無差別ブロックという誤った選択肢 : 技術的精度がオープンインターネットの新たな標準となる理由 Simon Wistow Fastly では、著作権侵害に対抗し、意図しない付随的な損害なしにオープンインターネットを保護するために、無差別に IP アドレスをブロックするよりも、技術的な精度を重視しています。 2026年4月09日

コンテンツをコントロールし、RSL 標準で収益化しましょう Simon Wistow AI クローラーは Web をスクレイピングしており、しばしばルールを無視して、パブリッシャーのリソースを浪費しています。新しい RSL 標準では、コンテンツへのアクセスをブロック、許可、さらに AI への課金が可能になります。この記事では、その仕組みについてご紹介します。 2025年9月10日

Fastly ステージング環境のご紹介 : 自信を持ってテストし、簡単にデプロイ Simon Wistow Fastly のステージング環境を導入すると、CDN と Compute の設定を本番稼動前にクリックひとつで簡単にテストすることができます。 2025年1月27日

無料ですぐに使える Fastly の開発者アカウントがご利用可能に Simon Wistow Fastly は無料の開発者アカウントの提供を開始しました。世界で最も開発者フレンドリーなエッジプラットフォームをすぐに使用してそのメリットを活かせます。 2024年6月20日

Fastly と Fediverse の未来 : パート1 Simon Wistow オープンソースと標準化にコミットしている私たちにとって、Fediverse が今後数か月でどのように発展していくのか非常に楽しみです。このブログ記事では、Fediverse の仕組みと、Fastly がそれをどのようにサポートしているかをご紹介します。 2023年2月09日

Fastly + Fanout : リアルタイムメッセージングとエッジコンピューティングの組み合わせが素晴らしい理由 Simon Wistow この度 Fanout が Fastly のチームに加わることになり、大変うれしく思います。Fanout の技術を Fastly のネットワークに統合することで、エッジでよりスピーディーなリアルタイムアプリの開発が可能になり、製品化までの期間の短縮や、摩擦の低減、これまでにないスケーラビリティを実現できます。 2022年3月30日

Fastly と Glitch の連携によりエッジでの構築を簡素化 Simon Wistow Fastly の新しいパートナーシップにより、Glitch アプリを Compute@Edge にデプロイできるようになったため、エッジクラウドプラットフォーム上でのカスタマイズされた高品質なデジタルエクスペリエンスの構築がさらに簡単になります。 2022年2月02日

Web Summit 2021 より : ハイブリッドな職場環境における企業文化の構築 Simon Wistow この Web Summit 2021 のビデオでは、チームに出社するメンバーと在宅勤務のメンバーがいる場合に、どのように企業文化を構築し、実践すべきかについて説明しています。 2021年11月15日

CDN がスタートアップ企業にもたらす3つのメリット Simon Wistow 最先端の CDN は SEO ランキングを高め、パーソナライズされたコンテンツの提供を簡素化し、サイトやアプリの安全性を強化することで、スタートアップ企業を成功へと導きます。 2021年2月22日

スタートアップ企業の目標を支える最先端の CDN の4つの方法 Simon Wistow スタートアップ企業の目標達成に向けた CDN の4つの使用方法と、お勧めの CDN プロバイダーについてご覧ください。 2021年1月20日

可観測性 : Adobe が Epsagon と Fastly のログ機能でパフォーマンスの向上と平均復旧時間 (MTTR) の短縮を実現した方法 Simon Wistow Epsagon と Adobe の共同プロジェクト Project Helix のチームは、Fastly VCL の解析機能を利用して、 Fastly のプラットフォームを通過するリクエストとレスポンスのすべての過程で作成、更新、または削除された変数を表示するトレースステートメントを生成する便利な統合ソリューションを開発しました。 2020年11月10日