So verbessern Sie Ihren WebSocket Stack

Wenn Sie einen WebSocket Stack betreiben, ist es vielleicht an der Zeit, auf eine bessere und einfachere Lösung umzusteigen. Andernfalls können Sie jetzt mit geringerem Aufwand in die zustandsabhängige Echtzeitkommunikation einsteigen.

Das Internet hat die Art, wie wir kommunizieren, für immer verändert. Was früher Stunden, Tage oder sogar Wochen dauerte, lässt sich heute innerhalb von Minuten erledigen. Mit der Ausweitung zahlreicher Internetanwendungen wuchs auch die Nachfrage nach kürzeren Latenzzeiten, und 2008 trug WebSocket zur Lösung des Problems der Echtzeitkommunikation bei, indem das Protokoll eine dauerhafte Verbindung zwischen zwei oder mehreren Parteien und somit tatsächliche Echtzeitkommunikation ermöglichte.

Einschränkungen von WebSocket

Die Anwendung ist zwar sofort einsatzbereit, hat aber ihre Einschränkungen. Bestehende WebSocket Lösungen bieten die Möglichkeit, Inhalte in Echtzeit zu pushen, erfordern aber einen separaten Technologie-Stack, zusätzlich zu Ihrer HTTP-Infrastruktur. Dies kann zu einer Lösung führen, die aus verschiedenen Gründen hohe Kosten verursacht.

Echtzeitkommunikation ohne Echtzeitbereinigung bedeutet, dass Sie unerwünschte Informationen zwar sofort versenden, aber nicht so schnell widerrufen oder zurückziehen können. Wenn einige Dinge sofort funktionieren und andere nicht, kommt es zu wechselhaften und schlechten Nutzererlebnissen, die zu Reibungsverlusten oder Fehlern und letztendlich zu Frust führen. Die Notwendigkeit, einen separaten Technologie-Stack ins Leben zu rufen und zu pflegen, sowie die erhöhte Komplexität der Gesamtlösung können sich negativ auf die Produktivität des Teams auswirken. Da WebSocket eine dauerhafte Verbindung zwischen dem Client und dem Server aufrechterhält, kann es bei vielen gleichzeitigen Verbindungen zu einer Überlastung der Serverressourcen kommen. So können die Hardwarekosten leicht außer Kontrolle geraten.

Echtzeitkommunikation erfordert Echtzeitbereinigung

Die bereits erwähnten Einschränkungen von WebSockets erscheinen vermutlich einleuchtend, aber die Bedeutung der Echtzeitbereinigung in Verbindung mit der Echtzeitkommunikation verdient eine genauere Erläuterung.

Die immer stärkere Onlinepräsenz von Unternehmen führt zu einem zunehmenden Wettbewerbsdruck, weshalb das bestmögliche Onlineerlebnis zum Muss wird. Um dieses Maß an Reaktionsfähigkeit zu ermöglichen, haben wir kürzlich bekannt gegeben, dass Fanout WebSockets ab sofort auf unserer Plattform verfügbar ist. Diese Integration bietet zahlreiche Vorteile, da sie Echtzeitdaten mit Fastlys einzigartiger sofortiger Invalidierung und Entfernung (veralteter) Inhalte im globalen Maßstab kombiniert.

So gehören Situationen, in denen ein potenzieller Kunde einen Artikel in den Warenkorb legt, nur um später festzustellen, dass dieser Artikel gar nicht verfügbar ist, der Vergangenheit an. Die sofortige Bereinigung veralteter Daten und die effiziente Bereitstellung von Echtzeit-Updates bieten Ihnen Vorteile und Funktionen, die bisher nicht möglich waren – und spart Ihnen gleichzeitig Zeit, Geld und Ressourcen. Ein weiterer wichtiger Punkt: Echtzeitkommunikation und die Möglichkeit, Interessenten bei der Artikelsuche zu unterstützen, sind zwar wichtig, aber die Verfügbarkeit von Echtzeitinformationen wie aktuellen Lagerbeständen kann Ihr Unternehmen von anderen abheben und die Kundenbindung verbessern, die Abwanderung minimieren und durch ein hervorragendes Kundenerlebnis Umsätze sichern.

