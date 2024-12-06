Altitude San Francisco での広範な技術トレーニング

6月28 - 29日に開催される Fastly の西海岸サミット、Altitude San Francisco にご参加ください。以下からお申し込みいただけます (お申し込みはお早めに — Altitude New York は満席となりました！)。
今年は会期を1日拡大し、6月28日に広範な技術トレーニングを開催します。ここでは、以下の専門知識を獲得する機会をチームに提供しています。
キャッシュヒット率の増加 : Leon Brocard、Fastly、Systems Engineer
軽量の脅威モデリング手法 : Jonathan Foote、Fastly、Sr. Security Architect および 、Jose Nazario、Director of Security Research
Fastly を使用した CI/CD パイプラインの構築 : Terraform、Travis CI および Fastly の Web Performance Engineer、Patrick Hamann
エッジでのロギング : Chris Jackel、Fastly、Systems Engineer および Google
Fastly のロードバランサーを使用したアプリケーションの拡張 : Chris Buckley、Fastly、Engineer
101 のデバッグ : Fastly のベテラン社員である Austin Spires および Cassandra Dixon
6月29日には Terra Gallery にて、エッジでの配信や実行、エッジインフラストラクチャの未来などを探る基調講演とメインセッションが開催されます。
Daniel Kahn Gillmor 氏、ACLU、Senior Staff Technologist : ユーザーのプライバシーに関して CDN が果たす役割
Julia Grace 氏、Slack、Director of Infrastructure Engineering : フロントエンドにバックエンドの考え方を適用することでプラットフォームのスケーリングにおける複雑な課題を解決する方法
Tyler McMullen、Fastly、CTO : エッジコンピューティングと配信における今後の展望
Artur Bergman、CEO : Fastly のエッジクラウドプラットフォームに関するビジョン
これ以外のセッションも近日中に公開予定です。議題をご確認いただき、最新の更新情報をご覧ください。セッションでお会いできることを楽しみにしております！