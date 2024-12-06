Gartner が2022年度「Voice of the Customer」レポートの「Customers’ Choice」に Fastly のグローバル CDN を選出

ビジネスの未来は開発者から始まります

詳細情報
企業情報優れたオンライン体験を支えるチームネットワークマップ最先端のインターネットを支える新しいアーキテクチャ業界アナリストの声Fastly に対する業界アナリストの評価ニュース最新情報・企業ニュースプラットフォームより高速かつ安全で魅力的なデジタルエクスペリエンスを可能にするプラットフォームお客様事例お客様のサクセスストリーイベントFastly 関連イベントのお知らせ採用情報一緒に優れたインターネットを構築

Fastly エッジクラウドプラットフォーム

すべてのプロダクトを表示
コンテンツ配信 (CDN)パーソナライズされたエクスペリエンスをグローバルに高速配信ライブストリーミングシームレスなライブストリーミング体験ストリーミング動画 (VoD)卓越したオンデマンド動画エクスペリエンスMedia Shield マルチ CDN のデプロイを最適化On-the-Fly Packagerリアルタイムでオンデマンドの動画コンテンツを動的にパッケージ化Image Optimizerエッジで画像の高速処理を実現ロードバランサールーティングをきめ細かくコントロールTLS 暗号化トランスポート・レイヤー・セキュリティ管理の複雑性を軽減Origin Connect Fastly に直接接続IP アドレスIP アドレスを簡単に管理HTTP/3 と QUIC最新のプロトコルドメインリサーチ API即時かつ正確なドメイン名検出Object Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセス
Next-Gen WAF環境を問わない最先端の Web アプリ/API のセキュリティソリューションボット管理効果的にボット攻撃を検出して脅威をブロックDDoS Protectionビジネスに支障をきたす分散型攻撃を自動的に軽減API セキュリティAPI エンドポイントを保護Client-Side Protectionクライアントサイド攻撃からの防御AI ボット管理AI ボットにより Web サイトのコンテンツスクレイピングを阻止
エッジコンピューティングアプリをエッジに展開 — 私たちのインスタントプラットフォームが、ユーザーに素晴らしいエクスペリエンスを提供するための開発を支援しますキーバリューストア最も高速なキーバリューストアでありながら、使い慣れたデータベースツールと同じくらい簡単に使用できますWebSockets と Fanout 完全なパーソナライズ機能と簡単な設定が可能な、リアルタイムメッセージングをグローバル規模で提供開発者 SDKFastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラムEnterprise Serverlessオープンスタンダードで構築され、Fastly の全プロダクトと統合可能な最強サーバーレスプラットフォームAIセマンティックキャッシングで AI ワークロードを加速し、効率性を向上させますObject Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセスプログラマブルキャッシュ当社のコンテンツ配信ネットワークを支える伝説的なキャッシュ機能に、プログラムでフルアクセスできます。MCPサーバーAI を活用した Fastly Service のコントロール。
リアルタイムログリアルタイムでログをストリーミング・分析Edge Observerトラフィックのライブデータと履歴データを確認Domain InspectorドメインレベルのインサイトにアクセスOrigin Inspectorオリジンとエッジ間の完全なインサイトアラートサービス関連の指標に関する通知を作成Log Explorer &amp; Insights実用的なインサイトとのインタラクション

優れた結果をもたらす卓越したサービス

すべてのサービスを見る
プロフェッショナルサービスデリバリーサービスのマイグレーション/最適化を Fastly のエキスパートがサポートライブ・エンターテインメント・サービス視聴者の規模に合わせてライブストリーミング体験をスケーリングサポートプラン一貫したワールドクラスのサポートマネージドCDNコントロールと柔軟性を最大化マネージドセキュリティプロによる Web アプリケーションの保護カスタマーサポートFastly のサポートチームがお客様と共にビジネスの成長を支援

