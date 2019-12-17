73%の組織が2023年にサイバーセキュリティ対策への支出が増えると予想 (最新グローバル調査より) Sean Leach Fastly は、IT やセキュリティ分野のリーダー達を対象にサイバーセキュリティに関する調査を実施しました。そしてこの度、本調査の結果を、リサーチレポート「火に油を注ぐ対策 : 複雑化により負担が増すサイバーセキュリティ戦略」にまとめました。 2022年11月30日

Fastly、業界初4年連続で Web アプリケーション & API 保護部門の「カスタマーズチョイス」に選出 Sean Leach この度、Fastly は5段階中、平均4.9ポイントの高い評価をいただき、Gartner Peer Insights™「Voice of the Customer」の Web アプリケーション & API 保護部門で「カスタマーズチョイス」に4年連続で選出されるという業界初の快挙を達成しました。 2022年3月23日

エッジでのデプロイが可能になった Fastly 次世代 WAF は Web アプリと API を保護する業界初の完全統合型ソリューション Sean Leach Fastly 次世代 WAF (Powered by Signal Sciences) は、オンプレミス、コンテナ、クラウド環境に加え、エッジで稼働するアプリを保護することが、本日より可能になりました。これにより、Fastly 次世代 WAF は、業界初で唯一の統合型 WAF ソリューションとなりました。 2022年2月08日

Fastly はその実行力が評価され、2021年版 Gartner® Magic Quadrant™ の Web アプリケーション & API 保護部門で「チャレンジャー」に選出されました。 Sean Leach Fastly は Gartner の2021年版 Magic Quadrant の Web アプリケーション & API 保護部門で「チャレンジャー」に選出されました。 2021年9月22日

Compute : セキュリティを損なうことなくコールドスタートなしで実行可能な JavaScript のサポートをご要望に応えて実現 Sean Leach JavaScript が WebAssembly と Compute で利用可能になり、サーバーレスビルド環境でスピードと安全性を確保しながら使い慣れた言語を使用してよりスピーディに Compute で構築を開始できるようになりました。 2021年7月29日

一元化されたセキュリテイツールへの移行を実現するための4つのステップ Sean Leach 技術的負債を減らしながらアプリや API の安全性を高め、統合されたセキュリティツールへ移行するための反復可能な4つのステップをご紹介します。 2021年7月26日

セキュリティツールの効果が消えた理由 Sean Leach インターネット環境がより分散されて複雑になり、API 主導が進むにつれて、セキュリティ担当者や IT 専門家の多くが「数年前には十分効果的だったセキュリティツールが現在の脅威に対して十分な効果を発揮できないのはなぜだろう」と首をかしげています。 2021年7月22日

Fastly と Okta が提携、レイヤー7をロックダウン Sean Leach レイヤー7は、Web アプリケーションと API のセキュリティを保護する主戦場です。Fastly と Okta が提携し、脅威インテリジェンスを共有することで、セキュリティチームと開発チームはシステムをより安全に保護できるようになりました。 2021年4月16日

セキュリティ対策もエンジニアリングチームのリーダーの仕事です Sean Leach セキュリティを取り入れた DevSecOps の手法が注目を集めるなか、セキュリティチームはエンジニアリングチームの関心とサポートを得ようと必死です。セキュリティチームとの架け橋になるために、エンジニアリングチームのリーダーは何ができるでしょうか ? この記事では、DevOps の文化、ワークフロー、目標にセキュリティを組み込むのに役立つ4つのアイディアをご紹介します。 2021年3月10日

Web アプリケーションと API のセキュリティに関する新たなルール Sean Leach Web アプリケーションや API の構築に関する常識は、ここ数年の間に大きく変わりました。では、なぜセキュリティへのアプローチは変わらないのでしょうか ?実際のアプリケーションの構築プロセスと、実際のチームの作業の仕方を考慮したうえで、Web アプリケーションと API のセキュリティに新しいアプローチを取り入れるべき時が来ていると私たちは考えています。 2021年2月08日

エッジで構築すべきでないアプリケーションの非常に短いリスト Sean Leach Progressive developers are increasingly using the edge of the network to power more performant and customized apps. With the use cases mounting, it seems there's very little that can't be built at the edge. And aside from a few exceptions, that just might be true. 2020年7月27日