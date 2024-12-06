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4 Möglichkeiten, wie Entwickler die digitale Transformation beschleunigen können | Fastly

Laura Thomson

SVP, Engineering, Fastly

Entwicklung

Wir alle mussten uns aufgrund der Pandemie auf eine neue Normalität einstellen. Für Unternehmen bedeutete COVID-19 eine Intensivierung und Beschleunigung der digitalen Transformation – manchmal mit weniger Zeit, Geld und Personal. Dies übt besonderen Druck auf Führungskräfte im Bereich Engineering aus, die für die Skalierung ihrer Apps und Plattformen zuständig und oft dafür verantwortlich sind, die aktuellen Anforderungen zu erfüllen. Aber angesichts dieser immensen Herausforderungen verändert sich auch der Stellenwert von uns Entwicklern. Die Welt erkennt unseren Wert an und weiß, dass wir nicht nur zum Überleben wichtig sind, sondern dass wir für den Erfolg in einer zunehmend digitalen Welt unverzichtbar sind. 

Aber wie können wir trotz dieses Drucks innovativ sein und unseren Teams und Unternehmen zum Erfolg verhelfen? Im Folgenden habe ich vier Schlüsselprinzipien zusammengestellt, an denen sich Engineering-Führungskräfte orientieren können, um Ihre Technologien zu verbessern, Unternehmensziele zu erreichen und zu zeigen, dass ihnen der Einsatz und das Wohlergehen ihrer Mitarbeiter wichtig ist. Von der Verlagerung kleiner, aber wirkungsvoller Codeblöcke auf die Edge, über die intelligente Anpassung der Architektur an Traffic-Spitzen, bis hin zur Überarbeitung Ihres Managementstils – es gibt einige praktische Möglichkeiten, wie Teams jetzt innovativ sein und sich für den Erfolg von morgen rüsten können. 

1. Überdenken Sie Ihr Konzept vom MVP. 

Derzeit besteht ein großer Druck, Dinge zu optimieren und schnell zu handeln. Deshalb ist es jetzt an der Zeit, bei der Planung Ihres nächsten Product Release kleiner zu denken, als Sie es vielleicht gewohnt sind. Wie können Sie ein Projekt so strukturieren, dass es Nutzern schnellstmöglich einen Mehrwert bietet – auch wenn das Projekt insgesamt sechs Monate oder ein Jahr in Anspruch nehmen könnte? Was ist die kürzeste Zeitspanne, in der Sie mehrere wirkungsvolle Features bereitstellen können? Wenn Sie die monumentalsten Projekte in ihre kleinsten Bestandteile zerlegen, wird manchmal mehr Innovationskraft freigesetzt. Natürlich müssen Sie bei einigen dieser Entscheidungen im Vorfeld Kompromisse eingehen. Wenn es Ihnen aber gelingt, in regelmäßigen Abständen kleine, aber wertvolle Releases zu veröffentlichen, können Sie damit viel bewirken. Ihr Team kann stolz auf das sein, was es geschaffen hat, und Ihre Nutzer werden früher von den vorgenommenen Verbesserungen profitieren.

2. Lassen Sie sich von Ihren Entwicklern zur Lösung führen. 

Es ist leicht, ein guter Manager zu sein, wenn alles gut läuft. Worauf es wirklich ankommt sind Ihre Fähigkeiten und Strategien in schwierigen Zeiten. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um zu überprüfen, wie hoch Ihr eigener Stresspegel ist, wie sich das auf Ihre Teams auswirkt und ob Sie eine Atmosphäre schaffen, die Innovationen begünstigt. Wir wissen, dass Entwickler gerne selbstständig arbeiten und dass dies für die Problemlösung von entscheidender Bedeutung ist. Und wenn Sie vor so großen Herausforderungen wie der Neugestaltung Ihrer Architektur oder einer vollständigen digitalen Transformation stehen, ist es wichtig, Ihren Teams diese Unabhängigkeit zu ermöglichen. Für Führungskräfte ist es leicht, große wie kleine Probleme zu erkennen und detaillierte Lösungsansätze vorzugeben, wenn sie der Meinung sind, dass ihre Lösung die Richtige ist. Aber niemand fühlt sich besonders wohl mit Mikromanagement, und dieses Maß an Kontrolle kann Ihr Team daran hindern, sein Bestes zu geben und die Kreativität freizusetzen, die einige der besten technischen Lösungen zum Leben erweckt. Genau das ist es aber, was die derzeitige Lage verlangt. 

