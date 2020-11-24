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Fastly エッジクラウドプラットフォーム

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コンテンツ配信 (CDN)パーソナライズされたエクスペリエンスをグローバルに高速配信ライブストリーミングシームレスなライブストリーミング体験ストリーミング動画 (VoD)卓越したオンデマンド動画エクスペリエンスMedia Shield マルチ CDN のデプロイを最適化On-the-Fly Packagerリアルタイムでオンデマンドの動画コンテンツを動的にパッケージ化Image Optimizerエッジで画像の高速処理を実現ロードバランサールーティングをきめ細かくコントロールTLS 暗号化トランスポート・レイヤー・セキュリティ管理の複雑性を軽減Origin Connect Fastly に直接接続IP アドレスIP アドレスを簡単に管理HTTP/3 と QUIC最新のプロトコルドメインリサーチ API即時かつ正確なドメイン名検出Object Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセス
Next-Gen WAF環境を問わない最先端の Web アプリ/API のセキュリティソリューションボット管理効果的にボット攻撃を検出して脅威をブロックDDoS Protectionビジネスに支障をきたす分散型攻撃を自動的に軽減API セキュリティAPI エンドポイントを保護Client-Side Protectionクライアントサイド攻撃からの防御AI ボット管理AI ボットにより Web サイトのコンテンツスクレイピングを阻止
エッジコンピューティングアプリをエッジに展開 — 私たちのインスタントプラットフォームが、ユーザーに素晴らしいエクスペリエンスを提供するための開発を支援しますキーバリューストア最も高速なキーバリューストアでありながら、使い慣れたデータベースツールと同じくらい簡単に使用できますWebSockets と Fanout 完全なパーソナライズ機能と簡単な設定が可能な、リアルタイムメッセージングをグローバル規模で提供開発者 SDKFastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラムEnterprise Serverlessオープンスタンダードで構築され、Fastly の全プロダクトと統合可能な最強サーバーレスプラットフォームAIセマンティックキャッシングで AI ワークロードを加速し、効率性を向上させますObject Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセスプログラマブルキャッシュ当社のコンテンツ配信ネットワークを支える伝説的なキャッシュ機能に、プログラムでフルアクセスできます。MCPサーバーAI を活用した Fastly Service のコントロール。
リアルタイムログリアルタイムでログをストリーミング・分析Edge Observerトラフィックのライブデータと履歴データを確認Domain InspectorドメインレベルのインサイトにアクセスOrigin Inspectorオリジンとエッジ間の完全なインサイトアラートサービス関連の指標に関する通知を作成Log Explorer &amp; Insights実用的なインサイトとのインタラクション

優れた結果をもたらす卓越したサービス

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プロフェッショナルサービスデリバリーサービスのマイグレーション/最適化を Fastly のエキスパートがサポートライブ・エンターテインメント・サービス視聴者の規模に合わせてライブストリーミング体験をスケーリングサポートプラン一貫したワールドクラスのサポートマネージドCDNコントロールと柔軟性を最大化マネージドセキュリティプロによる Web アプリケーションの保護カスタマーサポートFastly のサポートチームがお客様と共にビジネスの成長を支援

革新的なデジタルソリューション

ソリューションの詳細
ストリーミングメディア魅力的なライブ/オンデマンドストリーミング新興メディア新興メディア企業向けの高パフォーマンスソリューションデジタルパブリッシングリアルタイムの報道で読者エクスペリエンスを向上小売業およびeコマース大規模にパーソナライズされた高速エクスペリエンスファイナンスサービス統合型セキュリティ対策で顧客データを保護ハイテクビジネスの成長に合わせてパフォーマンスを瞬時にスケールアップトラベル &amp; サービスカスタマイズされたオンライン体験を旅行者に提供オンライン教育セキュアな学習体験を大規模に実現ゲーム超高速で安全なゲームダウンロードでプレイヤーの次の勝利を後押しiGaming高速、安全、中断のない、魅力的なゲームプレイをエッジで配信しましょう
インフラコストの削減予測しやすいクラウドの低コスト化を実現マルチクラウドの最適化クラウドリソースを統合して複雑性を軽減お客様の信頼お客様の信頼獲得に向けた Fastly の取り組みをご紹介プライバシー保護ユーザーのデータを保護する方法をご覧くださいサステナビリティダッシュボードFastlyプラットフォームの電力使用量と温室効果ガス排出量を確認する

