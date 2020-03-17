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Content Delivery (CDN) Liefern Sie schnelle, personalisierte Erlebnisse – weltweit Livestreaming Bieten Sie nahtlose Livestreaming-Erlebnisse Videostreaming (VoD) Bieten Sie außergewöhnliche On-demand-Videoerlebnisse Media Shield Optimieren Sie Ihre Multi-CDN-Bereitstellung On-the-Fly Packager Dynamisches Packen von On-demand-Videos in Echtzeit Image Optimizer Schnelle Bildverarbeitung auf der Edge Loadbalancer Granulare Kontrolle über Routing-Entscheidungen TLS-Verschlüsselung Vereinfachte TLS-Verwaltung Origin Connect Ihre direkte Verbindung zu Fastly IP-Adressen Einfache Verwaltung von IP-Adressen HTTP/3 und QUIC Moderne Protokolle Domain Research API Sofortige, genaue Entdeckung von Domainnamen Object Storage Get direct access to large files at the edge with zero egress fees
Next-Gen WAF Moderne Web-App- und API-Sicherheit, in jeder Umgebung Bot-Management Erkennung und Abwehr von Bot-Angriffen DDoS-Schutz Automatische Abwehr disruptiver verteilter Angriffe API-Sicherheit Sichern Sie Ihre API-Endpoints ab Client-seitiger Schutz Schutz vor Client-seitigen Angriffen AI-Bot-Management Verhindern Sie, dass KI-Bots Website-Inhalte scrapen
Edge Computing Lagern Sie Ihre Apps auf die Edge aus – mit unserer sofort einsetzbaren Plattform erstellen Sie sensationelle Nutzererlebnisse. Key Value Store Der schnellste Key Value Store auf dem Markt ist so einfach zu bedienen wie die Datenbank-Tools, die Sie bereits kennen WebSockets und Fanout Globales Echtzeit-Messaging, das vollständig personalisierbar und einfach einzurichten ist Developer SDKs Programmieren Sie über die gleichen Services, die wir auch für die Erstellung von Fastly Produkten verwenden Enterprise Serverless Die leistungsstärkste serverlose Plattform, die auf offenen Standards basiert und in die gesamte Fastly-Produktpalette integriert ist KI Beschleunigen Sie Ihre KI-Workloads und verbessern Sie die Effizienz mit semantischem Caching. Object Storage Get direct access to large files at the edge with zero egress fees Programmierbarer Cache Erhalten Sie vollständigen programmatischen Zugriff auf das legendäre Caching, das unser CDN antreibt. MCP Server KI-gestützte Kontrolle für Ihre Fastly Services.
Echtzeit-Logging Log-Streaming und Analyse in Echtzeit Edge Observer Entdecken Sie Live- und historische Traffic-Daten Domain Inspector Erhalten Sie Einblicke auf Domain-Ebene Origin Inspector Erhalten Sie umfassende Einblicke vom Origin-Server bis auf die Edge Benachrichtigungen Erstellen Sie Benachrichtigungen für servicebezogene Metriken Log Explorer &amp; Insights Interagieren Sie mit praktischen Einblicken

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Professional Services Professionelle Unterstützung bei der Migration oder Optimierung Ihres Auslieferungsservice Live Entertainment Services Livestreaming-Erlebnisse, die sich der Publikumsgröße anpassen Support-Pläne Erstklassiger Support von A–Z Managed CDN Maximale Kontrolle und Flexibilität Managed Security Kompetenter Schutz für Webanwendungen Kunden-Support Fastly-Support: Gemeinsam wächst sich’s besser

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Infrastruktureinsparungen Niedrigere, besser kalkulierbare Cloud-Kosten Multi-Cloud-Optimierung Sorgen Sie für weniger Komplexität und konsolidieren Sie Cloud-Ressourcen Kundenvertrauen Erfahren Sie mehr über die Initiativen zum Thema Kundenvertrauen von Fastly Datenschutz So schützen Sie die Daten Ihrer Nutzer Sustainability Dashboard Sehen Sie Ihren Stromverbrauch und Ihre Treibhausgasemissionen für die Fastly-Plattform

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Andrew Betts

Principal Developer Advocate, Fastly

Andrew Betts ist Principal Developer Advocate bei Fastly und arbeitet mit Entwicklern auf der ganzen Welt zusammen, um das Web schneller, sicherer, zuverlässiger und einfacher zu machen. Er gründete ein Web-Beratungsunternehmen, das schließlich von der Financial Times übernommen wurde, leitete das Team, das die bahnbrechende HTML5-Web-Anwendung der FT entwickelte und gründete die Labs-Abteilung der FT. Außerdem ist Andrew ein gewähltes Mitglied der W3C Technical Architecture Group, einem Gremium aus neun Personen, das die Entwicklung des World Wide Web vorantreibt.

  • Warum Ihr Content-Management-System Sie viel weniger Nerven kosten könnte

    Andrew Betts

    CMS sind das Öl im Getriebe des Internets. Sie stellen Unternehmen aller Branchen aber auch vor einige Herausforderungen. Und genau hier kommt Fastly ins Spiel.

    CDN und Auslieferung
    Performance

  • Die Zukunft der Geräteerkennung im Web

    Andrew Betts

    Im Zuge der datenschutzkonformen Weiterentwicklung der Geräteerkennung liefern Client Hints und andere Lösungen Entwicklern vielversprechende Möglichkeiten, um ihren Nutzern bessere Erlebnisse zu bieten.

    DevOps
    + 2 mehr

  • Fastly gewinnt Devportal Award 2022 – pünktlich zum fünften Geburtstag von Fastly Fiddle

    Andrew Betts

    Fastly Fiddle, ein zentrales Feature des Fastly Developer Hubs, ist eine leistungsstarke und flexible Sandbox, mit der Entwickler Konfigurationen testen können – ganz ohne Auswirkungen auf ihre Produktivumgebung.

