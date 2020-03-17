Warum Ihr Content-Management-System Sie viel weniger Nerven kosten könnte Andrew Betts CMS sind das Öl im Getriebe des Internets. Sie stellen Unternehmen aller Branchen aber auch vor einige Herausforderungen. Und genau hier kommt Fastly ins Spiel. 25. Juli 2024

Die Zukunft der Geräteerkennung im Web Andrew Betts Im Zuge der datenschutzkonformen Weiterentwicklung der Geräteerkennung liefern Client Hints und andere Lösungen Entwicklern vielversprechende Möglichkeiten, um ihren Nutzern bessere Erlebnisse zu bieten. 08. Februar 2024

Fastly gewinnt Devportal Award 2022 – pünktlich zum fünften Geburtstag von Fastly Fiddle Andrew Betts Fastly Fiddle, ein zentrales Feature des Fastly Developer Hubs, ist eine leistungsstarke und flexible Sandbox, mit der Entwickler Konfigurationen testen können – ganz ohne Auswirkungen auf ihre Produktivumgebung. 19. Dezember 2022

Einführung in das serverlose Swift: Entwickeln auf Compute mit Andrew Barba Andrew Betts, Hannah Aubry Andrew Barba, der Entwickler von Swift Cloud, hat kürzlich ein hochleistungsfähiges und voll ausgestattetes Swift SDK für unsere Compute Plattform veröffentlicht. Und er hat das erste Release in nur vier Tagen erstellt! Wir waren verständlicherweise beeindruckt und haben uns mit Andrew zusammengesetzt, um mehr über seine Ziele und den Build-Prozess für das Projekt zu erfahren. 14. Juli 2022

OpenTelemetry – Teil 2: So nutzen Sie OpenTelemetry in VCL Andrew Betts Wir begeistern uns immer mehr für OpenTelemetry und möchten Ihnen zeigen, wie Sie damit die Performance Ihrer Fastly Services ähnlich gut im Auge behalten, wie dies bereits mit den Apps bei Ihrem Core Cloud Provider der Fall ist. Außerdem erhalten Sie durch OpenTelemetry ein End-to-End-Mapping Ihrer Endnutzer-Stories, das durch Daten von Ihren VCL-Services gespeist wird. 11. Juli 2022

OpenTelemetry – Teil 1: Die Edge rückt näher Andrew Betts Einer der Hauptgründe, warum Sie Fastly verwenden, ist unsere Nähe zu Ihren Endnutzern und unsere Reaktionsfähigkeit innerhalb weniger Millisekunden. Manchmal erweckt dies aber auch den Eindruck, Fastly sei „nicht Teil“ Ihres Systems und „diesem vorgeschaltet“. Um Ihnen das Gefühl zu bieten, dass Fastly wirklich Teil Ihrer Anwendungsarchitektur ist, müssen Sie Ihr gesamtes System zeitgleich an einem Ort im Blick haben können. OpenTelemetry ist ein neuer Standard, der dies möglich macht. 23. Juni 2022

Wie wir developer.fastly.com von VCL auf Compute migriert haben Andrew Betts Wenn Sie mit Fastly arbeiten, verbringen Sie wahrscheinlich viel Zeit in unserem Developer Hub. Vor einem Monat haben wir ihn von unserer VCL Plattform auf Compute migriert. Erfahren Sie, wie der Umzug lief und was Sie daraus lernen können. 16. März 2022

So lügt man mit (Cloudflare) Statistik – Wir entlarven Cloudflares jüngste Performance-Tests Andrew Betts, Laura Thomson, + 1 mehr Im November 2021 behauptete unser Mitbewerber Cloudflare, seine Edge-Compute-Plattform sei etwa dreimal so schnell wie Compute@Edge. Diese falsche Behauptung ist ein gutes Beispiel dafür, wie Statistiken zur Irreführung und Beschönigung eingesetzt werden können. 06. Dezember 2021

Jetzt neu: Testen Sie Compute Code in Fastly Fiddle Andrew Betts Fastly Kunden nutzen unser Fiddle Tool schon seit Jahren, um Ideen für Edge-Logik in VCL zu testen. Mit der Einführung von Computeim vergangenen Jahr haben wir unser Edge-Compute-Netzwerk für jede Sprache zugänglich gemacht, die sich nach WebAssembly kompilieren lässt, damit Sie Compute Code ab sofort auch in Fiddle schreiben können. 08. November 2021

Programmierung auf der Edge mit OAuth Dora Militaru, Andrew Betts Authentifizierung ist eine der naheliegendsten Anwendungen für Edge Computing. Je näher Sie am Standort Ihrer Nutzer sind und je eher Sie wissen, wer diese sind, desto leistungsstärkere Anpassungen können Sie vornehmen und desto schneller können Sie reagieren. Es gibt jedoch mehr als nur eine Möglichkeit, ein Authentifizierungsschema auf der Edge anzuwenden. 25. Mai 2021

Neue Wege für die Erstellung von Inhalten auf der Edge mit Compute Andrew Betts Es war schon immer möglich, Inhalte programmatisch zu generieren. Aber mit der Einführung unserer Serverless-Compute-Umgebung lassen sich Inhalte jetzt noch effizienter und leistungsstärker entwickeln und transformieren als je zuvor. 07. Mai 2021

Vereinfachte Authentifizierung mit OAuth auf der Edge Dora Militaru, Andrew Betts Das Grundkonzept, eine Authentifizierung durchzuführen und anschließend anhand von Identitätsdaten Autorisierungsentscheidungen zu treffen, gilt für die meisten Web- und nativen Anwendungen. Die entsprechenden Abläufe auf die Edge zu verlagern, bietet klare Vorteile für Entwickler und Endnutzer. 06. April 2021

Anleitung zum edgenativen Anwendungsdesign Andrew Betts Become "edge-native" in your next project and seamlessly run multiple instances concurrently and be prepared for the server-less world. 23. Dezember 2020