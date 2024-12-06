Die Zukunft von Wasm in sechs Vorträgen

Vor vier Jahren haben wir großes Vertrauen in WebAssembly gesetzt (wir waren Gründungsmitglieder der Bytecode Alliance, sitzen in deren Vorstand und beschäftigen mehrere Mitarbeiter, die in Voll- oder Teilzeit zum Wasm Ökosystem beitragen). Wir sind diese Verpflichtung eingegangen, weil wir uns schon damals bewusst waren, wie vielversprechend WebAssembly nicht nur für das Internet, sondern auch für die zugrunde liegende Infrastruktur werden könnte. Aus diesem Grund bildet WebAssembly auch das Fundament von Fastly Compute, unserer serverlosen Edge-Computing-Umgebung. Wir sind schon gespannt, was die Zukunft mit WebAssembly noch so alles bringen mag, und möchten unsere Gedanken in Form von sechs Vorträgen mit Ihnen teilen.

Anfang des Jahres war unser Team auf der WasmCon und hielt dort Vorträge zu unterschiedlichen Themen, von generativer KI über maschinelles Lernen in WebAssembly bis hin zur Gewährleistung von Sicherheit und Zuverlässigkeit in Wasm. Wir möchten Ihnen unsere Vision der Zukunft von Wasm vorstellen, um Ihnen zu zeigen, warum uns dieses Ökosystem so sehr am Herzen liegt. Deshalb haben wir die nachstehenden Videos für Sie zusammengestellt. Wir glauben, dass der Weg zu überragender Performance, Agilität, Sicherheit und Datenschutz – also einem wirklich besseren Internet – über die Investition in und den Einsatz von Open-Source-Software wie WebAssembly führt. Und hier ist der Beweis.

Fastly auf der WasmCon 2023

**What is a Component (and Why)?

**Luke Wagner, Distinguished Engineer, Fastly

Das WebAssembly Component Model ist ein Vorschlag, der auf dem zentralen WebAssembly Standard beruht und festlegt, wie Module innerhalb einer Anwendung oder Bibliothek zusammengestellt werden können. Ziel dabei ist es, die Art und Weise, wie wir Software in großem Maßstab entwickeln, vertreiben und konzipieren, zu revolutionieren. In diesem Vortrag definieren wir, was eine Komponente ist, wie sie mit anderen bekannten Konzepten zusammenhängt und wie Komponenten uns künftig neue Möglichkeiten eröffnen werden.

**Machine Learning in Fastly’s Compute

**Andrew Brown, Software Engineer, Intel und Matthew Tamayo-Rios, Staff Software Engineer, Fastly

Die jüngsten Fortschritte beim Deep Learning verheißen völlig neue Möglichkeiten zu leben, zu lernen und zu arbeiten. In diesem Vortrag untersuchen wir, wie WebAssembly Module Machine-Learning-Modelle (ML) über wasi-nn effizient ausführen können, und erläutern, wie Sie dies in Fastly Compute umsetzen können. Um eine effiziente Ausführung in einer zustandslosen FaaS-Umgebung zu ermöglichen, haben wir die wasi-nn-Spezifikation erweitert, um das erneute Laden von Modellen bei jeder Anfrage zu unterbinden. Außerdem haben wir die Host-APIs überarbeitet, um Konflikte mit dem Event Loop von Wasmtime zu vermeiden, einen Ausgleich für verschiedene sicherheitsrelevante Kompromisse geschaffen und ein neues Proxy Backend auf Grundlage des KServe-Protokolls eingeführt. Alle diese Funktionen stellen wir Ihnen im Rahmen einer Demo eines Compute Service unter Verwendung von OpenVINO, ONNX und PyTorch für Klassifizierungszwecke und generative KI vor.

**Javascript Toolchain for WebAssembly Components

**Guy Bedford, Principal Software Engineer, WebAssembly, Fastly

In diesem Vortrag stellen wir Ihnen die JavaScript Toolchain-Projekte für WebAssembly Komponenten vor. Dabei gehen wir auf die neuesten unterstützten Funktionen des Komponentenmodells bei der Ausführung von WebAssembly Komponenten in JavaScript Umgebungen sowie auf das Schreiben von WebAssembly Komponenten in JavaScript ein. Außerdem zeigen wir Ihnen anhand von Virtualisierungsworkflows, wie Sie Plattformprimitive wie den Zugriff auf das Dateisystem in verschiedenen Umgebungen wie Browsern unterstützen können.