革新的なデジタルソリューション

ソリューションの詳細
ストリーミングメディア魅力的なライブ/オンデマンドストリーミング新興メディア新興メディア企業向けの高パフォーマンスソリューションデジタルパブリッシングリアルタイムの報道で読者エクスペリエンスを向上小売業およびeコマース大規模にパーソナライズされた高速エクスペリエンスファイナンスサービス統合型セキュリティ対策で顧客データを保護ハイテクビジネスの成長に合わせてパフォーマンスを瞬時にスケールアップトラベル &amp; サービスカスタマイズされたオンライン体験を旅行者に提供オンライン教育セキュアな学習体験を大規模に実現ゲーム超高速で安全なゲームダウンロードでプレイヤーの次の勝利を後押しiGaming高速、安全、中断のない、魅力的なゲームプレイをエッジで配信しましょう
インフラコストの削減予測しやすいクラウドの低コスト化を実現マルチクラウドの最適化クラウドリソースを統合して複雑性を軽減お客様の信頼お客様の信頼獲得に向けた Fastly の取り組みをご紹介プライバシー保護ユーザーのデータを保護する方法をご覧くださいサステナビリティダッシュボードFastlyプラットフォームの電力使用量と温室効果ガス排出量を確認する

素晴らしいエクスペリエンスの構築に取り組む開発者を支援

無料アカウントの登録
開発者今すぐ素晴らしいアイディアを実現してみませんか？Fast Forward信頼性の高いインターネットの構築開発ツールエッジを効かせ、コラボレーションを促進する開発ツール開発者 SDKFastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラムコミュニティ世界中の開発者が集うコミュニティに参加サインアップ無料の開発者アカウントを作成する

Fastly を活用して高速かつ安全で魅力的なインターネットの構築を支援

Fastly とパートナーを組む理由高速かつ安全で魅力的なエクスペリエンスの実現をサポートクラウドパートナークラウドサービスと Fastly を統合するメリットチャネルパートナーFastly 製品でソシューションや機能を強化技術・統合パートナーパートナーエコシステムの詳細
パートナーポータルへのログインFastly パートナー向けリソースへのアクセスパートナー登録Fastly 製品の再販/リファーラルを通じてビジネスを強化パートナーを見つけるニーズに合わせて適切なパートナーをご紹介

信頼できる Fastly のサポート

ドキュメントFastly の機能を最大限に活用リソースライブラリデータシートやレポートなどをご覧くださいFastly AcademyFastly 製品に関する実践的な e ラーニングコースラーニングセンターインターネットテクノロジーの詳細ブログ最新のアイディアやトレンドをご紹介セキュリティ調査セキュリティ強化に役立つ調査Fastly の視点 専門家と業界のインサイトの詳細を見る
サポートセンターお困りですか？お問い合わせお気軽にご連絡ください
ブログに戻る

フォロー&ご登録

Gartner が2022年度「Voice of the Customer」レポートの「Customers’ Choice」に Fastly のグローバル CDN を選出

Lee Chen

Corporate Development and Strategic Partnerships、VP, Fastly

会社ニュース

Fastly は、2022年度 Gartner Peer Insights™ ‘Voice of the Customer’ のグローバル CDN 部門のレポートで「Customers’ Choice」に選出されました。undefinedFastly は、対象ベンダー7社の中で最も高い総合評価を獲得した上、顧客評価も5点満点中4.8点という最高スコアを達成し、回答者の97%が Fastly を他のお客様にも勧めたいと回答しています。 

Fastly のお客様によるレビュー

この評価は、実際に Fastly の CDN プラットフォームを購入、導入、利用したユーザーからのレビューに基づいています。以下にお客様からのコメントをご紹介します。  

「Fastly の CDN で利用できるカスタム VCL のオプションやプロダクトの使いやすさには非常に満足しています。知識が豊富な営業担当者だけでなく、テクニカルサポートも気遣いが細やかで、どんな問題や質問にも迅速に対応してくれます。さまざまなプロダクトやサービスの使用方法を解説したドキュメントも非常に優れています」 – 運輸サービス関連企業 Business Solutions Analyst

