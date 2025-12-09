Der Black Friday ist tot, es lebe der Black Friday: Einblicke in den Cyber-5-Traffic

Der Black Friday, wie wir ihn kannten, ist tot.

Oder zumindest ist die Idee eines einzigen hektischen Tages mit Online-Shopping-Spitzen leise verschwunden. Jahrelang war der Black Friday der Moment, auf den sich das Internet vorbereitete – der Tag, an dem Marken ihre Infrastruktur einem Stresstest unterzogen, der Tag, für den Käufer Alarme stellten und der Tag, an dem die Traffic-Diagramme plötzlich zu Bergen wurden.

Basierend auf den Traffic-Mustern der Fastly Commerce-Kundenbasis, zu denen einige der größten Einzelhändler der Welt gehören, ist der Black Friday als singulärer, außergewöhnlicher Spitzenwert nicht mehr das charakteristische Merkmal des Feiertags-E-Commerce. Stattdessen beobachten wir ein subtileres, verteiltes Muster, das sich weit über einen einzelnen Tag erstreckt.

Hier erfahren Sie, wie das als Cyber 5 bekannte Wochenende im Jahr 2025 aussah, wie es sich von den Vorjahren unterschied und was Entwicklerteams bei der Planung zukünftiger Spitzensaisons berücksichtigen sollten.

Was sind die Cyber 5?

Bevor wir tiefer in das Thema einsteigen, hier eine kurze Auffrischung zu den Cyber 5. Dieser Begriff bezieht sich auf den fünftägigen Zeitraum von Thanksgiving bis Cyber Monday, ein kritisches Umsatzfenster für Einzelhändler, und gilt seit Langem als der Belastungstest für die E-Commerce-Infrastruktur.



Doch 2025 setzte sich ein Trend fort, den wir schon seit Jahren beobachten: Die Cyber 5 sind kein Ausreißer mehr. Stattdessen gehen sie in eine viel längere und anhaltendere Traffic-Saison über, die den gesamten November umfasst.

Was Fastly während der Cyber 5 2025 beobachtet hat

Auch wenn die weltweite Beteiligung an den Cyber 5 zunimmt, orientiert sich die Kaufkraft weiterhin am US-amerikanischen Konsumverhalten und den Zeitplänen für Verkaufsaktionen. Über das gesamte Wochenende hinweg war zwischen 09:00 und 11:00 UTC ein stetiger Rückgang zu verzeichnen. Für die USA spiegelt dieser Zeitraum die ruhigen frühen Morgenstunden wider, bevor die großen Werbeaktivitäten beginnen. In Europa haben die Kunden bereits gestöbert (und wahrscheinlich auch eingekauft), während in vielen Märkten im asiatisch-pazifischen Raum der Tag am späten Abend langsam ausklingt. Diese sich überschneidenden Abwärtszyklen erzeugen ein natürliches Tief, bevor der Traffic wieder ansteigt.

Auch wenn die Traffic-Spitzen am Black Friday nicht mehr so hoch sind wie früher, ist dieser Tag nach wie vor der Gewinner des Cyber-5-Wochenendes. Wie aus dem obigen Bild hervorgeht, trat der größte Anstieg an einem einzigen Tag am Black Friday gegen 15:00 UTC auf, was 10:00 Uhr ET entspricht. Im Grunde sind die Käufer an diesem Tag aufgewacht und haben sofort angefangen, ihre Einkaufswagen zu füllen. Auch wenn dieser Tag den Titel für den verkehrsreichsten Moment innehat, überragt er den Rest des Monats nicht mehr – der Vorteil ist gering und schrumpft.

Apropos schrumpfen: Erinnern Sie sich noch an die Zeiten, in denen der Cyber Monday der Tag war, an dem Sie all Ihre Elektronikartikel einkaufen mussten? Aber da die meisten Einkäufe online getätigt werden und Verkaufsaktionen, die einst für den Montag bestimmt waren, das ganze Wochenende (wenn nicht sogar den ganzen Monat) dauern, hat sich die Besonderheit des Montags-Traffic abgeschwächt. Unsere Beobachtungen zeigen, dass sich der Cyber Monday ähnlich wie die umliegenden Tage verhält, anstatt als großes Crescendo hervorzustechen.

