組織内で現在発生している手動プロセスを自動化できます。このような統合は、検出時間や対応時間を最小限に抑え、DDoS 攻撃がビジネスに悪影響を及ぼすリスクを大幅に低減するなど、成果を上げるための原動力となります。

次世代の CDN がもたらすその他のセキュリティ上のメリットについてご関心をお持ちでしたら、最新 CDN ガイド : 現代の開発者のためのセキュリティをご覧ください。

Fastly を試してみませんか？

ぜひご連絡ください
お問い合わせ