**Unraveling the Magic of Two Hot Trends: WebAssembly and Generative AI

**Larry Carvalho, Principal Consultant, RobustCloud; Radu Matei, Mitbegründer und Chief Technology Officer, Fermyon; Aparna Sinha, Partner, Head Enterprise AI/ML, PearVC; Tyler McMullen, CTO und Mitbegründer, Fastly

WebAssembly (Wasm) und generative KI (GAI) sind Zukunftstechnologien, die mit großem Getöse auf ihr jeweiliges Potenzial zur geschäftlichen Transformation aufmerksam machen. Beide Technologien versprechen, die Datenverarbeitung zu revolutionieren und gleichzeitig Innovationen in großem Maßstab zu ermöglichen. GAI hat das Potenzial, die Weltwirtschaft umzukrempeln, da die Automatisierung viele Funktionen von Arbeitnehmern betrifft, von Knowledge Workern bis hin zu Softwareentwicklern. Wasm kann zur Verbesserung der Geschäftsergebnisse beitragen, indem es schnellere, effizientere und hochgradig portable Webanwendungen ermöglicht, Nutzererlebnisse verbessert und insgesamt für Produktivitätssteigerungen sorgt. In dieser Podiumsdiskussion erörtern wir, wie sich diese beiden Technologien gegenseitig ergänzen können. Wir besprechen Anwendungsfälle, vielversprechende erste Innovationen und die weitere Entwicklung. Moderiert wird diese Veranstaltung von Larry Carvalho, Principal Consultant bei RobustCloud, und folgende Branchengrößen nehmen am Gespräch teil: 1. Radu Matei, Mitbegründer und CTO bei Fermyon Technologies. 2. Tyler McMullen, CTO bei Fastly 3. Aparna Sinha, VC/Entrepreneur bei Pear VC.

**The WASI OS – Isolation with Communication, Wasm style

**Dan Gohman, Wasm, Fastly

Eine typische Herausforderung bei der Entwicklung von Betriebssystemen besteht darin, die Notwendigkeit, Programme voneinander zu isolieren, mit der Notwendigkeit zu kombinieren, sie miteinander zu verbinden. Wir beschäftigen uns mit WASI aus der Sicht des Betriebssystemdesigns und untersuchen, inwiefern Wasm Instanzen und ihre Kommunikationsfähigkeit herkömmlichen Betriebssystemprozessen und der Interprozesskommunikation (IPC) ähneln bzw. sich von ihnen unterscheiden. Außerdem werfen wir einen Blick darauf, wie diese Theorie in die Praxis umgesetzt wird – wir sehen uns die WASI-http und WASI-sockets APIs im Detail an.

**Security and Correctness in Wasmtime

**Nick Fitzgerald, Technical Steering Committee Chair, Bytecode Alliance

WebAssembly Programme sind in einer Sandbox untergebracht und voneinander sowie vom Host isoliert, sodass keine Lese- und Schreibzugriffe auf externe Speicherbereiche möglich sind, die Kontrolle nicht an beliebigen Code im Prozess übertragen werden kann und das Netzwerk und das Dateisystem nicht frei zugänglich sind. Auf diese Weise lassen sich nicht vertrauenswürdige WebAssembly Programme sicher ausführen, da sie die Sandbox nie verlassen und damit auch nie private Daten von anderen Stellen auf Ihrem Laptop stehlen oder ein Botnet auf Ihren Servern betreiben können. Diese Sicherheitsvorteile greifen allerdings nur bei einer korrekten Implementierung der WebAssembly Laufzeitumgebung. In diesem Vortrag erläutern wir, wie wir für eine korrekte Implementierung der Wasmtime WebAssembly Laufzeitumgebung und ihres Compilers Cranelift sorgen.

Unser Einsatz für ein besseres Internet

Um weiterhin innovativ sein zu können und die bestmöglichen Onlineerlebnisse zu bieten, benötigen Entwickler Zugang zu Technologien, die die Erstellung von Anwendungen in geschützten Umgebungen wie der Fastly Edge sicher und einfach machen. Investitionen in Open Source und branchenübergreifende Zusammenarbeit sind unerlässlich, um die Sicherheit und Performance des Internets für alle Nutzer zu verbessern. Fastly setzt sich für WebAssembly als erfolgskritische Technologie ein, die für Interoperabilität in der Software-Community sorgt, wobei sich Unternehmen auf gemeinsame Grundlagen stützen.

Wenn Sie mit WebAssembly loslegen möchten, helfen Ihnen diese ersten Schritte.