情報に基づいた判断を可能にするドメインインスペクターがベータ版 (Beta) で利用可能に

Fastly の新しいドメインレベルの可視化機能とデータセットの利用により、複雑なデータパイプラインの必要性の軽減、よりスマートなロードバランシングの決定、インシデントレスポンス時間の短縮を実現できます。ドメインレベルのトラフィックに関するリアルタイムおよび過去のデータを手動で収集する作業は、複雑で時間とコストがかかります。ベータ版

(Beta) として公開中の新しいドメインインスペクターを使用することで、こうした手間を削減できます。必要なすべてのデータにアクセスでき、複雑なデータパイプラインの構築が不要なので、顧客への価値提供とカスタマーエクスペリエンスの最適化に専念できます。



オリジンインスペクターに続いてリリースされたドメインインスペクターはドメインレベルのインサイトを提供し、これを利用することでリクエストトラフィックの分析、エラーパターンの観測、パフォーマンス問題の特定が容易になり、Web

サイトやサービスの円滑な運用を維持することが可能になります。



データは1秒間隔でレポートされ、履歴データは45日間維持され、分、時、または日単位でサンプリングされるため、必要なデータを簡単に入手してより豊富な情報に基づいて決定を行うことができます。ドメインインスペクターは、ビジネスの推進につながる決定を行うのに必要なインサイトを得る新しい方法を提供します。

ドメインインスペクターの概要

ドメインインスペクターのデータセットと可視化機能を通じて、Fastly サービスが提供するドメインレベルのメトリクスに関するリアルタイムの可視性および履歴レポートを活用できます。これにより、ご利用のサービスに設定されているすべての完全修飾ドメイン名 (FQDN) に対するリクエスト、データ転送量、エッジまたはオリジンのレスポンスコード、キャッシュヒット率をモニタリングできます。これらを実行するのに、サードパーティのデータコレクターやモニタリングサービスにログデータを送信する必要はありません。ドメインに関する重要なインサイトは、Fastly API またはコントロールパネルを通じて直接収集できます。

単一のビューですべてのドメインを観測



サービスの設計と運用の改善につながるネットワークパターンの分析と稼働率の維持において、トラフィックの動作を理解することが極めて重要です。これにより、十分な情報に基づいて決定を行い、ビジネスの拡大を加速させることが可能になります。Fastly は、お客様がこれらのデータに容易にアクセスして最高のユーザーエクスペリエンスを実現し、顧客に価値を提供することに専念できるよう努めています。



以下に、ドメインインスペクターがお客様のチームにどのように役立つかについてご説明します。

ソフトウェアエンジニアリング : Fastly の UI 内でドメインレベルのデータをモニタリングおよびレポートでき、複雑なデータパイプラインのプロビジョニングと設定にかかる時間と手間を省きます。

サイト信頼性エンジニアリング : 正しいデータを追跡し、時間の無駄を排除します。リアルタイムビューと履歴ビューを使用して、リクエスト、データ転送量、エラー、ステータスコードなどをドメインごとに収集し、問題を迅速かつ正確に特定します。

プロダクト : トラフィックデータを通じて Web サイトやアプリケーションのパフォーマンスを把握し、新たな機能の開発やユーザーエクスペリエンスの向上を推進することができます。

財務 : 各ドメイン名のトラフィックの分散を把握し、数字に基づいてビジネスの決定を行うことが可能になります。

そのパワーをあなたの手に

ベータ版 (Beta) に登録するには、担当のアカウントマネージャーまたは

support@fastly.com にお問い合わせください。