Legen Sie Ihrem Team das Problem vor, verraten Sie ihm, wie ein Erfolg aussehen würde und lassen Sie es die Tools und Arbeitsabläufe wählen, die es für richtig hält. So sieht gutes Führungsverhalten aus. Außerdem ist gerade der perfekte Zeitpunkt, um sich als Führungskraft neu zu orientieren und sich mit Ihrem Team auszutauschen. So können Sie sicherstellen, dass Sie sich genug um Ihre Mitarbeiter kümmern und ihnen die nötigen Freiheiten geben, um gute Arbeit zu leisten.

3. Stellen Sie Security in den Mittelpunkt Ihres Denkens.

Entwicklerteams wollen schnell vorankommen und Sicherheitsteams wollen dabei nicht im Weg stehen. Wenn Sie mit Unvorhersehbarkeiten konfrontiert sind, ist es umso wichtiger, sich auf Security und auf das zu konzentrieren, was in Ihren Händen liegt. Es gab schon immer ein Spannungsverhältnis zwischen schnellem und sicherem Handeln. Aber jetzt ist der richtige Moment, Sicherheit zu fördern anstatt ihr im Weg zu stehen. 

Warten Sie nicht auf Security-Teams, sondern arbeiten Sie mit ihnen zusammen, um ihnen Einblicke in Ihre Welt zu bieten. Wenn Sie Sec und Ops direkte Transparenz in Ihre Anwendungsteams bieten, können diese selbst die Verantwortung für ihre Services übernehmen. Dies stärkt das Unternehmen als Ganzes, sorgt für mehr Autonomie und Sicherheit und ermöglicht es allen, schneller und sicherer zu arbeiten. (Hinweis: Dieser Ansatz ist nur einer der Gründe, warum Signal Sciences Teil von Fastly geworden ist). 

4. Nutzen Sie Serverless und vor allem die Edge.

Serverless ist ein entscheidender Faktor, wenn es darum geht, mit weniger mehr zu erreichen. Es kann zur Vereinfachung von Abläufen und zur Entlastung Ihrer Teams beitragen, eine schnellere Auslieferung ermöglichen und Ihre Cloud-Kosten optimieren. Die Möglichkeit, Business Logic zu entwickeln, ohne sich um Server und Netzwerke kümmern zu müssen, gibt Ihren Teams viel mehr Zeit, sich auf die Lösung ihrer größten Probleme zu konzentrieren Und wenn Sie diese Logik so nah wie möglich am Endnutzer, auf der Edge, ausführen, sorgt dies für ein viel besseres Kundenerlebnis, sowohl hinsichtlich der Performance als auch in Bezug auf die Skalierung. Entwickeln auf der Edge bedeutet, dass Ihre Website sogar mit Stoßzeiten oder unvorhergesehenen Traffic-Spitzen mithalten kann und so funktioniert, wie Ihre Nutzer es erwarten. 

Das bedeutet natürlich nicht, dass Sie alles auf einmal umgestalten und überholen müssen. Es gibt praktische, umsetzbare Möglichkeiten, um Teile Ihrer Anwendungen auf die Edge zu verlagern: Microservices und JAMstack APIs sind eine gute Möglichkeit, damit zu beginnen und Dinge auszuprobieren.

Fazit

Es gibt keine Zauberformel, um die aktuellen Herausforderungen zu meistern. Aber wenn Sie sich auf einige grundlegende Dinge konzentrieren – darunter die Umgebung, in der Sie entwickeln, wie sicher diese ist, was Sie optimieren können und welche Art von Umgebung Sie für Ihre Teams schaffen – können Sie die Erreichung Ihrer Unternehmensziele erheblich voranbringen. Führungskräfte, die heute erfolgreich innovieren, haben einen laserscharfen Fokus auf Technologie, Lösungen und das Wohlbefinden ihrer Mitarbeiter. Und wenn Sie bei der Beschleunigung der Transformation auf der Edge noch weiter gehen wollen, haben wir etwas für Sie: Sehen Sie sich an, wie Khan Academy und Gannett die Situation gemeistert haben, und seien Sie gespannt auf weitere Fallstudien, die wir in nächster Zeit veröffentlichen.

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