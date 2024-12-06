Fastly はその実行力が評価され、2021年版 Gartner® Magic Quadrant™ の Web アプリケーション & API 保護部門で「チャレンジャー」に選出されました。

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Fastly エッジクラウドプラットフォーム

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Next-Gen WAF環境を問わない最先端の Web アプリ/API のセキュリティソリューションボット管理効果的にボット攻撃を検出して脅威をブロックDDoS Protectionビジネスに支障をきたす分散型攻撃を自動的に軽減API セキュリティAPI エンドポイントを保護Client-Side Protectionクライアントサイド攻撃からの防御AI ボット管理AI ボットにより Web サイトのコンテンツスクレイピングを阻止
エッジコンピューティングアプリをエッジに展開 — 私たちのインスタントプラットフォームが、ユーザーに素晴らしいエクスペリエンスを提供するための開発を支援しますキーバリューストア最も高速なキーバリューストアでありながら、使い慣れたデータベースツールと同じくらい簡単に使用できますWebSockets と Fanout 完全なパーソナライズ機能と簡単な設定が可能な、リアルタイムメッセージングをグローバル規模で提供開発者 SDKFastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラムEnterprise Serverlessオープンスタンダードで構築され、Fastly の全プロダクトと統合可能な最強サーバーレスプラットフォームAIセマンティックキャッシングで AI ワークロードを加速し、効率性を向上させますObject Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセスプログラマブルキャッシュ当社のコンテンツ配信ネットワークを支える伝説的なキャッシュ機能に、プログラムでフルアクセスできます。MCPサーバーAI を活用した Fastly Service のコントロール。
リアルタイムログリアルタイムでログをストリーミング・分析Edge Observerトラフィックのライブデータと履歴データを確認Domain InspectorドメインレベルのインサイトにアクセスOrigin Inspectorオリジンとエッジ間の完全なインサイトアラートサービス関連の指標に関する通知を作成Log Explorer &amp; Insights実用的なインサイトとのインタラクション

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プロフェッショナルサービスデリバリーサービスのマイグレーション/最適化を Fastly のエキスパートがサポートライブ・エンターテインメント・サービス視聴者の規模に合わせてライブストリーミング体験をスケーリングサポートプラン一貫したワールドクラスのサポートマネージドCDNコントロールと柔軟性を最大化マネージドセキュリティプロによる Web アプリケーションの保護カスタマーサポートFastly のサポートチームがお客様と共にビジネスの成長を支援

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ストリーミングメディア魅力的なライブ/オンデマンドストリーミング新興メディア新興メディア企業向けの高パフォーマンスソリューションデジタルパブリッシングリアルタイムの報道で読者エクスペリエンスを向上小売業およびeコマース大規模にパーソナライズされた高速エクスペリエンスファイナンスサービス統合型セキュリティ対策で顧客データを保護ハイテクビジネスの成長に合わせてパフォーマンスを瞬時にスケールアップトラベル &amp; サービスカスタマイズされたオンライン体験を旅行者に提供オンライン教育セキュアな学習体験を大規模に実現ゲーム超高速で安全なゲームダウンロードでプレイヤーの次の勝利を後押しiGaming高速、安全、中断のない、魅力的なゲームプレイをエッジで配信しましょう
インフラコストの削減予測しやすいクラウドの低コスト化を実現マルチクラウドの最適化クラウドリソースを統合して複雑性を軽減お客様の信頼お客様の信頼獲得に向けた Fastly の取り組みをご紹介プライバシー保護ユーザーのデータを保護する方法をご覧くださいサステナビリティダッシュボードFastlyプラットフォームの電力使用量と温室効果ガス排出量を確認する

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開発者今すぐ素晴らしいアイディアを実現してみませんか？Fast Forward信頼性の高いインターネットの構築開発ツールエッジを効かせ、コラボレーションを促進する開発ツール開発者 SDKFastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラムコミュニティ世界中の開発者が集うコミュニティに参加サインアップ無料の開発者アカウントを作成する

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Fastly はその実行力が評価され、2021年版 Gartner® Magic Quadrant™ の Web アプリケーション & API 保護部門で「チャレンジャー」に選出されました。