素晴らしいエクスペリエンスの構築に取り組む開発者を支援

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開発者今すぐ素晴らしいアイディアを実現してみませんか？Fast Forward信頼性の高いインターネットの構築開発ツールエッジを効かせ、コラボレーションを促進する開発ツール開発者 SDKFastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラムコミュニティ世界中の開発者が集うコミュニティに参加サインアップ無料の開発者アカウントを作成する

Fastly を活用して高速かつ安全で魅力的なインターネットの構築を支援

Fastly とパートナーを組む理由高速かつ安全で魅力的なエクスペリエンスの実現をサポートクラウドパートナークラウドサービスと Fastly を統合するメリットチャネルパートナーFastly 製品でソシューションや機能を強化技術・統合パートナーパートナーエコシステムの詳細
パートナーポータルへのログインFastly パートナー向けリソースへのアクセスパートナー登録Fastly 製品の再販/リファーラルを通じてビジネスを強化パートナーを見つけるニーズに合わせて適切なパートナーをご紹介

信頼できる Fastly のサポート

ドキュメントFastly の機能を最大限に活用リソースライブラリデータシートやレポートなどをご覧くださいFastly AcademyFastly 製品に関する実践的な e ラーニングコースラーニングセンターインターネットテクノロジーの詳細ブログ最新のアイディアやトレンドをご紹介セキュリティ調査セキュリティ強化に役立つ調査Fastly の視点 専門家と業界のインサイトの詳細を見る
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オブザーバビリティ

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  • 圧力下のヨーロッパ

    Noel Penzer

    お客様のインフラストラクチャはレジリエントですか？地政学的なサイバーリスクを管理し、GDPR コンプライアンスを確保し、ヨーロッパのデータ主権に対応するために、私たちの3ステップのチェックリストをご利用ください。

    セキュリティ
    さらに5記事を表示

  • サステナビリティダッシュボード : デジタルカーボンフットプリントを可視化

    Eoghan Kelly

    Fastly のサステナビリティダッシュボードでは、電力関連の Scope 2 & 3 排出量データに瞬時にアクセスできるため、デジタルカーボンフットプリントを簡単に把握し、最適化することができます。

    CDN &amp; デリバリー
    さらに3記事を表示

  • Log Explorer &amp; Insights で Compute のパフォーマンスを最大化

    Namit Shivaram

    Log Explorer & Insights を使って Fastly Compute サービスを監視およびトラブルシューティングしましょう。詳細なインサイトを入手し、パフォーマンスを最適化し、デバッグを迅速化することで、効率的なアプリケーションを実現できます。

    Compute
    さらに2記事を表示

  • 無料ですぐに使える Fastly の開発者アカウントがご利用可能に

    Simon Wistow

    Fastly は無料の開発者アカウントの提供を開始しました。世界で最も開発者フレンドリーなエッジプラットフォームをすぐに使用してそのメリットを活かせます。

    CDN &amp; デリバリー
    さらに7記事を表示
    盾と鍵のアイコンが鳴り響くメガホンを持つ手のイラスト

  • パワーアップした Fastly のオブザーバビリティ機能 : 更新内容とインサイトをご紹介

    Dom Fee, Dom Soegono

    単一のプロダクトパッケージで複数の機能を購入できる、グレードアップしたオブザーバビリティパッケージをすでにご利用ですか？

    エッジネットワーク
    さらに2記事を表示

  • Log Manager & Insights のベータ版が公開

    Namit Shivaram

    この度、Log Manager & Insights のベータ版がリリースされました。Fastly プラットフォームでログデータを保存、確認、モニタリングできます。

    プロダクト
    オブザーバビリティ
    An illustration of a browser window with a large magnifying glass over the left portion of the screen

  • Fastly パッケージがアップグレードされました

    Dom Soegono, Delen Trance

    Fastly のプロダクトパッケージがさらに良くなりました。Fastly のネットワークサービスパッケージに追加される最新の機能をご覧ください！

    会社ニュース
    さらに4記事を表示

  • Fastly で高速化した Kubernetes

    Hannah Aubry

    オープンソースのコンテナオーケストレーターである Kubernetes は、現在のクラウドの世界では「スケーリング」と同義語とも言えます。しかし、Kubernetes 自体をスケールアップする必要がある場合、どのようなソリューションを利用できるでしょうか？ もちろん Fastly です！世界中の開発者が Fastly のスピードで Kubernetes のバイナリを利用できるようになりました。

