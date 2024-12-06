So bringen Sie Ihre Daten sicher ins neue Jahr

Unzählige Angebote von großen und kleinen Marken mögen vielleicht die schönste Zeit des Jahres für Kunden bedeuten, für andere wiederum (zum Beispiel für Site Reliability Engineers) bedeuten sie oft die stressigste Zeit des Jahres. Alleine die Onlineumsätze am Cyber Monday 2022 beliefen sich auf 11,3 Milliarden US-Dollar </u> – die perfekte Gelegenheit für Angreifer, sich das hohe Traffic-Volumen zunutze zu machen. Derartige Angriffe finden aber nicht nur einmal im Jahr statt. Daher ist es ist wichtig, dass Ihr Unternehmen das ganze Jahr über gut vorbereitet ist.

Damit Ihre Sicherheit gewährleistet bleibt, gilt es, verschiedenste Aspekte zu berücksichtigen. Und um Ihnen das Ganze zu erleichtern, haben wir wertvolle Best Practices aus den unterschiedlichsten Bereichen zusammengestellt: vom CDN und der WAF über Regeln zur Vermeidung von Geschenkkartenbetrug und die Vorteile von Managed Security bis hin zum Schutz vor massiven DDoS-Angriffen wie „Rapid Reset“, von dem Fastly Kunden verschont blieben. ( Alles, was Sie über unsere Methodik wissen müssen, erfahren Sie in diesem Blogpost. </u>)

Wenn Sie den Rest des Jahres also mit möglichst wenig Kopfzerbrechen überstehen wollen, bereiten Sie sich mit Fastly auf die turbulente Weihnachtszeit vor und lesen Sie in den folgenden Blogposts, wie unsere Produkte Sie proaktiv unterstützen.

Sicher ins neue Jahr

Mehr Sicherheit mit CDN und WAF aus einer Hand

Durch den Einsatz vorhandener Tools wie JA3 und verschiedener Header kann das CDN von Fastly sowohl zur Anreicherung von Daten als auch zur Verbesserung der Transparenz in der Next-Gen WAF (NGWAF) genutzt werden. Im Gegenzug können die auf der NGWAF konfigurierten Sicherheitsentscheidungen des Kunden auf der Edge durchgesetzt werden, wobei Angreifer mit zusätzlichen Sanktionen belegt werden können. Bei der Vorbereitung auf den Black Friday sind alle verfügbaren Tools gefragt, denn niemand will neue Anbieter akquirieren oder die Abläufe stören müssen. Erfahren Sie hier, wie Sie das gesamte Fastly Ökosystem nutzen </u>.

Vermeidung von Geschenkkartenbetrug mit der Next-Gen WAF

Geschenkkartenbetrug ist mittlerweile ein beliebtes Ziel von Betrügern, die es auf Onlinehändler und E-Commerce-Marken abgesehen haben und damit den Ruf großer Einzelhandelsmarken und das Verbrauchervertrauen schädigen. Bei herkömmlichen WAFs können die Reaktionszeit und die Abwehrmaßnahmen – sofern nicht perfekt ausgearbeitet – zeitraubend und umständlich sein. Die Fastly Next-Gen WAF greift direkt auf dem Anwendungs-Layer, sodass Sie als Einzelhändler Ihre Website während der Black-Friday-Angebote also problemlos schützen und Ihre Sicherheitsstrategie modernisieren können. Erfahren Sie, wie Sie mit der NGWAF mithilfe von vorgefertigten und nutzerdefinierten Regeln Geschenkkartenbetrug erkennen und eindämmen </u>.

Erfolgreich im Chaos: Managed-Security-Tipps für das Black-Friday-Wochenende

Zwischen Thanksgiving und Cyber Monday applaudieren umsatzorientierte Teams dem enormen Umsatzanstieg. Die oft mit wenig Ressourcen ausgestatteten Cybersicherheitsteams müssen hingegen den Kampf gegen böswillige Akteure aufnehmen, die im stetig zunehmenden Traffic lauern. Um ihre Kapazitäten um einsatzbereite und fachkundige Experten zu erweitern, greifen Unternehmen regelmäßig auf Managed Security Services zurück und sorgen so für maximale Verfügbarkeit und Ausfallsicherheit. Befolgen Sie diese wichtigen Tipps für das Weihnachtsgeschäft </u>, um unnötigen Stress zu vermeiden, und erfahren Sie, wie das rund um die Uhr agierende MSS Team von Fastly Sie unterstützen kann.

8 Empfehlungen für die Vorbereitung auf das Black-Friday-Wochenende mit der Next-Gen WAF

Bots, Blockierung und Backups. Wenn Sie die Fastly NGWAF nutzen, gibt es viele Möglichkeiten, wie Sie sich auf das große Black-Friday-Wochenende vorbereiten können. Ihren Site Reliability Engineer brauchen Sie also erfreulicherweise nicht mehr im Urlaub stören, denn Sie sind bestens vorbereitet. Egal ob Traffic-Spitzen, Angriffsabwehr oder anderes: Lesen Sie weiter, um zu erfahren, wie Sie Ausfallzeiten mit diesen einfachen Schritten vermeiden </u>.

**Unser AppSec-Leitfaden für noch mehr Sicherheit: Multi-Layer Security

**Wenn Sie den Mehrwert einer ganzheitlichen Betrachtungsweise des Themas Sicherheit erkannt haben, gehen wir noch weiter ins Detail und stellen Ihnen acht Taktiken für einen einheitlichen AppSec-Ansatz vor. Mit einem mehrschichtigen Cybersecurity-Ansatz sind Sie auf Traffic-Spitzen am Black Friday genauso vorbereitet wie auf die präventive Blockierung bösartiger IP-Adressen. Laden Sie unser Whitepaper herunter </u>, um zu erfahren, wie Sie Ihre Sicherheitslage mit Taktiken für die unterschiedlichen Ebenen Ihres Unternehmens und Ihrer Architektur gezielt verbessern.

So bleiben Sie auch nach dem Weihnachtsgeschäft auf der sicheren Seite