Dom Soegono
Senior Product Manager - Observability, Fastly
パワーアップした Fastly のオブザーバビリティ機能 : 更新内容とインサイトをご紹介
単一のプロダクトパッケージで複数の機能を購入できる、グレードアップしたオブザーバビリティパッケージをすでにご利用ですか？
Fastly パッケージがアップグレードされました
Fastly のプロダクトパッケージがさらに良くなりました。Fastly のネットワークサービスパッケージに追加される最新の機能をご覧ください！
可視性を強化する Edge Observer のベータ版を一般公開
私たちが Fastly のアカウントとサービス全体の可視性とインサイトを一元化して提供できる包括的で柔軟性の高いインターフェイスの構築に着手したのは、1年以上も前のことでした。そして、ついに「Edge Observer」と名付けられたこの新しいインターフェイスのベータ版を一般公開し、どなたでも Fastly のすべてのアカウントでご利用いただけるようになりました。
デバッグを容易にする Compute Log Tailing UI のベータ版が公開
Fastly CLI は、エンジニアが通常コードベースやコマンドラインで作業する開発やデバッグに大変便利なツールです。しかし、ブラウザで可観測性のメトリクスやダッシュボードを確認する場合に、使いづらさを感じることもあります。Fastly が新たに開発した C@E Log-Tailing UI は、こうした問題を解決してくれます。
Origin Inspector と Domain Inspector の無料トライアルを今すぐ開始
Fastly アプリで可観測性機能を実際にお試しいただける無料トライアルの提供を開始しました。最大30日間、Origin Inspector と Domain Inspector の両機能を無料でご利用いただけます。
インフラストラクチャとアプリケーションの可視性を強化するオリジンインスペクターとドメインインスペクターの一般公開版をリリース
Fastly は2つの新たな可視化プロダクト「オリジンインスペクター」と「ドメインインスペクター」の一般公開版をリリースしました。これらのプロダクトを利用することで、オリジンのパフォーマンスやドメイントラフィックを容易に観測できます。詳しくは、こちらのブログ記事をご覧ください。
情報に基づいた判断を可能にするドメインインスペクターがベータ版 (Beta) で利用可能に
ドメインインスペクターを利用して、ドメインレベルのトラフィックとパフォーマンスに関するリアルタイムのデータと履歴データを確認できます。