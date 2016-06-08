Simon Wistow
VP Strategic Initiatives, Fastly
無差別ブロックという誤った選択肢 : 技術的精度がオープンインターネットの新たな標準となる理由
Fastly では、著作権侵害に対抗し、意図しない付随的な損害なしにオープンインターネットを保護するために、無差別に IP アドレスをブロックするよりも、技術的な精度を重視しています。
コンテンツをコントロールし、RSL 標準で収益化しましょう
AI クローラーは Web をスクレイピングしており、しばしばルールを無視して、パブリッシャーのリソースを浪費しています。新しい RSL 標準では、コンテンツへのアクセスをブロック、許可、さらに AI への課金が可能になります。この記事では、その仕組みについてご紹介します。
Fastly ステージング環境のご紹介 : 自信を持ってテストし、簡単にデプロイ
Fastly のステージング環境を導入すると、CDN と Compute の設定を本番稼動前にクリックひとつで簡単にテストすることができます。
無料ですぐに使える Fastly の開発者アカウントがご利用可能に
Fastly は無料の開発者アカウントの提供を開始しました。世界で最も開発者フレンドリーなエッジプラットフォームをすぐに使用してそのメリットを活かせます。
Fastly と Fediverse の未来 : パート1
オープンソースと標準化にコミットしている私たちにとって、Fediverse が今後数か月でどのように発展していくのか非常に楽しみです。このブログ記事では、Fediverse の仕組みと、Fastly がそれをどのようにサポートしているかをご紹介します。
Fastly + Fanout : リアルタイムメッセージングとエッジコンピューティングの組み合わせが素晴らしい理由
この度 Fanout が Fastly のチームに加わることになり、大変うれしく思います。Fanout の技術を Fastly のネットワークに統合することで、エッジでよりスピーディーなリアルタイムアプリの開発が可能になり、製品化までの期間の短縮や、摩擦の低減、これまでにないスケーラビリティを実現できます。
Fastly と Glitch の連携によりエッジでの構築を簡素化
Fastly の新しいパートナーシップにより、Glitch アプリを Compute@Edge にデプロイできるようになったため、エッジクラウドプラットフォーム上でのカスタマイズされた高品質なデジタルエクスペリエンスの構築がさらに簡単になります。
Web Summit 2021 より : ハイブリッドな職場環境における企業文化の構築
この Web Summit 2021 のビデオでは、チームに出社するメンバーと在宅勤務のメンバーがいる場合に、どのように企業文化を構築し、実践すべきかについて説明しています。
CDN がスタートアップ企業にもたらす3つのメリット
最先端の CDN は SEO ランキングを高め、パーソナライズされたコンテンツの提供を簡素化し、サイトやアプリの安全性を強化することで、スタートアップ企業を成功へと導きます。
スタートアップ企業の目標を支える最先端の CDN の4つの方法
スタートアップ企業の目標達成に向けた CDN の4つの使用方法と、お勧めの CDN プロバイダーについてご覧ください。
可観測性 : Adobe が Epsagon と Fastly のログ機能でパフォーマンスの向上と平均復旧時間 (MTTR) の短縮を実現した方法
Epsagon と Adobe の共同プロジェクト Project Helix のチームは、Fastly VCL の解析機能を利用して、 Fastly のプラットフォームを通過するリクエストとレスポンスのすべての過程で作成、更新、または削除された変数を表示するトレースステートメントを生成する便利な統合ソリューションを開発しました。
POP が多ければ多いほど良いとは限らない理由
POP の数が多いほど CDN のパフォーマンスが速くなるとは限らない理由について聞かれることがよくあります。そのような場合、私たちはよく「コンビニ対スーパー」の例えを使って理由を分かりやすく解説しています。