    DevOps
    Firmennews

  • Einführung in das serverlose Swift: Entwickeln auf Compute mit Andrew Barba

    Andrew Betts, Hannah Aubry

    Andrew Barba, der Entwickler von Swift Cloud, hat kürzlich ein hochleistungsfähiges und voll ausgestattetes Swift SDK für unsere Compute Plattform veröffentlicht. Und er hat das erste Release in nur vier Tagen erstellt! Wir waren verständlicherweise beeindruckt und haben uns mit Andrew zusammengesetzt, um mehr über seine Ziele und den Build-Prozess für das Projekt zu erfahren.

    Kunden
    + 2 mehr

  • OpenTelemetry – Teil 2: So nutzen Sie OpenTelemetry in VCL

    Andrew Betts

    Wir begeistern uns immer mehr für OpenTelemetry und möchten Ihnen zeigen, wie Sie damit die Performance Ihrer Fastly Services ähnlich gut im Auge behalten, wie dies bereits mit den Apps bei Ihrem Core Cloud Provider der Fall ist. Außerdem erhalten Sie durch OpenTelemetry ein End-to-End-Mapping Ihrer Endnutzer-Stories, das durch Daten von Ihren VCL-Services gespeist wird.

    DevOps
    Observability

  • OpenTelemetry – Teil 1: Die Edge rückt näher

    Andrew Betts

    Einer der Hauptgründe, warum Sie Fastly verwenden, ist unsere Nähe zu Ihren Endnutzern und unsere Reaktionsfähigkeit innerhalb weniger Millisekunden. Manchmal erweckt dies aber auch den Eindruck, Fastly sei „nicht Teil“ Ihres Systems und „diesem vorgeschaltet“. Um Ihnen das Gefühl zu bieten, dass Fastly wirklich Teil Ihrer Anwendungsarchitektur ist, müssen Sie Ihr gesamtes System zeitgleich an einem Ort im Blick haben können. OpenTelemetry ist ein neuer Standard, der dies möglich macht.

    DevOps
    Observability

  • Wie wir developer.fastly.com von VCL auf Compute migriert haben

    Andrew Betts

    Wenn Sie mit Fastly arbeiten, verbringen Sie wahrscheinlich viel Zeit in unserem Developer Hub. Vor einem Monat haben wir ihn von unserer VCL Plattform auf Compute migriert. Erfahren Sie, wie der Umzug lief und was Sie daraus lernen können.

    Entwicklung
    Compute

  • So lügt man mit (Cloudflare) Statistik – Wir entlarven Cloudflares jüngste Performance-Tests

    Andrew Betts, Laura Thomson, + 1 mehr

    Im November 2021 behauptete unser Mitbewerber Cloudflare, seine Edge-Compute-Plattform sei etwa dreimal so schnell wie Compute@Edge. Diese falsche Behauptung ist ein gutes Beispiel dafür, wie Statistiken zur Irreführung und Beschönigung eingesetzt werden können.

    Brancheneinblicke
    Compute

  • Jetzt neu: Testen Sie Compute Code in Fastly Fiddle

    Andrew Betts

    Fastly Kunden nutzen unser Fiddle Tool schon seit Jahren, um Ideen für Edge-Logik in VCL zu testen. Mit der Einführung von Computeim vergangenen Jahr haben wir unser Edge-Compute-Netzwerk für jede Sprache zugänglich gemacht, die sich nach WebAssembly kompilieren lässt, damit Sie Compute Code ab sofort auch in Fiddle schreiben können.

    Entwicklung
    + 3 mehr

  • Programmierung auf der Edge mit OAuth

    Dora Militaru, Andrew Betts

    Authentifizierung ist eine der naheliegendsten Anwendungen für Edge Computing. Je näher Sie am Standort Ihrer Nutzer sind und je eher Sie wissen, wer diese sind, desto leistungsstärkere Anpassungen können Sie vornehmen und desto schneller können Sie reagieren. Es gibt jedoch mehr als nur eine Möglichkeit, ein Authentifizierungsschema auf der Edge anzuwenden.

    Compute

  • Neue Wege für die Erstellung von Inhalten auf der Edge mit Compute

    Andrew Betts

    Es war schon immer möglich, Inhalte programmatisch zu generieren. Aber mit der Einführung unserer Serverless-Compute-Umgebung lassen sich Inhalte jetzt noch effizienter und leistungsstärker entwickeln und transformieren als je zuvor.

    WebAssembly
    Compute

  • Vereinfachte Authentifizierung mit OAuth auf der Edge

    Dora Militaru, Andrew Betts

    Das Grundkonzept, eine Authentifizierung durchzuführen und anschließend anhand von Identitätsdaten Autorisierungsentscheidungen zu treffen, gilt für die meisten Web- und nativen Anwendungen. Die entsprechenden Abläufe auf die Edge zu verlagern, bietet klare Vorteile für Entwickler und Endnutzer.

    Compute

  • Anleitung zum edgenativen Anwendungsdesign

    Andrew Betts

    Become "edge-native" in your next project and seamlessly run multiple instances concurrently and be prepared for the server-less world.

    Compute

  • Fastly mithilfe von GCP Cloud-Funktionen bereinigen

    Andrew Betts

    Wird Fastly dem Google Cloud Storage vorgeschalten, können Cloud-Funktionen dazu genutzt werden, die Edge-Cloud-Plattform von Fastly sofort und selektiv zu bereinigen, um sicherzustellen, dass Nutzer aktualisierte Inhalte sofort sehen. Hier zeigen wir Ihnen, wie das geht.

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