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Um das Internet zu einem besseren Ort zu machen, müssen wir bei der Entwicklung alle offen, transparent und vor allem kollaborativ zusammenarbeiten.

Anil Dash

VP Developer Experience, Fastly

DevOpsKultur

In nur zwanzig kurzen Jahren haben wir uns von Einwahlverbindungen und Ausfällen zu XR und KI hochgearbeitet. Die Technologie hat sich rasend schnell weiterentwickelt, aber eines ist konstant geblieben: Die größte Stärke des Internets ist nicht seine Technologie, sondern die Menschen, die es entwickeln und nutzen.

Ich habe aus erster Hand erfahren, wie innovativ und ausdrucksstark Webentwickler sein können. Das Beispiel von Wordle beeindruckt mich immer wieder: Was als romantische Geste seines Entwicklers mit einem Rätselspiel für seine Partnerin begann, entpuppte sich nicht nur als ein Spiel, das Millionen von Rätselfans in seinen Bann zog. Tausende von Programmierern auf der ganzen Welt erkannten die Chance, ähnliche Apps zu entwickeln, um wunderbare Dinge zu schaffen, die Millionen von Menschen zusammenbringen. Was uns besonders begeistert ist, dass so viel von diesem Erfindergeist bei Glitch umgesetzt wurde. Dies ist nur eines von vielen Beispielen für Open-Source-Technologien und -Communities, die die Vision, das Internet ein bisschen besser, ein bisschen sicherer und ein bisschen unterhaltsamer zu machen, mit uns teilen.

Wir alle können von diesen Wortenthusiasten und Open-Source-Entwicklern lernen. Sie demonstrieren das unglaubliche Potenzial von offenem, transparentem und gemeinschaftlichem Programmieren. Diese Werte waren auch der Grundstein für Glitch – Werte, die aus den frühesten Tagen des Internets stammen und von der Open-Source-Community und den Machern des Webs bis heute gepflegt werden.

Wenn ich an diese Werte denke, denke ich daran, wie sie nicht nur auf die Entwicklung, sondern auch auf unser Auftreten und Handeln in der Welt angewendet werden können.

Offene Systeme zu entwickeln bedeutet nicht nur, die richtige Lizenz zu wählen oder den eigenen Sourcecode auf Glitch oder GitHub zu veröffentlichen. Es geht auch darum, alle mit offenen Armen willkommen zu heißen. Es bedeutet den Aufbau integrativer Communities, die sich umeinander und um andere kümmern und sich auf das große Ganze konzentrieren, sowie um die Zusammenarbeit mit diesen Communities.

Dieses Prinzip bildet die Grundlage für Transparenz. Zum einen bedeutet es natürlich, dass wir unsere Entwürfe und technischen Daten veröffentlichen, oder öffentliche Einladungen zu Lenkungsausschüssen aussprechen. Zum anderen heißt es aber auch, anderen nicht nur einen Platz am Tisch einzuräumen, sondern ihnen auch eine Stimme zu geben. Transparenz ist unerlässlich – denn wenn wir zeigen, wie und warum Entscheidungen getroffen werden, und zugeben, dass andere unsere Ideen und Entscheidungen verbessern können, handeln wir mit Integrität.

Wenn wir über kollaborative Technologien reden, meinen wir Interoperabilität – zum Beispiel beim Aufbau technologischer Systeme, die aufeinander abgestimmt sind, oder auch bei der Wettbewerbskompatibilität von Technologien, die auf dem Markt miteinander konkurrieren. Es bedeutet aber auch Teamarbeit – den Aufbau von Systemen, die die Zusammenarbeit fördern, Anreize für Gemeinschaftssinn und Nächstenliebe bieten und individuelle Ziele zugunsten des gemeinsamen Erfolgs, des technologischen Ökosystems und sogar der Gesellschaft zurückstellen.

In gewisser Weise sind das Internet und die Menschen, die es entwickeln und nutzen, trotz der enormen Fortschritte, die unsere Branche gemacht hat, verletzlicher denn je. Wir bei Fastly sind der Ansicht, dass wir alle zusammenarbeiten müssen, um das Internet besser für alle zu machen – besonders für die schwächsten Mitglieder der Gesellschaft. Dafür kämpfen wir – in unseren eigenen vier Wänden und als Teil unserer Communities – weil wir finden, dass es richtig ist. Wir nutzen die Power unserer Plattform, um ein kostenloses, offenes, sicheres (und schnelles!) Internet für alle zu schaffen. 

Wir alle können dazu beitragen, das Internet zu einem besseren Ort zu machen. In den kommenden Tagen und Wochen werden Sie mehr darüber erfahren, was genau Fastly dafür tut. Die Zeit ist reif, gemeinsam an einem Strick zu ziehen, um ein noch besseres Internet zu schaffen.

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