  • 「自社の開発に使用できるプラットフォームが欲しかったので、Fastly に切り替えました。コンテンツ配信に必要なサービスを提供する CDN プロバイダーは他にもありますが、Fastly は開発者に重点を置いたプラットフォームで、幅広い拡張性とカスタマイズ性を備えています。お客様のより近くでビジネスロジックを実行し、社内で脆弱なプロキシやキャッシュレイヤーの管理をせずに済むようになりました。パフォーマンスは最高ですし、トラフィックフローを可視化できるため、オリジンサーバーの問題を調査する必要がある場合など、運用面から見ても使いやすいです」 – メディア出版企業 Director, Software Engineeringundefined

  • 「Fastly はコンテンツ配信だけでなく、Web のセキュリティやサポートについても信頼できると、当社は高く評価しています。Fastly は、当社の事業に大きな付加価値をもたらしてくれました。単なる CDN に留まらない価値があります。Fastly のサポートは、これまでに利用した企業の中で最も優れています」 – 小売企業 Sr. Full Stack Web Dev 

  • 「Fastly にはとても満足しています。言葉では言い尽くせないほどです。親身になって相談に乗ってくれ、サポートが必要な時は適切な担当者を紹介してくれるので助かります」 –メディア出版企業 CTO

カスタマーエクスペリエンスへの投資が重要な理由

この1年間のカスタマーレビューから、主なテーマをピックアップしてみました。

  • パフォーマンス : 「POP の数を拡大し、ネットワークのプレゼンスを高めている Fastly は、世界最速の CDN と言ってよいでしょう」 – IT サービス企業 Technical Account Manager

  • コラボレーション :「Fastly を選んだのは、Akamai のようなブラックボックスではなく、オープンアーキテクチャだったことが大きな理由です」 – メディア出版企業 Head of Digital Marketing

  • 簡単な導入と充実したドキュメント : 「Fastly のテクノロジープラットフォームを導入したことで、メディア配信オプションに対する理解が深まりました。15年間、他社の CDN ソリューションを使用してきましたが、Fastly のネットワークが提供する精度の高いコントロールには驚かされました。自分たちはプログラマーではないので、まず、Fastly を最大限に活用するのに欠かせない難解な VCL に圧倒されました。しかし、コードサンプルやガイドを参考にしながら、きめ細かな支援を受けて、すぐに稼働させることができました。驚くほど初期設定がスムーズに進んだので、何か見落としていることがあるに違いないと不安になったぐらいです」 – 金融関連企業 Global Marketing Associates

今年、Fastly は業界内で高い評価を受けてきましたが、今回の選出はその1つです。これに加え、2022年3月、Gartner は Fastly を4年連続で Gartner Peer Insights の Web アプリケーション/API 保護 (WAAP) 部門の「Customers’ Choice」に選出しました。undefinedまた、Fastly は IDC Marketscape: Worldwide Commercial Content Delivery Network 2022 Vendor Assessment でも、リーダーに選出されています。

お客様が企業のソリューションの最高の広告者になってくださることは周知の事実です。お客様のご愛顧に感謝するとともに、今後も期待を上回るサービスを提供していきたいと考えています。

Gartner Peer Insights ‘Voice of the Customer’: Global CDN (2022年4月)

Gartner Peer Insights ‘Voice of the Customer’: Web Application and API Protection (2022年3月)

Gartner Peer Insights の内容は、同プラットフォーム上に記載されたベンダーを利用した個々のエンドユーザーの体験に基づいた意見をまとめたものであり、事実の記述として解釈されるべきではなく、Gartner やその関連会社の見解を表すものでもありません。Gartner は、ここに掲載されたいかなるベンダー、製品、またはサービスを推奨することはなく、このコンテンツに関して、商品性または特定の目的への適合性の保証を含め、正確性または完全性について、明示または黙示を問わず、いかなる保証も行いません。

Gartner および Gartner Peer Insights™ は、Gartner, Inc. またはその関連会社の米国およびその他の国における登録商標であり、同社の許可に基づいて使用しています。All rights reserved.

Fastly を試してみませんか？

ぜひご連絡ください
お問い合わせ