Die Bots kommen … aber noch nicht!

Jedes Jahr stellt sich mit zunehmender Dringlichkeit die gleiche Frage: Werden die Besucherzahlen im Weihnachtsgeschäft vermehrt von Bots gesteigert?

Ausgehend von dem, was wir über das Cyber-5-Wochenende gesehen haben, hat sich der Anteil des Bot-Traffics nicht wesentlich verändert. Das Fehlen einer Änderung der Bot-Proportionen deutet darauf hin, dass trotz der allgemeinen Besorgnis der Branche vor automatisierten Einkaufsagenten und KI-gesteuerten Einkäufen der Kern-Traffic während der Cyber 5 im Jahresvergleich weitgehend konstant bleibt. Mit anderen Worten: Der Druck, dem die Einzelhändler in normalen Zeiten ausgesetzt sind, wird durch die Feiertagsanreize nicht wesentlich verstärkt, zumindest jetzt noch nicht.

Die Erkenntnis für Einzelhändler: Das heutige Muster der Traffic-Spitzen bleibt weitgehend menschlich, aber die vorhersehbare Bot-Basislinie, die wir heute sehen, wird möglicherweise nicht für immer bestehen. Da die Automatisierung immer ausgefeilter wird, könnte sich ihr Einfluss auf künftige Saisons noch viel stärker bemerkbar machen.

Ein Blick in die Zukunft: Vorbereitung auf den Agentic Commerce

Während die diesjährigen Cyber-5-Daten zeigen, dass menschliche Käufer immer noch den überwältigenden Teil des Traffics ausmachen, blickt die Einzelhandelsbranche bereits auf etwas Größeres: den Agentic Commerce.

In diesem aufkommenden Modell handeln KI-Agenten im Auftrag von Verbrauchern und Unternehmen – sie entdecken Produkte, vergleichen Optionen und schließen sogar Käufe autonom ab. Es ist noch früh, aber dieser Wandel könnte das Verhalten des Traffics in zukünftigen Spitzenzeiten grundlegend verändern. Anstelle von durch Menschen getriebenen Traffic-Spitzen könnten Einzelhändler eher kontinuierliche, maschinengesteuerte Workloads und Interaktionen sehen, die lange vor dem Besuch eines Kunden auf der Website stattfinden.

Handelsmarken, die sich auf diese Zukunft vorbereiten, werden sich auf die gleichen Grundlagen verlassen, die heute wichtig sind: schnelle Infrastruktur, widerstandsfähige Systeme, starke Sicherheit und Echtzeittransparenz. Mit dem Einzug autonomer Agenten in das Shopping-Ökosystem werden diese Fähigkeiten nur noch an Bedeutung gewinnen.

Ist der Black Friday immer noch etwas Besonderes?

Wenn wir den Blickwinkel erweitern und über das Cyber-5-Wochenende hinaus den gesamten November betrachten, wird das Bild klarer: Der Traffic ist den ganzen Monat über hoch, konstant und flacht zunehmend ab.

Einige bemerkenswerte Erkenntnisse:

Der Black Friday lag nur 10,8 % über dem durchschnittlichen Tageswert im November.

Am Thanksgiving-Tag gab es einen Einbruch. Ein deutlicher Tiefpunkt zeichnete sich an Thanksgiving ab, was darauf hindeutet, dass die Käufer vor dem nächsten Morgen mit traditionelleren Prioritäten beschäftigt waren.

Der Traffic nimmt seit Anfang Oktober zu. Bis in den November hinein war ein stetiger Aufwärtstrend zu beobachten, ein weiteres Zeichen dafür, dass die Hochsaison früher beginnt, als die meisten Planungszyklen vermuten.

