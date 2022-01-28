パワーアップした Fastly のオブザーバビリティ機能 : 更新内容とインサイトをご紹介 Dom Fee, Dom Soegono 単一のプロダクトパッケージで複数の機能を購入できる、グレードアップしたオブザーバビリティパッケージをすでにご利用ですか？ 2024年6月03日

Fastly パッケージがアップグレードされました Dom Soegono, Delen Trance Fastly のプロダクトパッケージがさらに良くなりました。Fastly のネットワークサービスパッケージに追加される最新の機能をご覧ください！ 2024年1月22日

可視性を強化する Edge Observer のベータ版を一般公開 Dom Soegono, Henry Zhang 私たちが Fastly のアカウントとサービス全体の可視性とインサイトを一元化して提供できる包括的で柔軟性の高いインターフェイスの構築に着手したのは、1年以上も前のことでした。そして、ついに「Edge Observer」と名付けられたこの新しいインターフェイスのベータ版を一般公開し、どなたでも Fastly のすべてのアカウントでご利用いただけるようになりました。 2023年6月20日

デバッグを容易にする Compute Log Tailing UI のベータ版が公開 Dom Soegono Fastly CLI は、エンジニアが通常コードベースやコマンドラインで作業する開発やデバッグに大変便利なツールです。しかし、ブラウザで可観測性のメトリクスやダッシュボードを確認する場合に、使いづらさを感じることもあります。Fastly が新たに開発した C@E Log-Tailing UI は、こうした問題を解決してくれます。 2022年11月29日

Origin Inspector と Domain Inspector の無料トライアルを今すぐ開始 Dom Fee, Dom Soegono Fastly アプリで可観測性機能を実際にお試しいただける無料トライアルの提供を開始しました。最大30日間、Origin Inspector と Domain Inspector の両機能を無料でご利用いただけます。 2022年10月03日

インフラストラクチャとアプリケーションの可視性を強化するオリジンインスペクターとドメインインスペクターの一般公開版をリリース Dom Soegono, Dom Fee Fastly は2つの新たな可視化プロダクト「オリジンインスペクター」と「ドメインインスペクター」の一般公開版をリリースしました。これらのプロダクトを利用することで、オリジンのパフォーマンスやドメイントラフィックを容易に観測できます。詳しくは、こちらのブログ記事をご覧ください。 2022年7月07日