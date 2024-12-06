Gartner が2022年度「Voice of the Customer」レポートの「Customers’ Choice」に Fastly のグローバル CDN を選出

Fastly は、2022年度 Gartner Peer Insights™ ‘Voice of the Customer’ のグローバル CDN 部門のレポートで「Customers’ Choice」に選出されました。undefinedFastly は、対象ベンダー7社の中で最も高い総合評価を獲得した上、顧客評価も5点満点中4.8点という最高スコアを達成し、回答者の97%が Fastly を他のお客様にも勧めたいと回答しています。
Fastly のお客様によるレビュー
この評価は、実際に Fastly の CDN プラットフォームを購入、導入、利用したユーザーからのレビューに基づいています。以下にお客様からのコメントをご紹介します。
「Fastly の CDN で利用できるカスタム VCL のオプションやプロダクトの使いやすさには非常に満足しています。知識が豊富な営業担当者だけでなく、テクニカルサポートも気遣いが細やかで、どんな問題や質問にも迅速に対応してくれます。さまざまなプロダクトやサービスの使用方法を解説したドキュメントも非常に優れています」 – 運輸サービス関連企業 Business Solutions Analyst
「自社の開発に使用できるプラットフォームが欲しかったので、Fastly に切り替えました。コンテンツ配信に必要なサービスを提供する CDN プロバイダーは他にもありますが、Fastly は開発者に重点を置いたプラットフォームで、幅広い拡張性とカスタマイズ性を備えています。お客様のより近くでビジネスロジックを実行し、社内で脆弱なプロキシやキャッシュレイヤーの管理をせずに済むようになりました。パフォーマンスは最高ですし、トラフィックフローを可視化できるため、オリジンサーバーの問題を調査する必要がある場合など、運用面から見ても使いやすいです」 – メディア出版企業 Director, Software Engineeringundefined
「Fastly はコンテンツ配信だけでなく、Web のセキュリティやサポートについても信頼できると、当社は高く評価しています。Fastly は、当社の事業に大きな付加価値をもたらしてくれました。単なる CDN に留まらない価値があります。Fastly のサポートは、これまでに利用した企業の中で最も優れています」 – 小売企業 Sr. Full Stack Web Dev
「Fastly にはとても満足しています。言葉では言い尽くせないほどです。親身になって相談に乗ってくれ、サポートが必要な時は適切な担当者を紹介してくれるので助かります」 –メディア出版企業 CTO
カスタマーエクスペリエンスへの投資が重要な理由
この1年間のカスタマーレビューから、主なテーマをピックアップしてみました。
パフォーマンス : 「POP の数を拡大し、ネットワークのプレゼンスを高めている Fastly は、世界最速の CDN と言ってよいでしょう」 – IT サービス企業 Technical Account Manager
コラボレーション :「Fastly を選んだのは、Akamai のようなブラックボックスではなく、オープンアーキテクチャだったことが大きな理由です」 – メディア出版企業 Head of Digital Marketing
簡単な導入と充実したドキュメント : 「Fastly のテクノロジープラットフォームを導入したことで、メディア配信オプションに対する理解が深まりました。15年間、他社の CDN ソリューションを使用してきましたが、Fastly のネットワークが提供する精度の高いコントロールには驚かされました。自分たちはプログラマーではないので、まず、Fastly を最大限に活用するのに欠かせない難解な VCL に圧倒されました。しかし、コードサンプルやガイドを参考にしながら、きめ細かな支援を受けて、すぐに稼働させることができました。驚くほど初期設定がスムーズに進んだので、何か見落としていることがあるに違いないと不安になったぐらいです」 – 金融関連企業 Global Marketing Associates
今年、Fastly は業界内で高い評価を受けてきましたが、今回の選出はその1つです。これに加え、2022年3月、Gartner は Fastly を4年連続で Gartner Peer Insights の Web アプリケーション/API 保護 (WAAP) 部門の「Customers’ Choice」に選出しました。undefinedまた、Fastly は IDC Marketscape: Worldwide Commercial Content Delivery Network 2022 Vendor Assessment でも、リーダーに選出されています。
お客様が企業のソリューションの最高の広告者になってくださることは周知の事実です。お客様のご愛顧に感謝するとともに、今後も期待を上回るサービスを提供していきたいと考えています。
Gartner Peer Insights ‘Voice of the Customer’: Global CDN (2022年4月)
Gartner Peer Insights ‘Voice of the Customer’: Web Application and API Protection (2022年3月)
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