Insgesamt verhält sich der November nicht mehr wie eine Vorveranstaltung zu einem einzelnen Großereignis. Er ähnelt zunehmend einer Phase erhöhter Nachfrage.

Ein Rückblick: Cyber 5 2024 vs 2025

Um den Traffic im Jahresvergleich zuverlässig vergleichen zu können, haben wir nur Commerce-Kunden ausgewertet, die sowohl 2024 als auch 2025 Traffic an Fastly gesendet haben.

Hier ist, was sich geändert hat:

Wir stellten fest, dass die Traffic-Muster weitgehend gleich blieben, das Gesamtvolumen jedoch zunahm, was darauf schließen lässt, dass sich das Verhalten selbst nicht grundlegend verändert hat. Der wichtigste Unterschied besteht darin, dass die Käufer im Jahr 2024 vor allem morgens einkauften, während im Jahr 2025 der Traffic während des gesamten Tages in den USA stark blieb. Dies entspricht der Art und Weise, wie Einzelhändler Werbeaktionen staffeln und wie Kunden einkaufen: über Apps, mobile Geräte und Social-Media-Aufforderungen zu jeder Zeit.

Einige der Unterschiede, die wir beobachten, könnten einfach darauf zurückzuführen sein, wie der Traffic in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr geroutet wird oder wie Einzelhändler ihren Traffic verteilen, etwa durch die Nutzung einer Multi-CDN- oder anderer Routing-Strategien, die sich im Laufe der Jahre entwickelt haben. Dennoch bleibt das übergeordnete Thema bestehen: Die Käufer verteilen ihre Aktivitäten über mehr Stunden und Tage, was zu einem Cyber-5-Erlebnis beiträgt, das sich weniger wie ein großer Anstieg und mehr wie ein anhaltendes ganztägiges Ereignis anfühlt.

Dieser Wandel lässt sich am besten anhand der Daten über einen noch längeren Zeitraum veranschaulichen. Wir haben die gleiche Methodik angewendet und uns nur die Commerce-Kunden von Fastly der letzten fünf Jahre angesehen. Dazu haben wir den durchschnittlichen Traffic über den gleichen Zeitraum jedes Jahres ermittelt und die Werte gegeneinander aufgetragen.

Wenn wir uns nur 2025 anschauen, sehen wir, dass ein Großteil des Monats um 0 liegt, was den Tagesdurchschnitt des Zeitraums darstellt. Während die größte Abweichung vom Durchschnitt am Black Friday zu beobachten ist, entspricht der darauffolgende Anstieg am Cyber Monday den Abweichungen, die wir zuvor im November festgestellt haben, was die Annahme untermauert, dass die Käufer ihre Warenkörbe bereits früher im Monat füllen.

Die Abweichung der erwarteten Einkaufsmuster zeigt sich am deutlichsten, wenn wir diese Ansicht über sechs Jahre hinweg bis 2020 erweitern. Aus dieser Perspektive lässt sich erkennen, wie stark der Traffic in den Jahren 2020, 2022 und 2023 im Rahmen der Cyber 5 vom Durchschnitt abwich, während der Wert für 2025 hingegen näher an der Nulllinie liegt.

Diese Betrachtungsweise verdeutlicht, dass die mit dem Black Friday und dem gesamten Cyber 5-Zeitraum verbundenen Spitzenwerte nicht mehr das sind, was sie einmal waren, und Unternehmen sollten ihre Planungen entsprechend auf Grundlage dieser Daten anpassen.

Was das für die Engineering- und Betriebsteams bedeutet

Die Weiterentwicklung der Cyber 5 verändert nicht nur das Käuferverhalten, sondern auch die Arbeit an der Zuverlässigkeit. Diese Traffic-Muster verdeutlichen, wo die Entwicklerteams ihre Strategien für zukünftige Saisons anpassen müssen.

