Cinco consejos para desarrollar una cultura de DevOps seguro

Los desarrolladores son el futuro de las empresas

Aprende más
Empresa El equipo que está detrás de las mejores experiencias online Mapa de la red Una nueva arquitectura para un internet moderno Relaciones con analistas del sector Descubre lo que los analistas del sector opinan de Fastly Noticias Noticias y anuncios recientes Plataforma La plataforma que impulsa la calidad, la velocidad y la seguridad de las experiencias digitales Historias de clientes Así es como se alcanza el éxito en internet Eventos Asiste a eventos en el que participa Fastly Vacantes Únete al equipo que está mejorando internet

La plataforma de edge cloud de Fastly

Ver todos los productos
Distribución de contenidos (CDN) Ofrece experiencias rápidas y personalizadas en todo el mundo Streaming en directo Ofrece experiencias de streaming en vivo sin interrupciones Streaming de vídeo bajo demanda Ofrece las mejores experiencias de vídeo bajo demanda Media Shield Optimiza los despliegues de múltiples CDN On-The-Fly Packager Empaquetado de vídeo dinámico y en tiempo real Image Optimizer Procesamiento rápido de imágenes en el borde Equilibrador de carga Control pormenorizado sobre las decisiones de enrutamiento Cifrado TLS Simplifica la gestión de TLS Origin Connect Disfruta de línea directa con Fastly Direcciones IP Gestiona fácilmente las direcciones IP HTTP3 y QUIC Protocolos modernos API de investigación de dominios Descubrimiento instantáneo y preciso de nombres de dominio Object Storage Get direct access to large files at the edge with zero egress fees
WAF de última generación Seguridad moderna para API y aplicaciones web en cualquier entorno Bot Management Detección y mitigación de ataques de bots DDoS Protection Mitigación automática de ataques disruptivos y distribuidos Seguridad de API Protege los puntos de conexión de tus API Protección en el lado del cliente Defiéndete ante ataques en el lado del cliente AI Bot Management Evita que los bots con IA rastreen el contenido de una web
Informática en el borde Pasa tus aplicaciones al borde: nuestra plataforma instantánea te ayudará a crear experiencias increíbles para tus usuarios Key Value Store Un almacén de clave-valor rápido a más no poder y tan fácil de usar como las herramientas de bases de datos que ya conoces WebSockets y Fanout Mensajería instantánea a escala mundial con personalización integral y configuración sencilla SDK para desarrolladores Programa los mismos servicios que usamos para crear productos de Fastly Enterprise sin servidores La plataforma sin servidores más potente, creada con normas abiertas e integrada con toda la gama de productos de Fastly IA Acelera tus cargas de trabajo de IA y mejora la eficiencia con el almacenamiento semántico en caché Object Storage Get direct access to large files at the edge with zero egress fees Caché programable Obtén acceso programático completo a la misma caché legendaria que impulsa nuestra CDN. Servidor MCP Control por IA para tus servicios Fastly.
Registros en tiempo real Envío y análisis de registros en tiempo real Edge Observer Datos históricos y en tiempo real sobre el tráfico Domain Inspector Evaluación de datos a nivel de dominio Origin Inspector Datos exhaustivos desde el origen hasta el edge Alertas Crea notificaciones acerca de métricas de servicios Log Explorer &amp; Insights Interactúa con datos prácticos

Un servicio tan extraordinario como los resultados

Ver todos los servicios
Servicios profesionales Asistencia experta para migrar u optimizar tu servicio de distribución Servicios de entretenimiento en vivo Experiencias de streaming en vivo que se adaptan a tu público Planes de soporte Una asistencia inmejorable de principio a fin CDN gestionada Control y flexibilidad Managed Security Una protección para aplicaciones web gestionada por expertos Atención al cliente El soporte de Fastly te ayuda a crecer como nunca

Soluciones digitales innovadoras

Descubre todas nuestras soluciones
Streaming de contenido multimedia Experiencias de cine con el streaming en vivo y bajo demanda Nuevos contenidos multimedia Alto rendimiento para los medios de comunicación del mañana Prensa digital Contenidos en tiempo real y mejor experiencia para los lectores Comercio electrónico Experiencias personalizadas al vuelo y a escala Servicios financieros Seguridad integrada para proteger los datos de los clientes Tecnología punta Escalabilidad instantánea al ritmo de tu crecimiento Turismo y hostelería Experiencias online personalizadas para tus huéspedes y viajeros Formación online Experiencias de aprendizaje seguras y a escala Videojuegos Impulsa la próxima victoria de tus jugadores con descargas de juegos ultrarrápidas y seguras
Ahorro en infraestructura Haz que tus gastos en la nube sean más bajos y predecibles Optimización multinube Reduce la complejidad y unifica tus recursos en la nube Confianza de los clientes Más información sobre las iniciativas de confianza de los clientes de Fastly Soluciones de privacidad Descubre cómo puedes proteger los datos de tus usuarios Panel de sostenibilidad Consulta tu consumo de electricidad y tus emisiones de GEI en la plataforma de Fastly

