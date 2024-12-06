Mit Fastly zu besseren E-Commerce-Erlebnissen

Fastlys Mission ist seit jeher, Endkunden zu überragenden Onlineerlebnissen zu verhelfen. Wir erreichen dies, indem wir die Anwendungen und APIs unserer Kunden schnell, sicher und nutzerfreundlich machen.

In Vorbereitung auf den Black Friday und das anschließende Weihnachtsgeschäft möchten wir vier unserer E-Commerce-Kunden vorstellen, die zusammen mit Fastly die Herzen der Onlineshopper höher schlagen lassen.

Blitzschnelle, skalierbare Einkaufserlebnisse

Edgemesh liefert Performance

Edgemesh ist ein zuverlässiger Webbeschleuniger, der Unternehmen dabei hilft, Metriken zu erfassen und ihre Services so zu optimieren, dass ihre Websites im Wettbewerbsvergleich zwei- bis zehnmal schneller ausgeliefert werden. Damit Edgemesh diese Performance (und noch mehr) bereitstellen kann, verlässt sich das Unternehmen auf Fastly Compute als serverlose Edge-Computing-Lösung.

Da Edgemesh Kunden ihren Käufern blitzschnelle Antwortzeiten und hochwertige Erlebnisse bieten wollen, liegt einer der Schwerpunkte von Edgemesh auf Beschleunigung im E-Commerce. Fastly Compute schafft die entsprechenden Voraussetzungen, indem es Entwicklern die Möglichkeit gibt, Code in der Nähe ihrer Kunden mit rasanter Geschwindigkeit auszuführen. So lassen sich Apps und Websites hochgradig personalisieren und interaktive Nutzererlebnisse ohne spürbare Latenzzeiten bewerkstelligen.

Vollständige Fallstudie lesen: Edgemesh Kunden sehen Verbesserungen bei den Conversions um bis zu 20 %

Litium erhöht Geschwindigkeit, Flexibilität und Skalierbarkeit

Litium ist eine skalierbare E-Commerce-Plattform, die B2B- und B2C-Unternehmen die für den Erfolg im Onlinehandel erforderliche Geschwindigkeit und Flexibilität bietet.

Litium möchte seinen Kunden nicht nur eine schnelle, flexible Verkaufsplattform bieten, sondern auch ein Modell für schnelles Wachstum. Das Unternehmen wollte global skalieren, ohne Abstriche bei Geschwindigkeit oder Sicherheit machen zu müssen. Außerdem sollte das Backend in Europa bleiben, ohne dadurch das Nutzererlebnis in den USA oder anderen Teilen der Welt zu beeinträchtigen. Mit Fastlys modernem CDN, das auf Schnelligkeit und Flexibilität ausgelegt ist, gelang alles drei. Litium profitiert aber auch von zusätzlichen Vorteilen wie der Beschleunigung von Websites, der Globalisierung von Services und erhöhter Sicherheit. So kann Litium seinen Kunden nun schnellere, automatisch skalierbare und einfach zu handhabende E-Commerce-Lösungen anbieten, die halten, was sie versprechen: Seit Fastly mit an Bord ist, spüren Kunden die Verbesserungen in den eigenen Reihen.

Vollständige Fallstudie lesen: Fastly + Litium Commerce Cloud: ein perfektes Team in Sachen Geschwindigkeit, Flexibilität und Skalierbarkeit

Trade Me begeistert Nutzer mit blitzschneller Bereitstellung von Inhalten

Auf Neuseelands beliebtem Online-Marktplatz Trade Me kaufen und verkaufen Neuseeländer von Autos über Dienstleistungen bis hin zu Immobilien einfach alles.

Als Trade Me im Zuge der Umstellung auf die Cloud auf der Suche nach einer erstklassigen CDN-Lösung war, mit der sich Inhalte in unmittelbarer Kundennähe ausliefern lassen, wandte sich das Unternehmen an Fastly. Außerdem benötigte die Marke eine robustere WAF, die seinen besonderen Anforderungen gerecht wird: weit von den Kunden entfernte Server und eine zuverlässige Verarbeitung von legitimem Traffic.

Durch den Wechsel zur Next-Gen WAF (NGWAF) von Fastly, die vor DDoS-Angriffen schützt und automatisch zwischen Fehlalarmen und tatsächlichen Angriffen unterscheidet, konnte Trade Me unmittelbare Vorteile erzielen. Die NGWAF wird seither im Blocking Mode ausgeführt und nimmt dem Unternehmen die Sorge, dass jemals wieder legitimer Traffic blockiert wird.

Vollständige Fallstudie lesen: Trade Me – blitzschnelle Bereitstellung von Inhalten für Neuseelands führende Auktionsseite

Spread Group meistert anspruchsvolle Cybersicherheit

Der technologieorientierte Mode- und Lifestyle-Anbieter Spread Group hat sich auf hochwertige, personalisierbare Bekleidung spezialisiert. Von Kappen bis hin zu Plug-and-Play-Merchandise-Shops für besonders Kreative – der Spread Group liegen personalisierte Kleidung und Lifestyle-Produkte im Blut.

Bei durchschnittlich über 6,17 Milliarden monatlichen Anfragen stand ein CDN, das eine schnellere Auslieferung von Inhalten ermöglicht, ganz oben auf der Wunschliste dieses innovativen Unternehmens. Um dem globalen Wachstum langfristig gerecht zu werden, wurde es zunehmend wichtiger, die Auslieferung von Inhalten mit einer starken Sicherheitskomponente zu vereinen. Nachdem das Fastly CDN bei der Spread Group bereits einige Zeit im Einsatz war und überzeugte, kam für das Unternehmen als Nächstes die Fastly Next-Gen WAF in Frage. Als flexible Sicherheitslösung sollte diese nahtlos in die sich laufend entwickelnde Plattform integriert werden. In der Tat verzeichnete das Unternehmen mit der NGWAF von Fastly beeindruckende und sofortige Erfolge. Sie blockierte keine geschäftskritischen Funktionen, sondern nur bösartige Anfragen, verursachte trotz ihrer hohen Performance keine zusätzlichen Latenzzeiten bei Anfragen und fügte sich perfekt in das bestehende Sicherheitsökosystem ein. Zusätzliche Vorteile wie der API-basierte Ansatz der NGWAF, die intuitive Nutzeroberfläche und die analytischen Einblicke erwiesen sich für das Team der Spread Group ebenfalls als äußerst nutzbringend.

Vollständige Fallstudie lesen: Dank Fastly vereint die Spread Group ihr Unternehmenswachstum mit Sicherheit

Verpassen Sie Ihrem E-Commerce-Shop ein Upgrade

Dies sind nur ein paar Beispiele von Unternehmen, die mithilfe der Fastly Plattform hochleistungsfähige und sichere digitale Erlebnisse in großem Umfang bereitstellen und damit die Erwartungen ihrer Kunden übertreffen. Erfahren Sie in weiteren E-Commerce-Fallstudien , wie Fastly sich seinen Wettbewerbsvorsprung sichert.