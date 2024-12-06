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Cuatro maneras de que los ingenieros aceleren la transformación digital | Fastly

Laura Thomson

SVP, Engineering, Fastly

Ingeniería

Todos hemos tenido que amoldarnos a la nueva normalidad en 2020. La COVID-19 ha obligado a los negocios a condensar y acelerar la transformación digital que, en algunos casos, se ha realizado con menos tiempo, dinero y personal. Por tanto, los responsables de ingeniería han tenido que hacer frente a la presión de trabajar para escalar sus aplicaciones y plataformas, y sus empresas han tenido que hacerse cargo de esto para cumplir con las exigencias de esta situación. Además, con este panorama de grandes retos, es un momento muy especial para nosotros como ingenieros, ya que el mundo se está dando cuenta de que los desarrolladores somos muy importantes y de que no solo somos esenciales para lograr el cambio, sino que nuestro papel también es fundamental para mantenernos a flote y mejorar, ya que el panorama ha evolucionado y el modelo digital es la principal alternativa. 

Estamos en una época donde nos encontramos bajo una gran presión, pero ¿cómo podemos ofrecer innovación y guiar a nuestros equipos y empresas para que tengan éxito? A continuación, he planteado cuatro principios básicos con que los responsables de ingeniería pueden orientarse para respaldar tu tecnología, cumplir los objetivos empresariales y tener en cuenta el bienestar y el tiempo de las personas. Algunos de estos métodos prácticos consisten en mover bloques de código al edge, movimientos pequeños pero efectivos, cambiar la arquitectura de modo estratégico para reaccionar cuando se produzcan picos de tráfico o revisar cómo se lleva a cabo la gestión. Si los equipos siguen estos métodos, podrán innovar en el presente y garantizar su éxito en el futuro. 

1. Reevaluar cómo es un producto mínimo viable (MVP). 

Este año existe una gran presión para aumentar el nivel de eficiencia y evolucionar con rapidez. Por este motivo, en casos como la creación de una estrategia para lanzar tu próximo producto, es hora de recurrir a un planteamiento más pequeño y menos cómodo. ¿Cómo puedes estructurar un proyecto para que aporte valor a los usuarios lo antes posible incluso si quedan seis meses o un año en total para terminarlo? ¿Cuál es el tiempo mínimo que necesitas para distribuir un conjunto de características que tengan impacto? A veces, es posible conseguir resultados más innovadores cuando abordas proyectos enormes al dividirlos en componentes más pequeños. Es obvio que tendrás que hacer algunos sacrificios a la hora de tomar decisiones por adelantado, pero realizar lanzamientos pequeños y útiles a un ritmo constante puede marcar una gran diferencia, porque tu equipo se sentirá orgulloso de todo lo que ha creado y tus usuarios sacarán partido antes de las mejoras que estés desarrollando.

2. Dejar que tus desarrolladores te guíen hasta la solución. 

Cuando todo va bien, es fácil ser un buen líder. Sin embargo, lo importante es saber actuar cuando se presentan dificultades, ya que se necesita un conjunto de habilidades y estrategias para llevar las riendas en este tipo de situaciones. Ahora es un buen momento para plantearte cuál es tu nivel de estrés, si afecta de algún modo a tus equipos y si estás creando un ambiente propicio para innovar. Además, somos conscientes de que a los desarrolladores les encanta el trabajo autónomo, lo cual resulta definitivo a la hora de solucionar grandes problemas, como modificar la arquitectura o hacer una migración completa a un entorno online. Por tanto, cuando hay que superar esta clase de retos, la clave está en dar autonomía a tus equipos. Para los responsables, lo más fácil es determinar su propia solución a un problema grande o pequeño y creer que su solución es la correcta. Sin embargo, a nadie le gusta que lo supervisen tan de cerca, por lo que este nivel de control puede ser un impedimento para que los equipos tengan un rendimiento de trabajo óptimo y desarrollen su creatividad para dar vida a algunas de las mejores soluciones de ingeniería, que es lo que precisamente requiere la situación actual. 

Debes explicarle el problema a tu equipo, presentarles cuáles son los resultados satisfactorios y dejar que ellos mismos elijan las herramientas y los flujos de trabajo que prefieran. Esta sí es una buena actitud de liderazgo, así que estás en el momento perfecto para cambiar tu actitud como responsable y comprobar cómo se encuentra tu equipo para asegurarte de que vas por el buen camino a la hora de hacerte responsable de tu personal y darles autonomía para que hagan un trabajo excelente.

3. Cambiar de mentalidad para propiciar la seguridad.

Los equipos de desarrolladores quieren avanzar rápido y los equipos de seguridad no quieren ser un impedimento para ello. No obstante, cuando te encuentras en una situación incierta, es mucho más importante centrarse en la seguridad y en lo que está bajo tu control. Siempre existe un dilema entre avanzar rápido y caminar sobre seguro, pero ahora ha llegado el momento de elegir avanzar hacia la seguridad para potenciarla y dejar de ponerle trabas. 

En lugar de esperar a que los equipos de seguridad vengan a ti, deberías colaborar con ellos para ofrecerles visibilidad sobre tu propio mundo. Si les ofreces una visibilidad directa y clara de tu equipo de aplicaciones a los equipos de seguridad y operaciones, podrán tomar las riendas sobre el estado de sus servicios. Como resultado, la empresa se refuerza en todos los aspectos, se potencia la autonomía y la seguridad, y todo el mundo es capaz de avanzar más rápido y de manera segura. (Te daré una pista: Signal Sciences se unió al equipo de Fastly por este mismo motivo, entre otros). 

4. Sacar partido del entorno sin servidores y, sobre todo, del edge.

Los entornos sin servidores han supuesto toda una revolución cuando se trata de hacer más con menos. Estos pueden simplificar las operaciones y reducir la carga de trabajo de tus equipos para realizar lanzamientos más rápidos y optimizar el gasto de la nube. Con una lógica de negocio donde no haya que preocuparse por los servidores y la redes, los equipos ganan mucho más tiempo para concentrarse en solucionar los mayores problemas a los que tienen que hacer frente. Además, si esta lógica se pone en marcha lo más cerca posible del usuario final (en el borde de la red), el cliente obtendrá una experiencia mucho mejor tanto a nivel de rendimiento como de escalabilidad. Cuando diseñas en el edge, tu sitio podrá asumir situaciones de mayor concurrencia o picos de tráfico imprevistos cumpliendo con las expectativas de los usuarios. 

Por supuesto, esto no quiere decir que debas cambiar la arquitectura o reformar todo a la vez. Existen maneras prácticas y viables de empezar a mover algunas partes de tus aplicaciones al edge. Por ejemplo, los microservicios o las API de JAMstack son una buena forma de empezar a probar.

En resumen

No existe una fórmula mágica para superar los retos que ha traído el 2020. Sin embargo, si te centras en algunos de estos principios básicos (el lugar donde desarrollas, su seguridad, qué se puede mejorar y qué ambiente has creado para tus equipos), puedes progresar de manera significativa para alcanzar los objetivos de tu empresa. Por tanto, los encargados que logren innovar con éxito serán los que hayan puesto el foco en la tecnología, las soluciones y el bienestar de su personal. Si quieres profundizar en el tema de acelerar la transformación en el edge, tenemos lo que buscas: puedes consultar cómo Khan Academy y Gannet estuvieron a la altura de las circunstancias. También publicaremos dentro de poco nuevos casos de estudio, así que sigue atento.

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