Herramientas para desarrollar experiencias a lo grande

Prueba Fastly gratis
Desarrolladores No esperes más para crear algo increíble Fast Forward A la vanguardia de la seguridad en internet Herramientas de desarrollo Las mejores herramientas para los mejores equipos SDK para desarrolladores Programa los mismos servicios que usamos para crear productos de Fastly Comunidad Interactúa con desarrolladores de todo el mundo Registrarse Crea una cuenta de desarrollo gratuita

Ayuda a hacer de internet un lugar más rápido, seguro y atractivo con Fastly

Por qué colaborar con Fastly Ayuda a ofrecer experiencias rápidas, seguras y atractivas Partners de la nube Conoce las ventajas de combinar Fastly con tus servicios en la nube Partners de canal Amplía tu oferta y tus posibilidades con los productos de Fastly Partners de tecnología e integración Descubre nuestro ecosistema de partners
Accede al portal de partners Encuentra todos los recursos para partners de Fastly en un único lugar Conviértete en partner Impulsa tu negocio distribuyendo o recomendando los productos de Fastly Encuentra un partner Te ayudamos a encontrar el partner que necesitas

Obtén ayuda con Fastly

Documentación Saca todo el partido a Fastly Biblioteca de recursos Accede a hojas de datos, informes y mucho más Fastly Academy Aprendizaje práctico sobre los productos de Fastly Centro de aprendizaje Conoce la tecnología que impulsa lo mejor de internet Blog Nuestras reflexiones e ideas más recientes Investigación de seguridad Seguridad reforzada por medio de la investigación Punto de vista de Fastly Explora conocimientos de los expertos y del sector
Centro de soporte Estamos a tu disposición Contacto Habla con nosotros hoy mismo
Volver al blog

Síguenos y suscríbete

Sólo disponible en inglés

Por el momento, esta página solo está disponible en inglés. Lamentamos las molestias. Vuelva a visitar esta página más tarde.

Cinco consejos para desarrollar una cultura de DevOps seguro

Kevin Rollinson

Product Marketing Manager, Fastly

CulturaDevOpsSeguridad

No es fácil dar un salto precipitado para sustituir el ciclo de DevOps tradicional por el ciclo de DevOps centrado en la seguridad que conocemos como «DevOps seguro». Para que la seguridad esté en el centro de tu ciclo de DevOps, hace falta transparencia, confiabilidad, aceptación de todas las partes y una colaboración y optimización continuas. En definitiva, se necesita un cambio de cultura. 

El DevOps seguro se presenta de distintas maneras según la empresa, ya que se trata de un nuevo enfoque. Por ejemplo, puede que, en la canalización de pruebas, tu CI ejecute una herramienta de análisis estático para comprobar las vulnerabilidades en las dependencias. También puede que el equipo de operaciones documente un plan para ofrecer información práctica contra amenazas para cuando sea necesario, o que tu empresa invierta en formación para garantizar que el equipo cuente con conocimientos sólidos sobre los conceptos básicos de desarrollo seguro.

No importa el tipo de implementación que se realice. En realidad, desde un punto de vista práctico, se trata de buscar oportunidades en toda la ruta CI/CD para que tus equipos de seguridad, operaciones y desarrollo tomen decisiones conjuntas de seguridad. A continuación, te daré cinco consejos que servirán a tu equipo para crear un ambiente propicio para que el DevOps seguro prospere.

Invierte en DevOps seguro para ahorrar tiempo a la larga

Una de las cosas que más preocupan a los desarrolladores cuando se implementa la seguridad en el ciclo de DevOps es si eso va a ralentizar su progreso. No obstante, si inviertes en crear un ciclo de vida de DevOps seguro acorde con tu equipo, tu aplicación contará con unos cimientos seguros desde el primer día y no tendrás que volver a ellos más tarde para repararlos o cambiarlos. Si automatizas correctamente el DevOps seguro, ahorrarás tiempo, dinero, disgustos e incluso posibles pleitos a largo plazo.

