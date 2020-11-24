圧力下のヨーロッパ Noel Penzer お客様のインフラストラクチャはレジリエントですか？地政学的なサイバーリスクを管理し、GDPR コンプライアンスを確保し、ヨーロッパのデータ主権に対応するために、私たちの3ステップのチェックリストをご利用ください。 2026年3月05日

サステナビリティダッシュボード : デジタルカーボンフットプリントを可視化 Eoghan Kelly Fastly のサステナビリティダッシュボードでは、電力関連の Scope 2 & 3 排出量データに瞬時にアクセスできるため、デジタルカーボンフットプリントを簡単に把握し、最適化することができます。 2025年9月09日

Log Explorer & Insights で Compute のパフォーマンスを最大化 Namit Shivaram Log Explorer & Insights を使って Fastly Compute サービスを監視およびトラブルシューティングしましょう。詳細なインサイトを入手し、パフォーマンスを最適化し、デバッグを迅速化することで、効率的なアプリケーションを実現できます。 2025年8月13日

無料ですぐに使える Fastly の開発者アカウントがご利用可能に Simon Wistow Fastly は無料の開発者アカウントの提供を開始しました。世界で最も開発者フレンドリーなエッジプラットフォームをすぐに使用してそのメリットを活かせます。 2024年6月20日

パワーアップした Fastly のオブザーバビリティ機能 : 更新内容とインサイトをご紹介 Dom Fee, Dom Soegono 単一のプロダクトパッケージで複数の機能を購入できる、グレードアップしたオブザーバビリティパッケージをすでにご利用ですか？ 2024年6月03日

Log Manager & Insights のベータ版が公開 Namit Shivaram この度、Log Manager & Insights のベータ版がリリースされました。Fastly プラットフォームでログデータを保存、確認、モニタリングできます。 2024年4月23日

Fastly パッケージがアップグレードされました Dom Soegono, Delen Trance Fastly のプロダクトパッケージがさらに良くなりました。Fastly のネットワークサービスパッケージに追加される最新の機能をご覧ください！ 2024年1月22日

Fastly で高速化した Kubernetes Hannah Aubry オープンソースのコンテナオーケストレーターである Kubernetes は、現在のクラウドの世界では「スケーリング」と同義語とも言えます。しかし、Kubernetes 自体をスケールアップする必要がある場合、どのようなソリューションを利用できるでしょうか？ もちろん Fastly です！世界中の開発者が Fastly のスピードで Kubernetes のバイナリを利用できるようになりました。 2023年10月30日

Fastly の認証局向けにモニタリングとアラート機能を強化 Jeff Fiser Certainly を作成した際、信頼できる認証局には包括的なログとモニタリングの機能が必要であると考え、私たちはその実現に向けて取り組みました。 2023年9月29日

ネットワークインテリジェンスに見る脅威レポート 脅威に関する集合的インテリジェンスのパワー Fastly セキュリティリサーチチーム, Simran Khalsa, さらに3記事を表示 Fastly の脅威インテリジェンスレポート「ネットワークインテリジェンスに見る脅威レポート」では、2023年4月から6月にかけて収集された独自のデータに基づくインサイトを提供しています。 2023年8月03日

OpenTelemetry 第3回 : Compute で OpenTelemetry を使用する 大室克之 Fastly 初の Compute 向け OpenTelemetry ライブラリが利用可能になりました。これにより、Compute アプリケーションで仕様に準拠したトレースを生成し、パフォーマンスとリソースに関するより詳細なインサイトが得られます。このブログ記事では、この機能をエッジアプリケーションに簡単に追加する方法をご紹介します。 2022年7月21日

OpenTelemetry 第2回 : VCL で OpenTelemetry を使用する Andrew Betts Fastly は、OpenTelemetry に対して高い期待を抱いています。コアクラウドプロバイダーで実行中のアプリケーションを観測するのと同様に、Fastly のサービスを観測し、エンドユーザーの体験をエンドツーエンドでマッピングすることで全体像を確認できるようにしたいと考えています。VCL サービスは OpenTelemetry データを出力し、その全体像の一部を構成することができます。 2022年7月11日

OpenTelemetry 第1回 : エッジとの距離を短縮 Andrew Betts Fastly がお客様から選ばれる理由のひとつは、エンドユーザーとの距離が近く、数ミリ秒でリクエストを処理できることにあります。しかしこのことは、Fastly がお客様のシステムの「前面」すなわち「外部」にあるかのように感じる原因にもなり得ます。Fastly が本当にお客様のアプリケーションアーキテクチャの一部であると実感していただくには、システム全体を一か所で同時に観測できることが重要です。この実現に役立つ新しい標準が OpenTelemetry です。 2022年6月23日

情報に基づいた判断を可能にするドメインインスペクターがベータ版 (Beta) で利用可能に Dom Soegono ドメインインスペクターを利用して、ドメインレベルのトラフィックとパフォーマンスに関するリアルタイムのデータと履歴データを確認できます。 2022年1月28日

オリジンインスペクターを使用して Fastly の UI からオリジンのトラフィックをモニタリングする (現在、限定的に利用可能) Dom Fee オリジンインスペクターは、オリジンサーバーから Fastly のエッジクラウドに配信されたレスポンスに対するリアルタイムおよび過去の可視性をもたらすデータセットおよび可視化機能をユーザーに提供します。現在、この機能を限定的に利用することができます。 2021年12月15日

配信トラフィックの詳細を可視化し、リアルタイムのレポートを Fastly UI で可能にするベータ版のオリジンインスペクター Dom Fee オリジンインスペクターは、お客様のオリジンからエッジクラウドへ送信されたトラフィックの詳細を可視化し、オリジンレスポンス、バイト数、ステータスコードなどのデータのレポートをリアルタイムかつ容易に確認することができます。 2021年7月01日

API および ATO 対策ダッシュボードにより可視性を向上し、深刻化するセキュリティの課題に対応 Brendon Macaraeg Fastly の次世代 WAF の新しいダッシュボードでは、アカウント乗っ取り、クレジットカード検証、パスワードリセットなどの高度な攻撃に対するセキュリティテレメトリを、20以上の新しいシグナルから収集し、可視化します。 2021年5月03日

Kinesis Data Streams の活用 Haley Lenner Fastly は、Amazon Kinesis Data Streams 向けログ機能および S3 や Kinesis のログエンドポイントにおける AWS Identity and Access Management (IAM) 機能のサポートを開始しました。 2021年4月21日

ニジェールにおけるモバイルインターネットサービス停止の影響 David Belson このブログ記事では、Fastly プラットフォームトラフィックの観点から、ニジェールにおけるインターネットサービス停止が国家、都市、そしてネットワークレベルに及ぼした影響について考察します。 2021年3月15日