Man könnte natürlich argumentieren, dass es in manchen Situationen übertrieben sei, alte Daten zu löschen. Um aber das Beste aus der Echtzeitkommunikation herauszuholen, sollten Sie in der Lage sein, sie überall zu nutzen – auch dort, wo Sie nach der Auslieferung sofortige und reaktionsschnelle Kontrolle benötigen.

Vorteile von Echtzeitanwendungen für verschiedene Branchen

Wir sind davon überzeugt, dass sich die Kombination aus WebSocket und Fanout hervorragend für den Einsatz in verschiedenen Branchen eignet. Hier einige Beispiele, wo Echtzeitanwendungen und eine sofortige Bereinigung das Nutzererlebnis erheblich verbessern und Ihr Unternehmen vom Wettbewerb abheben können:

E-Commerce: Preisanpassungen in Echtzeit anhand von Nachfrage und Kampagnen, Anzeige der aktuellen Bestandsdaten in Echtzeit, Möglichkeit, Kunden zu benachrichtigen, sobald ein Artikel verfügbar ist, und Live-Support per Chat.

Aktuelle Bestandsdaten mindern das Risiko enttäuschter Kunden aufgrund von nicht verfügbaren Artikeln im Warenkorb.

Sichern Sie sich mit den verfügbaren Hilfsmitteln Umsätze von kaufbereiten Kunden.

Medien und Unterhaltung: Echtzeitumfragen während der Übertragung von Liveinhalten, bessere Unterstützung für Online-Sportwetten, Live-Support per Messaging in der App.

Binden Sie Kunden durch Echtzeitservices wie Sportwetten.

Bieten Sie Livezuschauern Echtzeitsupport, um unterbrechungsfreie Erlebnisse zu gewährleisten.

Gaming: Bestenlisten in Echtzeit, Chaträume, Teamübersichten. Live-Statistiken und -Ergebnisse.

Binden Sie Gamer mit Echtzeitstatistiken, Scores und Leaderboards.

Bieten Sie Echtzeitkommunikation und -Support in der App an.

Fintech: Betrugserkennung in Echtzeit, aktuelle Marktdaten, sofortige Transaktionsbenachrichtigungen und Echtzeitwarnungen bei Veränderungen.

Bieten Sie mit sofortigen Transaktionsbestätigungen ein besseres Kundenerlebnis.

Steigern Sie das Vertrauen Ihrer Kunden mit aktuellen und zuverlässigen Marktdaten.

E-Learning: In-App-Chat, Bestenlisten in Echtzeit bei Tests und Quiz-Aufgaben.

Steigern Sie das Engagement durch Echtzeitbewertungen und -ergebnisse.

Bieten Sie bei Bedarf sofortige Hilfestellung, bevor Sie zu einem neuen Thema übergehen.

Reise- und Gastgewerbe: Genaue Bestandsdaten in Echtzeit, aktuelle Preise, Live-Support per Chat.

Verschaffen Sie sich einen Wettbewerbsvorteil durch genaue Bestands- und Preisdaten.

Bieten Sie Echtzeit-Support an, bevor Interessenten zur Konkurrenz abwandern.

Verbessern Sie Ihr Onlineerlebnis durch Echtzeitfunktionen.

Echtzeitfunktionen verbessern das Nutzererlebnis und die Kundenbindung und sind entscheidend für einen hervorragenden Kundenservice. Eine direkte und schnelle Reaktion trägt zu einem nahtlosen und interaktiven Nutzererlebnis bei. Ob Instant Messaging, Live-Updates oder dynamische Bestandsdaten – diese Funktionen halten die Nutzer auf dem Laufenden und sorgen für ein Gefühl von Verbundenheit und Professionalität. Außerdem sind Echtzeitfunktionen für Anwendungen wie kollaborative Arbeitsumgebungen, Spiele und Live-Events, die ein zeitnahes Handeln erfordern, unerlässlich.