Rodéate de compañeros que crean en el cambio

Tener a las personas adecuadas al mando en cada departamento puede ser decisivo para que todo el equipo acepte este nuevo proceso, así que busca compañeros y homólogos que valoren igual que tú el DevOps seguro y lo apoyen. Al crear un ambiente colectivo favorable, la empresa se impregnará de él y se empezará a crear una cultura donde se acepte positivamente el ciclo de vida del DevOps seguro. Además, estas alianzas serán una muestra de cómo tus equipos colaboran entre sí y sacan partido de las fortalezas de los demás.

Favorece la curiosidad y el aprendizaje

Para que el DevOps seguro tenga éxito, los desarrolladores deben contar con una formación completa sobre las prácticas modernas de seguridad de aplicaciones, por lo que será conveniente crear un espacio para compartir artículos y vídeos útiles, asistir a webinars y probar nuevas herramientas. Si potencias una cultura de aprendizaje, no solo os beneficiaréis tu equipo y tú, ya que la empresa también demostrará que se preocupa por su gente y quiere alcanzar el proceso de DevOps seguro con éxito. 

Automatiza todo lo que puedas y optimiza todo lo demás

Cualquier cosa que ralentice la canalización del CI provocará que los desarrolladores vayan con prisas, se salten pasos fundamentales o no quieran realizar el despliegue. La velocidad sigue siendo clave en el ciclo de CI/CD incluso cuando está presente el DevOps seguro, así que ofrece a tu equipo todas las herramientas de automatización que necesite para comunicarse, realizar pruebas, supervisar, crear un modelo de las amenazas, etc. Por ejemplo, en Fastly utilizamos soluciones automatizadas para apoyar la integración como Bandit, Brakeman, Cargo Audit, Dawn Scanner y Trufflehog, que se introducen en la cadena de herramientas de DevOps para que los desarrolladores puedan realizar pruebas en sus propios entornos. 

Sin embargo, siempre se puede aprovechar el potencial del desfasado cerebro humano, en cuyo caso es conveniente tener los procesos documentados en orden para que el ciclo siga en funcionamiento, y la revisión por pares es un ejemplo perfecto de ello. Los linters y analizadores estáticos son ideales para garantizar que se compila el código y no contiene errores comunes, y también se puede corroborar que el código funciona como es debido si se utiliza un conjunto de pruebas fiable. Sin embargo, una revisión por pares manual puede servir para identificar de manera rápida y sencilla funcionalidades nuevas e inesperadas o encontrar errores que las herramientas de análisis han pasado por alto. Y con los controles de acceso también surte efecto el mismo procedimiento. Con las herramientas automatizadas se puede gestionar fácilmente los controles de accesos según la suscripción por grupo o equipo, pero al final lo mejor es controlar los privilegios de acceso con un proceso de aprobación manual para asegurarnos de que la automatización no corre riesgo de ser utilizada por los atacantes para acceder a los sistemas confidenciales. En definitiva, la revisión por pares se puede complementar sencillamente con herramientas, pero a menudo el componente humano es muy importante para controlar algunas variables que la automatización pasa por alto.

Si quieres documentarte más antes de decidir cuáles son las mejores herramientas de DevOps seguro para tu empresa, consulta nuestro whitepaper donde describimos cuatro funcionalidades que hay que tener en cuenta.

Marca las expectativas e insiste en la transparencia

En la primera fase de implementación de DevOps seguro, reúne a los equipos de desarrollo, seguridad y operaciones para decidir qué pueden esperar los unos de los otros. ¿Qué es sensato hacer y qué no lo es? ¿Qué amenazas se deberían notificar? ¿Qué deben considerar como alerta de sobrecarga? ¿A qué cuellos de botella podrían enfrentarse y cómo pueden evitarlos?

También es de suma importancia que todos los equipos dispongan de visibilidad del producto y sus registros, ya que, si tienes una visión ininterrumpida y directa del tráfico, podrás detectar amenazas potenciales y actuar en consecuencia lo antes posible. 

La integración de la seguridad en el centro de tu ciclo de DevOps puede resultar abrumadora, pero tengo buenas noticias: lo mejor es empezar poco a poco. Elije una iniciativa pequeña, pon el proceso en marcha, ponlo en funcionamiento, demuestra su valor y empieza a crear desde ahí. Con poner una o dos prácticas a punto, te bastará para estar preparado para crear más aplicaciones seguras con mayor rapidez, lo que puede beneficiar a todos.

¿Listo para empezar?

Ponte en contacto con nosotros
Habla con un experto