Gartner が2022年度「Voice of the Customer」レポートの「Customers’ Choice」に Fastly のグローバル CDN を選出

Fastly は、2022年度 Gartner Peer Insights™ ‘Voice of the Customer’ のグローバル CDN 部門のレポートで「Customers’ Choice」に 選出されました 。undefinedFastly は、対象ベンダー7社の中で最も高い総合評価を獲得した上、顧客評価も5点満点中4.8点という最高スコアを達成し、回答者の97%が Fastly を他のお客様にも勧めたいと回答しています。

Fastly のお客様によるレビュー

この評価は、実際に Fastly の CDN プラットフォームを購入、導入、利用したユーザーからのレビューに基づいています。以下にお客様からのコメントをご紹介します。

「Fastly の CDN で利用できるカスタム VCL のオプションやプロダクトの使いやすさには非常に満足しています。知識が豊富な営業担当者だけでなく、テクニカルサポートも気遣いが細やかで、どんな問題や質問にも迅速に対応してくれます。さまざまなプロダクトやサービスの使用方法を解説したドキュメントも非常に優れています」 – 運輸サービス関連企業 Business Solutions Analyst

カスタマーエクスペリエンスへの投資が重要な理由

この1年間のカスタマーレビューから、主なテーマをピックアップしてみました。

今年、Fastly は業界内で高い評価を受けてきましたが、今回の選出はその1つです。これに加え、2022年3月、Gartner は Fastly を4年連続で Gartner Peer Insights の Web アプリケーション/API 保護 (WAAP) 部門の「Customers’ Choice」に 選出 しました。undefinedまた、Fastly は IDC Marketscape: Worldwide Commercial Content Delivery Network 2022 Vendor Assessment でも、リーダーに選出されています。

お客様が企業のソリューションの最高の広告者になってくださることは周知の事実です。お客様のご愛顧に感謝するとともに、今後も期待を上回るサービスを提供していきたいと考えています。

Gartner Peer Insights ‘Voice of the Customer’: Global CDN (2022年4月)

Gartner Peer Insights ‘Voice of the Customer’: Web Application and API Protection (2022年3月)

Gartner Peer Insights の内容は、同プラットフォーム上に記載されたベンダーを利用した個々のエンドユーザーの体験に基づいた意見をまとめたものであり、事実の記述として解釈されるべきではなく、Gartner やその関連会社の見解を表すものでもありません。Gartner は、ここに掲載されたいかなるベンダー、製品、またはサービスを推奨することはなく、このコンテンツに関して、商品性または特定の目的への適合性の保証を含め、正確性または完全性について、明示または黙示を問わず、いかなる保証も行いません。

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