Sean Leach

Chief Product Architect, Fastly

会社ニュース

Fastly は Gartner の2021年版 Magic Quadrant の Web アプリケーション & API 保護 (WAAP) 部門で「チャレンジャー」に選出されました。実行力は Magic Quadrant の重要な要素です。2021年の評価で「ビジョナリー」から「チャレンジャー」に昇格したことは、競争の激しいこの市場で Fastly の実行力が飛躍的に向上したことを示しています。

2020年10月の Signal Sciences の買収を通じて WAAP のポートフォリオを大幅に拡大しただけでなく、グローバルなアーキテクチャ全体であらゆるアプリや API (クラウドネイティブ、レガシー、サーバーレス) の保護をスケールアップできるようになりました。この度の「チャレンジャー」への昇格は、昨年の買収の効果とセキュリティベンダーとしての Fastly の地位が Gartner に認められた証拠です。

お客様に認められた実行力

また、2021年3月に公開された Gartner Peer Insights による2021年の「Voice of the Customer」レポートの WAF 部門で、Fastly は「カスタマーズチョイス」に選ばれました。総合評価でもトップクラスの評価をいただき、これまでに3年連続で選出されたのは Fastly が初めてです。Fastly の次世代 WAF は5点満点中平均4.9と評価が高く、お客様の94%が当社の WAF を他のお客様にも推奨すると回答しています。例えば、あるお客様から以下のようなありがたいご意見をいただきました。

「驚くほど迅速に導入でき、想像を超えるパワーを発揮するこの素晴らしいプロダクトは、オンラインプレゼンスを必要とする全ての企業が活用すべきです」— アプリケーションエクスペリエンス担当 Senior Manager (製造業) 

Fastly セキュリティソリューションの今後

私たちは Fastly と Signal Sciences を迅速に統合し、急速な革新を続けています。先日、Fastly のエッジクラウドプラットフォーム上で利用可能な Signal Sciences エージェントのベータ版 (Beta) の提供を開始しましたが、その一環として、エージェントの初期設定とプロビジョニング、攻撃の検知とブロック、誤検知の軽減を可能にしました。このエッジへのデプロイが本番環境に完全に対応し、クラウドにホストされたコンテナや Web サーバーインスタンス、API ゲートウェイなどのさまざまなイングレスポイントといった、他の次世代 WAF のデプロイ方法と同等の保護機能を完全に提供できるようにすることに取り組んでいます。

エッジでエージェントを統合することで、新たなレベルでの保護ソリューションのデプロイが可能になり、攻撃を迅速にブロックしてオリジンシステムの保護を強化できると同時に、より詳細な情報に基づいてセキュリティ上の決定を行えるようになります。Signal Sciences の正確な検出機能と Fastly の大規模なエッジネットワークを組み合わせることで、エッジでセキュリティポリシーを実行し、攻撃を早期に阻止することが可能になります。

今後の展開にご期待ください。Fastly のブログを通じて引き続き最新情報をお知らせします。また、2021年版 Gartner Magic Quadrant の Web アプリケーション & API 保護部門のレポートの全文をぜひご覧ください。

Jeremy D'Hoinne, Rajpreet Kaur, John Watts, Adam Hils and Shilpi Handa. ”Magic Quadrant for Web Application and API Protection”. Gartner (2021年9月20日).

Jeremy D'Hoinne, Adam Hils, Rajpreet Kaur and John Watts. "Magic Quadrant for Web Application Firewalls". Gartner (2020年10月19日).

2019年 - 2020年は Signal Sciences として選出されています。Fastly は2020年10月1日に Signal Sciences の買収を完了しました。詳細はこちらのプレスリリースをご覧ください。

Gartner は調査出版物に掲載されたいかなるベンダー、製品またはサービスを推奨することはなく、最高の評価またはその他の評価を得たベンダーのみを選択するようテクノロジーユーザーに勧めることもありません。Gartner の調査出版物は Gartner の研究組織の意見に基づくものであり、事実の記述として解釈されるべきではありません。Gartner は本調査に関して、商品性または特定目的への適合性の保証を含め、明示または黙示を問わず、いかなる保証も行いません。

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