    パフォーマンス
    さらに2記事を表示

  • Fastly の認証局向けにモニタリングとアラート機能を強化

    Jeff Fiser

    Certainly を作成した際、信頼できる認証局には包括的なログとモニタリングの機能が必要であると考え、私たちはその実現に向けて取り組みました。

    プロダクト
    さらに2記事を表示

  • ネットワークインテリジェンスに見る脅威レポート 脅威に関する集合的インテリジェンスのパワー

    Fastly セキュリティリサーチチーム, Simran Khalsa, さらに3記事を表示

    Fastly の脅威インテリジェンスレポート「ネットワークインテリジェンスに見る脅威レポート」では、2023年4月から6月にかけて収集された独自のデータに基づくインサイトを提供しています。

    セキュリティ
    さらに2記事を表示

  • OpenTelemetry 第3回 : Compute で OpenTelemetry を使用する

    大室克之

    Fastly 初の Compute 向け OpenTelemetry ライブラリが利用可能になりました。これにより、Compute アプリケーションで仕様に準拠したトレースを生成し、パフォーマンスとリソースに関するより詳細なインサイトが得られます。このブログ記事では、この機能をエッジアプリケーションに簡単に追加する方法をご紹介します。

    DevOps
    さらに3記事を表示

  • OpenTelemetry 第2回 : VCL で OpenTelemetry を使用する

    Andrew Betts

    Fastly は、OpenTelemetry に対して高い期待を抱いています。コアクラウドプロバイダーで実行中のアプリケーションを観測するのと同様に、Fastly のサービスを観測し、エンドユーザーの体験をエンドツーエンドでマッピングすることで全体像を確認できるようにしたいと考えています。VCL サービスは OpenTelemetry データを出力し、その全体像の一部を構成することができます。

    DevOps
    オブザーバビリティ

  • OpenTelemetry 第1回 : エッジとの距離を短縮

    Andrew Betts

    Fastly がお客様から選ばれる理由のひとつは、エンドユーザーとの距離が近く、数ミリ秒でリクエストを処理できることにあります。しかしこのことは、Fastly がお客様のシステムの「前面」すなわち「外部」にあるかのように感じる原因にもなり得ます。Fastly が本当にお客様のアプリケーションアーキテクチャの一部であると実感していただくには、システム全体を一か所で同時に観測できることが重要です。この実現に役立つ新しい標準が OpenTelemetry です。

    DevOps
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  • 情報に基づいた判断を可能にするドメインインスペクターがベータ版 (Beta) で利用可能に

    Dom Soegono

    ドメインインスペクターを利用して、ドメインレベルのトラフィックとパフォーマンスに関するリアルタイムのデータと履歴データを確認できます。

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    オブザーバビリティ

  • オリジンインスペクターを使用して Fastly の UI からオリジンのトラフィックをモニタリングする (現在、限定的に利用可能)

    Dom Fee

    オリジンインスペクターは、オリジンサーバーから Fastly のエッジクラウドに配信されたレスポンスに対するリアルタイムおよび過去の可視性をもたらすデータセットおよび可視化機能をユーザーに提供します。現在、この機能を限定的に利用することができます。

    プロダクト
    さらに2記事を表示

  • 配信トラフィックの詳細を可視化し、リアルタイムのレポートを Fastly UI で可能にするベータ版のオリジンインスペクター

    Dom Fee

    オリジンインスペクターは、お客様のオリジンからエッジクラウドへ送信されたトラフィックの詳細を可視化し、オリジンレスポンス、バイト数、ステータスコードなどのデータのレポートをリアルタイムかつ容易に確認することができます。

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  • API および ATO 対策ダッシュボードにより可視性を向上し、深刻化するセキュリティの課題に対応

    Brendon Macaraeg

    Fastly の次世代 WAF の新しいダッシュボードでは、アカウント乗っ取り、クレジットカード検証、パスワードリセットなどの高度な攻撃に対するセキュリティテレメトリを、20以上の新しいシグナルから収集し、可視化します。

    セキュリティ
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  • Kinesis Data Streams の活用

    Haley Lenner

    Fastly は、Amazon Kinesis Data Streams 向けログ機能および S3 や Kinesis のログエンドポイントにおける AWS Identity and Access Management (IAM) 機能のサポートを開始しました。

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  • ニジェールにおけるモバイルインターネットサービス停止の影響

    David Belson

    このブログ記事では、Fastly プラットフォームトラフィックの観点から、ニジェールにおけるインターネットサービス停止が国家、都市、そしてネットワークレベルに及ぼした影響について考察します。

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  • 新たなログエンドポイント : Kafta と Kinesis

    Dom Fee

    Fastly では一般公開版の Kafka と限定提供版の Kinesis をログエンドポイントとして新たに追加しました。

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