Die Planung für die Spitzensaison sollte den full Monat abdecken – nicht nur fünf Tage. Da der Traffic früher ansteigt und auf hohem Niveau bleibt, verhält sich der November zunehmend wie ein verlängertes Zeitfenster mit hoher Nachfrage. Die Kapazitätsplanung und Personalbesetzung sollten eine kontinuierliche Auslastung widerspiegeln, nicht einen kurzfristigen Spitzenwert während der Feiertage.

Erwägen Sie, die Einfrierung des Entwicklungscodes früher zu beginnen. Wenn die Kunden früher eintreffen, verringert sich das Risiko durch eine frühzeitige Stabilisierung der Veränderungen. Einfrierungen, die an den tatsächlichen Traffic und nicht an herkömmliche Cyber-5-Zeitpläne gebunden sind, bieten weniger Risiko bei steigender Nachfrage.

Live-Observability ist wichtig, aber das Zeitfenster ist größer. Spitzenwerte treten zwar immer noch auf, aber sie verteilen sich über mehr Stunden und Tage. Die Teams brauchen eine Transparenz über einen größeren Zeitraum und eine Überwachung, die auf anhaltende Aktivitäten und nicht auf eine einzelne dramatische Spitze abgestimmt ist.

Diese Veränderungen bedeuten, dass es beim Engineering in der Hochsaison nicht mehr nur darum geht, einen einzigen großen Moment zu überstehen. Es geht darum, mit Unsicherheiten umzugehen, für anhaltenden Traffic zu planen und Netzwerkstabilität auf allen Layern aufzubauen, um Einzelhändler auf eine reibungslosere Saison vorzubereiten.

Wie Fastly Einzelhändlern hilft, die Hochsaison zu bewältigen

Auch wenn der Black Friday jetzt anders aussieht, steht in Bezug auf Performance, Sicherheit und Zuverlässigkeit nach wie vor viel auf dem Spiel. Die Plattform von Fastly wurde entwickelt, um Teams dabei zu helfen, diesem Wandel einen Schritt voraus zu sein – mit Tools, die die Stabilität, Sichtbarkeit, Ausfallsicherheit und Reaktionsfähigkeit in Zeiten hoher Nachfrage verbessern.

Observability zur Unterstützung schneller Entscheidungsfindung. Da der Traffic sich zunehmend über Geräte, Regionen und Tageszeiten verteilt, helfen die Observability-Tools von Fastly Teams, Performance-Probleme effizient zu diagnostizieren und eine konsistente User Experience zu gewährleisten.

Echtzeittransparenz für längere Fenster mit hohem Traffic. Bei erhöhten Lasten, die eher Wochen als Tage andauern, profitieren Teams von einem klaren Einblick in Anfragenmuster und Performance. Live Event Monitoring (LEM) bietet Echtzeittransparenz, die Einzelhändlern hilft, Probleme schnell zu erkennen und einen reibungslosen Ablauf während der gesamten Saison zu gewährleisten. Bei unserem Live Event Monitoring arbeiten unsere Fastly-Engineers mit Ihren Teams zusammen. Unser gemeinsames Ziel: das bestmögliche Nutzererlebnis, egal was sich hinter den Kulissen abspielt.

Ein Netzwerk, das für eine konstante Performance gebaut wurde. Die global verteilten Edge- und Routing-Funktionen von Fastly helfen Handelsmarken dabei, auch bei schwankender Nachfrage schnelle und zuverlässige Kundenerlebnisse zu bieten. Das ist besonders wertvoll, da sich die Traffic-Muster über mehr Stunden und Regionen erstrecken.

Sofortige Aktualisierungen für dynamische Werbeaktionen. Einzelhändler passen im Laufe des Monats November häufig Preise, Lagerbestände und Werbemittel an. Instant Purge stellt diese Aktualisierungen nahezu sofort zur Verfügung und reduziert so das Risiko veralteter Inhalte während schnelllebiger Werbezyklen.